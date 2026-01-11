Новини
България »
Скъса се дига на река Струма край Батановци, скална маса затвори пътя Смолян - Девин

11 Януари, 2026 03:43, обновена 11 Януари, 2026 03:50

Оранжев код за четири области и жълт за 19 обявиха за днес

Скъса се дига на река Струма край Батановци, скална маса затвори пътя Смолян - Девин - 1
Снимка: Община Перник
БТА БТА

Пропукване на дига е станало днес в района преди пречиствателната станция в махала „Андрейна“ в Батановци, след вливането на река Конска в река Струма. Това съобщи за БТА кметът на населеното място Радослав Петров.

Сигналът за пропукването е подаден в 16:30 ч. На място незабавно е изпратен екип на Аварийно-спасителния отряд към Община Перник. От три часа на терен работи и багер, с който дигата е възстановена.

По информация на кмета на Батановци няма наводнени къщи и бедстващи хора. Въпреки това ситуацията остава критична и се следи постоянно.

Като превантивна мярка, временно е спряно изпускането на вода от язовир „Студена“, за да се избегне допълнителен риск от наводнения. След спадане на нивото на реката ще бъде възобновено контролираното изпускане, съобщи още кметът.

В село Ярджиловци има залети градини и мост, но водата не е стигнала до домовете на хората.

Над 150 кубични метра е скалната маса, която затвори пътя Смолян - Девин, каза за БТА директорът на Областно пътно управление – Смолян Марин Кушев. Той бе на мястото на свлачището, което блокира снощи и двете ленти на републикански път III-866.

„Паднала е голяма маса и малки багери не могат да се справят с разчистването на пътя. Голяма машина тръгва по направлението Кричим - Девин. За придвижването на машината ще са необходими над 3 часа“, посочи Кушев.

Той добави, че с идването на техниката ще започне освобождаването на едната лента. В последствие ще пристигне втора машина с чук, за да се разбие големият скален къс, който ще се извози с камиони.

Оранжев код за четири области в страната и жълт код за 19 области обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 11 януари.

Оранжев код за сняг, поледици и силен вятър е в сила за областите: Добрич, Разград, Русе и Силистра.

Жълт код за силен вятър е обявен за областите: Благоевград, Видин, Монтана, Пловдив и Сливен. Предупреждение в жълто за силен вятър и за сняг и поледици важи за: Варна, Враца, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Търговище и Шумен. Жълт код за валежи от дъжд е в сила за областите Бургас и Хасково, за валежи от сняг за София област и за Смолян, а за Кърджали – от сняг и дъжд.

Без издадени предупреждения за опасно време са областите Кюстендил, Перник, София град, Стара Загора, Ямбол.


България
