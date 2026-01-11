Времето днес, прогноза за неделя, 11 януари: Снеговалежи, силен вятър и виелици

В по-голямата част от страната се очакват снеговалежи, силен вятър и виелици. В северна България и планинските райони снежната покривка ще нараства.
Вятърът ще е умерен и силен северозападен, а в източната част на страната ще духа от север-североизток. Това ще създаде условия за виелици и навявания по планинските проходи и в североизточните райони. Валежи от дъжд ще има само в крайните югоизточни райони.
Застудяването ще продължи и температурите ще бъдат почти без денонощен ход. Максималните ще са между минус 5 и 0 градуса, като в югоизточните райони ще достигат около 0 градуса.
В планините ще бъде облачно, ветровито, с валежи от сняг. Значителни количества ще има по северните склонове на планините, а в комбинация със силния северозападен вятър ще се образуват преспи и навявания. През вечерта валежите ще спират от северозапад.
В понеделник още преди обяд валежите в по-голямата част от страната ще спрат, но ще остане ветровито и продължава застудяване. Минималните температури ще бъдат между минус 10 и минус 5 градуса, а максималните – между минус 8 и минус 3 градуса, в югоизточните райони около 0.
Во вторник ще остане студено. Сутрешните температури ще са още по-ниски, а дневните ще се повишат слабо. На места в северна България и в планинските райони се очаква слаб сняг.
В средата на седмицата започва постепенно затопляне.
04:52 11.01.2026
