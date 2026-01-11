Новини
Свят »
Словакия »
Словакия потвърди отказа си да предостави военна помощ на Украйна

Словакия потвърди отказа си да предостави военна помощ на Украйна

11 Януари, 2026 09:51 1 577 69

  • словакия-
  • украйна-
  • помощ-
  • отказ-
  • роберт фицо

Също така няма да изпрати войски в Украйна и няма да предостави гаранции за заема от ЕС

Словакия потвърди отказа си да предостави военна помощ на Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Словашкият президент Петер Пелегрини, премиерът Роберт Фицо и председателят на словашкия парламент Рихард Раши потвърдиха, че страната няма да предостави военна помощ на Киев, няма да изпрати войски в Украйна и няма да предостави гаранции за заема от ЕС. Те обявиха това след среща в Братислава по случай 33-ата годишнина от основаването на Словашката република, съобщи словашкият новинарски портал Pravda.

Фицо, от своя страна, посочи загубата на уважение към международното право, заявявайки, че „днес световният ред не съществува, механизмът на международното право не съществува“. Той също така изрази загриженост, че „ЕС никога не е бил в толкова дълбока криза, каквато е днес“.

Братислава настоява за незабавно прекратяване на военните действия и бързо дипломатическо решение на конфликта в Украйна, като същевременно ѝ предоставя дългосрочни гаранции за сигурност.


Словакия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емо

    68 4 Отговор
    Браво!

    09:52 11.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тъй

    52 3 Отговор
    Браво

    09:55 11.01.2026

  • 5 Тома

    65 5 Отговор
    Никога няма да имаме управляващи патриоти като словаците които могат да кажат не на корупционерите в ЕП.

    Коментиран от #12, #60

    09:55 11.01.2026

  • 6 стоян

    3 71 Отговор
    Тоя Фицо щом толкова настоява за мирно прекратяване па да иде и да го прекрати тоя конфликт а не да раздава акъл - явно според него не е война

    Коментиран от #7

    09:55 11.01.2026

  • 7 отворко

    52 2 Отговор

    До коментар #6 от "стоян":

    що не отидеш ти.

    Коментиран от #10, #23

    09:59 11.01.2026

  • 8 Няма проблем

    28 1 Отговор
    Спокойно, българия ще направи всичко това.

    09:59 11.01.2026

  • 9 Много важно!

    41 4 Отговор
    Важно е,че ние ще дадем оръжие на укра ще дадем и войници/поддръжка на бани и тоалетни/,и ще станем гаранти,защото сме най великите т@ Па ци в света!

    Коментиран от #56

    10:00 11.01.2026

  • 10 Защото е страхлив интригант

    21 5 Отговор

    До коментар #7 от "отворко":

    набутва другите, а той се крие под дивана.

    10:00 11.01.2026

  • 11 Хасан

    18 2 Отговор
    Ние не казваме,нашето е държавна тайна.

    10:01 11.01.2026

  • 12 Ще имаме,

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    когато гласуваме против политическата мафия владееща Държавата ни!

    10:01 11.01.2026

  • 13 Това са мъдри държавници

    28 2 Отговор
    Да се даде гласномт на всичко, което се случва след приемане на оставката на зловредия кабинет!
    Никой от тая престъпна шайка нямат права да ни прдставляват като държава и народ!
    Желязков е под прожекторите на Борисов и Пеевски и ни вкарва в лоши приключения!

    Коментиран от #53

    10:02 11.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 нннн

    25 3 Отговор
    А Оня с Водопада ще предостави ли военна помощ на Киев, ще изпрати ли войски в Украйна и ще предостави ли гаранции за заема от ЕС? Информирайте ни, да знаем. Или за Словакия знаете, за България не знаете?

    Коментиран от #20

    10:07 11.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Споко

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "СССР куда пошол":

    Иде, не се притеснявай

    Коментиран от #66

    10:10 11.01.2026

  • 20 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    19 2 Отговор

    До коментар #17 от "нннн":

    БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИЗПРАТИ НЕ САМО КИНТИ, А ВОЙСКА
    😝
    И САМОЛЕТИ МОЖЕШЕ, НО ТРЯБВАШЕ ДА ГИ ЗАКАРАТ НА БУКСИР 🤣

    10:11 11.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Саран талтър караба усуф геруг

    14 3 Отговор
    Не искам да виждам държава Украйна на картата и руснаците се грижат това да е факт!

    10:13 11.01.2026

  • 23 Ха ха ха ха

    4 18 Отговор

    До коментар #7 от "отворко":

    Ми Пицо, Фицо, Радев, Орбан като са такива велики да идат при Путин да кажат да спре настъплението и да обстрелва Киев като за начало.

    10:13 11.01.2026

  • 24 9689

    15 1 Отговор
    Наистина мислещи политици.

    10:16 11.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ЖИЛЯСКОФ

    13 2 Отговор
    Ние от 10 дена не сме най-бедните вече в ЕС и ще дадем. Хем пари , хем гаранция

    10:17 11.01.2026

  • 27 БАЦЕ ЕООД

    14 3 Отговор
    Русия разцепи ЕС, разпадна НАТО , че дори И върна Българите от чужбина

    Коментиран от #63

    10:19 11.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 минувач 🚗

    17 2 Отговор
    Чехия ,Словакия , Унгария ,Сърбия - имат умни президенти и не се поддават на натиска да помагат на укрите , защото осъзнават , че е безсмислена кауза . А нашите тъпунгери - на всяко гърне - похлупак .

    10:22 11.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Вън от играта са

    16 3 Отговор
    1. Чехия
    2. Унгария
    3. Словакия
    Има ли други държави с топки а не с в@гинY за присъединявана в клуба на умните?
    Тези държави казват достатъчно помогнахме, но няма цял живот да ви носим на рамо. Нашите хора преди всичко не вашите! Пляс по- един тукат за урсоланците и уркофашагите!

    Пускам сметка на нашите 240 фишека да си привеждат заплатите на зеления бръмбар.
    IBAN: SLAVA89667809345679000UKRAINE

    10:24 11.01.2026

  • 33 Георгиев

    16 3 Отговор
    Браво на Словакия! Ние срещу тях да бягаме, не можем ги стигна. Виж, по наглост, лукавство, лазене пред парите и даващият ги сме далеч напред.
    Няма да има мир скоро. НАТОвски оръжейни компании инвестират в Окраина. Движат се пари, голяма част от които се връщат при началниците от НАТО, ЕК, коалицията на войната. С Русия си държи на своето. И поради ината на Киев, ще си прибере цяла Новорусия, със столица Одеса. Ще видим.

    Коментиран от #35, #61

    10:26 11.01.2026

  • 34 Бай Киро

    3 12 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахахаха":

    Брадчед, това да работиш по строежи е достойна професия - от архитект и инженер, до зидро-мазач.

    Това цял живот да си на държавни помощи и от детски и вечер да обикаляш заведенията и да събираш дарения за "болното си дете" е съвсем друга измерение.

    Коментиран от #41

    10:26 11.01.2026

  • 35 СССР

    7 8 Отговор

    До коментар #33 от "Георгиев":

    Георгиев, ако утре Путин превземе Украйна и вземе да освободи България и Словакия - пак ще даваш пари на Украйна, както беше след 9-ти.

    Каквото и да става - сметката на Украйна ще я плащаш.

    10:28 11.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ванга

    3 7 Отговор
    Като съюзници на Путин - Словакия и Унгария ще погнат на Русия да възстанови Новорусия - бившата Украйна след победата на СВО.

    10:29 11.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хахахахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #34 от "Бай Киро":

    Хахахха, за тебе е успех, такъв ти е бил живота, свикнал си да живееш в гарсониера, да караш 20 годишен кошник, да чакаш заплатено време, вярно има архитекти ама ти за мен си обущак на строежите, далеч си от престижните позиции-не искат да те съдя, така си избрал да бъде, ама за това както казах по горе може да влачиш към строежите за някой лев

    10:34 11.01.2026

  • 42 анонимен

    11 2 Отговор
    Тази война не е наша. Нито пари трябва да даваме, нито войници да пращаме.

    10:35 11.01.2026

  • 43 Хи хи хи хи

    3 15 Отговор

    До коментар #3 от "Баба Гицка":

    Фицо е руска марионетка в ЕС и ще си плати!Бяха го ранили,но следващия път може и да не пропуснат,

    10:36 11.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 анонимен

    14 3 Отговор
    Изборите идат. Спомнете си кой подписа от името на България за всякаква помощ към Украйна. Ако ги изберете пак ще ни вкарат във война.

    10:37 11.01.2026

  • 47 Хе!

    13 1 Отговор
    Толкова оръжия им дадохте и нищо! Путин още си е в Кремъл! Вруга държава отдавна щеше да е настъпила зад Урал Байкал при такава протекция, а те само крадат! Очевидно, само помощ не е достатъчна, а личен ангажимент! ЮНа мен вече ми дотагна от Русия и съм готов да я нападна и да се приключва окончателно със зависимостта на българина от Москва! Само чакам пример и да го последвам! Ето, сега ако господин Тагаренко метне мешката на рамо, веднага стъпвам зад него на изток! Имам противогаз, тип ,,Урко", черен цвят, филтрите са на бузите, а не като онези старите с маркуч и дихателя в торбата! Готов съм идейно и логистично, но не е прилично да изпреварвам доказани евроатлантици и демократи! Зад Вас, господа!

    10:38 11.01.2026

  • 48 Боруна Лом

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Бай Киро":

    ЗАЩОТО С. ПА С РОДАТА ТИ И ВИДЯ БЪДЕЩЕТО!

    10:38 11.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Браво на Словакия

    7 3 Отговор
    Продажните урсули на които им се плаща за да има война и лъжи срещу Русия, трябва да се изхвърлят.

    Коментиран от #55

    10:44 11.01.2026

  • 52 Гъбарко

    7 2 Отговор
    Е па то не е Словакия....., Чехия също отказа....

    Коментиран от #57

    10:44 11.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Браво на Словакия":

    По лесно е вас да изхвърлиме русороби.от колкото тях.

    10:55 11.01.2026

  • 56 Пръцко

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Много важно!":

    В България тъпаци няма ,но ти-ДА!!

    10:57 11.01.2026

  • 57 Пределно ясно е

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Гъбарко":

    Отказват тези правителства,чиито премиери са олигараси-путинисти.

    11:00 11.01.2026

  • 58 Григор

    2 1 Отговор
    Жалко, че мислещите хора в Европейския съюз са малко. Такива са само Фицо и Орбан. Те искат конфликта в Украйна да бъде прекратен час по-скоро. За съжаление обаче Франция, Германия, Великобритания и Полша правят всичко възможно конфликта да продължи и да ни докарат Трета световна война. Много ми е интересно на какво се надяват и дали смятат,че ще оцелеят при един конфликт. Предполагам,че са наясно,че един конфликт с Русия няма как да остане само в сферата на конвенционалните оръжия.

    11:00 11.01.2026

  • 59 А нашите еничари какво казаха?

    3 1 Отговор
    А нашият нелегитимен Желязкофф каза,че ще подкрепяюе Украйна до последната евростотинка и до последния патрон!

    11:00 11.01.2026

  • 60 Даа бе

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    Като че ли в блатистан няма корупция?? Иди ги разправя тези в детската градина,да се спукат децата от смях.

    11:02 11.01.2026

  • 61 Пръдляк

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Георгиев":

    Начална скорост за Русия ли чакаш?

    11:06 11.01.2026

  • 62 Абе

    0 2 Отговор
    Много ми е чудно Ганьо,каква войска ще прати!? От военно положение сме много зле за страната ни камо ли за Украйна.И защо въобще трябва да се праща войска ,която няма нищо общо с тази война.Нека да се бъхтят урките и руснаците - това си е техен проблем,а не на цяла Европа.

    Коментиран от #65, #67

    11:09 11.01.2026

  • 63 Сульовец

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "БАЦЕ ЕООД":

    Виж при тебе, горе, да не се е разцепило нещо.

    11:09 11.01.2026

  • 64 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Понеже ес не санкционира както трябва орбан.се.появиха негови клонинги.трябва да бъдат изгонени позорно от ес.първо.унгарците а след това и словаците ако се наложи.нали тоя иска да спазят международното право? Не ти харесва ес и не можеш да поддържаш принципите му? Сбогом и да те няма!

    11:11 11.01.2026

  • 65 Прудльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Абе":

    Ми то отдавана е твой и наш проблем. Толкова ли е трудно да проумееш??

    11:11 11.01.2026

  • 66 Споко,споко

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Споко":

    Идете на Дунав да посрещате сесесерето. Ханс картечечаря е отзад.

    11:14 11.01.2026

  • 67 Сельооо

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Абе":

    В кои епохи крачиш?

    11:15 11.01.2026

  • 68 .......😆

    0 0 Отговор
    Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов: Атаката с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар. 😆

    11:18 11.01.2026

  • 69 ха-ха-ха

    0 0 Отговор
    и на Фицката песента му е изпята, като на Орбан. Април 2026 ще има избори и ще бъдат изгонени от властта.

    11:19 11.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания