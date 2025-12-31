Двама души загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора тази вечер.
Инцидентът стана в тъмната част на денонощието, на кръстовище в посока Сливен.
Виновният автомобил е минал на червено и е блъснал пресичащия на зелено автомобил.
По непотвърдена информация, загиналите са семейство.
В момента тече оглед, за изясняване на фактите около тежкия инцидент.
1 ИНДИАНЕЦА МИНА НА ЧЕРВЕНО
20:26 31.12.2025
2 Нестандартен
20:36 31.12.2025
3 ДрайвингПлежър
20те човека разлика спрямо миналата година само днес бяха стопени с минимум 3ма.
Нищо де! Носете стотачка в джоба щото МВР трябва да изкара за бонуси и нови поршета - мренето си е за ваша сметка така или иначе!
Коментиран от #5
20:39 31.12.2025
4 ХОРА!!!!
Коментиран от #8
21:01 31.12.2025
5 Много странно
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Всекиден има по 2,3,4 понакога и повече, а накрая годишна статистика -420 !? Да не ги пишат пак от нещо друго?
21:03 31.12.2025
6 Не дочакаха.
21:05 31.12.2025
7 Ай тъмен
21:06 31.12.2025
8 при хората не е трудно
До коментар #4 от "ХОРА!!!!":но при приматите е много трудно!
21:11 31.12.2025
9 бъркате заглавието
Бог да ги прости!
21:22 31.12.2025
10 ТОЗИ ТАТКО Е
21:30 31.12.2025
11 Чорбара
21:41 31.12.2025
12 ДЖЕН ЗИ
21:47 31.12.2025
13 гдфгфдг
Лек автомобил „Ауди“, управляван от 28-годишен водач, не е спрял на подаден сигнал за спиране от полицейски екип, увеличил е скоростта и се е ударил в лек автомобил „Опел“.
При произшествието са починали водачът на „Опела“ и жена – пътник в същия автомобил. Пробата за употреба на алкохол на водача на „Ауди“ е отчела положителен резултат.
21:49 31.12.2025
