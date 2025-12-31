Новини
АФП: В полунощ България ще се сбогува със своята валута - лева

31 Декември, 2025 21:43 383 19

Еврото влиза в употреба за първи път в 12 държави на 1 януари 2002 година

АФП: В полунощ България ще се сбогува със своята валута - лева - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В полунощ България ще се сбогува както с 2025-а година, така и със своята валута - лева, която е в употреба от края на 19-и век, и ще стане 21-ия член на еврозоната. Така започва коментарът си тази сутрин агенция Франс прес, която посвети на валутния преход на страната ни поредица от статии, уточни БНР.

Редица български правителства защитаваха приемането на еврото и работиха за каузата с надеждата, че този ход ще допринесе за развитието на икономиката на най-бедната държава в Европейския съюз, ще укрепи връзките със Запада и ще противодейства на руското влияние.

Но има и гласове, които не са съгласни с прехода към евро. Основните притеснения на българите са свързани с поскъпването. Според Националния статистически институт, цените на хранителните продукти през ноември на годишна база са се увеличили с 5 процента, което е над два пъти спрямо средното за еврозоната.

Агенция Франс прес съобщава, че някои предприемачи са се оплакали през последните дни, че е трудно да се снабдят с евро, докато собственици на магазини са сигнализирали за недостиг на стартови пакети. 37-годишната Елена Шемтова, собственик на малка галерия и бижутерен магазин в центъра на София, обаче е настроена оптимистично. Тя очаква в началото да има известни проблеми с връщането на ресто, но смята, че до един месец хората ще свикнат да използват новата валута.

Еврото влиза в употреба за първи път в 12 държави на 1 януари 2002 година. С въвеждането му в България, то ще бъде използвано от повече от 350 милиона европейци. Извън еврозоната остават само шест от 27-те страни от Европейския съюз - Швеция, Полша, Чехия, Унгария, Румъния и Дания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    До една година еврото ще става само за тоалетна хартия а левът ще пребъде

    21:44 31.12.2025

  • 3 1488

    0 7 Отговор
    абе ко ше праят П 0врьщане и Двуличие след 1ви януари ???

    Коментиран от #9

    21:44 31.12.2025

  • 4 1488

    1 8 Отговор
    интересен и забавен факт:
    само при радев и никой друг президент бг стигна такова дьно

    21:44 31.12.2025

  • 5 Лъв

    4 1 Отговор
    По-лошо ще е, по-добре няма да е.

    21:45 31.12.2025

  • 6 Оги

    4 8 Отговор
    Поздравявам всички нормални с главата българи с този невероятен успех за нашата родина! Най-великото събитие от 681г. насам.

    Коментиран от #13, #17

    21:45 31.12.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор
    В ПОЛУНОЩ БЪЛГАРИЯ ЩЕ ЗАГИНЕ!!!

    След само 3 часа 4тата национална катастрофа ще е факт!

    21:45 31.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Ще се смеят и ще казват: КАЗВАХМЕ ВИ, НО БЯХТЕ ПРЕКАЛЕНО ГЛУПАВИ!
    (за да си жълтопаветник е изискване да си и глупав, няма как иначе...)

    21:46 31.12.2025

  • 10 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    На 1 ви януари 1945 г левът е вързан за Райхсмарката при курс 33 лв за една Райхсмарка.Октомври месец същата година Райхсмарката вече не струва нищо и лева се връзва за американският долар.Историята е циклична

    21:46 31.12.2025

  • 11 Мда

    5 1 Отговор
    "Tака започва коментарът си тази сутрин агенция Франс прес". Всъщност франсетата ще се нагрухат с нашите кинти. Което липсва в коментара.

    21:46 31.12.2025

  • 12 Обичам ви

    5 0 Отговор
    И всяка вечер да виебаПуткатаМайна

    21:47 31.12.2025

  • 13 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Оги":

    Парите ти се обезцениха наполовина.Честито!

    Коментиран от #16

    21:47 31.12.2025

  • 14 Не ща ст ни ци

    5 0 Отговор
    В ие ба П ут кА та м ай на

    21:48 31.12.2025

  • 15 oкокоp

    5 0 Отговор
    вeчe yceщaтe ли ce пo-бoгaти в клyбa нa бoгaтитe?

    21:49 31.12.2025

  • 16 Оги

    0 5 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Обезценил ти се е мозъка наполовина. Отдавна. Косьо и компания сте в траур. Толкова ви е умствения багаж.

    Коментиран от #18

    21:51 31.12.2025

  • 17 Бензъл

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Оги":

    Знаеш ли кое е най великото.Че са те извадили от задните части на макя си

    21:53 31.12.2025

  • 18 Дио

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Оги":

    Като те гледам сивото в главата май ти е избегало

    21:56 31.12.2025

  • 19 Евродебил

    0 0 Отговор
    От 36 години се сбогуваме с всичко.Беше ни останал само лева,и то не толко като валута,а като символ.Разбира се с покритието което имаше,бе една от най солидните валути в света, но това са подробности.Да честитя на т.н "европейска централна банка към 70те милярда който ще налее в нея заличената ни от евроатлантиците държава.

    21:56 31.12.2025

