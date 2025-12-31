По-скъпо в лева, по-евтино в евро: Търговци в Перник заблуждават клиентите с подвеждащи етикети

Необосновано завишение на цените и подвеждащо двойно етикетиране беше констатирано по време на проверки в Перник, извършени от представители на Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП), съобщава БТА.

Цветислава Лакова от КЗП обясни, че се наблюдава завишение на цените на някои стоки или услуги, предлагани в част от проверените търговски обекти. На 31 декември ще бъдат връчени актове на собствениците, при които е било установено нарушение.

Заместник-директорът на Централната дирекция на НАП Евгени Нанков посочи, че това не е първата проверка в Перник. Той не уточни колко са констатираните до момента нарушения, но допълни, че скоро тази информация ще бъде изнесена от Координационния център, който предстои скоро да заработи.

Служителите на НАП следят цените в издадените касови бележки, като те трябва да са обозначени в лева и евро с посочен официален валутен курс. Следи се и за необоснованото покачване на цените. При всяка проверка цените се описват, а при последваща такава се наблюдава дали има отклонение от първоначалната информация. Глобите са в размер от 5000 лв. до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 лв. до 200 000 лв., уточни Нанков.

Цветислава Лакова коментира, че КЗП следи основно за двойното обозначение на цените – етикетите да са с еднакъв шрифт, да няма различни цветове на буквите и цифрите. Следи се и за правилното етикетиране, както и за необоснованото повишение на цените, когато не са налице обективни икономически причини за това.

Най-честите нарушения, на които са се натъкнали при проверките, са при обозначението на цените в лева, които, макар и по-високи, са изписани с по-малък шрифт или в по-блед цвят за разлика от тези в евро, които са по-ниски. Грешки се наблюдават и при превалутирането, коментира Цветислава Лакова.

Тя припомни, че на сайта на КЗП вече има работещо приложение с вграден калкулатор и скенер за етикети, които в реално време регистрират грешки, а при наличието на такава с един клик може да бъде подаден сигнал за нередност.

Собственичката на проверения магазин Първолета Анестиева коментира, че в първите дни от новата година няма да работи с клиенти с цел да се избегне натоварването в началото на смяната на валутата. Тя добави, че се надява хората да бъдат по-толерантни и търпеливи, тъй като това е тежест и за самите търговци.

„Превърнаха ни в чейндж бюра. Можеше да ни бъде отпуснат безлихвен кредит, за да купим достатъчно евро. Не получихме нищо от държавата, за да го изисква от нас“, допълни Първолета Анестиева.