Новини
България »
Маратон блокира центъра на София

Маратон блокира центъра на София

11 Октомври, 2025 09:00 1 103 10

  • маратон-
  • софия-
  • градски транспорт

Има промени в движението на много линии на градския транспорт

Маратон блокира центъра на София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В събота и неделя – 11 и 12 октомври, центърът на София ще бъде затворен за автомобили за провеждането на традиционния „Маратон София 2025”.

Има и промени в движението на много линии на градския транспорт, които може да видите на сайта на Центъра за градска мобилност. Засега има конкретна информация за движението на линиите в събота – 11 октомври.

Има и ограничения за престоя и паркирането в центъра на София още от петък.

Маратонът ще се проведе по следните маршрути:

На 11.10.2025 г. маршрут на „Маратон София 2025“ за 5 км.:

„Старт“ в 09.45 ч. пред Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария Луиза“ – бул. „Витоша – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г.С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“ –ул. „15-ти ноември“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална Художествена Галерия, пл. „Кн. Александър I“ финал.

На 12.10.2025 г. маршрут на „Маратон София 2025“ за 21 и 42 км.:

Старт“ 9.30 ч. на 42 км., 9.30 на 21 км. и. – от Национална Художествена Галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария Луиза“ – бул. „Тодор Александров“, бул. „Царица Йоанна“ до тунел Люлин, на кръстовището с бул. „д-р Петър Дертлиев“ надясно 100 метра и обратно по бул. „Царица Йоанна“ до малкия светофар на БИЛА Люлин, обратно по бул. „Царица Йоанна“, обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ - ул. „Г.С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Кн. Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ - ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ - бул. „Княз Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“–ул. „15-ти ноември“ - бул. „Цар Освободител“ – Национална Художествена Галерия, пл. „Княз Александър I“ финал.

Маршрут на „Маратон София 2025“ за 10 км. на 12.10.2025 г.:

„Старт“ в 9.10 на 10 км - старт пред Национална Художествена Галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария Луиза“ – бул. „Тодор Александров“ до бул. „Христо Ботев“ и обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ - ул. „Г.С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Кн. Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ - ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ - бул. „Кн. Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“– ул. „15-ти ноември“ - бул. „Цар Освободител“ – Национална Художествена Галерия, пл. „Кн. Александър I“ финал.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

От 20 часа на 07.10.2025 г. до приключване на мероприятието на 12.10.2025 г. на ул. „Кн. Александър I” между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“.

От 08.00 часа на 10.10.2025 г. до приключване на мероприятието на 12.10.2025 г. на паркинга на пл. „Княз Александър I“.

Над 8000 души от 66 държави са се регистрирали да участват в спортното събитие.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аман

    13 3 Отговор
    с тия маратони !

    Коментиран от #7

    09:05 11.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Чудесно

    4 9 Отговор
    Браво. Много добре. Нека да има повече такива събития. А и хората ще видят как е без автомобилен трафик. Разбира се, заглавието на статията е манипулативно и може да настрои по-примитивни личности срещу това чудесно събитие. Например, ако се напише: Традиционният столичен маратон ще се проведе на 11 и 12. Временна промяна в движението. Вече звучи по друг начин. Ех, журналисти…

    Коментиран от #5

    09:20 11.10.2025

  • 4 Гошо

    10 2 Отговор
    За да отнесете още повече псувни трябва ,я по Сливница ,я по Цариградското ,може и Ботевградското или някоя от магистралите Като че ли не може тия да обикалят Витоша

    09:22 11.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Защо

    9 1 Отговор
    из София, бе ? Тичайте по аутобаните !

    09:26 11.10.2025

  • 7 Абе

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Аман":

    По добре маратони отколкото някой прайд

    09:28 11.10.2025

  • 8 хахаха

    6 0 Отговор
    Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства от 07.10.2025 г. до приключване на мероприятието на 12.10.2025 г....поредната умнотия от Васко:) Пак добре, че не е блокирал цяла София за месец заради два часа маратон:)

    09:38 11.10.2025

  • 9 Над 8000 души от 66 държави

    4 1 Отговор
    и пак ганчо няма
    да победи както винаги
    а някой африканец

    10:16 11.10.2025

  • 10 Дедо

    0 1 Отговор
    Абе тия хора нямат ли бягащи пътеки , ами задръстват улиците ?

    10:40 11.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове