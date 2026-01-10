Новини
България »
Всички градове »
Николай Василев: Бъдещето на нацията не е в безкраен низ от кратки и служебни правителства

Николай Василев: Бъдещето на нацията не е в безкраен низ от кратки и служебни правителства

10 Януари, 2026 10:47 703 37

  • николай василев-
  • бъдеще-
  • нация-
  • служебни кабинети

"Хаосът от последните години не води до нищо добро. Във всички сектори сме затънали. Ключът е ясен - политически мандат за промени, включително дълбоки реформи в публичния сектор и по-дисциплиниран бюджет", коментира още Василев

Николай Василев: Бъдещето на нацията не е в безкраен низ от кратки и служебни правителства - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„В моето ежедневие не виждам тези проблеми с еврото, но е важно да видим какво се случва в цялата страна“. Така в „Събуди се” икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев коментира първите седмици от въвеждането на еврото у нас.

По думите му сътресенията са временни и „след няколко седмици на технически въпроси ще бъдат забравени“ и България просто минава през преход, който вече е преживян и в други държави. „В Хърватия, когато въведоха еврото, не всички банкомати бяха настроени. В България това вече е направено. След месец-два ще работим спокойно- само с евро“, прогнозира той.

Василев коментира и темата за цените, която остава най-чувствителната. Той призна, че има отделни случаи на некоректно поведение, но ги определи като изключения. „Говорим за над 100 хиляди търговски обекта и стотици хиляди стоки. Ще виждаме репортажи за 10-20 случая, но това не е цялата картина“, подчерта той.

И напомни, че в условия на пазарна икономика цените се определят от конкуренцията, а не от административен натиск. „Всеки търговец може да продава на каквато цена иска, а всеки потребител може да избере дали и къде да купува. Опасност има само, ако конкуренцията се превърне в картел, но няма доказателства, че това се случва масово“, категоричен е икономистът.

Василев критикува фокуса единствено върху поскъпванията на стоки и услуги. „Българското общество не се състои само от социално слаби потребители, които се интересуват от стотинката на градския транспорт в Бургас. Има и производители, износители-вносители, търговци", припомни той и посочи пример - никой не говори, че производителите на месо у нас страдат, заради спада на цените на свинското месо в Европа с 20-30%

Ако цялото общество - от политици до медии, се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки, останалите проблеми остават нерешени. Няма ли други проблеми в обществото?“, попита той.

По думите му истинските предизвикателства са другаде – демографската криза, раздутата администрация, липсата на инфраструктурни проекти с частен капитал и слабото говорене за чуждестранни инвестиции. „От десетилетия всички обещават, но решения няма“, припомни бившият вицепремиер.

В същото време той посочва и позитивите от еврозоната: „България е сред световните рекордьори по ръст на борсата – около 14% за дни и близо 40% от обявяването на приемането на еврото. Това носи по-висок международен авторитет, престиж и по-добър имидж за страната ни“.

На въпрос кога хората ще усетят реално ползите от влизането ни в еврозоната Василев посочи, че: „Последните години заплатите растат средно с около 13% годишно и винаги по-бързо от инфлацията. И тази година няма основание за сериозна инфлационна вълна. България всяка година малко се приближава до средноевропейските нива“, категоричен е той.

Бившият вицепремиер разкритикува поредицата от избори и служебни кабинети. „Бъдещето на нацията не е в безкраен низ от кратки и служебни правителства“, заяви той.

И настоя за редовен кабинет с пълен мандат и реформи, дори и на широка политическа основа: „Хаосът от последните години не води до нищо добро. Във всички сектори сме затънали. Ключът е ясен - политически мандат за промени, включително дълбоки реформи в публичния сектор и по-дисциплиниран бюджет".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бъдещето не е в крадците от ГЕРБ

    22 1 Отговор
    Работите отиват към Народен Съд.

    Коментиран от #16, #27

    10:49 10.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента подписа Меркосур и унищожи българското селско стопанство.

    Коментиран от #6

    10:50 10.01.2026

  • 3 кратки и служебни правителства

    15 1 Отговор
    благодарение на бръмбари плямпащи и ръсещи кьор фишеци
    аман от поните юпита и умници пак кацнали на кьор софрата
    плащана от наивни изибратели

    10:50 10.01.2026

  • 4 Мишел

    5 2 Отговор
    След Борисов - поне 25-30 служебни правитества

    10:52 10.01.2026

  • 5 Дориана

    21 1 Отговор
    Докато Борисов и Пеевски не излязат от Парламента и политиката, докато корупцията и мафията в България не бъдат спрени и унищожени така ще има кратки правителства.

    10:53 10.01.2026

  • 6 подписа Меркосур

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    за да има евро фондове за чекмеджарите
    които се съгласяват и клякат подписват за всичко
    както че ще теглим 1.4 милиарда евро заем за бункера
    вместо да ги удържат от заплатите на русофобите

    10:53 10.01.2026

  • 7 Хмм

    17 0 Отговор
    не разбра, че такива като него не ги искаме, как спи спокойно, като министър на транспорта върна стари вагони от 70-те с кушетите, негова е вината за катастрофата, при която загинаха 9 души във влака София-Добрич

    10:54 10.01.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    13 0 Отговор
    Изказвай се правилно Малък Мук: В моето ежедневие на национален предател и забогатял крадец не виждам... за отрудените си е бая проблем!

    10:59 10.01.2026

  • 9 Слушай халка

    18 0 Отговор
    Бъдещето на нацията е низ от крадливи и прости 240 мършляка!

    Коментиран от #12

    10:59 10.01.2026

  • 10 Много отдавна

    15 0 Отговор
    Са , загубили връзка с реалният живот ….

    11:00 10.01.2026

  • 11 Изкараха от килера и тоя

    19 0 Отговор
    нагъл крадец да лъже и маже заради золумите на двата шопара.

    11:01 10.01.2026

  • 12 Дориана

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Слушай халка":

    Няма да позволим Борисов и Пеевски заедно с предателските партии ИТН и БСП ОЛ. да продължават да ограбват и унищожават България. Тя трябва да бъде на трудещите се хора , които дърпат икономиката нагоре , а не на хрантутниците и лакеите на Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #21

    11:04 10.01.2026

  • 13 Само да добавя

    16 0 Отговор
    И сега, и за бъдещето на нацията трябват умни хора, но ти не си от тях!

    11:05 10.01.2026

  • 14 Бъдеще за България

    12 0 Отговор
    Бъдеще ще има когато първо има възмездие за миналото! Когато полежат тия като Никето и Милен, хората знаят какво ще е бъдещето.

    11:07 10.01.2026

  • 15 гошо

    11 0 Отговор
    Престанете с тоя НИКИ МАУС и идиотските му сънища, видяхме го колко струва.

    11:09 10.01.2026

  • 16 Така е

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бъдещето не е в крадците от ГЕРБ":

    Двамата Мазни и Охранени екземпляра, Тиквата Борисов и Пеевски трябва да са първите осъдени от Народен съд.

    11:10 10.01.2026

  • 17 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    ТОЗИ И НЕ САМО ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОВИСЕНИ ЗА КРАКАТА ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ!

    11:10 10.01.2026

  • 18 Нима ти пука

    7 0 Отговор
    за българската държава, Василев, ти който очакваш пенсия от Британската държава, според твоите собствени думи?

    11:10 10.01.2026

  • 19 Винкело

    4 0 Отговор
    В ежедневието на Ники нямало проблеми? Някой дали може да си представи местата, където преминава ежедневието на Ники?

    11:13 10.01.2026

  • 20 Политически некоректен

    3 0 Отговор
    Този господин,
    Е най яркият пример за
    Говераща глава

    11:13 10.01.2026

  • 21 Със сигурност

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    На пеевско-герберските Мазни и Дебели крадци и вождовете им Пеевски и Борисов, мястото им е зад решетките.

    11:13 10.01.2026

  • 22 Дедо

    5 0 Отговор
    Активираха го отново Малкия Мук от Варна. Доста е активен тия дни, да ни убеждава че с третия мандат трябва да има правителство. Явно е активиран от Пеевски и кръговете зад него. Да не забравяме ,че Малкия Мук Ники и Пеевски бяха от едно и също котило в НДСВ-коетое проект на Държавна Сигурност, второ е министър в Тройната коалиция с ДПС и трето беше предложен за министър председател от ИТН-Малкото ДПС на Слави Феса. Където и да се спомене Малкия Мук навсякде е свързан с ДПС.

    11:14 10.01.2026

  • 23 Сериозно?!

    3 0 Отговор
    Сега ще видиш в края на годината какво резки правителство ще има, като поскъпне всичко няколко пъти!!!

    11:22 10.01.2026

  • 24 Малкия Мук

    1 1 Отговор
    Аз никога не лъжа!

    11:23 10.01.2026

  • 25 Не знаещите стига

    2 0 Отговор
    Бъдеще нацията ни ще има, ако извърши пречистване от лъжците на прехода, активаторите на този преход и техните отроци. Това са хората изкривили ценностите на страната към алчност и сребролюбие, без да имат и най-малки водачески способности, но с огромна аморфност и приспособляемост.

    11:23 10.01.2026

  • 26 азнародът

    3 0 Отговор
    Бъдещето на нацията, на България не е и в едно подчинено на мафията правителство. Изберете си!

    11:23 10.01.2026

  • 27 Некадърно лондонско юпи

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бъдещето не е в крадците от ГЕРБ":

    Наглец юпи, крадлив царски шут. Некадърник. Тоя шут купи Меком Силистра които изнасяха в Италия, почна да прави далавери с месото и италианците го изритаха от техния пазар. После го хванаха в ДАЛАВЕРИТЕ С месото и фалира мекома. Не го хвалете тоя некадърник а по делата го разпознайте! Пълен икономически некадърник! Съдете ги по делата а не по мазните думи! НА ДЕЛА Е ПЪЛЕН НЕКАДЪРНИК ЦАРСКИ! Дянков е същия боклук, НАМАГНИТЕНИЯ ОТ ГЕРБ ГОРАНОВ И ТОЙ СЪЩИЯ БОКЛУК. КРАДЦИ ДЕКА ТРЕБЕ ДА СА В ЗАТВОРА! ДЯНКОВ КРАДНА С РАЗБОЙКО 2 МИЛЯРДА ОТ ЗДРАВНАТА КАСАА.СЕГА ПОСЯГАТ НА СРЕБЪНИЯ ФОНД! ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ БСП, ДПС, ИТН, СДС ПП. ОТБОР РАЗБОЙНИЦИ СА.

    11:25 10.01.2026

  • 28 Респект господин Василев

    0 5 Отговор
    Има надежда за тази държава.

    11:26 10.01.2026

  • 29 Тервел

    4 3 Отговор
    Малко хора знаят ,че в РУСКАТА ВТБ Банк, която финасира Дубайския Шопар с главно Д , да купи Булгартабак са работили всички царски юпита , включително Малкия Мук Ники от Варна, Миленчо Дългия и брат му , какво и Мирославчо. Всички царски юпита реално са руски агенти и от котилото на Държавна Сигурност.

    11:27 10.01.2026

  • 30 Женя

    1 0 Отговор
    Малкия царски Мук е известен колекционер на японски самурайски мечове , които е подарявал на Бойко , Станичев и Доган. Да си знаете . Руски агент маскиран като Лондонско юпи. Да обясни как така Слав Зулуса го предложи от всички останали за Министър Председател , след като всички знаят вече че ИТН е прокси партия на ДПС НН.

    11:31 10.01.2026

  • 31 Факт

    0 0 Отговор
    За радост някъде се среща постоянство!

    11:34 10.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гедер

    0 0 Отговор
    Ехе този всеки ден активиран по всички Пеевски национално телевизии. Народе събуди се пак се опитват да ви излъжат и ви набутват тоя провален и дискредитиран царски министър отпреди 25 години. Внимавайте много .

    11:38 10.01.2026

  • 36 Този

    0 0 Отговор
    Този "бивш" никой не го брои за капацитет освен Слави Тр. Такъв въздухар мисли само за схеми и далавера, флиртува с бръмбари и пеперуди. Не става за нищо още от министерство на икономиката, след това и транспорта.

    11:40 10.01.2026

  • 37 Ха сега де...

    0 0 Отговор
    Какво да коментираме чуждестранните инвестиции когато българския бизнес държи авоарите си на депозит? Сумата само от банкови "депозити на граждани" в България надхвърля годишния държавен бюджет, а това съвсем не са депозити на наемни работници без значение дали получават минимална, средна или над средната заплата за страната. Никой не може даже само да прогнозира изнесените капитали в чужди финансови иституции. Всичко това ясно говори не за пари спечелени от успешен бизнес, а по съмнителен начин и по тази причина неспособност да бъдат правилно инвестирани. Който е спечелил с успешен бизнес не само влага спечеленото, а дори тегли кредити за да разшири бизнеса си и от там увеличаване на печалбата, а не си държи средствата на депозит.

    11:40 10.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол