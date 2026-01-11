Иван Таков не изключва възможността да бъде номиниран за председател на БСП

Конгресът преди изборите е изключително необходим за БСП. Това заяви заместник-председателят на партията Иван Таков в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ във връзка с вчерашното решение на пленума на партията да проведе конгрес на 7 и 8 февруари.
По думите на Иван Таков вчерашното заседание е протекло без сътресения, въпреки публичните спекулации. Той подчерта, че решението за свикване на конгрес преди изборите е било необходимо, за да може партията да влезе в кампанията с нова мотивация и платформа, на фона на ниското политическо доверие.
„Случи се това, което трябваше да се случи вчера. Гръмките приказки за фундаментални, кървави и и какви ли не други приказки чух – това не е вярно. Събрахме се, дебатирахме, анализирахме и отиваме на конгрес преди изборите, което беше изключително важно да се случи, тъй като това, което вие казахте и градската организация имаше позиция, че независимо от всичко, на нас ни трябва нов заряд за тези избори, защото политическото доверие в партията не е особено високо.“
Таков посочи, че конгресът ще даде възможност за честен анализ на участието на БСП в управлението и в парламента, както и за изработване на реална предизборна платформа.
„Какво по-добро от това, което сме гласували – да направим една предизборна платформа истински, един честен анализ за участието ни в правителството и в парламента. Разбира се, сме включили и точка за председател.“
Той коментира и изказването на настоящия председател на БСП Атанас Зафиров, че може да няма избор на нов председател на партията:
„Не знам защо Зафиров допуска, че може и да няма избор на председател на БСП, технологично трябва да се констатира оставката, той не е подал... Конгресът го е избрал и може да констатира прекратяване на правомощията и да избере нов председател... може и да не констатира прекратяване, затова може би така е казал.“
Според Таков по структурите на партията ясно се вижда необходимостта от такъв форум.
Той уточни, че именно конгресът ще изработи предизборната платформа, както е било решено на заседанието на Националния съвет на БСП.
На въпрос дали би могъл да съвместява тази задача, ако бъде избран за председател, той отговори:
„Разбира се, че ще мога да го съвместя, защото това ще е основата на нашата кампания.“
Иван Таков не изключи възможността да бъде номиниран за председател на БСП.
Заместник-председателят на БСП подчерта необходимостта от анализ на управлението и подготовка за предстоящите избори. По думите му миналото е минало и фокусът трябва да бъде върху бъдещето на партията и предстоящите избори. Той посочи, че участието на БСП в управлението е било сложно и нееднозначно, но в същото време е довело до значими резултати.
„ Миналото е минало, бъдещето е пред нас – пред нас стоят едни много важни за БСП избори..“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
09:42 11.01.2026
2 Хмм
09:42 11.01.2026
3 клошар
09:42 11.01.2026
4 БОЦ - ко
"Роди ме мамо комунист,
Та цял живот да съм опортюнист.... "
09:43 11.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хасковски каунь
09:45 11.01.2026
7 Пеко Таков получава оргазми
09:46 11.01.2026
8 Пич
09:46 11.01.2026
9 Ами
09:49 11.01.2026
10 Антон Кутев
09:49 11.01.2026
11 Наблюдател
09:50 11.01.2026
12 РЕАЛИСТ
09:52 11.01.2026
13 Червена комунистическа гнида!
09:54 11.01.2026
14 къв
09:57 11.01.2026
15 Този
По наследство знаят само да крадат.Е сега работи д тези дърти измамници от ГЕРБ дето държат цялата община в полза Такионзи другия да не изпадне от далаверите с боклука.Кмета какъвто и да е поне иска да намали таксите.
10:00 11.01.2026
16 Иван Грозни
10:06 11.01.2026
17 Георгиев
10:15 11.01.2026
18 ЕДГАР КЕЙСИ
10:22 11.01.2026
19 Българин
Коментиран от #20
10:28 11.01.2026
20 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #19 от "Българин":ЩЕ НАМЕРЯТ ........................ ИZKУКУРИГАЛИ БАБКИ И ОПИКАНИ СТАРЧОЦИ ОТ ..................... МОНТАНСКО ......................
10:36 11.01.2026
21 безпартиен
10:50 11.01.2026
22 Кой какъв е
10:57 11.01.2026
23 хмммм
11:04 11.01.2026
24 ЕДГАР КЕЙСИ
11:06 11.01.2026
25 ВИК
11:14 11.01.2026