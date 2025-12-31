АФП: В полунощ България ще се сбогува със своята валута - лева

В полунощ България ще се сбогува както с 2025-а година, така и със своята валута - лева, която е в употреба от края на 19-и век, и ще стане 21-ия член на еврозоната. Така започва коментарът си тази сутрин агенция Франс прес, която посвети на валутния преход на страната ни поредица от статии, уточни БНР.
Редица български правителства защитаваха приемането на еврото и работиха за каузата с надеждата, че този ход ще допринесе за развитието на икономиката на най-бедната държава в Европейския съюз, ще укрепи връзките със Запада и ще противодейства на руското влияние.
Но има и гласове, които не са съгласни с прехода към евро. Основните притеснения на българите са свързани с поскъпването. Според Националния статистически институт, цените на хранителните продукти през ноември на годишна база са се увеличили с 5 процента, което е над два пъти спрямо средното за еврозоната.
Агенция Франс прес съобщава, че някои предприемачи са се оплакали през последните дни, че е трудно да се снабдят с евро, докато собственици на магазини са сигнализирали за недостиг на стартови пакети. 37-годишната Елена Шемтова, собственик на малка галерия и бижутерен магазин в центъра на София, обаче е настроена оптимистично. Тя очаква в началото да има известни проблеми с връщането на ресто, но смята, че до един месец хората ще свикнат да използват новата валута.
Еврото влиза в употреба за първи път в 12 държави на 1 януари 2002 година. С въвеждането му в България, то ще бъде използвано от повече от 350 милиона европейци. Извън еврозоната остават само шест от 27-те страни от Европейския съюз - Швеция, Полша, Чехия, Унгария, Румъния и Дания.
2 Последния Софиянец
21:44 31.12.2025
3 1488
Коментиран от #9
21:44 31.12.2025
4 1488
само при радев и никой друг президент бг стигна такова дьно
21:44 31.12.2025
5 Лъв
21:45 31.12.2025
6 Оги
Коментиран от #13, #17
21:45 31.12.2025
7 ДрайвингПлежър
След само 3 часа 4тата национална катастрофа ще е факт!
21:45 31.12.2025
9 ДрайвингПлежър
До коментар #3 от "1488":Ще се смеят и ще казват: КАЗВАХМЕ ВИ, НО БЯХТЕ ПРЕКАЛЕНО ГЛУПАВИ!
(за да си жълтопаветник е изискване да си и глупав, няма как иначе...)
21:46 31.12.2025
10 Последния Софиянец
21:46 31.12.2025
11 Мда
21:46 31.12.2025
12 Обичам ви
21:47 31.12.2025
13 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Оги":Парите ти се обезцениха наполовина.Честито!
Коментиран от #16
21:47 31.12.2025
14 Не ща ст ни ци
21:48 31.12.2025
15 oкокоp
21:49 31.12.2025
16 Оги
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Обезценил ти се е мозъка наполовина. Отдавна. Косьо и компания сте в траур. Толкова ви е умствения багаж.
Коментиран от #18
21:51 31.12.2025
17 Бензъл
До коментар #6 от "Оги":Знаеш ли кое е най великото.Че са те извадили от задните части на макя си
21:53 31.12.2025
18 Дио
До коментар #16 от "Оги":Като те гледам сивото в главата май ти е избегало
21:56 31.12.2025
19 Евродебил
21:56 31.12.2025