Младите лекари отново излязоха на протест: Стига лъжи!

7 Октомври, 2025 20:00 639 18

Те искат по-добри условия на труд

Младите лекари отново излязоха на протест: Стига лъжи! - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Младите лекари отново излязоха на протест. Исканията им са за по-добри условия на труд, както и за минимално основно възнаграждение в размер на 150% от средната работна заплата, съобщи БНТ.

Половин година след началото на протестите според тях резултат няма.

Законови промени, които да доведат до увеличение на заплатите им все още не са приети, а бъдещите изменения на наредбата за специализациите по-скоро ще задълбочат проблемите, казват те.

Те не са съгласни и размерът на възнагражденията да бъде обвързан с колективния трудов договор.


  • 1 бялата мафия

    16 11 Отговор
    Млади изнудвачи - прав ви път навън!

    Коментиран от #13

    20:02 07.10.2025

  • 2 Дюн

    17 2 Отговор
    Абе дайте на ченгетата още 50%! Нека да спинкат в патрулките още по-спокойно.

    Коментиран от #6

    20:05 07.10.2025

  • 3 Пич

    21 5 Отговор
    Лекарите имат право да искат ! Но тези още не са лекари , и е наглост да искат !!! А и много добре знаете , че не всеки "лекар" има право да се нарече лекар !!!

    20:05 07.10.2025

  • 4 ООрана държава

    14 2 Отговор
    Освен високи заплати, трябва и високо качество на услугите, това не е игра, някой може да пострада или да си изгуби живота от некадърност

    20:08 07.10.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    9 9 Отговор
    Рускините от Елените днес се редят пред Кметството в Несебър за държавни помощи!
    А за лекарите няма пари!

    Коментиран от #10

    20:08 07.10.2025

  • 6 Герп боклуци

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дюн":

    Спинкат сладко в баварец с кожени седалки и подгряване на волана

    Коментиран от #8

    20:08 07.10.2025

  • 7 България е

    11 6 Отговор
    единствената държава в света, където доФторите са повече от медицинските сестри! Спокойно можем да си позволим няколко випуска да изтекат през терминал 2, така ще изчистим качеството от плявата.

    20:09 07.10.2025

  • 8 Боби

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Герп боклуци":

    И си разширяват кръга на приятелите…

    20:10 07.10.2025

  • 9 Гост

    11 2 Отговор
    От чалгари, слуги и продажници няма как да очакваме друго. Това е истината и с плакати няма да се получат нещата

    20:11 07.10.2025

  • 10 Мисрка

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Мисрките от телевизиите, защо не го показват това?

    20:11 07.10.2025

  • 11 Тези

    9 7 Отговор
    Не искат високи заплати.О за всеки от вас ще дойде време да легне.Тогава ще гледа като мишок някой добър лекар да му помогне.О те ще бъдат всички от Бангладеш,пакита и пр.Това ще стане скоро защото масово сте тростия и зли.

    Коментиран от #18

    20:14 07.10.2025

  • 12 Млади

    5 4 Отговор
    Убийци

    20:16 07.10.2025

  • 13 ОТ СЕГА СЕ УЧАТ ДА ИЗНУДВАТ ГАДОВЕТЕ.

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "бялата мафия":

    НЕ ЛЕКАРИТЕ, НЕЗНАЕЩИТЕ И НЕМОЖЕЩИ ТЕ СА НАГЛИ ИЗНУДВАЧИ. ОЩЕ СА ПЪЛНИ НЕКАДЪРНИЦИ РЕВАТ ЗА ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ БЕЗ НИКАКВИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ.

    20:16 07.10.2025

  • 14 Млади

    6 5 Отговор
    Убийци!

    Коментиран от #16

    20:20 07.10.2025

  • 15 Къде е?

    6 6 Отговор
    Вносителят на лекари от трети страни? Ще смее ли да отиде на лекар или вече ходи в чужбина? Мисля, че трябва да им се дадат пари на тези младежи, защото след 10 г няма да има кой да ни лекува. Може би тогава икономистите, след ускорен курс, ще ни преглеждат и лекуват. Това вече се случи в промишлеността, защо да не се случи и в медицината?

    Коментиран от #17

    20:21 07.10.2025

  • 17 То па

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Къде е?":

    щото сега има кой да ни лекува. Ако не носиш пари си отиваш, ако те лекува бг лекар-още по-бързо и вече без парите си.

    21:10 07.10.2025

  • 18 Хипократ

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тези":

    А ти си алчен и некадърен изнудвач.

    21:11 07.10.2025

