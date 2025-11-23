Атанас Атанасов: Йотова, Зарков, Стоилов и Киселова - скамейката ни за избор на президент е дълга

БСП винаги гледа сериозно към президентските избори, тъй като сме най-успешната партия по отношение на подготовка на кандидати. Но БСП има дълга скамейка, с представители на всички поколения. Ще изберем най-подходящия кандидат. Имаме голям избор.

Това заяви в „Събуди се” депутатът от „БСП-Обединена левица” Атанас Атанасов, коментирайки въпрос за потенциалния избор на държавен глава от страна на Социалистическата партия.

"Илияна Йотова е доста добър вариант за Социалистическата партия и вече е коментирана както публично, така и вътре в партията. Сега няма да се спирам на конкретни имена, за да не се създава нагласа, но освен Илияна Йотова имаме Наталия Киселова, изтъкнати общественници и юристи, какъвто е Янаки Стоилов. Имаме и по-млади представители като Крум Зарков. И още много други", подчерта той.

Депутатът коментира и ротацията на председателя на НС. Той беше категоричен, че партията му е дала позитивна оценка на председателството на Наталия Киселова. Атанасов допълни, че няма представа кой ще е представителят на ИТН, който ще поеме поста от Рая Назарян.

"Правителството е длъжно да се държи здраво. Не защото ни е страх от нещо, а заради самия контекст, в който се намираме. Държавата ни предфстои да влезе в еврозоната. Виждаме динамиката на международната политика. Всякакви сътресения, които се случват около нас и у нас. След 4-годишна политическа криза е крайно време България да има стабилно управление и правителство, което да гарантира спокойствие и просперитет на българските граждани", подчерта той.

Той описа Бюджет 2026 като "социален бюджет, насочен към човека, към труда, към семейството". "Програмата ни съдържа 100 точки. Факт е, че не сме успели да се справим с всичко, защото правителството е на хоризонта само от една година. Дайте ни повече време и ще изпълниме всичко, което пише в програмата. Също така трябва да се съобразяваме със състоянието, в което заварихме държавата", заяви той.

Според него "увеличението на осигуровките било наложително, за да могат осигурителните системи да се балансират". "Разделението между работодател и работник е - 1,12% плаща работодателят, а 0,88% плаща работникът. Ако работодателят казва, че това увеличение ще изяде ръста на заплатата на работника - ако той вдигне заплата на работника с 1,12 процента - да, то ще бъде изядено. Но имаме почти нулева безработица и бизнесът върви нагоре. Осигуровките не са данък, а са права", посочи той.