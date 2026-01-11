Слави Трифонов: Много вожд, малко индианец

Много вожд, малко индианец. Така председателят на "Има такъв народ" Слави Трифонов описа нагласите на лидерите на отделните политически партии за предстоящите предсрочни избори.
"Гледах "По света и у нас" по БНТ. Първо дадоха съпредседателя на "Да, България“ Ивайло Мирчев, който заяви, че ПП-ДБ на следващите избори ще имат 121 депутата, тоест ще са първа политическа сила.
След това дадоха Костадин Костадинов, лидера на "Възраждане“, от Плевен, който заяви, че на следващите избори "Възраждане“ ще бъде първа политическа сила.
След това дадоха Бойко Борисов от Монтана, който заяви, че ГЕРБ на изборите ще бъде първа политическа сила", написа той в социалните мрежи.
