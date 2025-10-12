Новини
Кенийци спечелиха Софийския маратон

Кенийци спечелиха Софийския маратон

12 Октомври, 2025 13:25 318 1

Трети се нареди Исмаил Сенанджи (България) с 2:24:09 часа

Кенийци спечелиха Софийския маратон - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кениецът Ейбрахам Киплимо спечели титлата при мъжете в 42-рото издание на Софийския маратон.

При дебюта си в тази дисциплина Киплимо измина класическата дистанция от 42.195 км за 2:17.11 часа и победи с финален спринт своя сънародник и шампион от миналата година Шедрак Кимайо.

Двамата бягаха рамо до рамо през цялото време и на финала изглеждаше, че Кимайо е спечелил, но за победител беше обявен Киплимо, който беше награден от кмета на София Васил Терзиев. Според електронната система обаче Шедрак Кимайо е първи, като двамата са с еднакво време.

Трети се нареди Исмаил Сенанджи (България) с 2:24:09 часа.

При жените първа в маратона е Челанган Санг (Кения) с 2:33:09 часа.

Представителите на Кения триумфираха в полумаратона на 21 километра. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с 1:04:35 часа, а при жените - Якинта Кавинду Пол с 1:14:44.

На дистанцията 10 км победители за трета поредна година са българите Иво Балабанов с 30:23 минути и Девора Аврамова с 33:52.

Тази година Българската телеграфна агенция беше представена от свой отбор в емблематичното състезание.

Близо 8000 души от 66 страни от цял свят застанаха на старта на 42-рото издание на Софийския маратон.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🐅🐆🦅

    0 0 Отговор
    Ще спечелят ми ония там бягат за живота си из саваните да не ги изяде някой лъв, леопард, хиена.

    13:28 12.10.2025

