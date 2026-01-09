Асен Василев: Опазването на изборите минава през промени в Изборния кодекс и машинно гласуване

Опазването на изборите минава през промени в Изборния кодекс (ИК) и машини, което със сигурност трябва и се надяваме да се случи до края на месеца, каза лидерът на „Продължаваме промяната“ и депутат от ПП-ДБ Асен Василев в интервю в подкаста „Дневен ред“ на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова.
Той отбеляза, че във всяка секция трябва да има наблюдатели, и добави, че в момента доста хора се записват в платформата „Ти броиш“. Василев припомни, че има внесени промени в ИК относно машинното гласуване, и допълни, че дали ще се постигне 100% машинно гласуване зависи от това дали партиите ще послушат българския народ и избирателите, или ще слушат инструкциите на Пеевски и на Борисов.
Предстоящите избори трябва да решат в коя посока да тръгне България, смята депутатът. По думите му това не може да бъде наложено от политици, а е решение на българските граждани.
Ако искаме богата, справедлива, европейска България, това няма как да стане с ГЕРБ и ДПС-Ново начало, заяви още Василев.
Той отбеляза, че друга група партии не искат да работят с ГЕРБ и ДПС, но посоката, която избират, е към БРИКС.
„Борим се за 121 депутати в следващия парламент, ако искаме реформите да се случат – в държавната администрация, в здравеопазването“, добави лидерът на „Продължаваме промяната“.
Той посочи още, че в новия политически сезон е крайно време всички да станат равни пред закона. Според него охраната на Борисов и Пеевски трябва да се махне.
„Бойко Борисов взе решението за сваляне на кабинета под натиск, а това се нарича капитулация. Нито Борисов, нито Делян Пеевски са важни в тази история“, допълни той.
По думите му гаранциите на Пеевски за пълен мандат на правителството не струват нищо без подкрепата на българските граждани.
Асен Василев каза в отговор на въпрос, че към този момент нямат кандидатура за президентските избори.
Съгласили сме се на процес, при който всеки, който иска да стане кандидат, когото ние да подкрепим, трябва да мине на предварителни избори и да бъде обща кандидатура, обясни Василев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жоро
Коментиран от #22
19:11 09.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Фон дер Миндер
Коментиран от #21
19:13 09.01.2026
4 Анонимен
Коментиран от #25
19:13 09.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Анонимен
19:16 09.01.2026
7 Коня Солтуклиева
Не, благодаря!
19:16 09.01.2026
8 Асенчо
Коментиран от #14
19:17 09.01.2026
9 Димитър Георгиев
19:17 09.01.2026
10 Аааааааааааааа
19:18 09.01.2026
11 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
Коментиран от #45
19:18 09.01.2026
12 Да бе
19:19 09.01.2026
13 Промяна
19:19 09.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 малко факти
19:20 09.01.2026
17 Брат близнак на Пеевски
19:20 09.01.2026
18 Баба Гюрга
19:21 09.01.2026
19 Връщай ЛЕВА
19:22 09.01.2026
20 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
Коментиран от #62
19:22 09.01.2026
21 Точно
До коментар #3 от "Фон дер Миндер":Всички така казват ,а аз да не съм БАЛЪК да пиша друго?
19:23 09.01.2026
22 Ще те допълня
До коментар #1 от "Жоро":Не бъдат ли задържани и оковани с вериги Тиквата Борисов и Пеевски, не чакай честни избори.
Коментиран от #28
19:23 09.01.2026
23 ихуййййй
19:24 09.01.2026
24 До 4 и 6 анонимен(Промяна)
Коментиран от #33, #36
19:24 09.01.2026
25 Иван Кръстев
До коментар #4 от "Анонимен":Марш от България на анонимните.
Коментиран от #29
19:25 09.01.2026
26 Промяна
19:26 09.01.2026
27 Майора
19:28 09.01.2026
28 Промяна
До коментар #22 от "Ще те допълня":Първо да започнат от теб раздавачо и онези подпалвачите метежниците онези които раздават присъди заплахи тук
Коментиран от #41
19:28 09.01.2026
29 Анонимен
До коментар #25 от "Иван Кръстев":Живея работя плащаме данъци здравомислещи българи сме
Коментиран от #50
19:30 09.01.2026
30 И с машини
19:30 09.01.2026
31 ахоййййййййй
19:31 09.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Промяна
До коментар #24 от "До 4 и 6 анонимен(Промяна)":Извинявай но как с кой разум ще гласуваш за розов шарлатанин ТОВА ЛИ Е ТВОЯТ ГУРО ДЪРЖАВНИК ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ИВА НУЖДА ОТ СИЛНИ РАБОТЕЩИ ДЪРЖАВНИЦИ НАЛИ А НЕ РОЗОВИ ПЕНЬОАРИ ВРЕМЕ Е ЗА МЪЖКИ ВРЕМЕНА
19:32 09.01.2026
34 Емигрант
19:32 09.01.2026
35 Ще гласувам
19:33 09.01.2026
36 Асан Насилев
До коментар #24 от "До 4 и 6 анонимен(Промяна)":Вън пп-ЛГБТ от парламента!
19:35 09.01.2026
37 Упражнението
19:35 09.01.2026
38 колко ми жалък този
19:35 09.01.2026
39 Асен
Коментиран от #43
19:36 09.01.2026
40 Кое е това
19:37 09.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Промяна
19:37 09.01.2026
43 малко факти
До коментар #39 от "Асен":Ми той си е такъв , просто такива са си новите неокомундета .
19:38 09.01.2026
44 Джензи
19:39 09.01.2026
45 Баница баница убаво
До коментар #11 от "ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈":Ама боза ша има ли?
19:39 09.01.2026
46 Промяна
До коментар #41 от "оня с коня":Дали може малко да задържиш с емоциите Необходими са аргументи силни истински а не друго Който наистина иска успешна България добре който иска друго негова воля
19:40 09.01.2026
47 Никакви машинки на Мадуро!
19:40 09.01.2026
48 С мустак
19:42 09.01.2026
49 време е
19:42 09.01.2026
50 Иван Кръстев
До коментар #29 от "Анонимен":Анонимен?
19:44 09.01.2026
51 идва видов ден ...
19:44 09.01.2026
52 Василев
19:46 09.01.2026
53 И ти явно
До коментар #2 от "Иван Георгиев":се само определяш като такъв щом го подкрепяш.
Коментиран от #54
19:46 09.01.2026
54 Иван Георгиев
До коментар #53 от "И ти явно":Жежи на някъде м у х ъ L
19:49 09.01.2026
55 оди си у резидента
19:49 09.01.2026
56 Весо Боянов
19:50 09.01.2026
57 ЕДГАР КЕЙСИ
19:52 09.01.2026
58 време е за трибунала
19:54 09.01.2026
59 МИ МУШ МУШ
19:55 09.01.2026
60 отвратен съм от туй
19:57 09.01.2026
61 Ооо
19:58 09.01.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 мани го тоя цветнодъговия
20:01 09.01.2026
64 гоша
20:03 09.01.2026
65 въпрос
20:05 09.01.2026