10-годишно дете е в болница след катастрофа в бургаския ж.к. "Меден рудник"

10-годишно момиче е в болница след катастрофа, която стана преди минути на бул. "Александър Г. Коджакафалията" в бургаския ж.к. "Меден рудник" съобщава дежурният редактор на Флагман.БГ от мястото на инцидента.

Детето е пътувало в лек автомобил "Мерцедес" със сливенска регистрация. Колата се е сблъскала с бургаска "Мазда", след което се забила в светофара, намиращ се над спортната зала.

Щетите особено по "Мерцедеса" са сериозни и той не може да продължи на собствен ход. Всеки момент се очаква да бъде издърпан с Пътна помощ. По "Маздата" пораженията са по-леки. На място са и двамата водачи, пробите им за алкохол са отрицателни. Те съдействат на разследването, свалени са записите от видеонаблюдението, научи Флагман.БГ.

Междувременно минути след инцидента към авариралия светофар е пратен екип на Отговорното общинско дружество, който в момента отстранява проблема и ще пусне светлинната уредба съвсем скоро.

Днес наши читатели съобщават и за още един пътен инцидент на бул. "Янко Комитов" - близо до хипермаркет Кауфланд. ПТП-то е било само с материални щети.