По-скъпо в лева, по-евтино в евро: Търговци в Перник заблуждават клиентите с подвеждащи етикети

31 Декември, 2025 21:07 597 21

Служителите на НАП следят цените в издадените касови бележки

По-скъпо в лева, по-евтино в евро: Търговци в Перник заблуждават клиентите с подвеждащи етикети - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Необосновано завишение на цените и подвеждащо двойно етикетиране беше констатирано по време на проверки в Перник, извършени от представители на Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП), съобщава БТА.

Цветислава Лакова от КЗП обясни, че се наблюдава завишение на цените на някои стоки или услуги, предлагани в част от проверените търговски обекти. На 31 декември ще бъдат връчени актове на собствениците, при които е било установено нарушение.

Заместник-директорът на Централната дирекция на НАП Евгени Нанков посочи, че това не е първата проверка в Перник. Той не уточни колко са констатираните до момента нарушения, но допълни, че скоро тази информация ще бъде изнесена от Координационния център, който предстои скоро да заработи.

Служителите на НАП следят цените в издадените касови бележки, като те трябва да са обозначени в лева и евро с посочен официален валутен курс. Следи се и за необоснованото покачване на цените. При всяка проверка цените се описват, а при последваща такава се наблюдава дали има отклонение от първоначалната информация. Глобите са в размер от 5000 лв. до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 лв. до 200 000 лв., уточни Нанков.

Цветислава Лакова коментира, че КЗП следи основно за двойното обозначение на цените – етикетите да са с еднакъв шрифт, да няма различни цветове на буквите и цифрите. Следи се и за правилното етикетиране, както и за необоснованото повишение на цените, когато не са налице обективни икономически причини за това.

Най-честите нарушения, на които са се натъкнали при проверките, са при обозначението на цените в лева, които, макар и по-високи, са изписани с по-малък шрифт или в по-блед цвят за разлика от тези в евро, които са по-ниски. Грешки се наблюдават и при превалутирането, коментира Цветислава Лакова.

Тя припомни, че на сайта на КЗП вече има работещо приложение с вграден калкулатор и скенер за етикети, които в реално време регистрират грешки, а при наличието на такава с един клик може да бъде подаден сигнал за нередност.

Собственичката на проверения магазин Първолета Анестиева коментира, че в първите дни от новата година няма да работи с клиенти с цел да се избегне натоварването в началото на смяната на валутата. Тя добави, че се надява хората да бъдат по-толерантни и търпеливи, тъй като това е тежест и за самите търговци.

„Превърнаха ни в чейндж бюра. Можеше да ни бъде отпуснат безлихвен кредит, за да купим достатъчно евро. Не получихме нищо от държавата, за да го изисква от нас“, допълни Първолета Анестиева.


  • 1 ДрайвингПлежър

    8 4 Отговор
    Ако погледнете коментарите под публикациите за приемането на еврото в западните медии ЩЕ ВИ НАСТРЪХНЕ КОСАТА!

    Хората директно си казват какво са преживели и че откакто са приели еврото вървят само към по-лошо и обедняват непрекъснато! Не питай учило, а патило рекъл народа!

    Просто трябваше да видим какво са преживели всички други приели провалената фашистка валута на 4тия Райх!

    Коментиран от #7, #12

    21:11 31.12.2025

  • 2 а цената на винкела как е

    4 1 Отговор
    това е най твърдата валута там

    Коментиран от #5

    21:12 31.12.2025

  • 3 Днес ще проходиш

    7 1 Отговор
    Казала Пернишка врачка на млад мъж. Той казал, че не е имал проблем с движението, излиза на улицата... Изненада... GOLFA му го няма...

    21:13 31.12.2025

  • 4 къде могат да нощуват гостите на Перник?

    5 0 Отговор
    В спешното отделение на болницата

    21:13 31.12.2025

  • 5 Меча на Дарт Вейдър от Перник

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "а цената на винкела как е":

    Винкеу със светодиоди

    21:14 31.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 В Перник

    4 0 Отговор
    Марийка казва на Иванчо.. :Искам да ти е 30 СМ. и Много да ме боли... Той я оправил 2 пъти.. по 15 СМ.... И Избил зъбите и...

    21:17 31.12.2025

  • 9 По- скъпо с карта

    4 2 Отговор
    по- евтино с кеш. Това предстои.

    21:17 31.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АГАТ а Кристи

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Усеща се студеният полъх на вятъра от северо-изток

    Коментиран от #18

    21:21 31.12.2025

  • 13 Пръволета Второлетова

    2 1 Отговор
    А не искаш ли да ти отпуснат направо безвъзмездна помощ няколко хиляди евро от държавата, а? Няма такива нагли търговци. Кой ти е длъжен за нещо ма манипулаторке?

    Коментиран от #19

    21:21 31.12.2025

  • 14 Перничани в Киев на майдана

    4 1 Отговор
    Така и не разбрали що е Безредици

    21:22 31.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факт

    3 0 Отговор
    Принтера може да печати неравномерно плътно! Нали цените ги има и в компютъра и на касовата бележка? Чак толкова!

    21:27 31.12.2025

  • 17 Говедо

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Що бе го..ве..до":

    то срещу мен да си спомни 22-ра година когато ни убеждаваше че соросоидните понита ще победят руските и ще им гушнат природните ресурси и богатствата. А то какво се получи.

    21:27 31.12.2025

  • 18 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "АГАТ а Кристи":

    Твърде вероятно просто усещаш течение в междуушието...
    Както казах, достатъчно е да се погледнат коментарите в западните медии - хората споделят собствения си опит и той е болезнен!

    21:32 31.12.2025

  • 19 Здравей Поли

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пръволета Второлетова":

    Ти ли пишеш тези хубави работи които някой трябва да ги осъзнае но надали.

    21:36 31.12.2025

  • 20 Факт

    3 1 Отговор
    "Превърнаха ни в чейндж бюра. Можеше да ни бъде отпуснат безлихвен кредит, за да купим достатъчно евро. Не получихме нищо от държавата, за да го изисква от нас“, допълни Първолета Анестиева." Според репортажите, валутните бюра продават евро с около 2% надценка, а банките слагат такса. Което е забранено за Магазините, които трябва да финансират преминаването към Еврото!

    21:38 31.12.2025

  • 21 oкокоp

    3 0 Отговор
    вeчe yceщaтe ли ce пo-бoгaти в клyбa нa бoгaтитe?

    21:41 31.12.2025

