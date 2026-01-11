Словакия потвърди отказа си да предостави военна помощ на Украйна

Словашкият президент Петер Пелегрини, премиерът Роберт Фицо и председателят на словашкия парламент Рихард Раши потвърдиха, че страната няма да предостави военна помощ на Киев, няма да изпрати войски в Украйна и няма да предостави гаранции за заема от ЕС. Те обявиха това след среща в Братислава по случай 33-ата годишнина от основаването на Словашката република, съобщи словашкият новинарски портал Pravda.
Фицо, от своя страна, посочи загубата на уважение към международното право, заявявайки, че „днес световният ред не съществува, механизмът на международното право не съществува“. Той също така изрази загриженост, че „ЕС никога не е бил в толкова дълбока криза, каквато е днес“.
Братислава настоява за незабавно прекратяване на военните действия и бързо дипломатическо решение на конфликта в Украйна, като същевременно ѝ предоставя дългосрочни гаранции за сигурност.
Емо
09:52 11.01.2026
Тъй
09:55 11.01.2026
Тома
09:55 11.01.2026
стоян
09:55 11.01.2026
отворко
До коментар #6 от "стоян":що не отидеш ти.
09:59 11.01.2026
Няма проблем
09:59 11.01.2026
Много важно!
10:00 11.01.2026
10 Защото е страхлив интригант
До коментар #7 от "отворко":набутва другите, а той се крие под дивана.
10:00 11.01.2026
Хасан
10:01 11.01.2026
12 Ще имаме,
До коментар #5 от "Тома":когато гласуваме против политическата мафия владееща Държавата ни!
10:01 11.01.2026
13 Това са мъдри държавници
Никой от тая престъпна шайка нямат права да ни прдставляват като държава и народ!
Желязков е под прожекторите на Борисов и Пеевски и ни вкарва в лоши приключения!
10:02 11.01.2026
нннн
10:07 11.01.2026
19 Споко
До коментар #18 от "СССР куда пошол":Иде, не се притеснявай
10:10 11.01.2026
20 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
До коментар #17 от "нннн":БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИЗПРАТИ НЕ САМО КИНТИ, А ВОЙСКА
😝
И САМОЛЕТИ МОЖЕШЕ, НО ТРЯБВАШЕ ДА ГИ ЗАКАРАТ НА БУКСИР 🤣
10:11 11.01.2026
Саран талтър караба усуф геруг
10:13 11.01.2026
23 Ха ха ха ха
До коментар #7 от "отворко":Ми Пицо, Фицо, Радев, Орбан като са такива велики да идат при Путин да кажат да спре настъплението и да обстрелва Киев като за начало.
10:13 11.01.2026
9689
10:16 11.01.2026
ЖИЛЯСКОФ
10:17 11.01.2026
БАЦЕ ЕООД
10:19 11.01.2026
минувач 🚗
10:22 11.01.2026
32 Вън от играта са
2. Унгария
3. Словакия
Има ли други държави с топки а не с в@гинY за присъединявана в клуба на умните?
Тези държави казват достатъчно помогнахме, но няма цял живот да ви носим на рамо. Нашите хора преди всичко не вашите! Пляс по- един тукат за урсоланците и уркофашагите!
Пускам сметка на нашите 240 фишека да си привеждат заплатите на зеления бръмбар.
IBAN: SLAVA89667809345679000UKRAINE
10:24 11.01.2026
33 Георгиев
Няма да има мир скоро. НАТОвски оръжейни компании инвестират в Окраина. Движат се пари, голяма част от които се връщат при началниците от НАТО, ЕК, коалицията на войната. С Русия си държи на своето. И поради ината на Киев, ще си прибере цяла Новорусия, със столица Одеса. Ще видим.
10:26 11.01.2026
34 Бай Киро
До коментар #29 от "Хахахахаха":Брадчед, това да работиш по строежи е достойна професия - от архитект и инженер, до зидро-мазач.
Това цял живот да си на държавни помощи и от детски и вечер да обикаляш заведенията и да събираш дарения за "болното си дете" е съвсем друга измерение.
10:26 11.01.2026
35 СССР
До коментар #33 от "Георгиев":Георгиев, ако утре Путин превземе Украйна и вземе да освободи България и Словакия - пак ще даваш пари на Украйна, както беше след 9-ти.
Каквото и да става - сметката на Украйна ще я плащаш.
10:28 11.01.2026
Ванга
10:29 11.01.2026
41 Хахахахаха
До коментар #34 от "Бай Киро":Хахахха, за тебе е успех, такъв ти е бил живота, свикнал си да живееш в гарсониера, да караш 20 годишен кошник, да чакаш заплатено време, вярно има архитекти ама ти за мен си обущак на строежите, далеч си от престижните позиции-не искат да те съдя, така си избрал да бъде, ама за това както казах по горе може да влачиш към строежите за някой лев
10:34 11.01.2026
анонимен
10:35 11.01.2026
43 Хи хи хи хи
До коментар #3 от "Баба Гицка":Фицо е руска марионетка в ЕС и ще си плати!Бяха го ранили,но следващия път може и да не пропуснат,
10:36 11.01.2026
анонимен
10:37 11.01.2026
Хе!
10:38 11.01.2026
48 Боруна Лом
До коментар #28 от "Бай Киро":ЗАЩОТО С. ПА С РОДАТА ТИ И ВИДЯ БЪДЕЩЕТО!
10:38 11.01.2026
Браво на Словакия
10:44 11.01.2026
Гъбарко
10:44 11.01.2026
55 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #51 от "Браво на Словакия":По лесно е вас да изхвърлиме русороби.от колкото тях.
10:55 11.01.2026
56 Пръцко
До коментар #9 от "Много важно!":В България тъпаци няма ,но ти-ДА!!
10:57 11.01.2026
57 Пределно ясно е
До коментар #52 от "Гъбарко":Отказват тези правителства,чиито премиери са олигараси-путинисти.
11:00 11.01.2026
Григор
11:00 11.01.2026
А нашите еничари какво казаха?
11:00 11.01.2026
60 Даа бе
До коментар #5 от "Тома":Като че ли в блатистан няма корупция?? Иди ги разправя тези в детската градина,да се спукат децата от смях.
11:02 11.01.2026
61 Пръдляк
До коментар #33 от "Георгиев":Начална скорост за Русия ли чакаш?
11:06 11.01.2026
Абе
11:09 11.01.2026
63 Сульовец
До коментар #27 от "БАЦЕ ЕООД":Виж при тебе, горе, да не се е разцепило нещо.
11:09 11.01.2026
стоян георгиев
11:11 11.01.2026
65 Прудльооо
До коментар #62 от "Абе":Ми то отдавана е твой и наш проблем. Толкова ли е трудно да проумееш??
11:11 11.01.2026
66 Споко,споко
До коментар #19 от "Споко":Идете на Дунав да посрещате сесесерето. Ханс картечечаря е отзад.
11:14 11.01.2026
67 Сельооо
До коментар #62 от "Абе":В кои епохи крачиш?
11:15 11.01.2026
.......😆
11:18 11.01.2026
ха-ха-ха
11:19 11.01.2026