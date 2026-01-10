Бритни Спиърс взе драстично решение: Спира да пее в САЩ

Американската певица Бритни Спиърс обяви страната, в която никога повече няма да се изявява. 44-годишната звезда съобщи новината в Instagram.

Според Спиърс, тя никога повече няма да има изяви в САЩ по „изключително чувствителни причини“.

Звездата обаче продължи, че се надява някой ден да има участия във Великобритания и Австралия, евентуално с един от синовете си. Освен това, добави Спиърс, тя планира да даде белия си роял Yamaha на едно от децата си, което тя определи като истински музикален талант. Тя не уточни кой от синовете им с Федърлайн ще получи инструмента.

През 2008 г., поради психичното здраве на звездата, баща ѝ стана неин настойник чак до решението на съда през 2021 г.

Оттогава изпълнителката на „Toxic“ не е участвала в представления, а публикациите ѝ в социалните мрежи многократно са повдигали опасения сред феновете относно психичното ѝ здраве.