Шофьор се блъсна в паркирани коли в Самоков, по-късно почина

Шофьор на лек автомобил се е блъснал в паркирани коли в Самоков, а по-късно е починал в болница, съобщиха от Областна дирекция на МВР - София за БТА.

Сигналът за пътния инцидент е постъпил на 1 ноември.

На място е установено, че лек автомобил се е блъснал в паркирани коли.

След оплакване за прилошаване шофьорът е транспортиран от екип на спешната помощ в болница, където впоследствие 60-годишният мъж е починал.

На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано досъдебно производство.