Николай Василев: Бъдещето на нацията не е в безкраен низ от кратки и служебни правителства

„В моето ежедневие не виждам тези проблеми с еврото, но е важно да видим какво се случва в цялата страна“. Така в „Събуди се” икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев коментира първите седмици от въвеждането на еврото у нас.
По думите му сътресенията са временни и „след няколко седмици на технически въпроси ще бъдат забравени“ и България просто минава през преход, който вече е преживян и в други държави. „В Хърватия, когато въведоха еврото, не всички банкомати бяха настроени. В България това вече е направено. След месец-два ще работим спокойно- само с евро“, прогнозира той.
Василев коментира и темата за цените, която остава най-чувствителната. Той призна, че има отделни случаи на некоректно поведение, но ги определи като изключения. „Говорим за над 100 хиляди търговски обекта и стотици хиляди стоки. Ще виждаме репортажи за 10-20 случая, но това не е цялата картина“, подчерта той.
И напомни, че в условия на пазарна икономика цените се определят от конкуренцията, а не от административен натиск. „Всеки търговец може да продава на каквато цена иска, а всеки потребител може да избере дали и къде да купува. Опасност има само, ако конкуренцията се превърне в картел, но няма доказателства, че това се случва масово“, категоричен е икономистът.
Василев критикува фокуса единствено върху поскъпванията на стоки и услуги. „Българското общество не се състои само от социално слаби потребители, които се интересуват от стотинката на градския транспорт в Бургас. Има и производители, износители-вносители, търговци", припомни той и посочи пример - никой не говори, че производителите на месо у нас страдат, заради спада на цените на свинското месо в Европа с 20-30%
Ако цялото общество - от политици до медии, се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки, останалите проблеми остават нерешени. Няма ли други проблеми в обществото?“, попита той.
По думите му истинските предизвикателства са другаде – демографската криза, раздутата администрация, липсата на инфраструктурни проекти с частен капитал и слабото говорене за чуждестранни инвестиции. „От десетилетия всички обещават, но решения няма“, припомни бившият вицепремиер.
В същото време той посочва и позитивите от еврозоната: „България е сред световните рекордьори по ръст на борсата – около 14% за дни и близо 40% от обявяването на приемането на еврото. Това носи по-висок международен авторитет, престиж и по-добър имидж за страната ни“.
На въпрос кога хората ще усетят реално ползите от влизането ни в еврозоната Василев посочи, че: „Последните години заплатите растат средно с около 13% годишно и винаги по-бързо от инфлацията. И тази година няма основание за сериозна инфлационна вълна. България всяка година малко се приближава до средноевропейските нива“, категоричен е той.
Бившият вицепремиер разкритикува поредицата от избори и служебни кабинети. „Бъдещето на нацията не е в безкраен низ от кратки и служебни правителства“, заяви той.
И настоя за редовен кабинет с пълен мандат и реформи, дори и на широка политическа основа: „Хаосът от последните години не води до нищо добро. Във всички сектори сме затънали. Ключът е ясен - политически мандат за промени, включително дълбоки реформи в публичния сектор и по-дисциплиниран бюджет".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бъдещето не е в крадците от ГЕРБ
10:49 10.01.2026
2 Последния Софиянец
10:50 10.01.2026
3 кратки и служебни правителства
аман от поните юпита и умници пак кацнали на кьор софрата
плащана от наивни изибратели
10:50 10.01.2026
4 Мишел
10:52 10.01.2026
5 Дориана
10:53 10.01.2026
6 подписа Меркосур
До коментар #2 от "Последния Софиянец":за да има евро фондове за чекмеджарите
които се съгласяват и клякат подписват за всичко
както че ще теглим 1.4 милиарда евро заем за бункера
вместо да ги удържат от заплатите на русофобите
10:53 10.01.2026
7 Хмм
10:54 10.01.2026
8 ДрайвингПлежър
10:59 10.01.2026
9 Слушай халка
10:59 10.01.2026
10 Много отдавна
11:00 10.01.2026
11 Изкараха от килера и тоя
11:01 10.01.2026
12 Дориана
До коментар #9 от "Слушай халка":Няма да позволим Борисов и Пеевски заедно с предателските партии ИТН и БСП ОЛ. да продължават да ограбват и унищожават България. Тя трябва да бъде на трудещите се хора , които дърпат икономиката нагоре , а не на хрантутниците и лакеите на Борисов и Пеевски.
11:04 10.01.2026
13 Само да добавя
11:05 10.01.2026
14 Бъдеще за България
11:07 10.01.2026
15 гошо
11:09 10.01.2026
16 Така е
До коментар #1 от "Бъдещето не е в крадците от ГЕРБ":Двамата Мазни и Охранени екземпляра, Тиквата Борисов и Пеевски трябва да са първите осъдени от Народен съд.
11:10 10.01.2026
17 Боруна Лом
11:10 10.01.2026
18 Нима ти пука
11:10 10.01.2026
19 Винкело
11:13 10.01.2026
20 Политически некоректен
Е най яркият пример за
Говераща глава
11:13 10.01.2026
21 Със сигурност
До коментар #12 от "Дориана":На пеевско-герберските Мазни и Дебели крадци и вождовете им Пеевски и Борисов, мястото им е зад решетките.
11:13 10.01.2026
22 Дедо
11:14 10.01.2026
23 Сериозно?!
11:22 10.01.2026
24 Малкия Мук
11:23 10.01.2026
25 Не знаещите стига
11:23 10.01.2026
26 азнародът
11:23 10.01.2026
27 Некадърно лондонско юпи
До коментар #1 от "Бъдещето не е в крадците от ГЕРБ":Наглец юпи, крадлив царски шут. Некадърник. Тоя шут купи Меком Силистра които изнасяха в Италия, почна да прави далавери с месото и италианците го изритаха от техния пазар. После го хванаха в ДАЛАВЕРИТЕ С месото и фалира мекома. Не го хвалете тоя некадърник а по делата го разпознайте! Пълен икономически некадърник! Съдете ги по делата а не по мазните думи! НА ДЕЛА Е ПЪЛЕН НЕКАДЪРНИК ЦАРСКИ! Дянков е същия боклук, НАМАГНИТЕНИЯ ОТ ГЕРБ ГОРАНОВ И ТОЙ СЪЩИЯ БОКЛУК. КРАДЦИ ДЕКА ТРЕБЕ ДА СА В ЗАТВОРА! ДЯНКОВ КРАДНА С РАЗБОЙКО 2 МИЛЯРДА ОТ ЗДРАВНАТА КАСАА.СЕГА ПОСЯГАТ НА СРЕБЪНИЯ ФОНД! ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ БСП, ДПС, ИТН, СДС ПП. ОТБОР РАЗБОЙНИЦИ СА.
11:25 10.01.2026
28 Респект господин Василев
11:26 10.01.2026
29 Тервел
11:27 10.01.2026
30 Женя
11:31 10.01.2026
31 Факт
11:34 10.01.2026
35 Гедер
11:38 10.01.2026
36 Този
11:40 10.01.2026
37 Ха сега де...
11:40 10.01.2026