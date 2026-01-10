Новини
Спортът по ТВ в събота (10 януари)

10 Януари, 2026

Разнообразие от спортни събития в ефира днес

11.15 Ски алпийски дисциплини: СК в Аделбоден, първи манш, гигантски слалом, мъже - Евроспорт 1

11.35 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, жени - Евроспорт 2

12.30 Тенис: турнир в Бризбън - МАХ Спорт 1

12.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Цаухензее, спускане, жени - Евроспорт 1

12.45 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, преследване, мъже - Евроспорт 2

13.45 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, ски бягане на 10 км, мъже - Евроспорт 2

14.00 Сноуборд: Световна купа, паралелен слалом - БНТ 3

14.15 Футбол: Евертън – Съндърланд - Диема спорт 2

14.15 Футбол: Макърсфийлд – Кристъл Палас - Диема спорт 3

14.15 Футбол: Уулвърхемптън – Шрюсбъри - Диема спорт

14.15 Футбол: Челтнъм – Лестър - Нова спорт

14.15 Ски алпийски дисциплини: СК в Аделбоден, втори манш, гигантски слалом, мъже - Евроспорт 1

14.20 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, ски бягане на 5 км, жени - Евроспорт 2

15.00 Футбол: Овиедо – Бетис - МАХ Спорт 4

15.10 Ски скокове: Световна купа в Закопане, голяма шанца, мъже, квалификация - Евроспорт 2

15.30 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, щафета, жени - Евроспорт 1

16.00 Футбол: Комо – Болоня - МАХ Спорт 3

16.30 Футбол: Санкт Паули – Лайпциг - Диема спорт 3

16.45 Спускане с шейни: Световна купа във Винтерберг, мъже - Евроспорт 2

17.00 Футбол: Манчестър Сити – Екзитър - Диема спорт 2

17.00 Футбол: Нюкасъл – Борнемут - Диема спорт

17.00 Футбол: Фулъм – Мидълзбро - Нова спорт

17.00 Ски скокове: Световна купа в Закопане, отборно състезание - Евроспорт 1

17.15 Футбол: Виляреал – Алавес - МАХ Спорт 4

17.30 Футбол: Алкмаар – Волендам - Ринг тв

18.00 Футбол: КАН / Алжир - Нигерия - МАХ Спорт 1

19.00 Футбол: Рома – Сасуоло - МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол: ЦСКА – Дея спорт - МАХ Спорт 2

19.30 Футбол: Жирона – Осасуна - МАХ Спорт 4

19.30 Футбол: Байер Л – Щутгарт - Диема спорт 3

19.30 Футбол: Астерас – Олимпиакос - Нова спорт

19.45 Футбол: Тотнъм – Астън Вила - Диема спорт 2

19.45 Футбол: Кеймбридж – Бирмингам - Диема спорт

21.00 Футбол: КАН / Египет – Кот д'Ивоар - МАХ Спорт 1

21.00 Футбол: ПСВ Айндховен – Екселсиор - Ринг тв

21.45 Футбол: Аталанта – Торино - МАХ Спорт 3

21.45 Формула "Е": Световен шампионат в Мексико Сити - Евроспорт 1

22.00 Футбол: Сошо – Ланс - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: Валенсия – Елче - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Чарлтън – Челси - Диема спорт 3

23.30 НФЛ: Каролина – Лос Анджелис - МАХ Спорт 1


