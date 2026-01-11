Новини
Негативни коментари за първия епизод на сериала "Мамник" заляха мрежата

11 Януари, 2026 09:44 2 087 33

Въпреки голямата реклама и добрия актьорски състав продукцията очевидно е разочаровала зрителите

Негативни коментари за първия епизод на сериала "Мамник" заляха мрежата - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Първият епизод на сериала "Мамник“ по БНТ 1 привлече 340 000 зрители в най-гледания момент от излъчването му. Според официалните пийпълметрични данни, аудиторният дял в най-гледаното телевизионно време на продукцията сред активната възрастова група 25–54 години е 15,8%. "Мамник“ се излъчва всеки четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.

Въпреки голямата реклама и добрия актьорски състав продукцията очевидно е разочаровала зрителите. Коментарите в социалните мрежи са предимно негативни. Хората препоръчват да се прочете книгата, но не ѝ да се гледа сериалът.

"Изключително тъп филм! Няколко пъти се насилвах да го гледам, тайничко се надявах най-после да сме направили хубав, стойностен филм с добра игра на актьорите, но уви! Пълен провал! За тридесет години демокрация направихме два гледаеми филма, "Под прикритие" и "Вина", третият явно няма да е скоро! Видяло се е още дълго време ще ни заливат турски сериали от екрана и явно има защо!"

"Тотал щета. За жалост. След сериали като "Под прикритие" и "Вина" имах надежда, че аха ще се получи. Заспах от мудност, скука, рецитиране на думички и от невъзможност да чуеш какво си мънкат. Жалко, много жалко", коментират зрители.


  • 1 Критик

    39 3 Отговор
    Само заради заглавието НЕ го гледах..

    Коментиран от #20

    09:50 11.01.2026

  • 2 Спас

    30 2 Отговор
    С толкова пари толкова.Сценарии като за една къша,две коли,една каруца с кон и 5-6 артисти.Ще се търси кой е накрая чудовището.Всичко се прави за да се запълва след това с години телевизионно време не да се продава.А това че не се гледа не ги интересува телевизиите.Бизнеса им е по изборите.

    09:54 11.01.2026

  • 3 Хмм

    55 1 Отговор
    с халваджиан толкова, всичко при него е чалга

    09:54 11.01.2026

  • 4 Пееш

    29 1 Отговор
    Мамиш или лъжеш

    09:57 11.01.2026

  • 5 гдфгфдг

    41 4 Отговор
    не съм гледал и няма да гледам жълто паветни бози

    09:59 11.01.2026

  • 6 Банани артисти

    34 3 Отговор
    Банани сюжети... Некадърни артисти, добре, че не го гледах.

    09:59 11.01.2026

  • 7 гдфгфдг

    27 4 Отговор
    толкова си могат умнокресливите

    09:59 11.01.2026

  • 8 гдфгфдг

    29 5 Отговор
    режисьора е со ро со ид ясна е работата!Проверено не гледай

    10:02 11.01.2026

  • 9 Мнение

    28 0 Отговор
    Изгледах пилотния епизод, надявайки се, че са направили нещо стойностно като Вина например. Обаче… смесени са ми чувствата, има страхотни актьори в него, но има и рецитатори. За съжаление в главната роля (червенокосата гранична полицайка), както и шефа на полицията със зализаната коса са едни от тях. Жалко.

    10:03 11.01.2026

  • 10 А помните ли Дунав мост?

    26 2 Отговор
    Имаше един такъв супер-рекламиран филм, който си мислехме, че е дъното на българската кинематография. Обаче после изпреварихме и това.

    Положението е такова, защото парите отиват при тарикатите и крадците, а те друго не могат.

    10:03 11.01.2026

  • 11 Тоя Мамник да не е

    22 1 Отговор
    Измамник
    Игра на думи

    10:13 11.01.2026

  • 12 Зрител

    27 1 Отговор
    От режисьора до монтажиста всичко е гола вода.

    10:15 11.01.2026

  • 13 665

    14 1 Отговор
    Голямо падение, ниво на първите БГ "филми" след соца през 90те. Някакви хора говорят , викат всъщност нещо , а ти не може зацепиш що става. Вина и под прикритие ясно, но и сериалчета , като Ол инклузив и всичко за сина ми са класи над тоя измамник. Да не говорим, че у книгата е тъпа.

    10:20 11.01.2026

  • 14 С пари на готово толко

    8 1 Отговор
    Няма конкуренция между сценаристи режисьори и артисти

    10:20 11.01.2026

  • 15 Весел Патиланчо

    6 0 Отговор
    Хора с Интернет гледат БНТ??? Шок!

    10:28 11.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Успех из

    13 0 Отговор
    Халвдяан прави хубаво шоу за по ниско интелигентната публика.Той е по имитацията и я прави блестящо.Да не се ппави творец.

    10:30 11.01.2026

  • 19 Макето

    6 1 Отговор
    От автора Васил Попов прочетох “Лехуса”. По-несъстоятелно четиво не ми беше попадало. Дори се учудих, че екранизират “Мамник”. Не мога да разбера стандартите на продуцентите.

    10:36 11.01.2026

  • 20 456

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Критик":

    А пък аз като чух заглавието и пред очите ми излезе на еврото синчето😅

    10:36 11.01.2026

  • 21 бай Онзи

    5 0 Отговор
    За съжаление и мен не ме впечатли. Явно съм си решил, че ще направят българския вариант на "Stranger things" или "It: Welcome to Derry" :)

    10:36 11.01.2026

  • 22 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    12 1 Отговор
    КОЙТО ГЛЕДА БЪЛГАРСКИ ФИЛМИ СЛЕД 2000-ТА,
    ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕГЛЕДА. 😆😝🤣

    10:38 11.01.2026

  • 23 Не гледам телевизия

    3 1 Отговор
    Освен музика, научнопопулярни и спортни предавания. И ми е много добре.

    10:39 11.01.2026

  • 24 бай Онзи

    8 0 Отговор
    Това е първият български сериал по БНТ, който се хващам да гледам. Явно ще е и последният.

    10:40 11.01.2026

  • 25 Бай Лисан

    4 0 Отговор
    Единственият стойностен филм след 1990 година е "Шменти Капели: Легендата".

    10:43 11.01.2026

  • 26 ШЕФА

    8 0 Отговор
    Филма трябваше да се казва ИЗМАМНИК и по добре НЕКАДЪРНИК като продуцента му Маггнусния,а който е видял добър актьорски състав явно не е добре с главата.

    10:43 11.01.2026

  • 27 Варна

    4 0 Отговор
    Виждаш продуцента кой е и въобще не гледаш.Само в БГ некадърници и противляци като Халвата може да просперират,на всякъде другаде този щеше да мие чиний.

    10:47 11.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Аз съм

    6 0 Отговор
    Актьорите не са ли имали лекции по дикция в НАТФИЗ, да попитам аз? Ще гледам филм на български и ще се напъвам да ги разбирам, така ли? И нямат ли тон режисьори, озвучители... Да чуят и да обърнат внимание на проблема? Преди време случайно гледах сцена от сериал, двама се караха и спореха в гробище. Нищо не им се разбираше... Докога, гледате ли какво снимате изобщо? Нация умираща от некадърност на всяко едно ниво.

    10:49 11.01.2026

  • 30 На Джен Зи

    1 0 Отговор
    на бг написано филма няма да се хареса! Не се хабете! Моето... филма е хубав! Действието на филма се развива спрямо сюжета. Няма как да гледате този филм спрямо сюжет от вида "Мисията невъзможна"
    Извод: не се драска от ламери наляво и надясно, само защото требе да се докажеш, че си някой! Ей на площада, място много, там е мястото за доказване! Ама и там не е за всеки...

    11:00 11.01.2026

  • 31 ужас

    3 1 Отговор
    Абе, КОЙ е позволил на Кошлуковото нищожество, знаков кобургски лакей, после пък лакей на Тиквата и на Прасето,, та КОЙ е поволил на този политически номад, дето извади среден пръст на цяла Бългаиря, да харчи милиони наши пари за помия каот "Мамник"? Ами, сега да плати разходите по помията, койято я има десетина души да я гледат, я не, та да плати разходите от джоба си! Ега ти мерзавеца! Корумпиран некадърник и подлога на всички управляващи!

    11:03 11.01.2026

  • 32 Мъдрият

    0 0 Отговор
    Докато гледах прекрасния сериал за стареца Свети Паисий Светогорец по канал 1, в рекламите видях презентацията на тоя сериал Мамник - и се отвратих! Не съм го го гледал и няма да гледам такова ... нещо!

    11:09 11.01.2026

  • 33 Любов

    0 0 Отговор
    Е,няма да спечели оскар но колко го печелят?Не дейте да не харествате,учете да харесвате,учете да обичате.Бъдете любящи.

    11:14 11.01.2026