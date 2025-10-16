Новини
България »
Всички градове »
Депутатите от "Величие" се извиниха на Ивелин Михайлов, трикратно: Това е недоразумение, комуникационна грешка

Депутатите от "Величие" се извиниха на Ивелин Михайлов, трикратно: Това е недоразумение, комуникационна грешка

16 Октомври, 2025 14:08 936 18

  • депутати-
  • величие-
  • извинение-
  • ивелин михайлов-
  • грешка

“Заставаме плътно зад него, винаги сме били зад него. Извиняваме се чисто сърдечно, ако хората се чувстват засегнати, но никой не е имал никакво лошо намерение нито срещу Ивелин Михайлов, нито срещу хората, които застават зад него и зад нас", категорична бе Мария Илиева от "Величие"

Депутатите от "Величие" се извиниха на Ивелин Михайлов, трикратно: Това е недоразумение, комуникационна грешка - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Групата се събра преди малко. За всички, които са се почувствали засегнати от нашето гласуване – наистина допуснахме комуникационна грешка, в която се регистрирахме. Наистина, инструкциите на господин Михайлов са били винаги да се регистрираме след като присъстващите в залата станат 121 човека, за да не създаваме излишно кворум.“

Това заяви пред журналисти Мария Илиева, депутат от „Величие“, цитирана от novini.bg. По-рано днес лидерът на партията Ивелин Михайлов излезе с позиция, в която разкритикува действията на осем народни представители, които днес се регистрираха в зала.

„Заставаме плътно зад него, винаги сме били зад него. Извиняваме се чисто сърдечно, ако хората се чувстват засегнати, но никой не е имал никакво лошо намерение нито срещу Ивелин Михайлов, нито срещу хората, които застават зад него и зад нас. Трикратно се извиняваме, ще подобрим комуникацията помежду си. Това е недоразумение, буря в чаша вода. Обединени сме, заедно сме“, категорична е тя.

Илиева уточни, че всички заедно са се обадили на Михайлов и лично са се извинили на него.

Отказа да обясни дали са разбрали за позицията на Михайлов от видеото във Фейсбук профила му.

„Такава ситуация не сме имали, в която да няма кворум заради управляващите. Позицията е за това – да се гласува обратно на управляващите. В случая гласувахме обратно на това, което правят управляващите“, обясни още тя.

И отказа да отговори на въпроси от журналистите за това какви ще са действията на депутатите от „Величие“ през утрешния ден.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Масова Шишизация.

    Коментиран от #6

    14:11 16.10.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    16 4 Отговор
    Тия на снимката идват директно от магистралата.хи хи хи

    14:12 16.10.2025

  • 3 Промяна

    10 4 Отговор
    И тогава какво търсите в парламента не искате да работите защо сте там да саботирате и да получавате за саботажите си пари от бюджета казахте си го явно ВЪН

    14:13 16.10.2025

  • 4 кво да се очаква

    13 1 Отговор
    навсякъде гладни
    калинки и бръмбари
    паразити
    без никаква полза от тях

    14:15 16.10.2025

  • 5 Боже, кой ги събра

    10 2 Отговор
    тези шматки в парламента?

    14:19 16.10.2025

  • 6 Да де, ама

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Извиняват се и това е достойна постъпка. Така се прави и по това се различават от опростачените и крадливи герберо-пеевски депутати и министри.

    14:21 16.10.2025

  • 7 Директора👨‍✈️

    5 0 Отговор
    Те сами не могат ли да преценят?!?

    14:22 16.10.2025

  • 8 Ега ти и цирка!

    2 4 Отговор
    Пеевски и тиквените рожби не изоставят от ръководителите си!
    Питайте Катинчарова с колко кредита виси в зоопарка..
    Печатат и продават тениски с лика на Борисов и Пеевски- мъж.
    Да си ги носите на гърдите, като българи.
    Навряха се в Парламента) навряха ги) да си оправят бакиите за " лесни печалби"

    14:23 16.10.2025

  • 9 Тези "честни"

    6 0 Отговор
    очи...

    14:23 16.10.2025

  • 10 Киро Шарнира

    4 1 Отговор
    Гласуваш за партия а то все едно от 1 човек се управлява. СРАМОТА. Все едно гледам ГЕРБ !!!

    14:25 16.10.2025

  • 11 Михайлов смени ги тез с други калинки

    3 0 Отговор
    Илиева уточни, че всички заедно са се обадили на Михайлов и лично са се извинили на него.

    14:27 16.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ам,атьорки

    3 1 Отговор
    Кажете му на В,азелинчо, че този ремикс вече сме го гледали- не върви.

    14:30 16.10.2025

  • 15 Какво дебили

    2 0 Отговор
    Вашият лидер трябва да понесе отговорността! Кирил Петков се оттегли. Как никое от вашите прасета не поема лична отговорност и все кара другите да гърмят като бушони вместо него! Оставка на Ивелин Михайлов!

    14:35 16.10.2025

  • 16 Тия дребнави

    1 0 Отговор
    хорица ,събрани от кол и въже са като цяло и те природна грешка!

    14:36 16.10.2025

  • 17 Смешници

    0 0 Отговор
    Това показва тези хора какъв интелект имат. Никакъв. Те дори нямат ценности, нямат цели. И са в парламента. Още отпреди гласувахте с ГЕРБ и после вождът ви се обяснява как това не било подкрепа. Било някаква си техническа подкрепа. Същата подкрепа и днес я показахте. Това ви е принадлежността към мафията. Без повече извинения.

    14:39 16.10.2025

  • 18 Как пък

    1 0 Отговор
    8 недоразумения , ма , госпожа ?

    14:40 16.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол