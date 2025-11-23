Новини
Атанас Атанасов: Йотова, Зарков, Стоилов и Киселова - скамейката ни за избор на президент е дълга

23 Ноември, 2025

Програмата ни съдържа 100 точки. Факт е, че не сме успели да се справим с всичко, защото правителството е на хоризонта само от една година

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

БСП винаги гледа сериозно към президентските избори, тъй като сме най-успешната партия по отношение на подготовка на кандидати. Но БСП има дълга скамейка, с представители на всички поколения. Ще изберем най-подходящия кандидат. Имаме голям избор.

Това заяви в „Събуди се” депутатът от „БСП-Обединена левица” Атанас Атанасов, коментирайки въпрос за потенциалния избор на държавен глава от страна на Социалистическата партия.

"Илияна Йотова е доста добър вариант за Социалистическата партия и вече е коментирана както публично, така и вътре в партията. Сега няма да се спирам на конкретни имена, за да не се създава нагласа, но освен Илияна Йотова имаме Наталия Киселова, изтъкнати общественници и юристи, какъвто е Янаки Стоилов. Имаме и по-млади представители като Крум Зарков. И още много други", подчерта той.

Депутатът коментира и ротацията на председателя на НС. Той беше категоричен, че партията му е дала позитивна оценка на председателството на Наталия Киселова. Атанасов допълни, че няма представа кой ще е представителят на ИТН, който ще поеме поста от Рая Назарян.

"Правителството е длъжно да се държи здраво. Не защото ни е страх от нещо, а заради самия контекст, в който се намираме. Държавата ни предфстои да влезе в еврозоната. Виждаме динамиката на международната политика. Всякакви сътресения, които се случват около нас и у нас. След 4-годишна политическа криза е крайно време България да има стабилно управление и правителство, което да гарантира спокойствие и просперитет на българските граждани", подчерта той.

Той описа Бюджет 2026 като "социален бюджет, насочен към човека, към труда, към семейството". "Програмата ни съдържа 100 точки. Факт е, че не сме успели да се справим с всичко, защото правителството е на хоризонта само от една година. Дайте ни повече време и ще изпълниме всичко, което пише в програмата. Също така трябва да се съобразяваме със състоянието, в което заварихме държавата", заяви той.

Според него "увеличението на осигуровките било наложително, за да могат осигурителните системи да се балансират". "Разделението между работодател и работник е - 1,12% плаща работодателят, а 0,88% плаща работникът. Ако работодателят казва, че това увеличение ще изяде ръста на заплатата на работника - ако той вдигне заплата на работника с 1,12 процента - да, то ще бъде изядено. Но имаме почти нулева безработица и бизнесът върви нагоре. Осигуровките не са данък, а са права", посочи той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 виктория

    24 2 Отговор
    е и алкаша киселова!!!

    11:15 23.11.2025

  • 3 Питане

    41 1 Отговор
    Тоя избягал от "Св. Наум" ли е ???

    11:15 23.11.2025

  • 4 Какъв

    38 1 Отговор
    е тоя Танас и от де го взехте ?

    11:17 23.11.2025

  • 5 55 от Козлодуй

    33 1 Отговор
    Който и да е , няма никакъв шанс .

    11:17 23.11.2025

  • 6 Град Симитли

    32 1 Отговор
    Повтаря на Боко Тиквата лафовете за "дългата резервна скамейка"...
    Още малко като постои в скута му,
    и той ще почне да разказва за дедо си, убит от комунистите!

    11:18 23.11.2025

  • 7 Герги

    42 1 Отговор
    Младеж,тези които ги изброи имат толкова шанс колкото имаше Цецка Цачева.

    11:19 23.11.2025

  • 8 Къса - дълга

    36 1 Отговор
    Но шансът е нулев !

    11:19 23.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Диас

    33 1 Отговор
    Много разум в намеренията за кандидат президент от БСП и най-вече лицето киселина. Колко ку-ку трябва да си за да си помислиш, че лицето киселева може да е кандидат за президент? Отговорът е еднозначен-абсолютно неадекватен.

    11:20 23.11.2025

  • 11 Пилотът Гошу

    37 1 Отговор
    Трябва да си ПЪЛЕН 0лиг0фр3н въобще да си помислиш да се пробваш с Киселова...

    11:24 23.11.2025

  • 12 Подлизурко

    31 1 Отговор
    Този какъв е натега-а-ач. Готов е на всякакви еквилибристики, за да се е там на първия ред в Парламента. Много неприятен човек, а е млад, пък кога изучи такова лакейство?

    Коментиран от #38

    11:24 23.11.2025

  • 13 Да,бе

    30 0 Отговор
    С тия кандидатури тоя изброи половината си партия ..Другата половина ще е в съседният файтон.

    11:24 23.11.2025

  • 14 12345

    26 0 Отговор
    Това момиче няма никаква представа с реалността,

    11:25 23.11.2025

  • 15 уахахаха

    21 1 Отговор
    този ми оправи настроението!

    11:25 23.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Милионерите столетници

    13 2 Отговор
    БСП ще издигне за президент Георги Гергов. Пловдивски социалист, олигарх, архонт, приватизатор, хотелиер, масон, почетен консул на Русия. След Цум гейт, през 2021г е изключен от БСП. Може да го съживят и да ни представлява като народ.

    11:28 23.11.2025

  • 18 оня с коня

    0 8 Отговор
    Президентът определено ще бъде посочен от БОРИСОВ,но за всички подкрепили го партии ще има Бонус-Назначения в Президентството - Вице,Началник на Кабинета,Съветници и т.н.

    Коментиран от #53

    11:28 23.11.2025

  • 19 Свободна мотика

    19 0 Отговор
    Скамейката ви трябва да е зад решетките, а ти специално да се изхранваш с това което можеш!

    11:28 23.11.2025

  • 20 Никой

    16 0 Отговор
    Че каквото - такова - но това са комични кандидати. Зарков е притеснителен. Смущава се от срещи със хора. Йотова е напълно неясно защо я тиражират - няма качества. Какъв е другият - Стоилов.

    А този на снимката - си личи - че е бил само на заплатка някъде - няма авторитет.

    11:29 23.11.2025

  • 21 Файърфлай

    20 0 Отговор
    No pasaran ! Продажни измекяри !

    11:31 23.11.2025

  • 22 Йотова президент, Радев премиер

    10 1 Отговор
    А ОПГ ГРОБ-ДПС и краварските подроги ПП-ДБ кръв ще връщат!

    11:35 23.11.2025

  • 23 Млад, зализан активист!

    15 0 Отговор
    Ето така се влиза в политиката! С лакти!

    11:37 23.11.2025

  • 24 Този стана по

    15 0 Отговор
    НАГЪЛ И ОТ ЗАФЧУ. ИМАЛИ ТЕ КАНДИДАТИ. НО ЯЛОВА ЗАВИСИМА Н@ДУП@РЕН@ ПАРТИИКА ИМА ЯЛОВИ ХОРА. И МЕНТО ЩО БРОИШ ЙОТОВА ТЯ САМО ВИ ГЛЕДА СЕИРА И ВИ УСМИВА. ОТ ДЕ ТЕ ИЗКАРАХА И ТЕБЕ. МИРИШЕШ ЯКО НА НАФТАЛИН.

    11:40 23.11.2025

  • 25 Въздъх

    14 0 Отговор
    Платени слугинчета на Тиквун.

    11:41 23.11.2025

  • 26 Ама много

    19 0 Отговор
    Толкова млад, а вече толкова глупав

    11:43 23.11.2025

  • 27 Григор

    20 0 Отговор
    Като изключим Йотова, останалите нямат шанс! Особено пък Киселова.

    11:44 23.11.2025

  • 28 Азззззззз

    17 1 Отговор
    Зад който застанат подлогите от бсп, той задължително ще загуби. Йотова може и да има шанс ако не я издигнат от бсп. Останалите нямат.

    Коментиран от #29

    11:47 23.11.2025

  • 29 да бе, да

    12 0 Отговор

    До коментар #28 от "Азззззззз":

    Кой български християнин иска да има президент тамплиер, наметнат с бял чаршаф с червен кръст върху него? Зарков и Киселова са пълен абсурд. Единствената приемлива кандидатура е тази на Янаки Стоилов. Той освен, че е възпитан и образован, има и гръбнак, а това е важно за времената, които ни предстоят.

    11:54 23.11.2025

  • 30 ЧИЧО

    3 1 Отговор
    Осем милиона народ,девт милиона комунисти. Няма отърване.

    11:59 23.11.2025

  • 31 Ха-ха-ха!

    9 2 Отговор
    Че да ти имам "скамейкаат" бе нищожество жалко от остатъчното"Позитано"! Вие всички сте слуги и теляци на двамата дебелаци - Прасето и Тиквата, най-мразените, презирани и предизвикващи отвращение персони в така наречения ни "политически спектър"! Че вие отдавна сте на бунището бе, Танасе! Българският народ ви изрита там, отвратен от наглостта и предателството ви към малцината останали ви избиратели! А Крум Зарков показа достойнство, като напусна кремълския лакей Румен Радев, но никога няма да бъде избран, никога! Защото в ушите на няколко милиона българи кънтят онези му грозни думи, с които се подигра със стотиците хиляди жертви на комунистическия терор, загиналите в лагерите им на смъртта, измъчвани, тероризирани, с отнето имущество и провалени съдби! Да не оговрим за Киселата, ами, с тази визия, да прощава, ама става само за кондуктурка! Колкото до червенокоската Илияна, дето падна на колене пред полковника от КГБ Гундяев, сега маскиран като "руски патриарх", и през ум да не й минава, че ще стане президент! Никога няма да се слуич!

    12:00 23.11.2025

  • 32 Дориана

    10 0 Отговор
    Смях в залата ! Всички до един са провалени политици заедно с този неприятен човек Атанас Атанасов .Много подъл човек.

    12:07 23.11.2025

  • 33 С такива кандидати

    11 0 Отговор
    БСП-ОЛ директно играят за ГЕРБ

    12:07 23.11.2025

  • 34 Нито Един !

    8 0 Отговор
    Нито Един !

    От Тези !

    Не Е Заявил !

    С Действията Си !

    Че става !

    За Такъв !

    Другите !

    Са Още По !

    Зле !

    12:08 23.11.2025

  • 35 36 години все това слушаме

    11 0 Отговор
    "Дайте ни повече време и ще изпълниме всичко, което пише в програмата."....

    12:09 23.11.2025

  • 36 Фидел

    11 0 Отговор
    Тия още се броят за живи.

    12:10 23.11.2025

  • 37 По интересната тема е друга младежи !

    6 0 Отговор
    Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с назначения, с корупция, със подкупи, с коалиции, собществени поръчки и т.н . ... Вземете за пример Подкрепата за правителството на Мерц... Акен не оставя никакво съмнение, че Лявата партия е готова да подкрепи реакционния дневен ред на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и социалдемократическата партия (СДС) ако партийният елит има изгода . В отговор на забележката на интервюиращ, че Лявата партия „е подкрепила втори тур на гласуване за Фридрих Мерц на изборите за канцлер със своята парламентарна група“, ван Акен увери, че ще продължи да подкрепя управляващите партии, „ако те постъпят правилно“. Той обаче каза, че те „наистина не са постъпили правилно досега“ и затова е необходимо да се продължи да се оказва „натиск“..... Същият номер се играе и в България и почити на всякъде в нацистка атлантическа Европа ....

    12:10 23.11.2025

  • 38 Дориана

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Подлизурко":

    Много верен коментар. Атанас Атанасов е много неприятен човек , видимо натегач и лакей и като се прибави, че е паднал по очи до Земята пред Борисов и Пеевски падението на БСП ОЛ е сигурно на сто процента. Дано повече не видим омразната му неприятна физиономия в Парламента.

    12:14 23.11.2025

  • 39 Ахмет Доган ще бъде

    2 2 Отговор
    Президент на Република България

    12:17 23.11.2025

  • 40 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    ........скамейката ни за избор на президент е дълга.........Лошото е,че са само БОКЛУЦИ и ПРОДАЖНИЦИ!

    12:23 23.11.2025

  • 41 Не думай .....

    3 0 Отговор
    Ще гарантира "просперитет" на българските граждани....

    Коментиран от #45

    12:29 23.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Град Козлодуй

    6 1 Отговор
    Да "преизберем"Чехльо- а и скоро Бановата с Е отпред му сложи рога и разтуриха калимерата....С Киселова са на един кантар!

    Коментиран от #47

    12:30 23.11.2025

  • 44 Само русофила Малинов !

    6 1 Отговор
    Никакви такива подлоги ....

    12:30 23.11.2025

  • 45 Боруна Лом

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Не думай .....":

    "Просперитет"-като в селско клозет!

    12:31 23.11.2025

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 0 Отговор
    Киселова -президент, е това вече е прекалено🤔❗

    12:33 23.11.2025

  • 47 Перо Шенгена

    7 0 Отговор

    До коментар #43 от "Град Козлодуй":

    Е нема такива карикатури.......Хвани единия-удари другия!Боко пак ли магаре ще предложи?!Той освен чифтокопитни-дето ги е събрал в шайката си.....друго не може!

    12:34 23.11.2025

  • 48 бсп на бунището

    9 1 Отговор
    А киселяка в панделата....Тоя ненормалник за какви кандидат президенти бълнува......

    Коментиран от #51

    12:34 23.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Гост

    5 0 Отговор
    Тоя е "първолак" по всякакви параграфи, но в лъженето и говоренето на глупости и простотии отдавна е "завършил"

    12:42 23.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Нашийник

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    МОЖЕ и да бъде посочен от бандита борисов, а дали ще бъде ИЗБРАН е съвсем ДРУГА БИРА.

    12:56 23.11.2025

  • 54 АКО НОВИЯТ ПРЕЗИДЕНТ Е ПАК КАТО

    3 0 Отговор
    ОНЯ ЧЕХЪЛА , НЯМА ДА ГО ТЪРПИМ И ДЕН ! НЯМА КЪДЕ ДА СЕ СКРИЕ !

    13:26 23.11.2025

  • 55 Скрии се лъжец нещастен

    3 0 Отговор
    Вие сте част от крадливата мафия

    14:05 23.11.2025

  • 56 Емигрант

    2 0 Отговор
    Бреййй мазните лицемери от "шумата" какъв изб8р представят само плюс опорочващата длъжността на председател на НС ? Безсрамници !

    14:05 23.11.2025

  • 57 !!!

    2 0 Отговор
    Абе, Танасе! Що ли не се гръмнеш, та да не се мъчиш?!

    14:24 23.11.2025

  • 58 дгб

    0 1 Отговор
    Народа ще гласува за Киселова хахах

    14:58 23.11.2025

  • 59 Цвете

    2 0 Отговор
    ЗА КЪДЕ СИ СЕ ЗАПЪТИЛ БЕЗ ПЪТНАТА КАРТА? ТА ИМЕННО ОТ " ВАШАТА " " ВЕЛИКА " ПАРТИЯ, ЗАПОЧНА ГОЛЯМОТО КРАДЕНЕ, ЛАПАНЕ ТА ЧАК ДО ДНЕС. СКРИЙ СЕ, ЧЕ СИ АМА МНОГО СМЕШЕН. БЪЛГАРИТЕ ЩЕ ОПРЕДЕЛИМ, КОЙ ЩЕ Е СЛЕДВАЩИЯ ПРЕЗИДЕНТ, А ТВОЙТЕ ХОРА ИЛИ ВАШИТЕ, МОГАТ САМО ДА ГЛАСУВАТ.🇧🇬🇧🇬🇧🇬⛔️🎃🐖⛔️🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    15:12 23.11.2025

  • 60 тиририрам

    1 0 Отговор
    Киселова е абсолютен аутсайдер, особено след издънката за референдума.

    15:59 23.11.2025

  • 61 Абракадабра

    0 0 Отговор
    Изброените ЧЕРВЕНИ БОКЛУЦИ нямат шанс на президентските избори.

    23:38 23.11.2025

