АФП: В полунощ България ще се сбогува със своята валута - лева

В полунощ България ще се сбогува както с 2025-а година, така и със своята валута - лева, която е в употреба от края на 19-и век, и ще стане 21-ия член на еврозоната. Така започва коментарът си тази сутрин агенция Франс прес, която посвети на валутния преход на страната ни поредица от статии, уточни БНР.

Редица български правителства защитаваха приемането на еврото и работиха за каузата с надеждата, че този ход ще допринесе за развитието на икономиката на най-бедната държава в Европейския съюз, ще укрепи връзките със Запада и ще противодейства на руското влияние.

Но има и гласове, които не са съгласни с прехода към евро. Основните притеснения на българите са свързани с поскъпването. Според Националния статистически институт, цените на хранителните продукти през ноември на годишна база са се увеличили с 5 процента, което е над два пъти спрямо средното за еврозоната.

Агенция Франс прес съобщава, че някои предприемачи са се оплакали през последните дни, че е трудно да се снабдят с евро, докато собственици на магазини са сигнализирали за недостиг на стартови пакети. 37-годишната Елена Шемтова, собственик на малка галерия и бижутерен магазин в центъра на София, обаче е настроена оптимистично. Тя очаква в началото да има известни проблеми с връщането на ресто, но смята, че до един месец хората ще свикнат да използват новата валута.

Еврото влиза в употреба за първи път в 12 държави на 1 януари 2002 година. С въвеждането му в България, то ще бъде използвано от повече от 350 милиона европейци. Извън еврозоната остават само шест от 27-те страни от Европейския съюз - Швеция, Полша, Чехия, Унгария, Румъния и Дания.