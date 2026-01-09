Новини
Важните новини във ФАКТИ на 09.01.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 09.01.2026 г.

9 Януари, 2026 23:13 313 0

Нашата икономиката не може да си позволи толкова високи доходи като официалните

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проф. Даниела Бобева: Ограбихме миналото и бъдещето си! Преди еврото изхарчихме спестяванията си за злато и имоти

Не очаквам да има шок в цените. Той се случи преди това. Ние много по-рано обявихме двойното обозначаване на цените. Това каза икономистът проф. Даниела Бобева в предаването "Лице в лице" по бТВ.

Кораб, заседнал срещу Свищов в румънската част на р. Дунав, потъва

Кораб, заседнал срещу град Свищов в румънската част на река Дунав, потъва, видя репортер на БТА. Жители на града споделят в социалните мрежи снимки на кораба, който е във водите на реката повече от месец, като изразяват безпокойство от факта, че е започнал да потъва.

Трамвай блъсна кола с дете при рискова маневра в София

Трамвай и лек автомобил се сблъскаха тази вечер на столичния булевард "Възкресение", блокирайки движението в района. Инцидентът е станал малко след 18:30 часа, като в ударената кола е пътувало семейство с дете, съобщи NOVA.

10 души са собственици на парцела, където дърво падна и уби жена в Бояна

10 души са собственици на парцела, на който беше дървото, паднало от силния вятър и убило жена на ул. „Беловодски път” в столичния квартал „Бояна”. Това е показала проверка на общинската администрация, съобщи за NOVA кметът на район „Витоша” арх. Здравко Клинков.

Борислав Цеков: Държавата ще се движи на куц крак в следващите месеци

Държавата ще се движи на куц крак в следващите месеци. Отново влизаме в цикъла на безогледна и безплодна политическа конфронтация. Това коментира в интервю за NOVA NEWS конституционалистът доц. Борислав Цеков.

Заместник-кмет на София: Справяме се със снегопочистването

В рамките на вчерашния ден бяха направени две обработки на пътищата и започнахме поетапно да възлагаме да се влезе в малките вътрешноквартални улици. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева във връзка със зимното почистване на столицата след снеговалежа.

Габриел Вълков: Сянката на Борисов и Пеевски пречеше на кабинета! Законите на БСП не минаваха!

Да не се бави промяната в БСП. Още от лятото е започнал разговорът в БСП, че не може така да продължава със сянката на Борисов и Пеевски, а това пречело на правителството. Партията трябва да партнира с Румен Радев, който е партньор за БСП.

Асен Василев: Опазването на изборите минава през промени в Изборния кодекс и машинно гласуване

Опазването на изборите минава през промени в Изборния кодекс (ИК) и машини, което със сигурност трябва и се надяваме да се случи до края на месеца, каза лидерът на „Продължаваме промяната“ и депутат от ПП-ДБ Асен Василев в интервю в подкаста „Дневен ред“ на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова.

Надежда Нейнски: Блицкригът на Тръмп във Венецуела е смразяващ за Русия

Блицкригът на Тръмп във Венецуела беше една демонстрация на сила, която беше смразяваща за Русия. Това неминуемо ще се отрази на двустранните отношения, каза в предаването "Лице в лице" по бТВ дипломатът и бивш министър на външните работи Надежда Нейнски.

СО призова ВАС по-бързо да реши за събирането на боклука в „Сердика“, „Надежда“ и „Илинден“

Столична община изпрати писмо с настояване до Върховния административен съд за спешно произнасяне по отношение на предварителното изпълнение на договора за чистота с избрания изпълнител за Зона 4 - районите „Сердика“, „Надежда“ и „Илинден“.

Хаосът с рецептите продължава - НЗОК не спази 48-часовия ултиматум

Срокът изтече, но проблемът остава. Ултиматумът от 48 часа, който управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. Петко Стефановски си постави сам за решаване на кризата с електронните рецепти, се оказа празно обещание. Към следобедните часове на 9 януари близо 300 аптеки в страната продължават да изпитват сериозни затруднения или пълна невъзможност да отпускат лекарства, а широко прокламираните "IT десанти" по места се оказаха мираж.

Язовир "Ивайловград" продължава да прелива

Язовир "Ивайловград" продължава да прелива и днес. Водният отток през преливниците на водоема към 8:00 часа тази сутрин е 110,562 кубични метра в секунда, съобщава Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в ежедневния си бюлетин за състоянието на водите.

Корнелия Нинова: Скандално действие на една провалена власт! Правителството посегна и на Сребърния фонд

Скандално действие на една провалена власт! Правителството, избрано след фалшиви избори и свалено с невиждани досега протести, което е и в оставка, посегна на Сребърния фонд в последния момент.

Борисов: Ще върнем мандата за съставяне на правителство (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ще върнат мандата за съставяне на правителство, след като президентът Румен Радев им го връчи в понеделник.

Издирват 38-годишна жена, родена в Украйна, с постоянен адрес в Шумен

Шуменската полиция издирва 38-годишната Анна Сергиивна Соловьова, по молба на близките ѝ, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград

Със заповед на кмета на Крумовград е отменено частичното бедствено положение заради обстановката в региона от проливните валежи и липсата на питейна вода в над 20 населени места в общината, каза Себихан Мехмед за БТА.

Правителството в оставка прие дългосрочната инвестиционна програма на Сребърния фонд

Правителството в оставка проведе първото за 2026 г. заседание. На него бяха обсъдени и приети общо 18 точки.

Прокурори и следователи алармират за политически натиск върху съдебната власт

Независимостта на съдебната власт е фундаментален принцип на правовата държава и не бива да бъде поставяна под съмнение чрез политически натиск, заявяват от Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите.

Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство

Държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата парламентарната група в 51-вото Народно събрание. Обявиха от пресцентъра на държавния глава.

Зафиров: Организацията на бърз конгрес ще разпилее силите на БСП

Бърз конгрес ще разпилее силите на БСП, заяви председателят на партията Атанас Зафиров в интервю пред в. „Дума“, разпространено от пресцентъра на БСП, предават от БТА.


