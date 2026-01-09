Новини
Надежда Нейнски: Блицкригът на Тръмп във Венецуела е смразяващ за Русия

Надежда Нейнски: Блицкригът на Тръмп във Венецуела е смразяващ за Русия

9 Януари, 2026 18:56

  • надежда нейнски-
  • тръмп-
  • гренландия-
  • николай младенов

Гренландия е много важна за сигурността и на САЩ, и на Европа от геостратегическа гледна точка

Надежда Нейнски: Блицкригът на Тръмп във Венецуела е смразяващ за Русия - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Блицкригът на Тръмп във Венецуела беше една демонстрация на сила, която беше смразяваща за Русия. Това неминуемо ще се отрази на двустранните отношения, каза в предаването "Лице в лице" по бТВ дипломатът и бивш министър на външните работи Надежда Нейнски.

Много неща се случиха, след като войната на Русия в Украйна промени световния ред. Днес Русия е изключително отслабена икономически и военно. Видя се, че Тръмп направи във Венецуела това, кеото Русия не успява да направи вече близо 4 г. в Украйна и то на цената на близо 1 млн. убити и ранени, заяви Нейнски.

В новия световен ред това, че нещо не е по правилата, няма да има значение. Европа трябва да изгради стратегия при тази нова геополитическа реалност Изисква се ново лидерство, което да направи така, че това, което Тръмп направи във Венецуела, да е невъзможно в Гренландия. Трябва да се изгради стратегическа реалност, която да направи принудата невъзможна, посочи дипломатът.

Гренландия е много важна за сигурността и на САЩ, и на Европа от геостратегическа гледна точка. Гренландия трябва да бъде не само чувствителен, а и геостратегически въпрос за Европа. Европа трябва да присъства в Гренландия. Европейците трябва да предложат на американците вариант за присъствие, геостратегически план, добави Надежда Нейнски.

Тя коментира и думите на израелският премиер Бенямин Нетаняху от вчера, че бившият министър на отбраната и бивш министър на външните работи Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир - орган, който се предвижда съгласно плана за прекратяване на огъня в ивицата Газа, представен от американския президент Доналд Тръмп миналата есен.

Това е хубава новина Трябва да се научим да ценим успеха. Колкото повече българи заемат висши позиции в света, толкова повече възможности има самата държава, разбира се, ако държавата функционира правилно. Задачата ще е да се направи прехода към нормалност, към мир и стабилност. Това ще бъде много труден ангажимент за Николай Младенов и екипа му, отбеляза Нейнски.


  • 1 Кирил

    22 76 Отговор
    Договорите и гаранциите на русия не струват пукната пара

    Коментиран от #25, #33, #79

    18:59 09.01.2026

  • 3 Хмм

    107 11 Отговор
    горката Русия, добре че са мумифицираните нейнски и поптодорова да ги оплачат

    19:00 09.01.2026

  • 5 Когато нещо мирише на мухъл

    66 4 Отговор
    не му вярвайте защото то се опитва да ви манипулира.
    Трябваше малко да изчака защото преразпределението на полукълбата е в ход но какво значение има когато са ти извадили от нафталина и ти се опитваш да изтъкнеш но вече си демоде.
    Намеквам за новия световен ред де.....

    Коментиран от #46

    19:00 09.01.2026

  • 6 Демо-крад

    68 4 Отговор
    "Хубавото Наде" с масур да я целуват.

    19:01 09.01.2026

  • 8 Жоро

    72 3 Отговор
    На фона на настъпващия Тръмпизъм по света и в Европа само Румъния и България се очертава да останат в Блатото на Сорос. У нас партизаните на Сорос от ППДБ искат 121 депутати, за да може с абсолютно мнозинство и подкрепата на Сорос ТВ - Нова и БТВ, да направят България времеубежище на Сорос, което да е плацдарм на военна провокация на англичаните с Русия в Черно море.

    19:02 09.01.2026

  • 9 Сороуску Плъшилу

    50 3 Отговор
    айдеее ся за кой дъ виками.....

    19:02 09.01.2026

  • 10 Другарката

    46 2 Отговор
    иска и тя да каже нещо за случая , но го обвива в паяжина ! На Бою дипломата !

    19:02 09.01.2026

  • 11 Блицкригът на Тръмп

    49 5 Отговор
    е смразяващ за
    траввееррссии злобни калинки

    иначе смешарки
    да опитат в Москва с въртолети
    да станат курбан
    където постоянно свалят укро дронове

    Коментиран от #55

    19:02 09.01.2026

  • 12 Наде недей унижава раша

    11 58 Отговор
    Много неща се случиха, след като войната на Русия в Украйна промени световния ред. Днес Русия е изключително отслабена икономически и военно. Видя се, че Тръмп направи във Венецуела това, кеото Русия не успява да направи вече близо 4 г. в Украйна и то на цената на 1 млн. убити и ранени, заяви Нейнски.

    19:02 09.01.2026

  • 13 Красимир Петров

    69 3 Отговор
    Спрял съм да гледам продажните БНТ-БТВ-НОВА и се чувствам много добре.Само политически тр,упове по цял ден.

    19:02 09.01.2026

  • 14 Питане

    38 3 Отговор
    Джако възкръснал ???

    19:02 09.01.2026

  • 15 Нейнски

    62 5 Отговор
    Тази пак е неподготвена по темата! Толкова са се стреснали че изстреляха ОРЕШНИК😊

    19:03 09.01.2026

  • 16 Наде еее,

    48 5 Отговор
    Ти не си ли в пенсия вече? Моля почивай си вече.😡

    19:03 09.01.2026

  • 18 Ивелин Михайлов

    41 5 Отговор
    Това е лена след 30 години 🤣🤣

    19:03 09.01.2026

  • 19 Вашето мнение

    59 4 Отговор
    Майкоу, тая и цецито ризова като същи военни експертини обсъдиха военната мощ на Русия и сащ. По-голяма комедия от мъките на тия двете да говорят опорки скоро не бях гледал. Всъщност бтв сериозно трябва да се замислят да изритат и цецито, че съвсем ще го закъсат от гледаемост.

    19:03 09.01.2026

  • 20 От лъжи

    41 0 Отговор
    носът ѝ расте ли расте .

    19:03 09.01.2026

  • 21 НАТО се разпада

    50 4 Отговор
    Къде ще се дявате всички безродни евроатлантически лакеи??

    19:04 09.01.2026

  • 22 604

    40 1 Отговор
    тая доживот ли ще е посланик?

    19:04 09.01.2026

  • 23 смешки

    39 4 Отговор
    добре че са мумифицираните гейнски и поптодорова одеклонова да ги оплачат

    19:04 09.01.2026

  • 24 Ммммм

    41 4 Отговор
    Колкото грозно толкова и тъпо

    19:04 09.01.2026

  • 25 АБВ

    29 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Успешна политика ? Сключете добър договор с руснаците ! - Бисмарк

    19:04 09.01.2026

  • 26 ти да видиш

    34 4 Отговор
    Да толкова "смразяващо", че Путин си го премести в другия крачол на по-топличко😅

    19:04 09.01.2026

  • 27 Оня с джипката от Банкя

    21 3 Отговор
    Навремето тя минаваше за хубавото Наде и по време на пресконференция журналистите обичаха да надничат под поличката й, докато е седнала.

    19:05 09.01.2026

  • 29 Берлин

    32 4 Отговор
    Ха ха ха ,нейнски коментира? Господи от къде ги взимат тези нацюги,.

    Коментиран от #36

    19:06 09.01.2026

  • 30 Край

    25 3 Отговор
    БезНадежна е смразяваща за всеки мъж. Пратете я бой да освободи Украйна. Ще се рабзягат братушките като пилци - " друг път не видели в едно да се бият живи и умрели".

    19:06 09.01.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    34 4 Отговор
    Още една мисирка от нафталина!
    Докато евроатлантиците гледате кое било лошо за Русия и ръкопляскате... Тръмп е точно на крачка да вземе Гренландия. Тогава Русия ще се смее на злобата ви

    Просто е! Или си против това някой да нарушава закона или ще изпиташ от същото, което си гледал кротко как става!

    19:06 09.01.2026

  • 33 Пудинг

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    ми кът ги нарушавате, не струвът!!!!

    19:07 09.01.2026

  • 34 ИНИЧАРИ

    21 3 Отговор
    РУСИЯ ГИ ОЗУЧИ,ТЕ И СЕ КЛЕХА.СЕГА ГОВНОМЕТИ.

    19:07 09.01.2026

  • 35 малий

    26 3 Отговор
    и кака надка стана военен експерт?!? Смях!

    19:07 09.01.2026

  • 36 МДАМ

    2 12 Отговор

    До коментар #29 от "Берлин":

    От Раша, Молотов -Рибентроп бе.

    19:08 09.01.2026

  • 37 604

    13 2 Отговор

    До коментар #17 от "ХАХАХА😂":

    типичния дет не излиза от тука, за 2 центъ.... тая годинкъ местенцътъ ще ви поизстинът, а дано и по панделите да ви повлачът!!!!!

    Коментиран от #44

    19:08 09.01.2026

  • 38 Пуйката

    17 2 Отговор
    дудне глупости

    19:08 09.01.2026

  • 39 Надето и с грим сие

    26 3 Отговор
    Веена Скумрия!! Пак Оплаква Русия!! Сещаш ли се, че има много беден Народ, който Меръзне здрво и Гладува!! И заради тебе тичахме по Избори К. О. В Р. О! Какво Стана с Детската болница К. О. В. Р. О?? Парите отидоха в Украйна!!

    19:09 09.01.2026

  • 41 БАРС

    22 3 Отговор
    НЕЩО ПОГЛЕДЪТ И КАТО НА ПИЯНА ЖЕНА или отДАВНА НЕ Е ДОКОСВАНА ОТ МЪЖ ПО КУЛТУРНО ДА ГО КАЖА.А ПО НАШЕМУ Знаете КАК ТРЯБВАШЕ ДА НАПИША.

    19:09 09.01.2026

  • 42 МДАМ

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "АБВ":

    Покажи си снимката, Мунчо.

    19:09 09.01.2026

  • 43 ВЪН циони$тит€ ОТ БЪЛГАРИЯ!

    15 3 Отговор
    НЕ СЛУШАЙТЕ €в р€ й $ка та про $ти тут ка на д€ж дЪ З М € Й $ К И!
    ВЪН циони$тит€( $лугит€ на $АТАнато) ОТ БЪЛГАРИЯ!
    "в€ликит€" ам€риканци-Д О Л Н И циони$ти, ПРО$ТО КУПИХА ОБКРЪЖ€НИ€ТО НА МАДУРО И "поб€диха"!

    19:10 09.01.2026

  • 45 Мадурин

    2 8 Отговор
    Мьй сваих не брасаем!

    19:11 09.01.2026

  • 46 Емигрант

    20 4 Отговор

    До коментар #5 от "Когато нещо мирише на мухъл":

    Абе на какъв език разговаряте в България ? Каква е тази дума "БЛИЦКРИГ" ? По-умна ли изглежда тази Нейнска като говори със смесица от чуждици или иска да не бъде разбрана, че е оглупяла ?

    19:12 09.01.2026

  • 47 Анализатор

    4 18 Отговор
    Съотношението Тръмп:Путин е като Титан:джудже и то сибирско...
    Такова е и съотношението САЩ : ПРОССИЯ

    19:12 09.01.2026

  • 48 Мишел

    17 1 Отговор
    Ниво : "Нахранете журналистите!"

    19:13 09.01.2026

  • 49 Русия попиля НАТО

    16 3 Отговор
    Май Путин ви разтури нато, колкото и да лъжете и ревете

    прясна новина - Депутатътът Клеманс Гете, зам.-председател на Националното събрание на Франция, обяви внасянето на проекторезолюция, насочена към планиране на напускането на НАТО ))

    19:13 09.01.2026

  • 50 ХАХАХА😂

    2 15 Отговор
    Путя напълни памперси, в бункера смърди💩💩💩👍

    19:14 09.01.2026

  • 51 Факти не давайте повече тая мръсотия !!!

    22 1 Отговор
    Предателка на българските медици във Либия по време на иван костов .....остави ги на произвола на съдбата като външен министър и хукна със президента стоянов на турне из света !!!!!!!

    19:15 09.01.2026

  • 52 Наде, Наде, я кажи...

    14 1 Отговор
    Колко Трактора тежи ?!

    19:16 09.01.2026

  • 53 хооплес

    15 0 Отговор
    Изобщо не е смразяващ просто е бил предаден от своите но глупостите които Надежда приказва наистина са потресаващи.

    19:17 09.01.2026

  • 54 Неразбрал

    14 0 Отговор
    Някой да ми обясни тая не беше ли любовница на стоянов заради което мъжът и михайлов и би дузпата ???

    19:17 09.01.2026

  • 55 Хаха хаха ха

    3 13 Отговор

    До коментар #11 от "Блицкригът на Тръмп":

    Руснаците са за посмешище. Уж Киев за три дни, а вече три години драпат в Украйна.Помниш ли, че германски тийнейжър кацна с любителски самолет на Червения площад пред Кремъл.

    19:18 09.01.2026

  • 56 Какъв е този таласъм от снимката

    11 1 Отговор
    ЕС и РФ ще се обединят, но Сащ вече е аут-прокаженото дете на световният империализъм!

    19:19 09.01.2026

  • 58 Ало факти

    14 0 Отговор
    Ама моля ви,Хелоуин мина,стига с тия вещици!

    19:20 09.01.2026

  • 59 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    8 0 Отговор
    юВрейско плашило...

    Коментиран от #66

    19:21 09.01.2026

  • 60 Дърта и смрадлива

    9 1 Отговор
    Смразяващо е ганаецът като ти го опре не където трябва, кофо продънена!

    19:21 09.01.2026

  • 61 АБВ

    9 0 Отговор
    Нещата се изясняват:
    Според испанския вестник El País и кубинските правителствени радиостанции, генерал-майор Хавиер Маркано Табата е бил задържан.
    За да се оцени мащабът на това събитие, е важно да се разбере, че този човек е притежавал абсолютна власт над сигурността на висшите служители. Като командир на почетната гвардия и началник на военното контраразузнаване, той лично е ръководил сложните системи за сигурност на двореца Мирафлорес. Вътрешни венецуелски източници и военни експерти посочват странни технически проблеми в нощта на операцията на 3 януари. Съобщава се, че зоната на отговорност на Табата е включвала системи за електронна война и системи за противовъздушна отбрана, които по неизвестни причини са били неактивни или са имали забавяния при приближаването на американските хеликоптери. По този начин именно неговите възможности са му позволили да създаде „коридор на тишина“ за чуждестранните специални части.

    19:22 09.01.2026

  • 64 Тръмп пpъднА, раша с е насpА

    3 11 Отговор
    Да, Путя избледня👍

    19:23 09.01.2026

  • 65 не може да бъде

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Аз все пак искам да се обърна към редакторите да не публикуват такива снимки на г-жа Неински преди времето за сън ...някои хора после ще сънуват кошмари ...а за деца под 15 г.- абсолютно противопоказно!?

    Коментиран от #71

    19:23 09.01.2026

  • 66 Калас

    9 0 Отговор

    До коментар #59 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    И пасито е същия !!

    19:24 09.01.2026

  • 67 Символа на промяната от СДС

    10 2 Отговор
    Вече прилича на истинска вещица, може да плаши непослушните деца!

    19:24 09.01.2026

  • 68 Стига бе

    3 2 Отговор
    Путин пробута на Тръмп китайски двойник на Мадуро !

    19:24 09.01.2026

  • 69 Дедо

    12 3 Отговор
    Надето нее тъпа, тя е много, много тъпа.

    19:25 09.01.2026

  • 70 Госпожато

    9 3 Отговор
    Изглежда така, че все едно през нощта .родопско магаре е влязло в нейната спалня.

    19:25 09.01.2026

  • 71 МДАМ

    5 0 Отговор

    До коментар #65 от "не може да бъде":

    И да публикуват повече на ППедровци, мммм!!😂😂😂

    19:26 09.01.2026

  • 72 Истината

    1 3 Отговор
    Николас хвърля табла с Башар!

    19:26 09.01.2026

  • 73 Софиянец

    9 2 Отговор
    Някой да й каже, че не трябва да си пие антидепресантите с алкохол 😂

    19:27 09.01.2026

  • 74 Миро

    2 8 Отговор
    Анализаторът Йън Трилкил пише: „Руската икономика е по-малка дори от тази на Италия. Това показва силата на демократичния капитализъм и мощта на ЕС срещу корумпираната мафиотска система на кремълския режим“.



    В Русия храната се осигурява с 40-45% от средно месечния доход. В Швейцария, Финландия, Швеция и други европейски страни за това отиват едва 10%. Само в бедните страни хората харчат почти половината от доходите си, за да не гладуват. За качеството на храните да не говорим.

    По този показател Русия е истински бедна страна.

    Коментиран от #105

    19:28 09.01.2026

  • 75 хаспелге

    4 0 Отговор
    поредния погребален , на "къс синджир"

    19:29 09.01.2026

  • 76 А50

    4 0 Отговор
    Смразяващ е за Дания ,ЕС и желаещите

    19:29 09.01.2026

  • 77 Миро

    1 7 Отговор
    Да, комбинираната икономика на Европа, особено на ЕС, значително превъзхожда руската, като данните показват, че БВП на ЕС е многократно по-голям, а общата му икономическа мощ, инвестиционни потоци и технологичен капацитет далеч надвишават тези на Русия.

    Всички хвалби на Путин и неговия кръг, че руската икономика се справя със наложените санкции, са вятър и мъгла. Москва харчи вече около 40 на сто от бюджета за въоръжение и войната срещу Украйна. Това свива драстично цивилното производство. Освен това бюджетът за здравеопазване е орязан с 28%, а за образование – с 31 на сто.

    БВП на ЕС е вече над 13 трилиона евро, а на Русия е около 2 трилиона. Според някои експерти руският БВП не надвишава 1, 3 трилиона. За какво сравнение става дума!

    19:30 09.01.2026

  • 78 пешо

    6 0 Отговор
    МУМИЯ

    19:30 09.01.2026

  • 79 кирилке ела мила

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    да седнеш в скута ми първо ще си ти после ще е госпожата на снимката ще ви редувам -верно тя е много пос тара от теб но с злоба ще е

    19:31 09.01.2026

  • 82 Димитър Георгиев

    1 13 Отговор
    Копейките сте неспасяеми неграмотници! Не може да ви се помогне! Затова марш в руския рай!

    Коментиран от #95

    19:32 09.01.2026

  • 83 Кло-у-ни

    10 0 Отговор
    Ако Русия не съществуваше, тия "експерти" нямаше да имат обяснение за нищо.....Абе ти кажи законно ли е, пък дали някой ще се "смрази" в Русия, ние сами ще разберем.

    19:32 09.01.2026

  • 84 бай Шиле

    11 0 Отговор
    Наде Надеее, да сравняваш войната в Украйна с отвличането на Мадуро си е направо смразяващо. Язък че беше министър и дипломат.

    19:32 09.01.2026

  • 85 Леле страшна е

    13 0 Отговор
    От символ на демокрацията до вещица на съвремието! Смразяваш вид има!

    19:33 09.01.2026

  • 86 Ами

    15 0 Отговор
    Ако "хубавото Наде" си бе мълчала, щеше да изглежда само грозна.
    Сега освен че виждаме че е грозна, виждаме че е и проста.

    19:33 09.01.2026

  • 88 Крум

    13 0 Отговор
    Когато една не особено интелигентна филоложка прави анализ на "блиц криг"и стратегии предизвиква просто съжаление.

    19:35 09.01.2026

  • 89 Никой

    1 1 Отговор
    Русия беше обкръжена.

    19:37 09.01.2026

  • 90 604

    7 0 Отговор
    щом взехъ дъ ги вадят тия на 1=ва линия, работата е на изслуй гащи, само дето сороските клетници не могът дъ вденът , че с тия още по зле стават нещата.....лостов нямъ ли да го извадите и негу......от гаредробъ

    Коментиран от #94

    19:42 09.01.2026

  • 91 МДААА...!

    6 0 Отговор
    А твоят поглед е смразяващ за горките читатели...!

    19:43 09.01.2026

  • 92 Гост

    6 0 Отговор
    Да върне онова дето открадна със съпруга си от България, престъпленията и са погасени по давност, но Тя знае много добре какво направи, за това няма давност...🤮

    Коментиран от #97

    19:43 09.01.2026

  • 93 604

    6 0 Отговор

    До коментар #44 от "ХАХАХА😂":

    паветния вой е мехлем за душата, тия дни съм направо в орбитъ от кеф......

    19:44 09.01.2026

  • 94 Сега очаквайте...

    8 0 Отговор

    До коментар #90 от "604":

    ...да извадят и другият скелет от гардероба...-
    ...Ленче-Кремче...!

    19:46 09.01.2026

  • 95 Рашист

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Димитър Георгиев":

    немъ нуждъ, той че доде насам!!!

    19:46 09.01.2026

  • 96 АЙДЕ ГЪЧ

    4 0 Отговор
    НАДАШЛЯКАТА МАЙ МУНСКА

    19:47 09.01.2026

  • 97 Саде да припомня...!

    7 0 Отговор

    До коментар #92 от "Гост":

    Тая и мъжът и ,в зората на демокрацията,си присвоиха на безценица - гаражите на УБО...!

    19:48 09.01.2026

  • 98 незнайко

    1 0 Отговор
    Мислех я за много умна тази жена , но сега разбрах, че говори това което НЯКОЙ иска да чуе а не истината !!!

    19:50 09.01.2026

  • 99 Хи хи

    2 0 Отговор
    "Видя се, че Тръмп направи във Венецуела това, което Русия не успява да направи вече близо 4 г. в Украйна
    ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ !!! Тръмп взел ли е 20% територия от Венецуела както Русия резна от урките, аааа ??!!

    19:50 09.01.2026

  • 100 НАГОДИСА ДЕ , ОЩЕ МАЛКО ТИ ОСТАВА

    5 0 Отговор
    АХ , МА НЕДЕЙ ТЪЙ МА НАДЕ , МА НАЛИ ТЕ ЗНАЕМ ОТ КОСТОВОТО ТИ ИЗРИТВАНЕ МА !!
    СЕГА НЕНСКИ ЛИ СИ , ЩОТ ТОГАВА БЕШЕ МИХАЙЛОВА! МА НИЩО ДЕ!
    ВАЖНОТО Е ДА СИ ПАЗИО ТОПЛОТО МЕСТЕНЦЕ , ЩОТ ИНАЧЕ НАЛИ ЗНАЕШ ??
    ЗА ТАКИВА ИНТЕРВЮТА СТАВЙШ !

    19:50 09.01.2026

  • 101 Пишман станах,че погледнах снимката...!

    2 0 Отговор
    Сега цяла вечер ще сънувам караконджоли...😮‍💨🙄😟😓🤭!

    19:51 09.01.2026

  • 102 Айгедотор

    3 0 Отговор
    Мазна соросоидка! Дрънкаща глупотевини

    19:52 09.01.2026

  • 103 Иванчо+Марийка

    4 0 Отговор
    Тая е много не добре с акъла ако вярва че всичко това не е предварително уговорено с Русия.

    19:53 09.01.2026

  • 104 Бай онзи

    1 0 Отговор
    Ама к.око.шк.о-Мадуро го предадоха най-близкия му кръг.

    19:56 09.01.2026

  • 105 ?????

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "Миро":

    Ъхъ даже не ми се мисли колко харчат в Швейцария, Финландия, Швеция и други европейски страни за комунални и медицински услуги.
    И за разни други услуги.
    Можеш да поспориш с мен. Писнали сте ми с външните тоалетни и тостерите които Русия не може да произведе.
    Купи билет и отскочи до Русия. Ще се изненадаш колко по-напред са от теб във всички технологии.
    Или тва е друго? А?

    19:56 09.01.2026

  • 106 Миньоро

    2 1 Отговор
    Какъв блицкриг, каква демонстрация на сила бе Наде? Вече и кокошките на село знаят, че Мадуро беше изпържен от неговото обкръжение. Стига се излага! Когато Путин отиде в САЩ защо не му сложиха прангите? Нали има международна заповед за арест? Нали им отиде на крака?

    Коментиран от #110

    19:56 09.01.2026

  • 107 Бай онзи

    1 1 Отговор
    На летящите мъже им казват супермен,а на летящите жени -ВЕЩИЦИ!!!

    19:59 09.01.2026

  • 109 Оооооо,

    0 0 Отговор
    не мога да я по насям!"Това което направи тръмп във Венецуела"...-и какво направи-ОТВЛИЧАНЕ! Подкупи няколко генерали...и други,и холивудски филм в действие!

    Коментиран от #111

    20:02 09.01.2026

  • 110 Пропагандата винаги има за цел

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Миньоро":

    Глупа.ка.

    20:02 09.01.2026

  • 111 Мда

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "Оооооо,":

    Мадуро го предадоха руските офицери във Венецуела.Пожертваха кубинците.

    20:03 09.01.2026

  • 112 бармалей

    0 1 Отговор
    Таз ,де говори за БЛИЦКРИГ , геостратегии и Т.Н. , не се ли именуваше МИХАЙЛОВА ???
    Много мяза на онуй Наде , от СДС , де е била цеклетарка или нещо подобно , преди 10.11.89г. и НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД ............................ ГЕОбиблейски басни и парад на БРЪЧКИТЕ !

    Коментиран от #113

    20:08 09.01.2026

  • 113 бармалей

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "бармалей":

    Геополитическа РЕАЛНОСТ .................. думоплетство или опит за умопомрачително изказване на момата ???

    20:14 09.01.2026

