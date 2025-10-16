Депутатите от "Величие" се извиниха на Ивелин Михайлов, трикратно: Това е недоразумение, комуникационна грешка

„Групата се събра преди малко. За всички, които са се почувствали засегнати от нашето гласуване – наистина допуснахме комуникационна грешка, в която се регистрирахме. Наистина, инструкциите на господин Михайлов са били винаги да се регистрираме след като присъстващите в залата станат 121 човека, за да не създаваме излишно кворум.“

Това заяви пред журналисти Мария Илиева, депутат от „Величие“, цитирана от novini.bg. По-рано днес лидерът на партията Ивелин Михайлов излезе с позиция, в която разкритикува действията на осем народни представители, които днес се регистрираха в зала.

„Заставаме плътно зад него, винаги сме били зад него. Извиняваме се чисто сърдечно, ако хората се чувстват засегнати, но никой не е имал никакво лошо намерение нито срещу Ивелин Михайлов, нито срещу хората, които застават зад него и зад нас. Трикратно се извиняваме, ще подобрим комуникацията помежду си. Това е недоразумение, буря в чаша вода. Обединени сме, заедно сме“, категорична е тя.

Илиева уточни, че всички заедно са се обадили на Михайлов и лично са се извинили на него.

Отказа да обясни дали са разбрали за позицията на Михайлов от видеото във Фейсбук профила му.

„Такава ситуация не сме имали, в която да няма кворум заради управляващите. Позицията е за това – да се гласува обратно на управляващите. В случая гласувахме обратно на това, което правят управляващите“, обясни още тя.

И отказа да отговори на въпроси от журналистите за това какви ще са действията на депутатите от „Величие“ през утрешния ден.