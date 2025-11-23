Атанас Атанасов: Йотова, Зарков, Стоилов и Киселова - скамейката ни за избор на президент е дълга

БСП винаги гледа сериозно към президентските избори, тъй като сме най-успешната партия по отношение на подготовка на кандидати. Но БСП има дълга скамейка, с представители на всички поколения. Ще изберем най-подходящия кандидат. Имаме голям избор.
Това заяви в „Събуди се” депутатът от „БСП-Обединена левица” Атанас Атанасов, коментирайки въпрос за потенциалния избор на държавен глава от страна на Социалистическата партия.
"Илияна Йотова е доста добър вариант за Социалистическата партия и вече е коментирана както публично, така и вътре в партията. Сега няма да се спирам на конкретни имена, за да не се създава нагласа, но освен Илияна Йотова имаме Наталия Киселова, изтъкнати общественници и юристи, какъвто е Янаки Стоилов. Имаме и по-млади представители като Крум Зарков. И още много други", подчерта той.
Депутатът коментира и ротацията на председателя на НС. Той беше категоричен, че партията му е дала позитивна оценка на председателството на Наталия Киселова. Атанасов допълни, че няма представа кой ще е представителят на ИТН, който ще поеме поста от Рая Назарян.
"Правителството е длъжно да се държи здраво. Не защото ни е страх от нещо, а заради самия контекст, в който се намираме. Държавата ни предфстои да влезе в еврозоната. Виждаме динамиката на международната политика. Всякакви сътресения, които се случват около нас и у нас. След 4-годишна политическа криза е крайно време България да има стабилно управление и правителство, което да гарантира спокойствие и просперитет на българските граждани", подчерта той.
Той описа Бюджет 2026 като "социален бюджет, насочен към човека, към труда, към семейството". "Програмата ни съдържа 100 точки. Факт е, че не сме успели да се справим с всичко, защото правителството е на хоризонта само от една година. Дайте ни повече време и ще изпълниме всичко, което пише в програмата. Също така трябва да се съобразяваме със състоянието, в което заварихме държавата", заяви той.
Според него "увеличението на осигуровките било наложително, за да могат осигурителните системи да се балансират". "Разделението между работодател и работник е - 1,12% плаща работодателят, а 0,88% плаща работникът. Ако работодателят казва, че това увеличение ще изяде ръста на заплатата на работника - ако той вдигне заплата на работника с 1,12 процента - да, то ще бъде изядено. Но имаме почти нулева безработица и бизнесът върви нагоре. Осигуровките не са данък, а са права", посочи той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 виктория
11:15 23.11.2025
3 Питане
11:15 23.11.2025
4 Какъв
11:17 23.11.2025
5 55 от Козлодуй
11:17 23.11.2025
6 Град Симитли
Още малко като постои в скута му,
и той ще почне да разказва за дедо си, убит от комунистите!
11:18 23.11.2025
7 Герги
11:19 23.11.2025
8 Къса - дълга
11:19 23.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Диас
11:20 23.11.2025
11 Пилотът Гошу
11:24 23.11.2025
12 Подлизурко
Коментиран от #38
11:24 23.11.2025
13 Да,бе
11:24 23.11.2025
14 12345
11:25 23.11.2025
15 уахахаха
11:25 23.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Милионерите столетници
11:28 23.11.2025
18 оня с коня
Коментиран от #53
11:28 23.11.2025
19 Свободна мотика
11:28 23.11.2025
20 Никой
А този на снимката - си личи - че е бил само на заплатка някъде - няма авторитет.
11:29 23.11.2025
21 Файърфлай
11:31 23.11.2025
22 Йотова президент, Радев премиер
11:35 23.11.2025
23 Млад, зализан активист!
11:37 23.11.2025
24 Този стана по
11:40 23.11.2025
25 Въздъх
11:41 23.11.2025
26 Ама много
11:43 23.11.2025
27 Григор
11:44 23.11.2025
28 Азззззззз
Коментиран от #29
11:47 23.11.2025
29 да бе, да
До коментар #28 от "Азззззззз":Кой български християнин иска да има президент тамплиер, наметнат с бял чаршаф с червен кръст върху него? Зарков и Киселова са пълен абсурд. Единствената приемлива кандидатура е тази на Янаки Стоилов. Той освен, че е възпитан и образован, има и гръбнак, а това е важно за времената, които ни предстоят.
11:54 23.11.2025
30 ЧИЧО
11:59 23.11.2025
31 Ха-ха-ха!
12:00 23.11.2025
32 Дориана
12:07 23.11.2025
33 С такива кандидати
12:07 23.11.2025
34 Нито Един !
От Тези !
Не Е Заявил !
С Действията Си !
Че става !
За Такъв !
Другите !
Са Още По !
Зле !
12:08 23.11.2025
35 36 години все това слушаме
12:09 23.11.2025
36 Фидел
12:10 23.11.2025
37 По интересната тема е друга младежи !
12:10 23.11.2025
38 Дориана
До коментар #12 от "Подлизурко":Много верен коментар. Атанас Атанасов е много неприятен човек , видимо натегач и лакей и като се прибави, че е паднал по очи до Земята пред Борисов и Пеевски падението на БСП ОЛ е сигурно на сто процента. Дано повече не видим омразната му неприятна физиономия в Парламента.
12:14 23.11.2025
39 Ахмет Доган ще бъде
12:17 23.11.2025
40 Последния Софиянец
12:23 23.11.2025
41 Не думай .....
Коментиран от #45
12:29 23.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Град Козлодуй
Коментиран от #47
12:30 23.11.2025
44 Само русофила Малинов !
12:30 23.11.2025
45 Боруна Лом
До коментар #41 от "Не думай .....":"Просперитет"-като в селско клозет!
12:31 23.11.2025
46 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
12:33 23.11.2025
47 Перо Шенгена
До коментар #43 от "Град Козлодуй":Е нема такива карикатури.......Хвани единия-удари другия!Боко пак ли магаре ще предложи?!Той освен чифтокопитни-дето ги е събрал в шайката си.....друго не може!
12:34 23.11.2025
48 бсп на бунището
Коментиран от #51
12:34 23.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Гост
12:42 23.11.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Нашийник
До коментар #18 от "оня с коня":МОЖЕ и да бъде посочен от бандита борисов, а дали ще бъде ИЗБРАН е съвсем ДРУГА БИРА.
12:56 23.11.2025
54 АКО НОВИЯТ ПРЕЗИДЕНТ Е ПАК КАТО
13:26 23.11.2025
55 Скрии се лъжец нещастен
14:05 23.11.2025
56 Емигрант
14:05 23.11.2025
57 !!!
14:24 23.11.2025
58 дгб
14:58 23.11.2025
59 Цвете
15:12 23.11.2025
60 тиририрам
15:59 23.11.2025
61 Абракадабра
23:38 23.11.2025