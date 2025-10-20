Новини
Крум Зарков: Докато държавата е замърсена с това мафия ли ни управлява, или не, ние няма да вървим напред

20 Октомври, 2025 21:16 789 23

  • крум зарков-
  • правителство-
  • избори-
  • пазарджик

Целият този епизод, който започна с изборите в Пазарджик, премина през няколко етюда. Днес ще наблюдаваме как ще се развие, защото аз не мисля, че е приключил

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Докато държавата е замърсена с това мафия ли ни управлява, или не, ние няма да вървим напред - не и като общество. Това каза пред NOVA бившият министър на правосъдието Крум Зарков.

“Целият този епизод, който започна с изборите в Пазарджик, премина през няколко етюда. Ще наблюдаваме как ще се развие, защото аз не мисля, че е приключил”, коментира Зарков.

Според него всички замесени страни ще загубят.

“Губи Борисов, който се опита да демонстрира мощ и няколко часа по-късно даде заден. Губят партньорите в това управление, защото БСП побърза да се покаже в една унизителна ситуация, в която практически каза чрез устата на своите ръководители: “Ние сме готови на всичко с всички”. А ще видим дали ще загуби и ИТН, днес се очаква тяхната позиция. Самото мълчание показва, че оттам може би ще излезе нещо по-релефно. Губи и самият Пеевски, защото независимо, че обясняват колко е силен, той се оказва един колос с глинени крака. Защото човек, заявил, че иска да управлява цялата държава, да печели национални избори и т.н., се оказа, че дори да спечели малко в Общинския съвет в Пазарджик, това предизвиква трус в цялата държава”, коментира още Зарков.

По думите му българският народ не иска фигура като Пеевски да го управлява, но вместо властта да се изправи срещу този проблем, тя официално го вкарва в тяхната конфигурация. “Това е доста грешна преценка и тя ще води единствено до трусове, независимо от това дали правителството ще спечели още няколко месеца съществуване, или не”, смята бившият министър.

Той е категоричен, че има проблеми, свързани с ежедневието на хората, които те не могат да решат сами. Затова е нужна организация, "която се нарича управление на държавата”, коментира Зарков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужас!!!!!☹️☹️☹️

    12 12 Отговор
    Пазете котките, Зарков е изпълзял!☹️☹️☹️

    Коментиран от #9, #10

    21:18 20.10.2025

  • 2 🥱🫠😴

    12 4 Отговор
    Радев кара Шкода 🤮

    21:21 20.10.2025

  • 3 Промяна

    8 10 Отговор
    Ти пък кой си наемник фалшив

    21:23 20.10.2025

  • 4 Азът

    13 2 Отговор
    Зарков държава на практика отдавна няма! Има единствено територия и нея все още можем да запазим, за да не тъпчем на едно място или пък да продължаваме да затъваме и да копаем дъното!

    21:31 20.10.2025

  • 5 Българин

    8 10 Отговор
    Този титан на мисълта е изцяло изфъщяла лимонада

    21:32 20.10.2025

  • 6 Шопо

    10 1 Отговор
    БКП беше мафиотска структура, дойде демокрацията и мафията избледня.
    Почти изчезна.
    Единствената мафиотска структура е МВР.

    Коментиран от #22

    21:33 20.10.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 2 Отговор
    Печатарската мафия е завзела западният свят ,Бг политиците са само техни подлоги.

    Зарко Разбираторов тоже.NGO храненик.

    21:33 20.10.2025

  • 8 Тц,тц

    4 6 Отговор
    Днес проф.Николай Габровски бе обявен за "Лекар на годината"!Човек,който беше номиниран за премиер в недалечното минало и оплют,низвергнат и стъпкан в калта от мижитурки като Тази бивша подлога на Радев! От бивши Шарлатани,от отровени тройкаджии, от бивши омбудсмани,бивши министри-сегашни адвокати ,все бивши кандидати за слава! И нито един от тях, избран за НЕЩО НА ГОДИНАТА ,а просто - едно НИЩО! ЧЕСТИТО,ПРОФ.ГАБРОВСКИ!

    21:34 20.10.2025

  • 9 Да де

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ужас!!!!!☹️☹️☹️":

    Точно заради това след 9-ти септември 1944 г. е имало народен съд. В сегашната ситуация също е необходим народен съд и първите подсъдими трябва да са Тиквата и ПееФ.

    Коментиран от #11

    21:34 20.10.2025

  • 10 ИСТИНАТА

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ужас!!!!!☹️☹️☹️":

    Царят е гол! Пеевски съблече Борисов. Видя се, че е жалък човек. Интересчия!
    Без морал и етика! Без елементарно домашно възпитане!

    21:34 20.10.2025

  • 11 Хаха хаха ха

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Да де":

    Народният съд е избил елитът на България. Днес комунистите , Борисов и Пеевски са утайката на обществото!

    Коментиран от #23

    21:37 20.10.2025

  • 12 12340

    6 1 Отговор
    ".... . А ще видим дали ще загуби и ИТН, днес се очаква тяхната позиция. Самото мълчание показва, че оттам може би ще излезе нещо по-релефно..."
    ..... Например такова: 💩?!

    21:37 20.10.2025

  • 13 Абе язък

    4 5 Отговор
    Че майка ти е умна жена и тъй ли не можа да ти налее малко повече акъл в к.....хата лейка.И неродените знаят ,че36г в България само мошенгии и бандити управляват....

    21:43 20.10.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    4 3 Отговор
    Тука няма да или не бе гей

    21:44 20.10.2025

  • 15 Питар

    3 4 Отговор
    От комунистите съвет не щем !

    21:56 20.10.2025

  • 16 Ами сега?

    0 0 Отговор
    А кой е казал, че вървим напред? Откато е прекъснат царското коляно, след почти два века византийска окупация през 11- 12 век, оттогава сме тръгнали смело назад и до ден днешен. Дори и за историята си след това учим и слушаме само измислени или писани на коляно детски приказки, нямащи нищо общо с реалните събития, удобни единствено за защита на имперските и политическите интереси на една или друга чужда държава. И всичко това с любезното съдействие на нашите емблематични светила в българската историческа наука от век и половина насам. После македонците ни били виновни, че в учебниците им пишело, че българите били татари. А в нашите какво пише?

    22:12 20.10.2025

  • 17 Мнение

    1 0 Отговор
    Ако генералите в България бяха генерали и родолюбци

    22:21 20.10.2025

  • 18 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    МАМИН.. ВТОРИ МАМИН СТОЮ!🌈🌈🌈😠

    22:29 20.10.2025

  • 19 Боклуците на Боклука

    1 0 Отговор
    Палячо, ти ми кажи кой управлява държавата, ако не е мафията от ДС, ДАНС, ГДБОП,НСО и т.н. Джендър измислен.

    22:31 20.10.2025

  • 20 Никой

    0 0 Отговор
    Защо трябва да ни приказват само чиновници.

    Няма лошо, ама ето - какви бъркотии - все едно този - може.

    22:31 20.10.2025

  • 21 хдгйхг

    0 0 Отговор
    мамин зарко не те харесват маме

    22:34 20.10.2025

  • 22 фдйй

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    тя е на всики

    22:34 20.10.2025

  • 23 дгйхгй

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха хаха ха":

    не всички крумчо е изолиран случай както много други

    22:35 20.10.2025

Новини по градове:
