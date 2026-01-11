Новини
Иван Таков не изключва възможността да бъде номиниран за председател на БСП

Иван Таков не изключва възможността да бъде номиниран за председател на БСП

11 Януари, 2026 10:36

Конгресът преди изборите е изключително необходим за партията, заяви социалистът

Иван Таков не изключва възможността да бъде номиниран за председател на БСП - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Конгресът преди изборите е изключително необходим за БСП. Това заяви заместник-председателят на партията Иван Таков в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ във връзка с вчерашното решение на пленума на партията да проведе конгрес на 7 и 8 февруари.

По думите на Иван Таков вчерашното заседание е протекло без сътресения, въпреки публичните спекулации. Той подчерта, че решението за свикване на конгрес преди изборите е било необходимо, за да може партията да влезе в кампанията с нова мотивация и платформа, на фона на ниското политическо доверие.

„Случи се това, което трябваше да се случи вчера. Гръмките приказки за фундаментални, кървави и и какви ли не други приказки чух – това не е вярно. Събрахме се, дебатирахме, анализирахме и отиваме на конгрес преди изборите, което беше изключително важно да се случи, тъй като това, което вие казахте и градската организация имаше позиция, че независимо от всичко, на нас ни трябва нов заряд за тези избори, защото политическото доверие в партията не е особено високо.“

Таков посочи, че конгресът ще даде възможност за честен анализ на участието на БСП в управлението и в парламента, както и за изработване на реална предизборна платформа.

„Какво по-добро от това, което сме гласували – да направим една предизборна платформа истински, един честен анализ за участието ни в правителството и в парламента. Разбира се, сме включили и точка за председател.“

Той коментира и изказването на настоящия председател на БСП Атанас Зафиров, че може да няма избор на нов председател на партията:

„Не знам защо Зафиров допуска, че може и да няма избор на председател на БСП, технологично трябва да се констатира оставката, той не е подал... Конгресът го е избрал и може да констатира прекратяване на правомощията и да избере нов председател... може и да не констатира прекратяване, затова може би така е казал.“

Според Таков по структурите на партията ясно се вижда необходимостта от такъв форум.

Той уточни, че именно конгресът ще изработи предизборната платформа, както е било решено на заседанието на Националния съвет на БСП.

На въпрос дали би могъл да съвместява тази задача, ако бъде избран за председател, той отговори:

„Разбира се, че ще мога да го съвместя, защото това ще е основата на нашата кампания.“

Иван Таков не изключи възможността да бъде номиниран за председател на БСП.

Заместник-председателят на БСП подчерта необходимостта от анализ на управлението и подготовка за предстоящите избори. По думите му миналото е минало и фокусът трябва да бъде върху бъдещето на партията и предстоящите избори. Той посочи, че участието на БСП в управлението е било сложно и нееднозначно, но в същото време е довело до значими резултати.

„ Миналото е минало, бъдещето е пред нас – пред нас стоят едни много важни за БСП избори..“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    21 1 Отговор
    БСП стана фамилна партия

    09:42 11.01.2026

  • 2 Хмм

    28 0 Отговор
    изключително неприятен човек

    09:42 11.01.2026

  • 3 клошар

    26 1 Отговор
    егати партията шефовете милионери, а членовете бедни пенсионери.

    09:42 11.01.2026

  • 4 БОЦ - ко

    16 2 Отговор
    Молбата на ембриона :

    "Роди ме мамо комунист,
    Та цял живот да съм опортюнист.... "

    09:43 11.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хасковски каунь

    6 1 Отговор
    Бързайте защото грипът настъпва.

    09:45 11.01.2026

  • 7 Пеко Таков получава оргазми

    9 1 Отговор
    Постмортални.

    09:46 11.01.2026

  • 8 Пич

    10 1 Отговор
    Този по скоро ще го направят Аятолах на Иран , отколкото председател на БСП !!!

    09:46 11.01.2026

  • 9 Ами

    16 0 Отговор
    кога ли си работил изобщо , че да не се кандидатираш за по - голяма хранилка ? Няколко генерации в капачка и грабене на народен гръб !

    09:49 11.01.2026

  • 10 Антон Кутев

    9 0 Отговор
    Социализмът се предава по полов път. Кой не вярва да се сближи с дъщеря му Мина,

    09:49 11.01.2026

  • 11 Наблюдател

    15 0 Отговор
    Фалшивите комунисти и придатъци на управляващата мафия повече няма да видят парламент, колкото и рокади да правят.

    09:50 11.01.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    9 0 Отговор
    И що конгрес ще избира лидер на партията. Нинова бе избрана от гласуване на всички членове на партията. Така правят в старите демокрации. Ако един лидер не може да спечели вътрешни избори, как ще убеди другите хора да гласуват за него.

    09:52 11.01.2026

  • 13 Червена комунистическа гнида!

    15 0 Отговор
    Подъл и двуличен и в червата! Един от идеолозите за уйдурмата с Гроб,не само в НС,но и в СО, днес се разграничава от действията си до сега! Типичен комунистически демагог!

    09:54 11.01.2026

  • 14 къв

    9 1 Отговор
    е тоя бе???

    09:57 11.01.2026

  • 15 Този

    12 2 Отговор
    Достоен наследник на онзи шумкарски ген- ниско чело и рунтави вежди.Познайте какво пише на челото му.
    По наследство знаят само да крадат.Е сега работи д тези дърти измамници от ГЕРБ дето държат цялата община в полза Такионзи другия да не изпадне от далаверите с боклука.Кмета какъвто и да е поне иска да намали таксите.

    10:00 11.01.2026

  • 16 Иван Грозни

    12 0 Отговор
    Гласят се пак да папат от народната софра. Станаха по 200 кила и още искат.Стигат им 2% колкото за билети в градския транспорт.

    10:06 11.01.2026

  • 17 Георгиев

    8 1 Отговор
    Публична тайна е, че Зафиров даже не беше избран на миналия конгрес. И от някъде се даде команда, тогавашните шефове на БСП Стара Загора изготвиха фалшиви изборни протоколи и той влезе като делегат на конгреса. И после с манипулации и преса беше избран за председател. Срам и позор. И следващият акт в коалиция с гласовете на БСП при ГЕРБ. Такава низост партията не е стигнала, след Станишев. И му хареса да е министър. Какво ли са му обещали от задкулисието? Няма смисъл от борба с него. Той, както Нинова, с по един файтон членове, ще е председател на партийка. И игри: кой ще реди листите, кой ще е водач, простотии на алчни партийни чиновници. Изгонете ги от БСП Зафиров и Гуцанов - тия гробокопачи на партията и на държавата, в управлението на ГЕРБ. Само тогава партийната маса няма да избяга. Четем днес във Факти: българите се връщат от Англия. Гуцанов бърза да увеличава квотите за работници от Пакистан. От какъв зор ще нарушава етнически, религиозен баланс, ще вкарва други религии и потенциални терористични ядки? Безобразие!

    10:15 11.01.2026

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 0 Отговор
    ИВАН ТАКОВ Е СТАЛИНИСТ КАТО ЧОРАПА ..................... И ПО ПОТЕКЛО (ВНУК НА ПЕКО ТАКОВ) ..................... ФАКТ !

    10:22 11.01.2026

  • 19 Българин

    6 0 Отговор
    Дали ще намерят делегати за конгреса ?

    Коментиран от #20

    10:28 11.01.2026

  • 20 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    ЩЕ НАМЕРЯТ ........................ ИZKУКУРИГАЛИ БАБКИ И ОПИКАНИ СТАРЧОЦИ ОТ ..................... МОНТАНСКО ......................

    10:36 11.01.2026

  • 21 безпартиен

    4 0 Отговор
    Власт се взима с оръжие и се задържа с писалката - дядо му с оръжието,а внучето с ПИСАЛКАТА !

    10:50 11.01.2026

  • 22 Кой какъв е

    3 0 Отговор
    Пеко Таков, Янчо Таков и Иван Таков - ама вие майтап ли си правите с т.н. БСП???

    10:57 11.01.2026

  • 23 хмммм

    2 0 Отговор
    долен социалист

    11:04 11.01.2026

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    НАСЛЕДНИКА НА ПЕКО ТАКОВ .................... ЕДИН ОТ "ШУМКАРИТЕ" ТЕРОРИСТИ И УБИЙЦИ И ..................... "ВЪЛКА" ГОРАНОВА НЕГОВАТА БАБА ...................... ПЕКО И ВЪЛКА ОТ ОТ ГОРАТА ...................... ФАКТ !

    11:06 11.01.2026

  • 25 ВИК

    0 0 Отговор
    Таков, къде ви е социалистическата риторика, познаването на идеологическите принципи, къде остана знамето на левите хора, говорите като дребен буржоа и то от името на лява партия???!!! Много млади, много модерни, но дали разбират в какво се превърна светът е въпрос с повишена трудност.

    11:14 11.01.2026

