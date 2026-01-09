Новини
Асен Василев: Опазването на изборите минава през промени в Изборния кодекс и машинно гласуване

Асен Василев: Опазването на изборите минава през промени в Изборния кодекс и машинно гласуване

9 Януари, 2026 19:09 776 65

Гаранциите на Пеевски за пълен мандат на правителството не струват нищо без подкрепата на българските граждани

Асен Василев: Опазването на изборите минава през промени в Изборния кодекс и машинно гласуване - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Опазването на изборите минава през промени в Изборния кодекс (ИК) и машини, което със сигурност трябва и се надяваме да се случи до края на месеца, каза лидерът на „Продължаваме промяната“ и депутат от ПП-ДБ Асен Василев в интервю в подкаста „Дневен ред“ на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова.

Той отбеляза, че във всяка секция трябва да има наблюдатели, и добави, че в момента доста хора се записват в платформата „Ти броиш“. Василев припомни, че има внесени промени в ИК относно машинното гласуване, и допълни, че дали ще се постигне 100% машинно гласуване зависи от това дали партиите ще послушат българския народ и избирателите, или ще слушат инструкциите на Пеевски и на Борисов.

Предстоящите избори трябва да решат в коя посока да тръгне България, смята депутатът. По думите му това не може да бъде наложено от политици, а е решение на българските граждани.

Ако искаме богата, справедлива, европейска България, това няма как да стане с ГЕРБ и ДПС-Ново начало, заяви още Василев.

Той отбеляза, че друга група партии не искат да работят с ГЕРБ и ДПС, но посоката, която избират, е към БРИКС.

„Борим се за 121 депутати в следващия парламент, ако искаме реформите да се случат – в държавната администрация, в здравеопазването“, добави лидерът на „Продължаваме промяната“.

Той посочи още, че в новия политически сезон е крайно време всички да станат равни пред закона. Според него охраната на Борисов и Пеевски трябва да се махне.

„Бойко Борисов взе решението за сваляне на кабинета под натиск, а това се нарича капитулация. Нито Борисов, нито Делян Пеевски са важни в тази история“, допълни той.

По думите му гаранциите на Пеевски за пълен мандат на правителството не струват нищо без подкрепата на българските граждани.

Асен Василев каза в отговор на въпрос, че към този момент нямат кандидатура за президентските избори.

Съгласили сме се на процес, при който всеки, който иска да стане кандидат, когото ние да подкрепим, трябва да мине на предварителни избори и да бъде обща кандидатура, обясни Василев.


