Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство

9 Януари, 2026 13:46 2 012 38

На 12 януари, понеделник, от 10.00 часа в изпълнение на  чл. 99, ал. 1 от Конституцията президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата парламентарната група в 51-вото Народно събрание. Обявиха от пресцентъра на държавния глава.

На 12 януари, понеделник, от 10.00 часа в изпълнение на чл. 99, ал. 1 от Конституцията президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание – тази на ГЕРБ-СДС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 26 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента.

    Коментиран от #4, #7, #11, #19, #25

    13:49 09.01.2026

  • 2 Пак загадки

    13 8 Отговор
    и мъгли !

    13:51 09.01.2026

  • 3 баце съм

    22 5 Отговор
    заради Сретан съм покрил ще проводя онова любимото туловище на Алибегов да върне веднага мандата.

    13:51 09.01.2026

  • 4 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аве началник
    Ми че то
    От двайсе години няма телефони с шайба...

    13:53 09.01.2026

  • 5 да бе знаем

    8 12 Отговор
    бате тоя къв смешник долен е. Вярва му народа като на сляпо куче, а те всички са навързани като свински черва.

    Коментиран от #16

    13:53 09.01.2026

  • 6 Радев Радев

    13 17 Отговор
    А, защо не го направи още на 5 януари, нещастник!

    Коментиран от #8

    13:54 09.01.2026

  • 7 Град Симитли

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И нейното име е.... "Нероден Петко на 3ти март"?! :))

    Коментиран от #21

    13:55 09.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Никога

    12 7 Отговор
    нещо конструктивно , никога в прав текст , винаги около същественото и належащото , а държавата е в хаос , хората не виждат праволинейност и сигурност , а мотаене .

    Коментиран от #22

    13:57 09.01.2026

  • 10 Перо

    10 7 Отговор
    Партиите,които се отказват от мандат, да го върнат веднага, Мунчо да не задържа мутренската процедура на системата!

    13:58 09.01.2026

  • 11 !!!?

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ...новата партия на Президента - нови гащи старо дупе !

    13:58 09.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 влък

    0 3 Отговор
    Да го даде на В4аг6инин.

    14:01 09.01.2026

  • 14 влък

    0 3 Отговор
    Да го даде на В4аг6инин.

    14:01 09.01.2026

  • 15 Народен съд за еничарите

    11 6 Отговор
    Радев много ги бави ! През това време проукраинското правителство на Желязкофф си прави каквото си иска от името на българския народ!

    14:09 09.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Юрист

    6 7 Отговор
    РАДЕВ ПРЕМИЕР!

    14:10 09.01.2026

  • 18 ЦИРК

    9 1 Отговор
    В понеделник почва театралното представление. Ще го следим с интерес.

    Коментиран от #26

    14:11 09.01.2026

  • 19 До сега

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не вярвах, че има пряка канализационна връзка между президентството и весето на Централна.
    ВЕЧЕ ВЯРВАМ !!!
    Последен, само едно не разясни - с шнорхел ли бе докато главата ти беше в "чинията", или без ?

    14:11 09.01.2026

  • 20 ЕС мирише на мърша!Еврото е куха валута!

    11 5 Отговор
    Само партия подкрепяща Булекзит ще има шанс да спечели изборите!

    Коментиран от #30

    14:13 09.01.2026

  • 21 АГАТ а Кристи

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Град Симитли":

    Бъркаш.!
    Той си нарече бъдещата партия на името на ЗАХАРИ СТОЯНОВ, още когато му изхвърли портрета от президентството, по указание на тати Решетников!

    14:16 09.01.2026

  • 22 Картаген

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Никога":

    Държавата изобщо не е в хаос.Данъците се събират,любимите ни дъ ржавници я продават съвсем по план.
    Еурото замести лева.В клуба на богатите сме ,аНаселението обеднява според графиката.Прафителството вече са чиновници в брюк селския калабалък.Кое е хаос?

    14:20 09.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 $ла ви три фон OFF

    7 2 Отговор
    р"ум€н€", БАДЖАНАК, МОЖ€ ЛИ ТР€ТИЯТ МАНДАТ ДА ГО ВРЪЧИШ на ИТН(ИдиотиТъпаци Нагл€ци)?!?!

    14:26 09.01.2026

  • 25 митко-$€ кр€ тар ка

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ни€ $ р€зид€нтът другарят П€Д€рад€Й ПАРТИЯ Щ€ ПРАВИМ- "II-рий Ф€ВРУАРИЙ" ЗА В$ИЧКИ . У Р ВИ и
    П€ ДА ЛИ!

    14:30 09.01.2026

  • 26 Прометей

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "ЦИРК":

    Правилно.Глобално погледнато интересното в цирка ще бъде дали ще бъде разигран про-форма (в стил уличен циркъджилък) или професионален цирк (както си му е редът) .С Клоуни(забавляващи децата),дресировка на живот ни (пра сета,г оведа) и фокуси (фокусници-излизащи с чевени дрехи,дето в миг стават сини) или показват предизборна програма,в пише ,,грижа за народа" , а се оказва ,,грижа за чужди народи" Абе,с една дума-,,фокуси"

    Коментиран от #28

    14:30 09.01.2026

  • 27 Калоян

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "АГАТ а Кристи":

    Ивелин е роден през 1977 година.През 1989 г , когато заместиха социа лизЪма с това,което днес наричат дем крадсия , е бил на дванадесет.Бил е на възрастта на едно пионерче.Даже теоретически не е могъл да бъде колсомолец,като да речем комсомолския секретар Шака З улу.Камо ли член на БКП като да речем....
    няма да споменавам поименно целия ни ,,демо кратичен елит . Не го защитавам,просто цифрите са такива.

    14:40 09.01.2026

  • 28 ЦИРК

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Прометей":

    Цирковото изкуство е уникално, комбинира много таланти от различни други изкуства. Някои изпълнители залагат на импровизации, други на стриктен план който да следват в представлението. Някои са професионалисти други аматьори но целта на всички е една - да забавляват публиката докато те си вършат делата...

    Истината обаче е една - когато изгуби доверието и вниманието на публиката цирковият артист умира като такъв. Така че всичко зависи от публиката, нивото и на интелект и желанието да изживее хубави моменти.

    Коментиран от #31

    14:44 09.01.2026

  • 29 По точно..

    1 0 Отговор
    Ще връчи… когато МУ НАРЕДЯТ…

    14:47 09.01.2026

  • 30 Куху, куха

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "ЕС мирише на мърша!Еврото е куха валута!":

    Ама рупаш хляб, купен с €.
    Айде пробвай с рубли. хихихихиххи

    Коментиран от #33

    14:47 09.01.2026

  • 31 Кремък

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "ЦИРК":

    Уффф,така ми се иска да си прав , но да не забравяме малкия нюанс: В ,,зоната на зд рача" сме .Извинете , исках да кажа еврозоната ,та циркъджилъкът или ще се играе според ,,зоната" или ще го обявявяват за ,,невалиден" дотогава,докато номерата в него им харесат( както и пишманклоуните в него (Румънскомолдовски спектакъл).

    Коментиран от #34

    14:52 09.01.2026

  • 32 кцкцкгх

    1 1 Отговор
    при условие е народа искаше оставката на боко и властта ,защо сега се връчва мандат на тях???? да се върне боко на бял кон(глиган( пеевск)) ли

    14:57 09.01.2026

  • 33 Калоян

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Куху, куха":

    не ,,хи,хи" , а ,,фи",както се казва във вица,дето един имал инстрОмент 5 см.
    С р убли може да си купиш злато,а със злато може да си купиш ....знаеш.

    14:59 09.01.2026

  • 34 ЦИРК

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Кремък":

    Все още публиката е ключът към всичко...

    Когато публиката разбере и осъзнае, че е основния режисьор, сценарист и продуцент на продукцията, представлението се променя понякога към по-добро понякога към по-лошо. Всичко все още зависи и трябва да зависи от нас - публиката.

    Коментиран от #38

    15:04 09.01.2026

  • 35 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    ЧОРАПА Е ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ZЛОТО И ФАЛША ( ШАРЛАТАНИН) ...................... ФАКТ !

    15:08 09.01.2026

  • 36 Горски

    2 1 Отговор
    ГЕРБ ще ни управлява и след разпадането на ЕС. Престъпниците няма как да ги махнем от държавните ведомства. Сега ТЕРБ ще откажат, после Ново начало ще приеме и пак ще управляват. Наивен е българският народ и наивен ще си остане, ако ще и да спи на площадите. Мутрите на Борисов и Пеевски разбират само от бой, физически бой. Лайте си колкото искате пред Народното събрание и МС. Нищо няма да се случи.

    15:11 09.01.2026

  • 37 Минутката на "Омразата"

    1 0 Отговор
    Булекзит и излизане от Юрозоната, докато не сме изпаднали в неплатежоспособност.
    Сто милиарда лева заеми от 2021 до 2028 г.
    И то само за заплати на бюджетници.
    650 000 бюджетника. На всеки 3 месеца депутатите ще си увеличават заплатите.
    Уникално, докато българите понасят 41% инфлация за 5 г. и 135% надценка мив. вода.
    5 лева кубик вода, увеличение МРЗ и всички плащания, осигуровки.
    А НС е незаконно според КС, 46% изборни нарушения в проверени секции.
    Но заради гаврата с Конституцията топлят депутатските местенца.
    240 нищоправеще хора, освен да продават Родината.
    Президентът имаше хиляди поведе да поведе народът, но не го направи.
    Гавра Конституция. Отказ Референдум. Решение КС за фалшиви депутати.
    Скрита инфлация 41% за 5 години. Скрит дефицит между 6 и 8%.
    Непокриване критерии Маастрихт.
    Да си харчи пенсията със здраве.
    Но трябва да се махат БКП, ДПС, СДС, ДБ, ГЕРБ и ДПС, ПП.
    Те ще ни доунищожат. 36 години, стигат!

    15:12 09.01.2026

  • 38 Кремък

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "ЦИРК":

    Дано да сте прав,а аз да греша.Явно сме от различни поколения.Моето поколение ,което сега държи ,,кормилото" , се оказаха най-големите крадци в булисторията,дано Вашето ги изрита и е по-читаво.

    15:16 09.01.2026

