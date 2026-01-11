Първият епизод на сериала "Мамник“ по БНТ 1 привлече 340 000 зрители в най-гледания момент от излъчването му. Според официалните пийпълметрични данни, аудиторният дял в най-гледаното телевизионно време на продукцията сред активната възрастова група 25–54 години е 15,8%. "Мамник“ се излъчва всеки четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.
Въпреки голямата реклама и добрия актьорски състав продукцията очевидно е разочаровала зрителите. Коментарите в социалните мрежи са предимно негативни. Хората препоръчват да се прочете книгата, но не ѝ да се гледа сериалът.
"Изключително тъп филм! Няколко пъти се насилвах да го гледам, тайничко се надявах най-после да сме направили хубав, стойностен филм с добра игра на актьорите, но уви! Пълен провал! За тридесет години демокрация направихме два гледаеми филма, "Под прикритие" и "Вина", третият явно няма да е скоро! Видяло се е още дълго време ще ни заливат турски сериали от екрана и явно има защо!"
"Тотал щета. За жалост. След сериали като "Под прикритие" и "Вина" имах надежда, че аха ще се получи. Заспах от мудност, скука, рецитиране на думички и от невъзможност да чуеш какво си мънкат. Жалко, много жалко", коментират зрители.
Негативни коментари за първия епизод на сериала "Мамник" заляха мрежата
11 Януари, 2026
Въпреки голямата реклама и добрия актьорски състав продукцията очевидно е разочаровала зрителите
А помните ли Дунав мост?
Положението е такова, защото парите отиват при тарикатите и крадците, а те друго не могат.
456
До коментар #1 от "Критик":А пък аз като чух заглавието и пред очите ми излезе на еврото синчето😅
ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕГЛЕДА. 😆😝🤣
На Джен Зи
Извод: не се драска от ламери наляво и надясно, само защото требе да се докажеш, че си някой! Ей на площада, място много, там е мястото за доказване! Ама и там не е за всеки...
