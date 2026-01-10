Новини
Бритни Спиърс взе драстично решение: Спира да пее в САЩ

10 Януари, 2026

По „изключително чувствителни причини“

Бритни Спиърс взе драстично решение: Спира да пее в САЩ - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Американската певица Бритни Спиърс обяви страната, в която никога повече няма да се изявява. 44-годишната звезда съобщи новината в Instagram.

Според Спиърс, тя никога повече няма да има изяви в САЩ по „изключително чувствителни причини“.

Звездата обаче продължи, че се надява някой ден да има участия във Великобритания и Австралия, евентуално с един от синовете си. Освен това, добави Спиърс, тя планира да даде белия си роял Yamaha на едно от децата си, което тя определи като истински музикален талант. Тя не уточни кой от синовете им с Федърлайн ще получи инструмента.


През 2008 г., поради психичното здраве на звездата, баща ѝ стана неин настойник чак до решението на съда през 2021 г.

Оттогава изпълнителката на „Toxic“ не е участвала в представления, а публикациите ѝ в социалните мрежи многократно са повдигали опасения сред феновете относно психичното ѝ здраве.


  • 1 ван мaaмy

    5 0 Отговор
    Като му гледам врата, и туй се е откъртило на мъжественост.

    Коментиран от #4

    10:41 10.01.2026

  • 2 голям

    5 0 Отговор
    праз венче

    10:44 10.01.2026

  • 3 Ром от Лом

    3 0 Отговор
    Да идва да пее у маалата;..

    10:52 10.01.2026

  • 4 Що па

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ван мaaмy":

    Задаваш аматьорски въпроси? Тизе немое ли се сетиш, при много праене на цугтромбони, кои точно мускули жените тренират най много?!

    11:01 10.01.2026

  • 5 Мюмюн

    0 0 Отговор
    ела у кръчмата у нашето село. зимаме та, има и втори етаж.

    11:12 10.01.2026

  • 6 Да,да

    0 0 Отговор
    Да не сте сбъркали пЕЕ с пИЕ?

    11:22 10.01.2026

  • 7 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Назначете я мисирка в сайта ,че глупостите ни са малко

    11:26 10.01.2026