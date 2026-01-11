Новини
Четири кризисни центъра в област Русе са готови да приемат бедстващи пътници

11 Януари, 2026 08:55 527 3

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Четирите кризисни центъра в Русенско са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България. Всяка година доброволци от Българския червен кръст снабдяват помещенията с хранителни продукти и одеала. Там могат да отсядат и спасителни екипи, готови да реагират при нужда, пише БНТ.

Първият кризисен пункт на БЧК отваря врати преди 15 години в село Бъзън. В него могат да се подслонят осем души, но неведнъж се е случвало да приютява повече закъсали пътници от главния път Русе – Варна.

Василена Цанкова, кмет на село Бъзън: "Обичам да си спомням – един от моите рождени дни празнувах с близо 12 човека, които бяха закъсали Русе – Варна и бяха събрани с тежка техника, за да бъдат приютени в нашето село. Капацитетът му не е толкова голям и се наложи да бъдат разпределени по домовете на жители на селото. Отзоваха се много хора, освен с топла постеля и с топла храна.

Помещенията са оборудвани с всичко необходимо, за да могат изпадналите в беда хора да получат храна и да пренощуват на топло.

Антоанета Ябанозова, директор на БЧК – Русе: "Заредили сме с основни хранителни продукти, пакетирани храни, хигиенни материали и с отоплителни уреди или дърва. Имаме подготвени места за 50–60 души, ако не дай си Боже се наложи."

Като капацитет най-големият кризисен пункт е в село Пиргово, на главния път Русе – София.

Антоанета Ябанозова, директор на БЧК – Русе: "Оборудван е с всички необходими неща хората да стоят съответно на топло, могат да изкарат и повече от едно денонощие. Готови сме да реагираме с топли напитки, подкрепителни закуски, както и с високопроходима кола, която може да стигне до дадената локация, ако имаме блокирани множество хора. "

Освен в Бъзън и Пиргово, кризисни пунктове за бедстващи пътници през зимата има в Сливо поле и Бяла.


Русе / България
  • 1 Перник

    1 1 Отговор
    Гнусното Прасе деница сачева некога е била по слаба.

    08:58 11.01.2026

  • 2 Само

    0 0 Отговор
    полека, без напъни !

    09:00 11.01.2026

  • 3 Браво, браво

    0 0 Отговор
    В 21ви век вместо пътища имаме кризисен център за настаняване на закъсалите. Шапки долу!

    09:27 11.01.2026

