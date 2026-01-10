Росен Карадимов: Преходът към еврото в първите му 10 дни протича без сътресения, въпреки апокалиптичните прогнози

Преходът към еврото в първите му 10 дни протича спокойно и без сътресения, въпреки предварителните апокалиптични прогнози. Това заяви в „Денят започва с Георги Любенов“ председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов. Той подчерта, че плавното въвеждане е резултат от сериозната предварителна работа на институциите и от избрания подход на диалог и секторен анализ, а не на внезапни репресивни проверки.
"Работата, която беше свършена зад кадър от изпълнителната власт, от НАП, КЗП и от нас като регулаторен орган, беше много и беше очевадно, че ще даде резултат“, допълни Карадимов.
Председателят на КЗК обясни, че още преди въвеждането на еврото е избран подход, основан на анализ и диалог, а не на показни репресивни действия.
„Битуваха две философии – едната беше КЗК като отряд за борба с организираната престъпност рязко да влезе да прави проверки и да налага глоби, другата философия беше да влезем със спокоен секторен анализ“, каза Карадимов.
По думите му този анализ, започнал още през лятото, е бил насочен към т.нар. модерна търговия и е разкрил сериозни структурни проблеми.
„Анализът показа тежки деформации в сектора на храните, неравноправно положение в преговорите между производителите и търговските вериги“, посочи той. Карадимов уточни, че „големите надценки, за които говорихме, са за сметка на производителя, а не за сметка на потребителя“.
КЗК е дала тримесечен срок – до 10 февруари – за въвеждане на нормативни правила и регулиране на отношенията в сектора. Той подчерта, че в момента целия бизнес стои зад КЗК.
По отношение на крайните цени председателят на КЗК подчерта, че е избран внимателен подход.
„Когато става дума за крайните цени, преценихме, че формата на диалог е по-удачната“, заключи той.
Карадимов отчете, че избраният подход на саморегулация вече дава резултати при големите търговски вериги.
„Ние казахме, че разчитаме на саморегулация и какво се случи – преди Коледа големите вериги започнаха да обявяват замразяване на цени, много големи промоционални кампании, много по-обемни“, посочи той.
Карадимов подчерта, че сериозното предизвикателство остава в друг сегмент на пазара на храните – т.нар. традиционна търговия, визирайки кварталните и малките магазини. Според него там балансът на силите е обърнат.
„Там магазинът е в по-слабата позиция, а в по-силната е доставчикът, който му сменя всяка седмица цената“, обясни Карадимов и добави, че това принуждава търговците „или да повишат цената, или да свалят маржа си до степен, която ги поставя на границата на оцеляването“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
