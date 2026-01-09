Надежда Нейнски: Блицкригът на Тръмп във Венецуела е смразяващ за Русия

Блицкригът на Тръмп във Венецуела беше една демонстрация на сила, която беше смразяваща за Русия. Това неминуемо ще се отрази на двустранните отношения, каза в предаването "Лице в лице" по бТВ дипломатът и бивш министър на външните работи Надежда Нейнски.

Много неща се случиха, след като войната на Русия в Украйна промени световния ред. Днес Русия е изключително отслабена икономически и военно. Видя се, че Тръмп направи във Венецуела това, кеото Русия не успява да направи вече близо 4 г. в Украйна и то на цената на близо 1 млн. убити и ранени, заяви Нейнски.

В новия световен ред това, че нещо не е по правилата, няма да има значение. Европа трябва да изгради стратегия при тази нова геополитическа реалност Изисква се ново лидерство, което да направи така, че това, което Тръмп направи във Венецуела, да е невъзможно в Гренландия. Трябва да се изгради стратегическа реалност, която да направи принудата невъзможна, посочи дипломатът.

Гренландия е много важна за сигурността и на САЩ, и на Европа от геостратегическа гледна точка. Гренландия трябва да бъде не само чувствителен, а и геостратегически въпрос за Европа. Европа трябва да присъства в Гренландия. Европейците трябва да предложат на американците вариант за присъствие, геостратегически план, добави Надежда Нейнски.

Тя коментира и думите на израелският премиер Бенямин Нетаняху от вчера, че бившият министър на отбраната и бивш министър на външните работи Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир - орган, който се предвижда съгласно плана за прекратяване на огъня в ивицата Газа, представен от американския президент Доналд Тръмп миналата есен.

Това е хубава новина Трябва да се научим да ценим успеха. Колкото повече българи заемат висши позиции в света, толкова повече възможности има самата държава, разбира се, ако държавата функционира правилно. Задачата ще е да се направи прехода към нормалност, към мир и стабилност. Това ще бъде много труден ангажимент за Николай Младенов и екипа му, отбеляза Нейнски.