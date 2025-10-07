Младите лекари отново излязоха на протест: Стига лъжи!

Младите лекари отново излязоха на протест. Исканията им са за по-добри условия на труд, както и за минимално основно възнаграждение в размер на 150% от средната работна заплата, съобщи БНТ.
Половин година след началото на протестите според тях резултат няма.
Законови промени, които да доведат до увеличение на заплатите им все още не са приети, а бъдещите изменения на наредбата за специализациите по-скоро ще задълбочат проблемите, казват те.
Те не са съгласни и размерът на възнагражденията да бъде обвързан с колективния трудов договор.
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бялата мафия
Коментиран от #13
20:02 07.10.2025
2 Дюн
Коментиран от #6
20:05 07.10.2025
3 Пич
20:05 07.10.2025
4 ООрана държава
20:08 07.10.2025
5 Ганя Путинофила
А за лекарите няма пари!
Коментиран от #10
20:08 07.10.2025
6 Герп боклуци
До коментар #2 от "Дюн":Спинкат сладко в баварец с кожени седалки и подгряване на волана
Коментиран от #8
20:08 07.10.2025
7 България е
20:09 07.10.2025
8 Боби
До коментар #6 от "Герп боклуци":И си разширяват кръга на приятелите…
20:10 07.10.2025
9 Гост
20:11 07.10.2025
10 Мисрка
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":Мисрките от телевизиите, защо не го показват това?
20:11 07.10.2025
11 Тези
Коментиран от #18
20:14 07.10.2025
12 Млади
20:16 07.10.2025
13 ОТ СЕГА СЕ УЧАТ ДА ИЗНУДВАТ ГАДОВЕТЕ.
До коментар #1 от "бялата мафия":НЕ ЛЕКАРИТЕ, НЕЗНАЕЩИТЕ И НЕМОЖЕЩИ ТЕ СА НАГЛИ ИЗНУДВАЧИ. ОЩЕ СА ПЪЛНИ НЕКАДЪРНИЦИ РЕВАТ ЗА ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ БЕЗ НИКАКВИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ.
20:16 07.10.2025
14 Млади
Коментиран от #16
20:20 07.10.2025
15 Къде е?
Коментиран от #17
20:21 07.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 То па
До коментар #15 от "Къде е?":щото сега има кой да ни лекува. Ако не носиш пари си отиваш, ако те лекува бг лекар-още по-бързо и вече без парите си.
21:10 07.10.2025
18 Хипократ
До коментар #11 от "Тези":А ти си алчен и некадърен изнудвач.
21:11 07.10.2025