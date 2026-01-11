Гроздан Караджов: Обмяната в евро преминава безпроблемно и бързо

Над 30 милиона лева вече са обменени в евро през "Български пощи", а за следващата седмица са заявени нови 26 милиона лева. Това съобщи в „Денят започва с Георги Любенов“ министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов.
Той подчерта, че процесите на обмяна преминават безпроблемно и бързо, особено в малките населени места, където липсват банкови клонове. Той посочи, че интересът е особено висок сред възрастните хора.
„С гордост и с огромна благодарност към пощенци мога да отбележа, че процесите на обмяната на лева в евро преминават безпроблемно и доста бързо се случва тази услуга. Няма констатирани сериозни нарушения. "Български пощи" се справя много добре, има много здравословен, хубав, добър интерес от страна на възрастните хора, които живеят в по-малките населени места, там, където няма банкови клонове и "Български пощи" са тези, които обменят пари. За една седмица над 30 милиона лева сме обменили вече и интересното е, че за следващата седмица вече има суми от над 1000 лева, които се заявяват – заявени са приблизително 26 милиона нови средства, извън тези с по-малките суми, които не се заявяват“, каза Гроздан Караджов.
Той обясни, че при случаи като този в Караисен с пенсиониран служител и от Стамболово, където пощенският служител се е разболял, се решават чрез назначаване на заместник, който поема функциите на касиер и изплаща пенсиите.
По думите му изплащането на пенсиите върви без проблеми:
„Изплащането на пенсиите не е нещо извънредно и, както очаквахме, минава спокойно… Единственият проблем, той беше предвиждам, е че на места свършват банкнотите и монетите в евро и няма възможност да се обменя в следобедните часове. Веднага вдигаме лимита за следващия ден, като това поражда един допълнителен дефицит – да няма оборотни пари, с които да се купува евро. Още в сряда МС ще вдигне лимита на този оборотен кредит. Аз подписах такъв доклад в петък“, каза още министърът на транспорта в оставка.
От думите му стана ясно, че търговците се справят с новата валута и гражданите масово получават ресто само в евро. Самият той вчера е направил проверка на различни места.
„Вчера лично аз пазарувах и навсякъде до последния цент ми върнаха с евро. Пазарувах и с левове и с евро, нарочно, за да видя каква ще е реакцията – и в плод и зеленчука и в магазина и в една сладкарница, в която влязох всички бяха изключително коректни. Мога да предполагам, че с дните става това натрупване и търговските обекти са все повече и повече снабдени.“ – Гроздан Караджов.
Във връзка със сигнал за необосновано поскуване на цени на летището в София, Караджов заяви,ч е утре ще отиде да провери лично за какво става дума.
Министърът отбеляза и стачката на гръцките фермери и блокадата на границата с Гърция, като уточни, че към момента няма информация дали те биха се срещнали с него и подчерта, че стачката е прекратена в петък.
„В петък в 19 часа блокадата на пропускателния пункт с Гърция, основния на Кулата, беше прекратена. Благодарение на усилията на гръцкото правителство, вече българските превозвачи не понасят щетите, които понесоха от началото на декември.“ – Гроздан Караджов.
От думите му стана ясно, че трудно може да се изчисли какви са пораженията в транспортния сектор и веригите за доставки за този един месец, в който имаше блокади по границата.
„ По данни на нашите превозвачи са 16 милиона евро“, каза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
13 АМАH OT ИДИOTИ
ГРОЗДАНЕ,
МНОГО ЯСНО ЧЕ НЯМА ДА ИМА ПРОБЛЕМИ 🤣
ИМА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАН, НАСА И И МАСАЧУЗЕТСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. СТИГНАЛИ СА ДО ИЗВОДА ЧЕ КОЙТО Е НЯМАЛ ЛЕВЧЕТА, НЯМА ДА ИМА И ЕВРО 😆
КАТО Е МАЛКО КЕША, ОБМЯНАТА ВЪРВИ БЪРЗО 😝
НЕ ВСИЧКИ МОГАТ ДА БЪДАТ КОНСУЛТАНТИ КАТО ТЕБ 🤣 ТИ НАЛИ ТАКЪВ БЕШЕ? КОНСУЛТАНТ 😛 С КОНСУЛТАЦИИ СИ КУПИ ЖИЛИЩЕ В РИМ.🥺
09:54 11.01.2026
09:55 11.01.2026
Коментиран от #25, #78
09:57 11.01.2026
20 Оракула от Делфи
Караджов , в прав текст казва ,че много е важно кой ще е следващия
министър, защото има за" тараш " още много, много милиони?? !!!
09:58 11.01.2026
21 И Киев е Руски
Коментиран от #24
09:59 11.01.2026
10:00 11.01.2026
23 този мазен
До коментар #21 от "И Киев е Руски":Проблема ти е между ушите.
Коментиран от #48
10:01 11.01.2026
До коментар #18 от "Браво":Шефа каза, че ще ни докарат монголски Тугрици директно от Москва.
26 Значи тогава
10:04 11.01.2026
27 Азът
28 и аз чух
До коментар #27 от "Азът":И аз чух че 500 милионна Европа е закъсала и очаква 5те милиона българи барабар с бебетата и пенсионерите да хранят закъсалите еврапейци.
10:09 11.01.2026
29 о.з. старшина Петров- артелчик:
Другарката ми и тя получи нейната, пак без проблем!
Седим в кухнята на салата кисело зеле , гледаме си пенсиите с отвращение!
Смятаме да ги изгорим публично на мегданя в село! В знак н протест!
Другри пенсионери, изгорете и вие вашите империалистически европенсии!
10:11 11.01.2026
31 Гроздан Караджов! Цялото ви Правителство
10:16 11.01.2026
34 ужаст
До коментар #32 от "Коки":Очаквам двам атрима другари да си драснат клечките по площадите на республиката, заради непослилния ток!
10:21 11.01.2026
40 Хе!
Коментиран от #41, #60
10:28 11.01.2026
41 няма да се плашиш
До коментар #40 от "Хе!":Шефа каза, че ще ни докарат Монголски Тугрици директно от Москва.
10:31 11.01.2026
42 Тик вар евро вар
До коментар #25 от "Чудесно":Въпросът е сериозен, но явно не е за някои пилешки мозъци.
10:31 11.01.2026
44 редник
1. В SMS А1 ми пишат да платя 4.60 € или 9 лв, малко преди 12 ч. влизам в Изи пей, казвам ваучер за 9 лв, касиерката ме пита за колко €, казвам 4.60, тя ми отговаря, че най-малко трябва да е за 5 €, показвам ѝ съобщението на телефона, това не я интересува, на компютъра ѝ пише 5 € - платих ги, но как 9 лв станаха 5 €, не разбрах.
2. След Изи пей влизам в SDI да платя 65 лв вноска ГО, давам 100 лв, рестото в лв - питам нямат ли € - нямали, щото свършвали бързо.
3. След SDI влизам в аптека от голяма верига и там рестото в лв - и пак питам нямат ли € - нямали, щото свършвали бързо.
Не ми се вярва, че в оставащите 20 дни до края на януари ще преминем изцяло на € - може би двойното плащане трябва да продължи и през февруари...
Коментиран от #45
10:31 11.01.2026
45 лесно е
До коментар #44 от "редник":В момента българина се учи по трудния начин да се разплаща безкешово. До края на месеца и ти ще се научиш. И не - магазините не са чейндж бюра.
Коментиран от #47, #51, #54
10:34 11.01.2026
47 Не си у ред
До коментар #45 от "лесно е":Ако си мислиш че безкешовото разплащане е в твоя полза зетърче. Кеша има много предимства
Коментиран от #57
10:41 11.01.2026
48 И Киев е Руски
До коментар #24 от "ако си на минимална заплата":Нали трябва да има и такива на минимална за да може телкаджии като теб и безделниците в парламента да се угоявате
10:41 11.01.2026
49 Като гледам страшните мъки на копейките
1. На копейките не им стига акъл да запомнят новите цени в евро.
Ми тръгнете из някой супермаркет и си водете записки в тефтеря , сигурно има 2000 вида стоки и за два часа ще станете експерти- стоковеди. В къщи преговаряйте новите цени е евро , преди да посетите пак някой магазин. В ресторанта препишете менюто е евро.
2. Копейките нямат кредитни или дебитни карти. За това се мъчат с рестото. Направете си карти от най- близката ви банка. Няма да имате проблем с рестото.
10:42 11.01.2026
51 Хе!
До коментар #45 от "лесно е":Можеш да напишеш така на човека, ако дава левове и му връщат левове! А той дава евро и очаква да бъдат в крак с модата!
Коментиран от #55
10:45 11.01.2026
53 имахме да
До коментар #50 от "Смут":И в 4 часа сутринта се нареждах на опашката пред кварталния супермаркет, в очакване да докарат прясно мляко и да успея да купя мляко за детето, преди млякото да се е свршило в магазина. Караха по 2-3 каси мляко. За по-икономично млякото се опаковаше в запечатани найлонови пликове.
Коментиран от #61, #66
10:45 11.01.2026
54 Няма проблем
До коментар #45 от "лесно е":Евро в България няма да има, вие си го отчетете, че е безкешово въведено. Народа ще продължаваме със своите пари, както е било и под турско робство.
10:45 11.01.2026
55 ако очаква да е в крак с модата
До коментар #51 от "Хе!":Да се разплаща с карта. Така няма да забележи кога България е преминала в Евро. От 15 години сметките са ми само в Евро.
10:47 11.01.2026
57 Най- голямото предимство на кеша е,
До коментар #47 от "Не си у ред":че поддържа сивата икономика.
За това днес реднеците се чудят как да си внесат сивите левове в банките и плачат и все някой друг им е виновен, че са ги кътали под дюшека, без да плащат данъци и осигуровки!
Инак искат високи и пенсии и болнични и нищо да не плащат в болниците и лекарства без пари!
Съсипаха я тая държава с това евро, сега трябва щат не щат да си изкарат сивите левове на светло!
Че и декларации за произход на доход им искат гадните данъчни! Безобразие!
Коментиран от #62, #71
10:48 11.01.2026
58 НЕ Грозданчо
10:58 11.01.2026
59 Гарантирано от атлантите
Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!
Коментиран от #63
10:58 11.01.2026
60 ван мaaмy
До коментар #40 от "Хе!":Пазаруване на едро.... с 300 лв.
Коментиран от #64
10:59 11.01.2026
61 Домашен любимец
До коментар #53 от "имахме да":Че, майка му на твойто лапе няма ли мляко да го накърми, ами ще ставаш по нощите да ходиш да дремеш в утринния хлад пред кварталния хоремаг!? Ето, такива като теб съсипъхте България! Всичките станахте естрадни фенове, а по гащите ви още слама и чеклъси от селските ливади га сте пасали козите! Забравихте и традиции, и фолклор, както Душко се срамувал да яде тиква и вие се срамувахте от селския си произход, а сега внуците ви като качват едни клипове как друсат народни хора тук и повече като емигранти в ЕС и САЩ! Уж патриоти! Показнос и фалш, защото сте фалшиви празни хора без съдържание! Ти си се редил в магазина, не, че толкова ти е нужно мляко, а за да те видят, че си гражданин и вече не доиш кравата, а си се наредил с мрежичка за пазаруване с една стъклена бутилка от плодова ракия или олио пред млекарницата, като Чудомиров герой! Поне се скрий, не се излагай тук, че станахте много такива, печелите изборите и избирате себеподобни да ме управляват и мен, че не ми стигна акъла да емигрирам навреме и аз!
Коментиран от #65
11:00 11.01.2026
62 Лошото е че си неграмотен обаче
До коментар #57 от "Най- голямото предимство на кеша е,":Парите в брой имат много важни преимущества младеж:
Те осигуряват свобода и независимост. Банкнотите и монетите са единствената форма на пари, която хората могат да държат без участието на трета страна. Не е нужен достъп до оборудване, интернет или електричество, за да платите в брой, което означава, че можете да го правите и когато токът е спрял или сте си загубили банковата карта. Те осигуряват неприкосновеност на личния живот. Разплащанията в брой гарантират основното ни право на защита на личния живот, данните и самоличността във финансовите дела.Те имат приобщаваща роля. Парите в брой дават възможност за плащане и спестяване на хора с ограничен или никакъв достъп до цифрови пари. Така те имат решаващо значение за приобщаването на социално уязвими граждани като възрастните хора и групите с по-ниски доходи. Те помагат да следите разходите си. Парите в брой позволяват да контролирате по-добре разходите си, например като не допускат преразход. Те се използват бързо. С банкноти и монети плащането се извършва незабавно. Те са средство за съхранение на стойността. Парите в брой не са просто платежен инструмент. Те позволяват съхранението на пари с цел спестяване без риск от неизпълнение......
11:02 11.01.2026
63 Вече
До коментар #59 от "Гарантирано от атлантите":единайсти ден....пишеш едни същи глупости.
Коментиран от #77
11:04 11.01.2026
64 Хе!
До коментар #60 от "ван мaaмy":300 - Толкова са били и спартанците под сганта на Ксеркса! Ами, да! Вместо да купуваш от магазинчето 1-2 бутилки олио, пакет захар, брашно и други, от склада по 1-2 стека, че има и къде да се паркира и малко по евтино.Уж!
11:05 11.01.2026
65 викаш
До коментар #61 от "Домашен любимец":На две години да го кърми, а?
Като порастнеш и проимаш деца ще научиш и до кога се кърмят децата.
Коментиран от #72
11:05 11.01.2026
66 Смут
До коментар #53 от "имахме да":За малко да ме разплачеш с това мляко. За късмет, съм работил в такъв завод и знам колко мляко пристигаше от фермите, колко и как се пастьоризираше, какви други стоки се произвеждаха от него и най-важното как. Не ми разказвай вицове от деветдесетте. Да добавя и крави съм гледал вече в демокрацията, когато съсипаха кравефермите и знам, каква е разликата в млякото, а сега и крави няма.
Коментиран от #67
11:07 11.01.2026
67 и като работеше в този завод
До коментар #66 от "Смут":Знаеш че в супермаркета в Младост 1 до пазарчето докарваха по 3 пластмасови каси мляко на ден? И как това смляко стигаше за целия квартал? Ха сега си поплачи.
11:09 11.01.2026
68 Калкулатор
Коментиран от #70
11:09 11.01.2026
70 задачката е ясна
До коментар #68 от "Калкулатор":До момента са прибрани над 40% от левовете в обръщение.
11:12 11.01.2026
71 Лошото е че си неграмотен обаче
До коментар #57 от "Най- голямото предимство на кеша е,":При една "извънредна ситуация" примерно радиационна, здравна или военна достъп до оборудване, интернет, електричествои т.н дали ще имаш мушмул? Ей тогава вероятно ще усетиш един от примерите за дигитално робство и зависимост..... Подробно са описани и разработени куп сценарии от много умни хора, но зетърчета не четат, зетърчета кухи, зетърчета лесно се манипулират ....(кеша бил поддържал сивата икономика) и куп други тъпотии
Коментиран от #74
11:12 11.01.2026
72 Домашен любимец
До коментар #65 от "викаш":В народните приказки е казано - юнаците бозат до 25 години, но това е само за юнаците! За такива като теб, средностатистически българчета, старите хора казваха, че за да е здраво детето, трябва да суче до 6 годинки! До 6, а не да започне да налита на майка си, че тогава да го отбивате! Абе, пак ти казвам как съсипахте същността, традициите, бита и морала! Жените взеха да имитират естрадните и филмови героини, Златният Орфей, да пазят талията, лапетата да не им раздърпат боцките от сучене и стигнахме до тук, да се разправям с такива като теб по фороумите, без изглед да те убедя, че е така!
Коментиран от #73
11:12 11.01.2026
73 извинявай
До коментар #72 от "Домашен любимец":каза ли нещо, или така си миришеш?
11:13 11.01.2026
74 най-голямото предимство на кеша е
До коментар #71 от "Лошото е че си неграмотен обаче":че бабите могат спокойно да го хвърлят през балкона. Също така е много лесно да те пребъркат в превозните средства. Можеш и да си откупиш невинността като те спре КАТ. Все хубави неща.
Коментиран от #79
11:15 11.01.2026
77 Вече
До коментар #63 от "Вече":единайсти ден....трол елфчетата на онова червеното недоразумение с двата пръста челце се омазахте да тровите аудиторията тук с мало умните си коментарчета за измамата евро
11:16 11.01.2026
78 Малък сечко
До коментар #18 от "Браво":Тези дето ни ги изтипосват в медиите не празнуват на първи февруари, а на втори, щот са...
11:16 11.01.2026
79 Не изпростявай моля допълнително
До коментар #74 от "най-голямото предимство на кеша е":Не е това нивото на дебат по сложна очевидно за теб тема
11:18 11.01.2026
