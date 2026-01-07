Петко Георгиев: Правителството подаде оставка, но властта не се е сменила и няма намерение да се сменя

За съжаление, не е клише да говорим за правото на силата. Очевидно се намираме в нова ситуация и само може да се надяваме нещата да се озаптят до такива единични операции като тези в Иран и Венецуела. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV политическият анализатор Георги Харизанов, цитиран от novini.bg.

Мястото на решаване на подобни казуси е в ООН, но организацията трябва да бъде реформирана. Въпросът обаче e какво да се направи, когато във Венецуела имаме един самозабравил се диктатор, заяви Харизанов.

Правото на силата е съществувало, откакто съществува човешката цивилизация, но това право е подчинено на волята на обществото – когато това не е така, не можем да говорим нито за сила, нито за право. Това право на силата не е направило нищо в последните седмици, освен да смени заглавията на новините, посочи журналистът Петко Георгиев.

В човешките отношения има някакви правила, които в даден момент трябва да вземат връх. Мадуро е международен престъпник, той открадна изборите във Венецуела, но ако гледаме така също толкова нелегитимен президент е Путин. След времето на Елцин в Русия никога не е имало свободни избори, добави Георгиев.

За съжаление, в международните отношения има двойни стандарти. Този правов ред не е счупен вчера или онзи ден, отбеляза Георги Харизанов.

Новото е, че държава, за която бяхме свикнали да бъде гарант за международното право, вече е сред онези, които го нарушават, каза в отговор Петко Георгиев.

По думите на Харизанов, към случаите на фрапантно нарушаване на международното право със сигурност може да се причисли войната на Русия в Украйна.

Без съмнение, Путин трябва да получи присъдата на историята, но начинът да се реагира на глобалните промени, е развитието на коалицията на желаещите. Важен е процесът на осъзнаване на проблема и на обединяване на онези, които до момента са разчитали на гаранции за сигурност от САЩ. В Европейския съюз имаме нужда от радикално повишаване на мерките за сигурност. В България този въпрос стои още по-остро заради руските хибридни атаки и заради състоянието на националната ни система за сигурност, подчерта Георгиев.

Двамата коментираха и оставката на правителството, подадена след големите протести в края на 2025 г.

Дано енергията от протестите се трансформира в избирателна активност. Очевидно има партии, които ще спечелят от тази енергия и ще повишат този резултат. За съжаление, тези протести станаха повод за поредно разделение в обществото. Дано енергията се претвори не само в политическо представителство, а и в политически действия. Защото много пъти площадът беше излъган, дано не бъде излъган и сега. Нека да има честни избори и хората да отидат да гласуват, защото без висока избирателна активност, едва ли ще има толкова голяма промяна, каза Георги Харизанов.

Властта не е подала оставка, оставка подаде правителството. Същите хора, които управляваха България през правителството "Желязков", ще продължат да управляват и ще се опитат да затвърдят властта си и след изборите. Правителството подаде оставка, но властта не се е сменила и няма намерение да се сменя. Това, че това отпуснато напрежение след протестите чрез оставката на правителството е добре, но то е временно. Изкарването на бюджета засега е единственият реален резултат от това, че в България имахме протести, каквито не е имало от 90-те години насам. Доколко тази енергия ще бъде превърната в гражданско действие, зависи изцяло от властта – дали ще се опита да открадне изборите. Ако властта се опита да открадне и тези избори, това, което наблюдаваха пред Министерски съвет, ще им се стори весел новогодишен концерт, защото на хората им е писнало от наглост, заяви Петков Георгиев.