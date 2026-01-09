Надежда Нейнски: Блицкригът на Тръмп във Венецуела е смразяващ за Русия

Блицкригът на Тръмп във Венецуела беше една демонстрация на сила, която беше смразяваща за Русия. Това неминуемо ще се отрази на двустранните отношения, каза в предаването "Лице в лице" по бТВ дипломатът и бивш министър на външните работи Надежда Нейнски.
Много неща се случиха, след като войната на Русия в Украйна промени световния ред. Днес Русия е изключително отслабена икономически и военно. Видя се, че Тръмп направи във Венецуела това, кеото Русия не успява да направи вече близо 4 г. в Украйна и то на цената на близо 1 млн. убити и ранени, заяви Нейнски.
В новия световен ред това, че нещо не е по правилата, няма да има значение. Европа трябва да изгради стратегия при тази нова геополитическа реалност Изисква се ново лидерство, което да направи така, че това, което Тръмп направи във Венецуела, да е невъзможно в Гренландия. Трябва да се изгради стратегическа реалност, която да направи принудата невъзможна, посочи дипломатът.
Гренландия е много важна за сигурността и на САЩ, и на Европа от геостратегическа гледна точка. Гренландия трябва да бъде не само чувствителен, а и геостратегически въпрос за Европа. Европа трябва да присъства в Гренландия. Европейците трябва да предложат на американците вариант за присъствие, геостратегически план, добави Надежда Нейнски.
Тя коментира и думите на израелският премиер Бенямин Нетаняху от вчера, че бившият министър на отбраната и бивш министър на външните работи Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир - орган, който се предвижда съгласно плана за прекратяване на огъня в ивицата Газа, представен от американския президент Доналд Тръмп миналата есен.
Това е хубава новина Трябва да се научим да ценим успеха. Колкото повече българи заемат висши позиции в света, толкова повече възможности има самата държава, разбира се, ако държавата функционира правилно. Задачата ще е да се направи прехода към нормалност, към мир и стабилност. Това ще бъде много труден ангажимент за Николай Младенов и екипа му, отбеляза Нейнски.
1 Кирил
Коментиран от #25, #33, #79
18:59 09.01.2026
3 Хмм
19:00 09.01.2026
5 Когато нещо мирише на мухъл
Трябваше малко да изчака защото преразпределението на полукълбата е в ход но какво значение има когато са ти извадили от нафталина и ти се опитваш да изтъкнеш но вече си демоде.
Намеквам за новия световен ред де.....
Коментиран от #46
19:00 09.01.2026
6 Демо-крад
19:01 09.01.2026
8 Жоро
19:02 09.01.2026
9 Сороуску Плъшилу
19:02 09.01.2026
10 Другарката
19:02 09.01.2026
11 Блицкригът на Тръмп
траввееррссии злобни калинки
иначе смешарки
да опитат в Москва с въртолети
да станат курбан
където постоянно свалят укро дронове
Коментиран от #55
19:02 09.01.2026
12 Наде недей унижава раша
19:02 09.01.2026
13 Красимир Петров
19:02 09.01.2026
14 Питане
19:02 09.01.2026
15 Нейнски
19:03 09.01.2026
16 Наде еее,
19:03 09.01.2026
18 Ивелин Михайлов
19:03 09.01.2026
19 Вашето мнение
19:03 09.01.2026
20 От лъжи
19:03 09.01.2026
21 НАТО се разпада
19:04 09.01.2026
22 604
19:04 09.01.2026
23 смешки
19:04 09.01.2026
24 Ммммм
19:04 09.01.2026
25 АБВ
До коментар #1 от "Кирил":Успешна политика ? Сключете добър договор с руснаците ! - Бисмарк
19:04 09.01.2026
26 ти да видиш
19:04 09.01.2026
27 Оня с джипката от Банкя
19:05 09.01.2026
29 Берлин
Коментиран от #36
19:06 09.01.2026
30 Край
19:06 09.01.2026
31 ДрайвингПлежър
Докато евроатлантиците гледате кое било лошо за Русия и ръкопляскате... Тръмп е точно на крачка да вземе Гренландия. Тогава Русия ще се смее на злобата ви
Просто е! Или си против това някой да нарушава закона или ще изпиташ от същото, което си гледал кротко как става!
19:06 09.01.2026
33 Пудинг
До коментар #1 от "Кирил":ми кът ги нарушавате, не струвът!!!!
19:07 09.01.2026
34 ИНИЧАРИ
19:07 09.01.2026
35 малий
19:07 09.01.2026
36 МДАМ
До коментар #29 от "Берлин":От Раша, Молотов -Рибентроп бе.
19:08 09.01.2026
37 604
До коментар #17 от "ХАХАХА😂":типичния дет не излиза от тука, за 2 центъ.... тая годинкъ местенцътъ ще ви поизстинът, а дано и по панделите да ви повлачът!!!!!
Коментиран от #44
19:08 09.01.2026
38 Пуйката
19:08 09.01.2026
39 Надето и с грим сие
19:09 09.01.2026
41 БАРС
19:09 09.01.2026
42 МДАМ
До коментар #32 от "АБВ":Покажи си снимката, Мунчо.
19:09 09.01.2026
43 ВЪН циони$тит€ ОТ БЪЛГАРИЯ!
ВЪН циони$тит€( $лугит€ на $АТАнато) ОТ БЪЛГАРИЯ!
"в€ликит€" ам€риканци-Д О Л Н И циони$ти, ПРО$ТО КУПИХА ОБКРЪЖ€НИ€ТО НА МАДУРО И "поб€диха"!
19:10 09.01.2026
45 Мадурин
19:11 09.01.2026
46 Емигрант
До коментар #5 от "Когато нещо мирише на мухъл":Абе на какъв език разговаряте в България ? Каква е тази дума "БЛИЦКРИГ" ? По-умна ли изглежда тази Нейнска като говори със смесица от чуждици или иска да не бъде разбрана, че е оглупяла ?
19:12 09.01.2026
47 Анализатор
Такова е и съотношението САЩ : ПРОССИЯ
19:12 09.01.2026
48 Мишел
19:13 09.01.2026
49 Русия попиля НАТО
прясна новина - Депутатътът Клеманс Гете, зам.-председател на Националното събрание на Франция, обяви внасянето на проекторезолюция, насочена към планиране на напускането на НАТО ))
19:13 09.01.2026
50 ХАХАХА😂
19:14 09.01.2026
51 Факти не давайте повече тая мръсотия !!!
19:15 09.01.2026
52 Наде, Наде, я кажи...
19:16 09.01.2026
53 хооплес
19:17 09.01.2026
54 Неразбрал
19:17 09.01.2026
55 Хаха хаха ха
До коментар #11 от "Блицкригът на Тръмп":Руснаците са за посмешище. Уж Киев за три дни, а вече три години драпат в Украйна.Помниш ли, че германски тийнейжър кацна с любителски самолет на Червения площад пред Кремъл.
19:18 09.01.2026
56 Какъв е този таласъм от снимката
19:19 09.01.2026
58 Ало факти
19:20 09.01.2026
59 Урсул фон РептиЛайнян🐍
Коментиран от #66
19:21 09.01.2026
60 Дърта и смрадлива
19:21 09.01.2026
61 АБВ
Според испанския вестник El País и кубинските правителствени радиостанции, генерал-майор Хавиер Маркано Табата е бил задържан.
За да се оцени мащабът на това събитие, е важно да се разбере, че този човек е притежавал абсолютна власт над сигурността на висшите служители. Като командир на почетната гвардия и началник на военното контраразузнаване, той лично е ръководил сложните системи за сигурност на двореца Мирафлорес. Вътрешни венецуелски източници и военни експерти посочват странни технически проблеми в нощта на операцията на 3 януари. Съобщава се, че зоната на отговорност на Табата е включвала системи за електронна война и системи за противовъздушна отбрана, които по неизвестни причини са били неактивни или са имали забавяния при приближаването на американските хеликоптери. По този начин именно неговите възможности са му позволили да създаде „коридор на тишина“ за чуждестранните специални части.
19:22 09.01.2026
64 Тръмп пpъднА, раша с е насpА
19:23 09.01.2026
65 не може да бъде
До коментар #4 от "Mими Кучева🐕🦺":Аз все пак искам да се обърна към редакторите да не публикуват такива снимки на г-жа Неински преди времето за сън ...някои хора после ще сънуват кошмари ...а за деца под 15 г.- абсолютно противопоказно!?
Коментиран от #71
19:23 09.01.2026
66 Калас
До коментар #59 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":И пасито е същия !!
19:24 09.01.2026
67 Символа на промяната от СДС
19:24 09.01.2026
68 Стига бе
19:24 09.01.2026
69 Дедо
19:25 09.01.2026
70 Госпожато
19:25 09.01.2026
71 МДАМ
До коментар #65 от "не може да бъде":И да публикуват повече на ППедровци, мммм!!😂😂😂
19:26 09.01.2026
72 Истината
19:26 09.01.2026
73 Софиянец
19:27 09.01.2026
74 Миро
В Русия храната се осигурява с 40-45% от средно месечния доход. В Швейцария, Финландия, Швеция и други европейски страни за това отиват едва 10%. Само в бедните страни хората харчат почти половината от доходите си, за да не гладуват. За качеството на храните да не говорим.
По този показател Русия е истински бедна страна.
Коментиран от #105
19:28 09.01.2026
75 хаспелге
19:29 09.01.2026
76 А50
19:29 09.01.2026
77 Миро
Всички хвалби на Путин и неговия кръг, че руската икономика се справя със наложените санкции, са вятър и мъгла. Москва харчи вече около 40 на сто от бюджета за въоръжение и войната срещу Украйна. Това свива драстично цивилното производство. Освен това бюджетът за здравеопазване е орязан с 28%, а за образование – с 31 на сто.
БВП на ЕС е вече над 13 трилиона евро, а на Русия е около 2 трилиона. Според някои експерти руският БВП не надвишава 1, 3 трилиона. За какво сравнение става дума!
19:30 09.01.2026
78 пешо
19:30 09.01.2026
79 кирилке ела мила
До коментар #1 от "Кирил":да седнеш в скута ми първо ще си ти после ще е госпожата на снимката ще ви редувам -верно тя е много пос тара от теб но с злоба ще е
19:31 09.01.2026
82 Димитър Георгиев
Коментиран от #95
19:32 09.01.2026
83 Кло-у-ни
19:32 09.01.2026
84 бай Шиле
19:32 09.01.2026
85 Леле страшна е
19:33 09.01.2026
86 Ами
Сега освен че виждаме че е грозна, виждаме че е и проста.
19:33 09.01.2026
88 Крум
19:35 09.01.2026
89 Никой
19:37 09.01.2026
90 604
Коментиран от #94
19:42 09.01.2026
91 МДААА...!
19:43 09.01.2026
92 Гост
Коментиран от #97
19:43 09.01.2026
93 604
До коментар #44 от "ХАХАХА😂":паветния вой е мехлем за душата, тия дни съм направо в орбитъ от кеф......
19:44 09.01.2026
94 Сега очаквайте...
До коментар #90 от "604":...да извадят и другият скелет от гардероба...-
...Ленче-Кремче...!
19:46 09.01.2026
95 Рашист
До коментар #82 от "Димитър Георгиев":немъ нуждъ, той че доде насам!!!
19:46 09.01.2026
96 АЙДЕ ГЪЧ
19:47 09.01.2026
97 Саде да припомня...!
До коментар #92 от "Гост":Тая и мъжът и ,в зората на демокрацията,си присвоиха на безценица - гаражите на УБО...!
19:48 09.01.2026
98 незнайко
19:50 09.01.2026
99 Хи хи
ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ !!! Тръмп взел ли е 20% територия от Венецуела както Русия резна от урките, аааа ??!!
19:50 09.01.2026
100 НАГОДИСА ДЕ , ОЩЕ МАЛКО ТИ ОСТАВА
СЕГА НЕНСКИ ЛИ СИ , ЩОТ ТОГАВА БЕШЕ МИХАЙЛОВА! МА НИЩО ДЕ!
ВАЖНОТО Е ДА СИ ПАЗИО ТОПЛОТО МЕСТЕНЦЕ , ЩОТ ИНАЧЕ НАЛИ ЗНАЕШ ??
ЗА ТАКИВА ИНТЕРВЮТА СТАВЙШ !
19:50 09.01.2026
101 Пишман станах,че погледнах снимката...!
19:51 09.01.2026
102 Айгедотор
19:52 09.01.2026
103 Иванчо+Марийка
19:53 09.01.2026
104 Бай онзи
19:56 09.01.2026
105 ?????
До коментар #74 от "Миро":Ъхъ даже не ми се мисли колко харчат в Швейцария, Финландия, Швеция и други европейски страни за комунални и медицински услуги.
И за разни други услуги.
Можеш да поспориш с мен. Писнали сте ми с външните тоалетни и тостерите които Русия не може да произведе.
Купи билет и отскочи до Русия. Ще се изненадаш колко по-напред са от теб във всички технологии.
Или тва е друго? А?
19:56 09.01.2026
106 Миньоро
Коментиран от #110
19:56 09.01.2026
107 Бай онзи
19:59 09.01.2026
109 Оооооо,
Коментиран от #111
20:02 09.01.2026
110 Пропагандата винаги има за цел
До коментар #106 от "Миньоро":Глупа.ка.
20:02 09.01.2026
111 Мда
До коментар #109 от "Оооооо,":Мадуро го предадоха руските офицери във Венецуела.Пожертваха кубинците.
20:03 09.01.2026
112 бармалей
Много мяза на онуй Наде , от СДС , де е била цеклетарка или нещо подобно , преди 10.11.89г. и НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД ............................ ГЕОбиблейски басни и парад на БРЪЧКИТЕ !
Коментиран от #113
20:08 09.01.2026
113 бармалей
До коментар #112 от "бармалей":Геополитическа РЕАЛНОСТ .................. думоплетство или опит за умопомрачително изказване на момата ???
20:14 09.01.2026