Ще бутне ли Община Несебър ресторант „Аморе“ на самия бряг в курорта „Елените“?

Ще премахне ли Община Несебър ресторант „Аморе“, построен буквално на самия бряг в курортен комплекс „Елените“? Това е въпрос, който отново излиза на дневен ред след трагичния порой, отнел четири човешки живота и оставил много собственици без имоти в района. Все още се търси кой е отговорен за застрояването на дерето в „Елените“ и за това, че реката буквално е „изчезнала“ от кадастралните карти, за да се освободи място за нови сгради.



Но това е само част от трагедията с наводнението. Както е известно, РДНСК – Бургас е издала акт, с който констатира незаконно строителство в „Елените“. Става дума конкретно за строителството, с което е стеснено коритото на реката – насипи и бетонни конструкции, които на практика се намират под хотел „Негреско“. Акт за незаконно строителство има и за изградения аквапарк „Атлантида“. Те следва да бъдат премахнати.



След това шефката на ДНСК Лиляна Петрова поясни, че след като бъде издаден такъв акт, ДНСК ще сезира прокуратурата за евентуални нарушения при издаването на строителните книжа. Ако строителните книжа бъдат отменени като незаконосъобразно издадени, незаконното строителство ще трябва да бъде съборено – за сметка на собствениците.



В редакцията на ФАКТИ получихме сигнал, който отново е свързан с курортен комплекс „Елените“. Случаят вече има съдебна история, но предстои да видим дали Община Несебър ще извърви законовия път докрай – и най-вече колко време ще отнеме това.



От 2018 година – незаконен строеж на брега

През 2018 г. в съседство на комплекс „Месембрия Форт Бийч“ започва изграждане на нова сграда за ресторант в апартаментен комплекс „Таляна Бийч“. Още с първите изкопни работи собственици от комплекс „Месембрия“ подават жалби, тъй като строежът попада в ограничителна зона „А“ и нарушава нормите по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

Според жалбите ресторантът се изгражда само на 5–6 метра от плажната ивица, а цялостната застройка в „Таляна Бийч“ надвишава допустимия коефициент на интензивност.



Жалби, протоколи, но и… продължаващо строителство

В периода 2018–2020 г. са подадени множество жалби до Община Несебър, Министерството на туризма и Областния управител на Бургас. Въпреки това строежът не е спрян и ресторантът някак е завършен и работи!?

На 14 ноември 2019 г. Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Бургас (РДНСК) констатира нарушения и разпорежда спиране на всички строително-монтажни работи. Издадена е и заповед за премахване на незаконния строеж, подписана на 1 април 2020 г.



Съдебна битка и влязло в сила съдебно решение

Стига се до дело, от което следват няколко съдебни решения и обжалвания. В крайна сметка съдът оставя в сила решението на Община Несебър за премахване на незаконната постройка – двуетажен ресторант „Аморе“, изграден в имот на самия морски бряг.

Срокът за доброволно изпълнение е изтекъл на 30 октомври 2025 г., а от местната администрация вече са предприети действия за реално премахване.

Според информация на ФАКТИ, в проекта за бюджет на общината за 2026 година са предвидени средства за разрушаването на обекта, както и изготвянето на план за безопасност и управление на строителните отпадъци.







Ще има ли край шестгодишната сага?

Сега въпросът е дали това ще е краят на една шестгодишна сага, защото след като собственикът не премахва обекта, това трябва да направи общината.

Ако всичко върви по законовия ред – според зам.-кмета на Община Несебър Виктор Борисов – през 2026 г. ресторант „Аморе“ в „Таляна Резиденс“ трябва да бъде премахнат.



Ще продължим да следим развоя на събитията, защото да строиш по морето винаги е „интересно“, но когато не е законно – какво следва?



Или трябва да имаме нови жертви, за да вземем мерки?