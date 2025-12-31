Новини
България »
10-годишно дете е в болница след катастрофа в бургаския ж.к. "Меден рудник"

10-годишно дете е в болница след катастрофа в бургаския ж.к. "Меден рудник"

31 Декември, 2025 20:43 532 2

  • бургас-
  • катастрофа-
  • дете-
  • болница

Сливенски "Мерцедес" и бургаска "Мазда" се сблъскаха на бул. "Александър Г. Коджакафалията"

10-годишно дете е в болница след катастрофа в бургаския ж.к. "Меден рудник" - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

10-годишно момиче е в болница след катастрофа, която стана преди минути на бул. "Александър Г. Коджакафалията" в бургаския ж.к. "Меден рудник" съобщава дежурният редактор на Флагман.БГ от мястото на инцидента.

Детето е пътувало в лек автомобил "Мерцедес" със сливенска регистрация. Колата се е сблъскала с бургаска "Мазда", след което се забила в светофара, намиращ се над спортната зала.

Щетите особено по "Мерцедеса" са сериозни и той не може да продължи на собствен ход. Всеки момент се очаква да бъде издърпан с Пътна помощ. По "Маздата" пораженията са по-леки. На място са и двамата водачи, пробите им за алкохол са отрицателни. Те съдействат на разследването, свалени са записите от видеонаблюдението, научи Флагман.БГ.

Междувременно минути след инцидента към авариралия светофар е пратен екип на Отговорното общинско дружество, който в момента отстранява проблема и ще пусне светлинната уредба съвсем скоро.

Днес наши читатели съобщават и за още един пътен инцидент на бул. "Янко Комитов" - близо до хипермаркет Кауфланд. ПТП-то е било само с материални щети.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хампърцулян

    1 0 Отговор
    Дано дожиивее влизането ни в клуба на богатите!

    20:45 31.12.2025

  • 2 ДЖЕН ЗИ

    0 0 Отговор
    МЕРИ КРИСММОС И ХЕПИ НЮ ИЪР

    21:53 31.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове