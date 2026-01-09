Проф. Даниела Бобева: Ограбихме миналото и бъдещето си! Преди еврото изхарчихме спестяванията си за злато и имоти

Не очаквам да има шок в цените. Той се случи преди това. Ние много по-рано обявихме двойното обозначаване на цените. Това каза икономистът проф. Даниела Бобева в предаването "Лице в лице" по бТВ.

Според нея 2025 г. е била годината на голямото пазаруване, защото масово хората са използвали спестяванията си, трупани с години.

"Ако разделим похарчените пари миналата година, трябва да го направим на три. Първо какво правим като инвестиции - злато, но защо злато. То се покачи много и ние си помислихме, че то непрекъснато ще се покачва и вместо ние да работим за пари, парите ще работят за нас. Милиард и сто хиляди сме похарчили за злато", посочи Бобева.

На второ място са имотите. Имаме над 24 000 нови жилища, които са над 2.5 милиарда квадратни метра жилищна площ. Сметнете колко са по 2000 евро на кв.м., а в много райони цените са по-високи. 30% от тази многомилионна жилищна площ са платени без кредити. Вие кажете дали това е бедност. През миналата година са купени 20 000 повече коли. От една страна имаме инвестиции в злато и имоти, даже не смятам криптовалутите. Голям процент от спестяванията отидоха в криптовалутите", допълни още тя.

Ако следим спестяванията в банките, защото за другата част нямаме статистика, то големият въпрос е кои хора купуват. Стигмата е, че само богатите купуват, а бедните обедняват. Но ние виждаме повече динамика в по-малките спестявания и депозитите се увеличават при по-дребните потребители. Жилища си позволяват да взимат и хора, които не са богати. Въпреки различията между отделните групи хора, имаше много пари за инвестиции, но и за потребление, поясни още икономистът.

По думите на Бобева 1 200 000 повече са пътуванията за изминалата година. "Дестинацията не е само Турция и Гърция, имаме и по-дълги пътувания. По потребления на стоки сме в топ 3 на Европа. Така че беше една хубава година откъм харчене и инвестиции, но цената за това е много висока", добави още тя.

Ти харчиш или спестени пари с години, или кредити - ние ограбваме миналото си и грабим бъдещето. Нашата икономиката не може да си позволи толкова високи доходи като официалните. Спрямо производителността са много по-високи, така че през 2026-а ще имаме много по-лоши икономически показатели, добави още отбеляза Даниела Бобева.

Според нея ще бъде грешка ако се удължи срокът на двойното обозначаване на цените. "Ще се запазят левове и тези, които ги държат ще се опитат да плащат с тях, а търговци ще приемат с риск да нарушат законодателството. Разумен подход е да махнем левовете и да не се опитваме да пазаруваме с тях след 1 февруари, защото ще бъде много по-скъпо", смята тя. И добави, че обмяната на левове ще бъде с много по-висок курс от фиксирания.

Тя коментира и внесеният от кабинета "Желязков" бюджет 2026, който след това беше изтеглен. "Аз не харесвах Бюджета. Той не беше разумен. Беше нереалистичен от към приходната част и още по-неефективен от разходната. Дори тези, които го внесоха не го харесваха", каза тя.