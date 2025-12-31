Новини
Двама души загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора

Двама души загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора

31 Декември, 2025 21:20, обновена 31 Декември, 2025 20:24

Виновният автомобил е минал на червено

Двама души загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора тази вечер.

Инцидентът стана в тъмната част на денонощието, на кръстовище в посока Сливен.

Виновният автомобил е минал на червено и е блъснал пресичащия на зелено автомобил.

По непотвърдена информация, загиналите са семейство.

В момента тече оглед, за изясняване на фактите около тежкия инцидент.


  • 1 ИНДИАНЕЦА МИНА НА ЧЕРВЕНО

    40 0 Отговор
    И приключи семейството ! Как ли е взел книжка ?

    20:26 31.12.2025

  • 2 Нестандартен

    39 0 Отговор
    Докога ще търпим да ни притесняват и избиват онези, които живеят на наш гръб от социални помощи, не спазват зконите, не желаятда се образоват, а НПО-тата ги защитават?

    20:36 31.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    24 0 Отговор
    Кво стана бе?! Нали бройите намаляваха? Само трябвало да ви крадат стотачки от джоба и нямало да мрете?!

    20те човека разлика спрямо миналата година само днес бяха стопени с минимум 3ма.

    Нищо де! Носете стотачка в джоба щото МВР трябва да изкара за бонуси и нови поршета - мренето си е за ваша сметка така или иначе!

    Коментиран от #5

    20:39 31.12.2025

  • 4 ХОРА!!!!

    12 1 Отговор
    Поне за ден да бъдем внимателни и да няма катастрофи и загинали! Толкова ли е трудно????!!!!!????😪😪😪

    Коментиран от #8

    21:01 31.12.2025

  • 5 Много странно

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Всекиден има по 2,3,4 понакога и повече, а накрая годишна статистика -420 !? Да не ги пишат пак от нещо друго?

    21:03 31.12.2025

  • 6 Не дочакаха.

    10 3 Отговор
    И тия не дочакаха еврото.

    21:05 31.12.2025

  • 7 Ай тъмен

    12 0 Отговор
    Мескалеросите от Нова Загора се обзалагат, че могат да се засилят и да минат на червено, ако успеят печелят залога.

    21:06 31.12.2025

  • 8 при хората не е трудно

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "ХОРА!!!!":

    но при приматите е много трудно!

    21:11 31.12.2025

  • 9 бъркате заглавието

    13 0 Отговор
    Не са "загнали" а са убити от нагъл ром минал на червено и прегазл ги докато те си минават на зелено!

    Бог да ги прости!

    21:22 31.12.2025

  • 10 ТОЗИ ТАТКО Е

    3 0 Отговор
    АКТИВЕН ГЕРБАДЖИЯ ПРОВЕРЕТЕ.

    21:30 31.12.2025

  • 11 Чорбара

    1 0 Отговор
    Майката му е , залегай ниско цигани хвърчат.

    21:41 31.12.2025

  • 12 ДЖЕН ЗИ

    0 0 Отговор
    МЕРУ КРИСМОС И ХЕПИ НЮ ИЪР

    21:47 31.12.2025

  • 13 гдфгфдг

    1 0 Отговор
    Двама души загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора тази вечер, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен. Сигнал за пътнотранспортно произшествие на кръстовище в града е получен днес около 17:00 часа.

    Лек автомобил „Ауди“, управляван от 28-годишен водач, не е спрял на подаден сигнал за спиране от полицейски екип, увеличил е скоростта и се е ударил в лек автомобил „Опел“.

    При произшествието са починали водачът на „Опела“ и жена – пътник в същия автомобил. Пробата за употреба на алкохол на водача на „Ауди“ е отчела положителен резултат.

    21:49 31.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

