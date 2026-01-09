Новини
Проф. Даниела Бобева: Ограбихме миналото и бъдещето си! Преди еврото изхарчихме спестяванията си за злато и имоти

9 Януари, 2026 18:06

Нашата икономиката не може да си позволи толкова високи доходи като официалните

Проф. Даниела Бобева: Ограбихме миналото и бъдещето си! Преди еврото изхарчихме спестяванията си за злато и имоти - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Не очаквам да има шок в цените. Той се случи преди това. Ние много по-рано обявихме двойното обозначаване на цените. Това каза икономистът проф. Даниела Бобева в предаването "Лице в лице" по бТВ.

Според нея 2025 г. е била годината на голямото пазаруване, защото масово хората са използвали спестяванията си, трупани с години.

"Ако разделим похарчените пари миналата година, трябва да го направим на три. Първо какво правим като инвестиции - злато, но защо злато. То се покачи много и ние си помислихме, че то непрекъснато ще се покачва и вместо ние да работим за пари, парите ще работят за нас. Милиард и сто хиляди сме похарчили за злато", посочи Бобева.

На второ място са имотите. Имаме над 24 000 нови жилища, които са над 2.5 милиарда квадратни метра жилищна площ. Сметнете колко са по 2000 евро на кв.м., а в много райони цените са по-високи. 30% от тази многомилионна жилищна площ са платени без кредити. Вие кажете дали това е бедност. През миналата година са купени 20 000 повече коли. От една страна имаме инвестиции в злато и имоти, даже не смятам криптовалутите. Голям процент от спестяванията отидоха в криптовалутите", допълни още тя.

Ако следим спестяванията в банките, защото за другата част нямаме статистика, то големият въпрос е кои хора купуват. Стигмата е, че само богатите купуват, а бедните обедняват. Но ние виждаме повече динамика в по-малките спестявания и депозитите се увеличават при по-дребните потребители. Жилища си позволяват да взимат и хора, които не са богати. Въпреки различията между отделните групи хора, имаше много пари за инвестиции, но и за потребление, поясни още икономистът.

По думите на Бобева 1 200 000 повече са пътуванията за изминалата година. "Дестинацията не е само Турция и Гърция, имаме и по-дълги пътувания. По потребления на стоки сме в топ 3 на Европа. Така че беше една хубава година откъм харчене и инвестиции, но цената за това е много висока", добави още тя.

Ти харчиш или спестени пари с години, или кредити - ние ограбваме миналото си и грабим бъдещето. Нашата икономиката не може да си позволи толкова високи доходи като официалните. Спрямо производителността са много по-високи, така че през 2026-а ще имаме много по-лоши икономически показатели, добави още отбеляза Даниела Бобева.

Според нея ще бъде грешка ако се удължи срокът на двойното обозначаване на цените. "Ще се запазят левове и тези, които ги държат ще се опитат да плащат с тях, а търговци ще приемат с риск да нарушат законодателството. Разумен подход е да махнем левовете и да не се опитваме да пазаруваме с тях след 1 февруари, защото ще бъде много по-скъпо", смята тя. И добави, че обмяната на левове ще бъде с много по-висок курс от фиксирания.

Тя коментира и внесеният от кабинета "Желязков" бюджет 2026, който след това беше изтеглен. "Аз не харесвах Бюджета. Той не беше разумен. Беше нереалистичен от към приходната част и още по-неефективен от разходната. Дори тези, които го внесоха не го харесваха", каза тя.


  • 1 Последния Софиянец

    16 8 Отговор
    Мафията си обърна мръсните пари в жилища.Само 10 процента от българите имат сметка в банка.

    18:08 09.01.2026

  • 2 Професора

    16 13 Отговор
    Вече на всички е ясно, че еврото ще ни доведе до страшна криза и дългова спирала!

    Коментиран от #10

    18:09 09.01.2026

  • 3 Боко и ШиШи ООД

    18 10 Отговор
    Ограбиха всичко построено през соца и сега грабят като за последно!

    Коментиран от #12

    18:10 09.01.2026

  • 4 тази болна жена

    13 8 Отговор
    какъв професор може да е ???

    Коментиран от #21

    18:11 09.01.2026

  • 5 Хипотетично

    15 5 Отговор
    Инвестициите в имоти и в злато са далновидна дългосрочна финансова застраховка срещу обезценяване на валутата.

    Коментиран от #7, #11

    18:11 09.01.2026

  • 6 Бастардо

    12 3 Отговор
    Даниела Бобева,най-сигурната и дългосрочна инвестиция е в инвестиционното злато,а също и имотите,така че моля ви не говорете глупости.

    Коментиран от #19, #34

    18:13 09.01.2026

  • 7 Путин

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "Хипотетично":

    Докато падне Орешника

    18:14 09.01.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    6 13 Отговор
    Благодарение на Бойко Борисов, България отдавна не е най бедната страна в Европа. По скоро е една от водещите по благосъстояние на населението.

    Коментиран от #31

    18:14 09.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    12 9 Отговор
    Купуват имоти а ни бутат във война.Шизофреници.

    18:15 09.01.2026

  • 10 Бастардо

    5 9 Отговор

    До коментар #2 от "Професора":

    Ще оспоря твърдението ви.Кризата я докараха скачащите на площада.А лошото е че народа отново заложи на куц кон,знаете кого визирам.

    18:15 09.01.2026

  • 11 май май

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "Хипотетично":

    Май и сам си не вЕрваш .

    Коментиран от #28

    18:16 09.01.2026

  • 13 Моме

    8 1 Отговор
    Само ти ли не разбра, че това са парите от обществените поръчки, точенето на ДДС, дълговете изтеглени от държавата и подарени за строителство и още куп измами изкачат. Това са над 30 милиарда лева и не от хората, а от определен кръг хора.

    18:18 09.01.2026

  • 14 Половината от парите си

    7 1 Отговор
    Похарчих за пиене, жени и пури. Останалите ги профуках.

    18:18 09.01.2026

  • 15 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Питане":

    Като сложат катинари на кофите за боклук ще те ограбят.

    Коментиран от #25

    18:19 09.01.2026

  • 16 Н.Н.

    6 0 Отговор
    Има едно нещо по което много лесно може да познаете безделника или глупака - почва натрапчиво да обсъжда държавния бюджет в България.

    18:20 09.01.2026

  • 18 Кукумявките,

    4 4 Отговор
    а причината за насилственото ни обедняване е заради насилственото ни набутване в капана на еврозоната, за което кукумявките страстно прокобяваха, защото кукумявките са приците на смъртта.

    Но тази от многото, не казва каква е причината - еврозоната - за ограбването на миналото и на бъдещето на българите, а се прави на света вода ненапита и отказва да поеме нейната си отговорност на политик и професор по икономика.

    Коментиран от #20

    18:21 09.01.2026

  • 19 Бастардо

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Бастардо":

    Кое не е вярно?Поне се аргуминтирайте когато слагате минуси

    Коментиран от #30

    18:21 09.01.2026

  • 20 Вай Вай

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Кукумявките,":

    Спирай транквилантите , че ти се отразяват много зле.

    18:22 09.01.2026

  • 21 България е майка на професори,

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "тази болна жена":

    доценти и експерди !

    18:24 09.01.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    3 1 Отговор
    След Бобева в предаването се "пльосна" Нейнски/ Михайлова - до скоро с лице набръ чкано като на костен нурка....
    А сега - шпакловано с шпакли, маламашка и мастари - "ум да ти зайде"....
    Но гушата....гушата, кунките....

    18:25 09.01.2026

  • 23 Пред

    0 0 Отговор
    очите на българските граждани и всички институции !

    18:26 09.01.2026

  • 24 На златото какво му има? Абсолютно бързо

    1 0 Отговор
    ликвидно . С жилищата въпросът стои по друг начин.

    18:26 09.01.2026

  • 25 Бастардо

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Колко много грешите.Аз и сега хвърлям боклук в заключена кофа.Отварям я със специална карта.Много е хубаво,защото няма начин хора като Вас да си хвърлят боклука в моата кофа.Просто ела в Италия,Trentino Alto Adige,по-точно Selva di val Gardena(ако сте в състояние да разберете написаното),и ще се убедите сам.Капиш?

    18:27 09.01.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Не бе моме, няма да има шко - просто констанен ръст!
    Имаме да наваксаме едни 40% ценови разлики с еврозоната и докато не стане ще има само и единствено помпане! ТОЕСТ ИНФЛАЦИЯ - ТОЕСТ КРАДЕНЕ НА ПАРИТЕ ВИ!

    18:28 09.01.2026

  • 27 хаха

    1 0 Отговор
    "Ако разделим похарчените пари миналата година, трябва да го направим на три. Първо какво правим като инвестиции - злато, но защо злато. То се покачи много и ние си помислихме, че то непрекъснато ще се покачва и вместо ние да работим за пари, парите ще работят за нас. Милиард и сто хиляди сме похарчили за злато"

    Въй... Много умна тази експертка и много начетено говори. Сега да й кажем нещата сериозно. Како експертке, ако инвестирам в злато, значи грам не вярвам ни на банки, ни на бизнес среда, ни на борси и фирмите в тях. И едно покачване на цена 20% е супер- за месеци правя 20% от инвестираното, което банка с под 1% лихва няма да ми даде и след 10г. Пък ще си и запазя парите- като са ми нужни, ще имам повече от натрупаната инфлация. Или да държим пари в банки за 1% при 5% официална инфлация и да обедняваме с 4% от стойността им всяка година, та да се вихрят експерти като теб? Да инвестираме в бизнес? В българска среда, насред дълбока криза в еврозоната, все повече фалити, покачваща се безработица?
    Ако средата беше богата и стабилна, хората биха инвестирали в бизнес, биха вярвали на банките, които пък ще дават лихви над инфлацията. Като няма вяра в парите и институциите, се инвестира в сигурни активи- злато, имоти. Хартийките просто са загубили стойността си.

    18:28 09.01.2026

  • 28 Уфффф

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "май май":

    Боже какви кухиандри има на тоя свят.Вземи се образовай малко.И е добре ако на изборите отидеш за гъби.Ще мине и без твоя глас.

    18:30 09.01.2026

  • 29 Брато,

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Питане":

    Ползвай друг "ник", ако обичаш.
    Много от отдавна го ползвам.
    Ако не можеш да си измислиш, няма проблем - ще ти помогна.
    С пожелание за хубава и успешна година !

    Коментиран от #33

    18:30 09.01.2026

  • 30 Бастардо

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Бастардо":

    Нама толкоз гънки,нали?

    18:30 09.01.2026

  • 31 Блазе ти богаташо

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Би ли ми дал 150 000€.
    За спомен-)))

    18:31 09.01.2026

  • 32 Питане

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "ааааааа":

    Днес ми е ден за четене на забавни коментари:)))

    18:32 09.01.2026

  • 33 Питане

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Брато,":

    А извинете,може ли да ми покажете нотариалния акт?Щото и аз виждам някои мои никове използвани от други,но никога не претендирам.Всеки е свободен да пише каквото си пожелае.

    18:35 09.01.2026

  • 34 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бастардо":

    Като цяло не е така, защото може да има пукане на балон, особено при имотите. 2007-8 много се набълбукаха, продадоха имоти на загуба, за да не фалират. 2020 с короната също много бизнес имоти излязоха на пазара заради закрити бизнеси и бяха по-евтини от преди това.
    В момента златото поскъпва заради търсене от банки и частни инвеститори, особено опити на Китай, арабите, Япония да заменят с него американски дълг. Също така официално обявената инфлация е под реалната и инвестиции в ДЦК и валутни резерви се обезценяват много бързо- ако фонд заложи резерви на 5-6% при инфлация 10%, то губи 5% на година. Ще ги държи заради регулации и ще си мълчи, но няма да е приятно за акционери и шефове. Доверието в хартиени пари, банкови депозити, ДЦК, даже борсите все повече се срива. Да, и към акциите на борсите. Бъфет и други милиардери разпродават куп акции за кеш, явно в очакване на падане на цени яко и да изкупят на безценица.
    Сребро- Китай трупа яко запаси и е предплатил добива за тодини напред на мините. В същото време то се ползва сериозно в индустрията и от там има огромен дефицит.
    Имоти- не са печаливша схема точно сега с пукащия се балон в САЩ и ЕС, регулации на отдаване под наем, все по-високи данъци, но средният човек ги смята за ценни и все още се въртят.

    18:38 09.01.2026

