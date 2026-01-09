Важните новини във ФАКТИ на 09.01.2026 г.

Проф. Даниела Бобева: Ограбихме миналото и бъдещето си! Преди еврото изхарчихме спестяванията си за злато и имоти

Не очаквам да има шок в цените. Той се случи преди това. Ние много по-рано обявихме двойното обозначаване на цените. Това каза икономистът проф. Даниела Бобева в предаването "Лице в лице" по бТВ.

Кораб, заседнал срещу Свищов в румънската част на р. Дунав, потъва

Кораб, заседнал срещу град Свищов в румънската част на река Дунав, потъва, видя репортер на БТА. Жители на града споделят в социалните мрежи снимки на кораба, който е във водите на реката повече от месец, като изразяват безпокойство от факта, че е започнал да потъва.

Трамвай блъсна кола с дете при рискова маневра в София

Трамвай и лек автомобил се сблъскаха тази вечер на столичния булевард "Възкресение", блокирайки движението в района. Инцидентът е станал малко след 18:30 часа, като в ударената кола е пътувало семейство с дете, съобщи NOVA.

10 души са собственици на парцела, където дърво падна и уби жена в Бояна

10 души са собственици на парцела, на който беше дървото, паднало от силния вятър и убило жена на ул. „Беловодски път” в столичния квартал „Бояна”. Това е показала проверка на общинската администрация, съобщи за NOVA кметът на район „Витоша” арх. Здравко Клинков.

Борислав Цеков: Държавата ще се движи на куц крак в следващите месеци

Държавата ще се движи на куц крак в следващите месеци. Отново влизаме в цикъла на безогледна и безплодна политическа конфронтация. Това коментира в интервю за NOVA NEWS конституционалистът доц. Борислав Цеков.

Заместник-кмет на София: Справяме се със снегопочистването

В рамките на вчерашния ден бяха направени две обработки на пътищата и започнахме поетапно да възлагаме да се влезе в малките вътрешноквартални улици. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева във връзка със зимното почистване на столицата след снеговалежа.

Габриел Вълков: Сянката на Борисов и Пеевски пречеше на кабинета! Законите на БСП не минаваха!

Да не се бави промяната в БСП. Още от лятото е започнал разговорът в БСП, че не може така да продължава със сянката на Борисов и Пеевски, а това пречело на правителството. Партията трябва да партнира с Румен Радев, който е партньор за БСП.

Асен Василев: Опазването на изборите минава през промени в Изборния кодекс и машинно гласуване

Опазването на изборите минава през промени в Изборния кодекс (ИК) и машини, което със сигурност трябва и се надяваме да се случи до края на месеца, каза лидерът на „Продължаваме промяната“ и депутат от ПП-ДБ Асен Василев в интервю в подкаста „Дневен ред“ на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова.

Надежда Нейнски: Блицкригът на Тръмп във Венецуела е смразяващ за Русия

Блицкригът на Тръмп във Венецуела беше една демонстрация на сила, която беше смразяваща за Русия. Това неминуемо ще се отрази на двустранните отношения, каза в предаването "Лице в лице" по бТВ дипломатът и бивш министър на външните работи Надежда Нейнски.

СО призова ВАС по-бързо да реши за събирането на боклука в „Сердика“, „Надежда“ и „Илинден“