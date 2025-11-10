Новини
България »
Ще бутне ли Община Несебър ресторант „Аморе“ на самия бряг в курорта „Елените“?

Ще бутне ли Община Несебър ресторант „Аморе“ на самия бряг в курорта „Елените“?

10 Ноември, 2025 08:56 1 013 8

Шест години след първите сигнали за незаконно строителство казусът навлиза в своя финален етап

Ще бутне ли Община Несебър ресторант „Аморе“ на самия бряг в курорта „Елените“? - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ще премахне ли Община Несебър ресторант „Аморе“, построен буквално на самия бряг в курортен комплекс „Елените“? Това е въпрос, който отново излиза на дневен ред след трагичния порой, отнел четири човешки живота и оставил много собственици без имоти в района. Все още се търси кой е отговорен за застрояването на дерето в „Елените“ и за това, че реката буквално е „изчезнала“ от кадастралните карти, за да се освободи място за нови сгради.

Но това е само част от трагедията с наводнението. Както е известно, РДНСК – Бургас е издала акт, с който констатира незаконно строителство в „Елените“. Става дума конкретно за строителството, с което е стеснено коритото на реката – насипи и бетонни конструкции, които на практика се намират под хотел „Негреско“. Акт за незаконно строителство има и за изградения аквапарк „Атлантида“. Те следва да бъдат премахнати.

След това шефката на ДНСК Лиляна Петрова поясни, че след като бъде издаден такъв акт, ДНСК ще сезира прокуратурата за евентуални нарушения при издаването на строителните книжа. Ако строителните книжа бъдат отменени като незаконосъобразно издадени, незаконното строителство ще трябва да бъде съборено – за сметка на собствениците.

В редакцията на ФАКТИ получихме сигнал, който отново е свързан с курортен комплекс „Елените“. Случаят вече има съдебна история, но предстои да видим дали Община Несебър ще извърви законовия път докрай – и най-вече колко време ще отнеме това.

От 2018 година – незаконен строеж на брега
През 2018 г. в съседство на комплекс „Месембрия Форт Бийч“ започва изграждане на нова сграда за ресторант в апартаментен комплекс „Таляна Бийч“. Още с първите изкопни работи собственици от комплекс „Месембрия“ подават жалби, тъй като строежът попада в ограничителна зона „А“ и нарушава нормите по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).
Според жалбите ресторантът се изгражда само на 5–6 метра от плажната ивица, а цялостната застройка в „Таляна Бийч“ надвишава допустимия коефициент на интензивност.

Жалби, протоколи, но и… продължаващо строителство
В периода 2018–2020 г. са подадени множество жалби до Община Несебър, Министерството на туризма и Областния управител на Бургас. Въпреки това строежът не е спрян и ресторантът някак е завършен и работи!?
На 14 ноември 2019 г. Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Бургас (РДНСК) констатира нарушения и разпорежда спиране на всички строително-монтажни работи. Издадена е и заповед за премахване на незаконния строеж, подписана на 1 април 2020 г.

Съдебна битка и влязло в сила съдебно решение
Стига се до дело, от което следват няколко съдебни решения и обжалвания. В крайна сметка съдът оставя в сила решението на Община Несебър за премахване на незаконната постройка – двуетажен ресторант „Аморе“, изграден в имот на самия морски бряг.
Срокът за доброволно изпълнение е изтекъл на 30 октомври 2025 г., а от местната администрация вече са предприети действия за реално премахване.
Според информация на ФАКТИ, в проекта за бюджет на общината за 2026 година са предвидени средства за разрушаването на обекта, както и изготвянето на план за безопасност и управление на строителните отпадъци.



Ще има ли край шестгодишната сага?
Сега въпросът е дали това ще е краят на една шестгодишна сага, защото след като собственикът не премахва обекта, това трябва да направи общината.
Ако всичко върви по законовия ред – според зам.-кмета на Община Несебър Виктор Борисов – през 2026 г. ресторант „Аморе“ в „Таляна Резиденс“ трябва да бъде премахнат.

Ще продължим да следим развоя на събитията, защото да строиш по морето винаги е „интересно“, но когато не е законно – какво следва?

Или трябва да имаме нови жертви, за да вземем мерки?


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факуса

    13 0 Отговор
    хи хи де ги тез с правовата държава,де са полицията, дансовете, алооо има ли институции на територията с топки или само за заплати

    09:01 10.11.2025

  • 2 Все се

    6 0 Отговор
    Търси ви овен и както винаги в БГ такъв няма.

    09:01 10.11.2025

  • 3 Хи хи хи

    10 0 Отговор
    Не е истина в каква държава живеем.

    09:02 10.11.2025

  • 4 нема лабаво...!

    10 1 Отговор
    Пред новия сезон всичко ще си работи както си е било.Ще нахранят когото трябва и спомена ще избледнее.Времето лекува.Глада за пари е по-силен от тока

    09:10 10.11.2025

  • 5 604

    2 0 Отговор
    Водата че гу управи не съ къхърете!

    09:21 10.11.2025

  • 6 Кит

    1 0 Отговор
    Да напомня, че и в София се случват подобни неща - след като главният архитект на града задейства процедура по прекратяване на незаконното строителство на няколко места / и особено върху любимото на еколога-законолюбец ДСУшко и неговите ДС-приятели Боянско блато/ крайно прогресивният кмет на столицата се опита да изхвърли арх. Панайотова с помощта на истински демократичен СМС, пратен чак от Бразилия.
    Така се постигна пълна прозрачност относно кои са принципите на управление в СО .
    Принципите са строго секретни, защото са формулирани от ДС😂😂😂

    09:23 10.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 гошо

    0 0 Отговор
    със бутане нищо няма да стане!!! трябва да се събори!!!

    09:28 10.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове