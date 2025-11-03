Шофьор се блъсна в паркирани коли в Самоков, по-късно почина

Шофьор на лек автомобил се е блъснал в паркирани коли в Самоков, а по-късно е починал в болница, съобщиха от Областна дирекция на МВР - София за БТА.
Сигналът за пътния инцидент е постъпил на 1 ноември.
На място е установено, че лек автомобил се е блъснал в паркирани коли.
След оплакване за прилошаване шофьорът е транспортиран от екип на спешната помощ в болница, където впоследствие 60-годишният мъж е починал.
На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано досъдебно производство.
03.11.2025