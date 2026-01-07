Новини
България »
Всички градове »
Петко Георгиев: Правителството подаде оставка, но властта не се е сменила и няма намерение да се сменя

Петко Георгиев: Правителството подаде оставка, но властта не се е сменила и няма намерение да се сменя

7 Януари, 2026 18:10 673 10

  • петко георгиев-
  • оставка-
  • правителство-
  • власт-
  • смяна

Дано енергията от протестите се трансформира в избирателна активност, коментира и политическият анализатор Георги Харизанов

Петко Георгиев: Правителството подаде оставка, но властта не се е сменила и няма намерение да се сменя - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За съжаление, не е клише да говорим за правото на силата. Очевидно се намираме в нова ситуация и само може да се надяваме нещата да се озаптят до такива единични операции като тези в Иран и Венецуела. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV политическият анализатор Георги Харизанов, цитиран от novini.bg.

Мястото на решаване на подобни казуси е в ООН, но организацията трябва да бъде реформирана. Въпросът обаче e какво да се направи, когато във Венецуела имаме един самозабравил се диктатор, заяви Харизанов.

Правото на силата е съществувало, откакто съществува човешката цивилизация, но това право е подчинено на волята на обществото – когато това не е така, не можем да говорим нито за сила, нито за право. Това право на силата не е направило нищо в последните седмици, освен да смени заглавията на новините, посочи журналистът Петко Георгиев.

В човешките отношения има някакви правила, които в даден момент трябва да вземат връх. Мадуро е международен престъпник, той открадна изборите във Венецуела, но ако гледаме така също толкова нелегитимен президент е Путин. След времето на Елцин в Русия никога не е имало свободни избори, добави Георгиев.

За съжаление, в международните отношения има двойни стандарти. Този правов ред не е счупен вчера или онзи ден, отбеляза Георги Харизанов.

Новото е, че държава, за която бяхме свикнали да бъде гарант за международното право, вече е сред онези, които го нарушават, каза в отговор Петко Георгиев.

По думите на Харизанов, към случаите на фрапантно нарушаване на международното право със сигурност може да се причисли войната на Русия в Украйна.

Без съмнение, Путин трябва да получи присъдата на историята, но начинът да се реагира на глобалните промени, е развитието на коалицията на желаещите. Важен е процесът на осъзнаване на проблема и на обединяване на онези, които до момента са разчитали на гаранции за сигурност от САЩ. В Европейския съюз имаме нужда от радикално повишаване на мерките за сигурност. В България този въпрос стои още по-остро заради руските хибридни атаки и заради състоянието на националната ни система за сигурност, подчерта Георгиев.

Двамата коментираха и оставката на правителството, подадена след големите протести в края на 2025 г.

Дано енергията от протестите се трансформира в избирателна активност. Очевидно има партии, които ще спечелят от тази енергия и ще повишат този резултат. За съжаление, тези протести станаха повод за поредно разделение в обществото. Дано енергията се претвори не само в политическо представителство, а и в политически действия. Защото много пъти площадът беше излъган, дано не бъде излъган и сега. Нека да има честни избори и хората да отидат да гласуват, защото без висока избирателна активност, едва ли ще има толкова голяма промяна, каза Георги Харизанов.

Властта не е подала оставка, оставка подаде правителството. Същите хора, които управляваха България през правителството "Желязков", ще продължат да управляват и ще се опитат да затвърдят властта си и след изборите. Правителството подаде оставка, но властта не се е сменила и няма намерение да се сменя. Това, че това отпуснато напрежение след протестите чрез оставката на правителството е добре, но то е временно. Изкарването на бюджета засега е единственият реален резултат от това, че в България имахме протести, каквито не е имало от 90-те години насам. Доколко тази енергия ще бъде превърната в гражданско действие, зависи изцяло от властта – дали ще се опита да открадне изборите. Ако властта се опита да открадне и тези избори, това, което наблюдаваха пред Министерски съвет, ще им се стори весел новогодишен концерт, защото на хората им е писнало от наглост, заяви Петков Георгиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    Властта няма да се смени. За първи път съм съгласен с този грантаджия.

    18:12 07.01.2026

  • 2 С гаврата с Конституцията

    3 6 Отговор
    се бетонираха доживот в НС. Това е Омразно правителство, неизбирано от българите. Като такова всички решения на това омразно правитество и договори, трябва да бъдат отменени, вклч. гаврата с Конституцията и унищожаването на валутен борд, лев и кеш. А заемите които взимат сто милиарда лева от 2021 до 2028 трябва да бъдат опростени на България.
    Според решение на КС в проверени секции са открити 46% изборни нарушения.
    Омразно правителство, бетонирали се като л е ш ояди във властта..

    18:15 07.01.2026

  • 3 Концерта идва , щото са нагли.

    4 2 Отговор
    Мишки.

    18:15 07.01.2026

  • 4 12340

    3 3 Отговор
    Петко на 13 години имаше ученически прякор "бай Петко Дръвника"....
    ... За половин век само е зазлял!

    18:18 07.01.2026

  • 5 Хипотетично

    7 2 Отговор
    На жълтите павета протестираха срещу бюджета, в резултат има правителство в оставка, следва назначаване на служебно, а срещу кмета заради боклука забележимо не протестират, защото точно тия протестиращи си избраха кмета и си харесват боклука.

    18:18 07.01.2026

  • 6 Да да да

    7 4 Отговор
    Никой не говори за спекула при ремонта и строителстмото на пътища и магистрали.

    Коментиран от #9

    18:22 07.01.2026

  • 7 Промяна

    4 2 Отговор
    Петко ти като какъв кого заплашваш хахафафаха настанил се комфортно в едно студио и заплашва ТИ кого представляваш нагрец На площада в София повече от 25 хиляди не е имало бяха разнородни присъстващите Петко И Петко България е на всички българи

    18:24 07.01.2026

  • 8 Майора

    7 4 Отговор
    Какви протести Георгиев след като зад тях стоят и участват Черепа и останалите олигарси!А прословутото ново поколение не знае защо стои по площадите! И какво ще ви хвалиш разединителя Радев докарал страната до това положение чрез вдигнатия юмрук и платените от олигарсите протести!

    18:25 07.01.2026

  • 9 Промяна

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да да да":

    И къде ги видя тези ремонти и строежи от 5 години насам Всичко тъне в разруха 5 години саботажи няма никакви строежи а властващите прибират парите за българската инфраструктура за къде незнам

    18:26 07.01.2026

  • 10 Вярно

    0 1 Отговор
    Абсолютно вярно1 Сега ще завъртят само имена и биши министри приближени на "Дондуков-2" отново ще безчинстват и грабят, но като представители на новата партия, сиреч те са "ангели-спаители", те и сега се разпореждат в държавните фирми, чрез назначените от тях директори, консултанти и придседатил на УС

    18:43 07.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол