Спортът по ТВ в събота (10 януари)

11.15 Ски алпийски дисциплини: СК в Аделбоден, първи манш, гигантски слалом, мъже - Евроспорт 1
11.35 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, жени - Евроспорт 2
12.30 Тенис: турнир в Бризбън - МАХ Спорт 1
12.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Цаухензее, спускане, жени - Евроспорт 1
12.45 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, преследване, мъже - Евроспорт 2
13.45 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, ски бягане на 10 км, мъже - Евроспорт 2
14.00 Сноуборд: Световна купа, паралелен слалом - БНТ 3
14.15 Футбол: Евертън – Съндърланд - Диема спорт 2
14.15 Футбол: Макърсфийлд – Кристъл Палас - Диема спорт 3
14.15 Футбол: Уулвърхемптън – Шрюсбъри - Диема спорт
14.15 Футбол: Челтнъм – Лестър - Нова спорт
14.15 Ски алпийски дисциплини: СК в Аделбоден, втори манш, гигантски слалом, мъже - Евроспорт 1
14.20 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, ски бягане на 5 км, жени - Евроспорт 2
15.00 Футбол: Овиедо – Бетис - МАХ Спорт 4
15.10 Ски скокове: Световна купа в Закопане, голяма шанца, мъже, квалификация - Евроспорт 2
15.30 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, щафета, жени - Евроспорт 1
16.00 Футбол: Комо – Болоня - МАХ Спорт 3
16.30 Футбол: Санкт Паули – Лайпциг - Диема спорт 3
16.45 Спускане с шейни: Световна купа във Винтерберг, мъже - Евроспорт 2
17.00 Футбол: Манчестър Сити – Екзитър - Диема спорт 2
17.00 Футбол: Нюкасъл – Борнемут - Диема спорт
17.00 Футбол: Фулъм – Мидълзбро - Нова спорт
17.00 Ски скокове: Световна купа в Закопане, отборно състезание - Евроспорт 1
17.15 Футбол: Виляреал – Алавес - МАХ Спорт 4
17.30 Футбол: Алкмаар – Волендам - Ринг тв
18.00 Футбол: КАН / Алжир - Нигерия - МАХ Спорт 1
19.00 Футбол: Рома – Сасуоло - МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол: ЦСКА – Дея спорт - МАХ Спорт 2
19.30 Футбол: Жирона – Осасуна - МАХ Спорт 4
19.30 Футбол: Байер Л – Щутгарт - Диема спорт 3
19.30 Футбол: Астерас – Олимпиакос - Нова спорт
19.45 Футбол: Тотнъм – Астън Вила - Диема спорт 2
19.45 Футбол: Кеймбридж – Бирмингам - Диема спорт
21.00 Футбол: КАН / Египет – Кот д'Ивоар - МАХ Спорт 1
21.00 Футбол: ПСВ Айндховен – Екселсиор - Ринг тв
21.45 Футбол: Аталанта – Торино - МАХ Спорт 3
21.45 Формула "Е": Световен шампионат в Мексико Сити - Евроспорт 1
22.00 Футбол: Сошо – Ланс - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: Валенсия – Елче - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Чарлтън – Челси - Диема спорт 3
23.30 НФЛ: Каролина – Лос Анджелис - МАХ Спорт 1
