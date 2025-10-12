Новини
България »
София »
Софийският маратон променя движението в центъра на столицата и днес

Софийският маратон променя движението в центъра на столицата и днес

12 Октомври, 2025 07:07, обновена 12 Октомври, 2025 06:16 1 021 3

  • маратон-
  • софия-
  • движение-
  • организация

В неделя е стартът на дистанциите от 10 км, 21 км и 42 км. Началото е в 9.10 часа

Софийският маратон променя движението в центъра на столицата и днес - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Този уикенд София е домакин на най-голямото спортно събитие за годината, предаде БНТ.

Във връзка с провеждането му в столицата се въвежда временна организация на движението и на градския транспорт.

В неделя е стартът на дистанциите от 10 км, 21 км и 42 км. Началото на маратона в неделния ден е 9.10 часа.

На 12 октомври 2025 г. маршрут на „Маратон София 2025“ за 21 и 42 км: старт от Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – бул. „Тодор Александров“, бул. „Царица Йоанна“ до тунел "Люлин", на кръстовището с бул. „Д-р Петър Дертлиев“ надясно 100 метра и обратно по бул. „Царица Йоанна“ до малкия светофар на БИЛА "Люлин", обратно по бул. „Царица Йоанна“, обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г. С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Кн. Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ - ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ – бул. „Княз Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“ – ул. „15 ноември“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална художествена галерия, пл. „Княз Александър I“ финал.

Маршрут на „Маратон София 2025“ за 10 км на 12 октомври 2025 г.: старт пред Национална художествена галерия, пл. „Княз Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Княгиня Мария-Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – бул. „Тодор Александров“ до бул. „Христо Ботев“ и обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г. С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Княз Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ - бул. „Княз Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“ – ул. „15 ноември“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ финал.

Рекорден брой - над 8000 участници от 66 страни, са се записали в Софийския маратон. Вчера се проведе стартът на най-малката дистанция 5 км.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мръсен въздух

    4 0 Отговор
    Да дишат на воля. Аз черпя. Или въздуха ще е чоист щот там влизат само еко дизели....

    07:13 12.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове