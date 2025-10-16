Депутатите от "Величие" се извиниха на Ивелин Михайлов, трикратно: Това е недоразумение, комуникационна грешка

„Групата се събра преди малко. За всички, които са се почувствали засегнати от нашето гласуване – наистина допуснахме комуникационна грешка, в която се регистрирахме. Наистина, инструкциите на господин Михайлов са били винаги да се регистрираме след като присъстващите в залата станат 121 човека, за да не създаваме излишно кворум.“
Това заяви пред журналисти Мария Илиева, депутат от „Величие“, цитирана от novini.bg. По-рано днес лидерът на партията Ивелин Михайлов излезе с позиция, в която разкритикува действията на осем народни представители, които днес се регистрираха в зала.
„Заставаме плътно зад него, винаги сме били зад него. Извиняваме се чисто сърдечно, ако хората се чувстват засегнати, но никой не е имал никакво лошо намерение нито срещу Ивелин Михайлов, нито срещу хората, които застават зад него и зад нас. Трикратно се извиняваме, ще подобрим комуникацията помежду си. Това е недоразумение, буря в чаша вода. Обединени сме, заедно сме“, категорична е тя.
Илиева уточни, че всички заедно са се обадили на Михайлов и лично са се извинили на него.
Отказа да обясни дали са разбрали за позицията на Михайлов от видеото във Фейсбук профила му.
„Такава ситуация не сме имали, в която да няма кворум заради управляващите. Позицията е за това – да се гласува обратно на управляващите. В случая гласувахме обратно на това, което правят управляващите“, обясни още тя.
И отказа да отговори на въпроси от журналистите за това какви ще са действията на депутатите от „Величие“ през утрешния ден.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
14:11 16.10.2025
2 Делю Хайдутин
14:12 16.10.2025
3 Промяна
14:13 16.10.2025
4 кво да се очаква
калинки и бръмбари
паразити
без никаква полза от тях
14:15 16.10.2025
5 Боже, кой ги събра
14:19 16.10.2025
6 Да де, ама
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Извиняват се и това е достойна постъпка. Така се прави и по това се различават от опростачените и крадливи герберо-пеевски депутати и министри.
14:21 16.10.2025
7 Директора👨✈️
14:22 16.10.2025
8 Ега ти и цирка!
Питайте Катинчарова с колко кредита виси в зоопарка..
Печатат и продават тениски с лика на Борисов и Пеевски- мъж.
Да си ги носите на гърдите, като българи.
Навряха се в Парламента) навряха ги) да си оправят бакиите за " лесни печалби"
14:23 16.10.2025
9 Тези "честни"
14:23 16.10.2025
10 Киро Шарнира
14:25 16.10.2025
11 Михайлов смени ги тез с други калинки
14:27 16.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ам,атьорки
14:30 16.10.2025
15 Какво дебили
14:35 16.10.2025
16 Тия дребнави
14:36 16.10.2025
17 Смешници
14:39 16.10.2025
18 Как пък
14:40 16.10.2025