Гроздан Караджов: Обмяната в евро преминава безпроблемно и бързо

Гроздан Караджов: Обмяната в евро преминава безпроблемно и бързо

11 Януари, 2026 10:37, обновена 11 Януари, 2026 10:03 1 001 81

  • грозда караджов-
  • транспорт-
  • министър

Над 30 милиона лева вече са се превърнали в евро през "Българските пощи"

Гроздан Караджов: Обмяната в евро преминава безпроблемно и бързо - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Над 30 милиона лева вече са обменени в евро през "Български пощи", а за следващата седмица са заявени нови 26 милиона лева. Това съобщи в „Денят започва с Георги Любенов“ министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

Той подчерта, че процесите на обмяна преминават безпроблемно и бързо, особено в малките населени места, където липсват банкови клонове. Той посочи, че интересът е особено висок сред възрастните хора.

„С гордост и с огромна благодарност към пощенци мога да отбележа, че процесите на обмяната на лева в евро преминават безпроблемно и доста бързо се случва тази услуга. Няма констатирани сериозни нарушения. "Български пощи" се справя много добре, има много здравословен, хубав, добър интерес от страна на възрастните хора, които живеят в по-малките населени места, там, където няма банкови клонове и "Български пощи" са тези, които обменят пари. За една седмица над 30 милиона лева сме обменили вече и интересното е, че за следващата седмица вече има суми от над 1000 лева, които се заявяват – заявени са приблизително 26 милиона нови средства, извън тези с по-малките суми, които не се заявяват“, каза Гроздан Караджов.

Той обясни, че при случаи като този в Караисен с пенсиониран служител и от Стамболово, където пощенският служител се е разболял, се решават чрез назначаване на заместник, който поема функциите на касиер и изплаща пенсиите.

По думите му изплащането на пенсиите върви без проблеми:

„Изплащането на пенсиите не е нещо извънредно и, както очаквахме, минава спокойно… Единственият проблем, той беше предвиждам, е че на места свършват банкнотите и монетите в евро и няма възможност да се обменя в следобедните часове. Веднага вдигаме лимита за следващия ден, като това поражда един допълнителен дефицит – да няма оборотни пари, с които да се купува евро. Още в сряда МС ще вдигне лимита на този оборотен кредит. Аз подписах такъв доклад в петък“, каза още министърът на транспорта в оставка.

От думите му стана ясно, че търговците се справят с новата валута и гражданите масово получават ресто само в евро. Самият той вчера е направил проверка на различни места.

„Вчера лично аз пазарувах и навсякъде до последния цент ми върнаха с евро. Пазарувах и с левове и с евро, нарочно, за да видя каква ще е реакцията – и в плод и зеленчука и в магазина и в една сладкарница, в която влязох всички бяха изключително коректни. Мога да предполагам, че с дните става това натрупване и търговските обекти са все повече и повече снабдени.“ – Гроздан Караджов.

Във връзка със сигнал за необосновано поскуване на цени на летището в София, Караджов заяви,ч е утре ще отиде да провери лично за какво става дума.

Министърът отбеляза и стачката на гръцките фермери и блокадата на границата с Гърция, като уточни, че към момента няма информация дали те биха се срещнали с него и подчерта, че стачката е прекратена в петък.

„В петък в 19 часа блокадата на пропускателния пункт с Гърция, основния на Кулата, беше прекратена. Благодарение на усилията на гръцкото правителство, вече българските превозвачи не понасят щетите, които понесоха от началото на декември.“ – Гроздан Караджов.

От думите му стана ясно, че трудно може да се изчисли какви са пораженията в транспортния сектор и веригите за доставки за този един месец, в който имаше блокади по границата.

„ По данни на нашите превозвачи са 16 милиона евро“, каза той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хехе

    50 2 Отговор
    поредния лъжец който вчера ходил на пазар и всичко било тип топ.

    09:44 11.01.2026

  • 3 С физиономия

    51 2 Отговор
    на плъх , че и сакото с такъв цвят .

    09:45 11.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    28 2 Отговор
    Луд, та му лесно...

    09:48 11.01.2026

  • 6 Тъно

    35 7 Отговор
    Как минава? От всички аптеки и магазини се оплакват, не искат да работят с това натрапено евро. Кой както можа от крадците си легализира парите, те са добре, много доволни, останалите да се спасяват след стократното увеличение на всичко всеки ден.

    09:50 11.01.2026

  • 7 Ама

    31 1 Отговор
    Грозданчо не казва кой лапна комисионното от 30 и влакови композиции без търг ?!

    09:51 11.01.2026

  • 8 усс..ран русофил

    6 15 Отговор
    Аз съм силно възмутем!

    09:51 11.01.2026

  • 9 Хмм

    13 1 Отговор
    това просто не е вярно и точно в неговия сектор, в транспорта, купих си билет с 5 лева български, касиерката ми върна в евро двойно повече, върнах ги, но колко не са върнали при грешки, монетите от едно и две евро си приличат с българските, само дето нашите са многоъгълни, а еврото кръгло

    09:51 11.01.2026

  • 10 глупости

    16 4 Отговор
    Шефа каза, че го закъсахме и ставаме зле като германците. Сега се чудя на къде да бягам, че тука с това Евро не се издържа!

    09:52 11.01.2026

  • 11 Попов

    3 15 Отговор
    Този е разумен.В Б.Г.не обичаме разумни а емоционално откачени.

    09:53 11.01.2026

  • 12 Механик

    19 2 Отговор
    Взех си пенсията в евро...и се насс..рах от яд.

    09:53 11.01.2026

  • 13 АМАH OT ИДИOTИ

    27 2 Отговор
    А БЕ,
    ГРОЗДАНЕ,
    МНОГО ЯСНО ЧЕ НЯМА ДА ИМА ПРОБЛЕМИ 🤣
    ИМА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАН, НАСА И И МАСАЧУЗЕТСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. СТИГНАЛИ СА ДО ИЗВОДА ЧЕ КОЙТО Е НЯМАЛ ЛЕВЧЕТА, НЯМА ДА ИМА И ЕВРО 😆
    КАТО Е МАЛКО КЕША, ОБМЯНАТА ВЪРВИ БЪРЗО 😝
    НЕ ВСИЧКИ МОГАТ ДА БЪДАТ КОНСУЛТАНТИ КАТО ТЕБ 🤣 ТИ НАЛИ ТАКЪВ БЕШЕ? КОНСУЛТАНТ 😛 С КОНСУЛТАЦИИ СИ КУПИ ЖИЛИЩЕ В РИМ.🥺

    09:54 11.01.2026

  • 14 Ко?

    18 1 Отговор
    какви 30 милиона? 30 милиарда има за обменяне

    09:55 11.01.2026

  • 15 Така е

    4 11 Отговор
    Важното е, че сега едно българско Евро е 1.16 американски долара.

    09:55 11.01.2026

  • 16 Омазана ватенка

    10 14 Отговор
    Копейзажа изтрещява всеки ден😂😂😂

    09:55 11.01.2026

  • 17 Магазинер

    29 1 Отговор
    Минава бързо и безпроблемно за вас нищоправци и търтеи! Като гледаш отстрани е много лесно. Защо цяла седмица само подобни лентяи се изказват по темата а не е питам нито един магазин? или заведение а

    09:56 11.01.2026

  • 18 Браво

    23 2 Отговор
    Приемате еврото, но евро още няма. На 1-ви февруари ще пазарувате с какво?

    Коментиран от #25, #78

    09:57 11.01.2026

  • 19 Тома

    19 2 Отговор
    А нещо да каже за влака закъсал часове на гара Дяково този смешник

    09:57 11.01.2026

  • 20 Оракула от Делфи

    18 1 Отговор
    "ОБМЯНАТА МИНАВА БЕЗПРОБЛЕМНО"!
    Но смяната на министъра е катастрофа!!!

    Караджов , в прав текст казва ,че много е важно кой ще е следващия
    министър, защото има за" тараш " още много, много милиони?? !!!

    09:58 11.01.2026

  • 21 И Киев е Руски

    19 4 Отговор
    Мини на минимална заплата да видим дали така мърсуваш .Неща..ник

    Коментиран от #24

    09:59 11.01.2026

  • 22 Павел пенев

    17 3 Отговор
    Този експерт на Иван Костов продаде БДЖ и сега дрънка като празна тенекия за насилственото налагане на еврото. Нека заяви колко лева лично е обменил?

    10:00 11.01.2026

  • 23 този мазен

    18 4 Отговор
    Безпроблемно е за теб, защото си милионер в евро и с къщи в Италия

    10:00 11.01.2026

  • 24 ако си на минимална заплата

    8 11 Отговор

    До коментар #21 от "И Киев е Руски":

    Проблема ти е между ушите.

    Коментиран от #48

    10:01 11.01.2026

  • 25 Чудесно

    7 11 Отговор

    До коментар #18 от "Браво":

    Шефа каза, че ще ни докарат монголски Тугрици директно от Москва.

    Коментиран от #42

    10:02 11.01.2026

  • 26 Значи тогава

    10 5 Отговор
    Левът ще остане като правителство в оставка безсрочно

    10:04 11.01.2026

  • 27 Азът

    18 3 Отговор
    Долна, гнусна, отвратителна ЛЪЖА!

    Коментиран от #28

    10:06 11.01.2026

  • 28 и аз чух

    10 5 Отговор

    До коментар #27 от "Азът":

    И аз чух че 500 милионна Европа е закъсала и очаква 5те милиона българи барабар с бебетата и пенсионерите да хранят закъсалите еврапейци.

    10:09 11.01.2026

  • 29 о.з. старшина Петров- артелчик:

    4 8 Отговор
    И аз получих първата си пенсия в евро без никакъв проблем.
    Другарката ми и тя получи нейната, пак без проблем!

    Седим в кухнята на салата кисело зеле , гледаме си пенсиите с отвращение!
    Смятаме да ги изгорим публично на мегданя в село! В знак н протест!

    Другри пенсионери, изгорете и вие вашите империалистически европенсии!

    10:11 11.01.2026

  • 30 Ха ха

    10 1 Отговор
    При него може да е така,но при мене освен в ЛИДЛ нито ми връщат в лева, нито ми продават в гр.транспот защото нямат да ми върнат, нито ми обменят в ДБанк

    10:12 11.01.2026

  • 31 Гроздан Караджов! Цялото ви Правителство

    12 3 Отговор
    Сте Шайка Маргинали!

    10:16 11.01.2026

  • 32 Коки

    15 4 Отговор
    Обмяната в евро преминава безпроблемно и бързо. Сметките за ток 30% више... Честито!

    Коментиран от #34

    10:17 11.01.2026

  • 33 Смут

    10 4 Отговор
    Човек ако има поне муха в главата, не би излизал да дразни хората по този въпрос. Еврото в някои райони не се е показвало изобщо, а другаде само създава напрежения. На касата в хипермаркет "Кауфланд" цените са само в евро и не можеш да си провериш сметката, дали са те излъгали или не, а там редовно стават "грешки", но все в тяхна полза. При двойни цени, човек помни тези, които познава т.е. в лева, за да определи нещо променило ли си е цената или не, а те му сервират само евро и крайна сума в лева. Не говорим за фалшивите пари, които в тези мътни води ще изплуват всекидневно и от всяко място. Не говорим и за останалата неразбория в този слугински грабеж, който некадърници, като този, запалиха.

    Коментиран от #43

    10:20 11.01.2026

  • 34 ужаст

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "Коки":

    Очаквам двам атрима другари да си драснат клечките по площадите на республиката, заради непослилния ток!

    10:21 11.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 дядо поп

    8 3 Отговор
    До голяма степен това се дължи на къртовския труд на касиерите от големите вериги магазини.

    10:22 11.01.2026

  • 37 така е ребята

    5 2 Отговор
    Важното е, че сега едно българско Евро е 1.16 американски долара.

    10:22 11.01.2026

  • 38 Фют

    5 1 Отговор
    Двойното счетоводство ми идва в повече. Не стига ли, че са малко, ами и да ги смятам и в двете валути, дали ще оцелея.

    10:25 11.01.2026

  • 39 ОБРАХТЕ НА ХОРАТА

    8 3 Отговор
    БЕЛИТЕ ИМ СПЕСТЯВАНИЯ ПАРИ СКЪТАНИ ЗА ТРУДНИ ДНИ. А БАНКЕРИТЕ ЩЕ СТАНАТ МИЛИОНЕРИ. И ОДИ В ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ КАТО КОНТРОЛЬОР И ПРОДАВАЙ БИЛЕТЧЕТА. СТРЕСИРАТЕ НАРОДА БЕДЕН. А ВИЕ СИ УЗАКОНИХТЕ КРАДЕНИТЕ ПАРИ НАРОДНИ.

    10:27 11.01.2026

  • 40 Хе!

    9 4 Отговор
    Щом е за прибиране и на последните ви реални парички, обслужването е безпроблемно и бързо! Отидох тез дни в един склад да си понапазарувам по на едро с последните около 300 лева и от началото до края се впечатлих колко са учтиви! Както никога! Сякаш само теб са чакали!!! Друг път ме забелязваха чак когато се изправя пред касата и те гледат намусено и при коя ще отидеш да прибере вероятно тя %, а сега още от входа те поемат, направо не ти дават да стъпиш и имам усещането, че положителна сила те носи над пода ... Натоварих си кашончетата и тогава осмислих, като видях сметката отидоха парите, а в багажника почти нищо...! Нищо, но с усмивка!

    Коментиран от #41, #60

    10:28 11.01.2026

  • 41 няма да се плашиш

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "Хе!":

    Шефа каза, че ще ни докарат Монголски Тугрици директно от Москва.

    10:31 11.01.2026

  • 42 Тик вар евро вар

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Чудесно":

    Въпросът е сериозен, но явно не е за някои пилешки мозъци.

    10:31 11.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 редник

    7 2 Отговор
    Случки от вчера:
    1. В SMS А1 ми пишат да платя 4.60 € или 9 лв, малко преди 12 ч. влизам в Изи пей, казвам ваучер за 9 лв, касиерката ме пита за колко €, казвам 4.60, тя ми отговаря, че най-малко трябва да е за 5 €, показвам ѝ съобщението на телефона, това не я интересува, на компютъра ѝ пише 5 € - платих ги, но как 9 лв станаха 5 €, не разбрах.
    2. След Изи пей влизам в SDI да платя 65 лв вноска ГО, давам 100 лв, рестото в лв - питам нямат ли € - нямали, щото свършвали бързо.
    3. След SDI влизам в аптека от голяма верига и там рестото в лв - и пак питам нямат ли € - нямали, щото свършвали бързо.

    Не ми се вярва, че в оставащите 20 дни до края на януари ще преминем изцяло на € - може би двойното плащане трябва да продължи и през февруари...

    Коментиран от #45

    10:31 11.01.2026

  • 45 лесно е

    2 8 Отговор

    До коментар #44 от "редник":

    В момента българина се учи по трудния начин да се разплаща безкешово. До края на месеца и ти ще се научиш. И не - магазините не са чейндж бюра.

    Коментиран от #47, #51, #54

    10:34 11.01.2026

  • 46 Абе

    5 1 Отговор
    Недей се занимава с глупости, сипи по една грозданка.

    10:34 11.01.2026

  • 47 Не си у ред

    7 3 Отговор

    До коментар #45 от "лесно е":

    Ако си мислиш че безкешовото разплащане е в твоя полза зетърче. Кеша има много предимства

    Коментиран от #57

    10:41 11.01.2026

  • 48 И Киев е Руски

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "ако си на минимална заплата":

    Нали трябва да има и такива на минимална за да може телкаджии като теб и безделниците в парламента да се угоявате

    10:41 11.01.2026

  • 49 Като гледам страшните мъки на копейките

    2 7 Отговор
    и неистовите трудности, които срещат с еврото, стигам до два извода:

    1. На копейките не им стига акъл да запомнят новите цени в евро.
    Ми тръгнете из някой супермаркет и си водете записки в тефтеря , сигурно има 2000 вида стоки и за два часа ще станете експерти- стоковеди. В къщи преговаряйте новите цени е евро , преди да посетите пак някой магазин. В ресторанта препишете менюто е евро.

    2. Копейките нямат кредитни или дебитни карти. За това се мъчат с рестото. Направете си карти от най- близката ви банка. Няма да имате проблем с рестото.

    10:42 11.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хе!

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "лесно е":

    Можеш да напишеш така на човека, ако дава левове и му връщат левове! А той дава евро и очаква да бъдат в крак с модата!

    Коментиран от #55

    10:45 11.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 имахме да

    4 4 Отговор

    До коментар #50 от "Смут":

    И в 4 часа сутринта се нареждах на опашката пред кварталния супермаркет, в очакване да докарат прясно мляко и да успея да купя мляко за детето, преди млякото да се е свршило в магазина. Караха по 2-3 каси мляко. За по-икономично млякото се опаковаше в запечатани найлонови пликове.

    Коментиран от #61, #66

    10:45 11.01.2026

  • 54 Няма проблем

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "лесно е":

    Евро в България няма да има, вие си го отчетете, че е безкешово въведено. Народа ще продължаваме със своите пари, както е било и под турско робство.

    10:45 11.01.2026

  • 55 ако очаква да е в крак с модата

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "Хе!":

    Да се разплаща с карта. Така няма да забележи кога България е преминала в Евро. От 15 години сметките са ми само в Евро.

    10:47 11.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Най- голямото предимство на кеша е,

    5 5 Отговор

    До коментар #47 от "Не си у ред":

    че поддържа сивата икономика.

    За това днес реднеците се чудят как да си внесат сивите левове в банките и плачат и все някой друг им е виновен, че са ги кътали под дюшека, без да плащат данъци и осигуровки!

    Инак искат високи и пенсии и болнични и нищо да не плащат в болниците и лекарства без пари!

    Съсипаха я тая държава с това евро, сега трябва щат не щат да си изкарат сивите левове на светло!

    Че и декларации за произход на доход им искат гадните данъчни! Безобразие!

    Коментиран от #62, #71

    10:48 11.01.2026

  • 58 НЕ Грозданчо

    3 5 Отговор
    Обмяната в евро НЕ преминава безпроблемно и бързо защото изетите от банките лева в кеш не се попълват със същият номинал евро в кеш а е 3 пъти по малко поне. И тикате народа към дигитално робство и зависимост. Вие сте долни продажни и подли същества и не случайно кеша в Азия, Австралия, Корея и т.н се изкупува за по 1,63-1,67 по карта.....

    10:58 11.01.2026

  • 59 Гарантирано от атлантите

    3 4 Отговор
    Вече единадесети ден хаосът е пълен. Вече във всички вериги магазини и в кварталните магазинчета дадеш ли левове, връщат ти само в левове, платиш ли им в евро, пак се ослушват да ти върнат ресто в левове. Банките си налагат техни си такси и правила според както им изнася. Къде ви са еврата, къде ви са законите?!

    Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!

    Коментиран от #63

    10:58 11.01.2026

  • 60 ван мaaмy

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хе!":

    Пазаруване на едро.... с 300 лв.

    Коментиран от #64

    10:59 11.01.2026

  • 61 Домашен любимец

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "имахме да":

    Че, майка му на твойто лапе няма ли мляко да го накърми, ами ще ставаш по нощите да ходиш да дремеш в утринния хлад пред кварталния хоремаг!? Ето, такива като теб съсипъхте България! Всичките станахте естрадни фенове, а по гащите ви още слама и чеклъси от селските ливади га сте пасали козите! Забравихте и традиции, и фолклор, както Душко се срамувал да яде тиква и вие се срамувахте от селския си произход, а сега внуците ви като качват едни клипове как друсат народни хора тук и повече като емигранти в ЕС и САЩ! Уж патриоти! Показнос и фалш, защото сте фалшиви празни хора без съдържание! Ти си се редил в магазина, не, че толкова ти е нужно мляко, а за да те видят, че си гражданин и вече не доиш кравата, а си се наредил с мрежичка за пазаруване с една стъклена бутилка от плодова ракия или олио пред млекарницата, като Чудомиров герой! Поне се скрий, не се излагай тук, че станахте много такива, печелите изборите и избирате себеподобни да ме управляват и мен, че не ми стигна акъла да емигрирам навреме и аз!

    Коментиран от #65

    11:00 11.01.2026

  • 62 Лошото е че си неграмотен обаче

    5 3 Отговор

    До коментар #57 от "Най- голямото предимство на кеша е,":

    Парите в брой имат много важни преимущества младеж:
    Те осигуряват свобода и независимост. Банкнотите и монетите са единствената форма на пари, която хората могат да държат без участието на трета страна. Не е нужен достъп до оборудване, интернет или електричество, за да платите в брой, което означава, че можете да го правите и когато токът е спрял или сте си загубили банковата карта. Те осигуряват неприкосновеност на личния живот. Разплащанията в брой гарантират основното ни право на защита на личния живот, данните и самоличността във финансовите дела.Те имат приобщаваща роля. Парите в брой дават възможност за плащане и спестяване на хора с ограничен или никакъв достъп до цифрови пари. Така те имат решаващо значение за приобщаването на социално уязвими граждани като възрастните хора и групите с по-ниски доходи. Те помагат да следите разходите си. Парите в брой позволяват да контролирате по-добре разходите си, например като не допускат преразход. Те се използват бързо. С банкноти и монети плащането се извършва незабавно. Те са средство за съхранение на стойността. Парите в брой не са просто платежен инструмент. Те позволяват съхранението на пари с цел спестяване без риск от неизпълнение...... 

    11:02 11.01.2026

  • 63 Вече

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Гарантирано от атлантите":

    единайсти ден....пишеш едни същи глупости.

    Коментиран от #77

    11:04 11.01.2026

  • 64 Хе!

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "ван мaaмy":

    300 - Толкова са били и спартанците под сганта на Ксеркса! Ами, да! Вместо да купуваш от магазинчето 1-2 бутилки олио, пакет захар, брашно и други, от склада по 1-2 стека, че има и къде да се паркира и малко по евтино.Уж!

    11:05 11.01.2026

  • 65 викаш

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Домашен любимец":

    На две години да го кърми, а?
    Като порастнеш и проимаш деца ще научиш и до кога се кърмят децата.

    Коментиран от #72

    11:05 11.01.2026

  • 66 Смут

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "имахме да":

    За малко да ме разплачеш с това мляко. За късмет, съм работил в такъв завод и знам колко мляко пристигаше от фермите, колко и как се пастьоризираше, какви други стоки се произвеждаха от него и най-важното как. Не ми разказвай вицове от деветдесетте. Да добавя и крави съм гледал вече в демокрацията, когато съсипаха кравефермите и знам, каква е разликата в млякото, а сега и крави няма.

    Коментиран от #67

    11:07 11.01.2026

  • 67 и като работеше в този завод

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Смут":

    Знаеш че в супермаркета в Младост 1 до пазарчето докарваха по 3 пластмасови каси мляко на ден? И как това смляко стигаше за целия квартал? Ха сега си поплачи.

    11:09 11.01.2026

  • 68 Калкулатор

    2 1 Отговор
    Чудесно! 30 милиона за 10 дни. Колко дни ще са необходими за обмяната на 3 милиарда, колкото са левовете в обращение. Задача за четвърти клас. Според управляващите тридесет дни...

    Коментиран от #70

    11:09 11.01.2026

  • 69 Порно

    2 1 Отговор
    По добре да си пусна порно. Там органите са също така избръснати надолу и с къса козина отгоре на хълма.

    11:11 11.01.2026

  • 70 задачката е ясна

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Калкулатор":

    До момента са прибрани над 40% от левовете в обръщение.

    11:12 11.01.2026

  • 71 Лошото е че си неграмотен обаче

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Най- голямото предимство на кеша е,":

    При една "извънредна ситуация" примерно радиационна, здравна или военна достъп до оборудване, интернет, електричествои т.н дали ще имаш мушмул? Ей тогава вероятно ще усетиш един от примерите за дигитално робство и зависимост..... Подробно са описани и разработени куп сценарии от много умни хора, но зетърчета не четат, зетърчета кухи, зетърчета лесно се манипулират ....(кеша бил поддържал сивата икономика) и куп други тъпотии

    Коментиран от #74

    11:12 11.01.2026

  • 72 Домашен любимец

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "викаш":

    В народните приказки е казано - юнаците бозат до 25 години, но това е само за юнаците! За такива като теб, средностатистически българчета, старите хора казваха, че за да е здраво детето, трябва да суче до 6 годинки! До 6, а не да започне да налита на майка си, че тогава да го отбивате! Абе, пак ти казвам как съсипахте същността, традициите, бита и морала! Жените взеха да имитират естрадните и филмови героини, Златният Орфей, да пазят талията, лапетата да не им раздърпат боцките от сучене и стигнахме до тук, да се разправям с такива като теб по фороумите, без изглед да те убедя, че е така!

    Коментиран от #73

    11:12 11.01.2026

  • 73 извинявай

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "Домашен любимец":

    каза ли нещо, или така си миришеш?

    11:13 11.01.2026

  • 74 най-голямото предимство на кеша е

    0 2 Отговор

    До коментар #71 от "Лошото е че си неграмотен обаче":

    че бабите могат спокойно да го хвърлят през балкона. Също така е много лесно да те пребъркат в превозните средства. Можеш и да си откупиш невинността като те спре КАТ. Все хубави неща.

    Коментиран от #79

    11:15 11.01.2026

  • 75 Фен

    1 1 Отговор
    Ми аз нямам наблюдение за появата на евро. Всички плащат в лева, и им връщат в лева. На никой не му се чака по опашки в банки - нито на търговци, нито на клиенти.

    11:15 11.01.2026

  • 76 Хейт

    2 2 Отговор
    И нагъл, бе!

    11:16 11.01.2026

  • 77 Вече

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Вече":

    единайсти ден....трол елфчетата на онова червеното недоразумение с двата пръста челце се омазахте да тровите аудиторията тук с мало умните си коментарчета за измамата евро

    11:16 11.01.2026

  • 78 Малък сечко

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Браво":

    Тези дето ни ги изтипосват в медиите не празнуват на първи февруари, а на втори, щот са...

    11:16 11.01.2026

  • 79 Не изпростявай моля допълнително

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "най-голямото предимство на кеша е":

    Не е това нивото на дебат по сложна очевидно за теб тема

    11:18 11.01.2026

  • 80 Т.КОЛЕВ

    0 1 Отговор
    БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕВОВЕ СА ПО ХУБАВИ ОТ ЕВРОТО. НИЩО ЧЕ СЕГА СА С ПО НИСКА СТОЙНОСТ В СРАВНЕНИЕ С ЕВРОТО НО ТОВА Е ЗАРАДИ ПОЛИТИЦИТЕ УПРЯВНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ КОЯТО Я СЪСИПВАТ ПО НАСЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕНОСТ СТАНДАРТ НА ЖИВОТ ДОГОДИ С ПРАФИРАЩА РАЗЛИКА И ДР СОЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ КАКТО И ПЕНСИИ И ЗАПЛАТИ. ПРАТКИТЕ МИЛИАРДИТЕ ЕВРО ОТ ЗАПАДНЯЦИТЕ БЪРЗО ЩЕ ГИ УСВОЯТ НАЙ ВЕЧЕ ЯСЛАДЖИЙТЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ. ТЕ СА НАВЪРТЯЛИ И ДОСТА МИЛИАРДИ ВЪНШЕН ДЪЛГ ПРАВИТЕЛСТВА ВЗИМАТ ЗАЕМИ ДА ИМ ПЛАЩАТ ДАВАТ ЗАПЛАТИ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ И ЗА ТОВА. НА НЯКОЙ ЯКО МИ ТРЯБВА ЕВРО ИЛИ ДОЛАРИ ЛИРИ СТЕРЛИНГИ ИЛИ ДР. ЩЕ СИ КУПИ С БЪЛГАРСКИ ПАРИ.ТИЯ ПОЛИТИЦИ ВЪРНАХА ДЪРЖАВАТА БЪЛГАРИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ МЕСТА ВЪВ СВЕТА ПО ВСИЧКО. ФАКТИ

    11:18 11.01.2026

  • 81 Хе!

    0 1 Отговор
    Кеша е като хартиени бюлетини! Измама! С карта измами не стават! Внимавайте, край вас да не се върти терминално устройство!!!

    11:21 11.01.2026

