Росен Карадимов: Преходът към еврото в първите му 10 дни протича без сътресения, въпреки апокалиптичните прогнози

Росен Карадимов: Преходът към еврото в първите му 10 дни протича без сътресения, въпреки апокалиптичните прогнози

10 Януари, 2026 09:52 467 31

Плавното въвеждане е резултат от сериозната предварителна работа на институциите и от избрания подход на диалог и секторен анализ, а не на внезапни репресивни проверки, коментира още шефът на Комисията за защита на конкуренцията

Росен Карадимов: Преходът към еврото в първите му 10 дни протича без сътресения, въпреки апокалиптичните прогнози - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова

Преходът към еврото в първите му 10 дни протича спокойно и без сътресения, въпреки предварителните апокалиптични прогнози. Това заяви в „Денят започва с Георги Любенов“ председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов. Той подчерта, че плавното въвеждане е резултат от сериозната предварителна работа на институциите и от избрания подход на диалог и секторен анализ, а не на внезапни репресивни проверки.

"Работата, която беше свършена зад кадър от изпълнителната власт, от НАП, КЗП и от нас като регулаторен орган, беше много и беше очевадно, че ще даде резултат“, допълни Карадимов.

Председателят на КЗК обясни, че още преди въвеждането на еврото е избран подход, основан на анализ и диалог, а не на показни репресивни действия.

„Битуваха две философии – едната беше КЗК като отряд за борба с организираната престъпност рязко да влезе да прави проверки и да налага глоби, другата философия беше да влезем със спокоен секторен анализ“, каза Карадимов.

По думите му този анализ, започнал още през лятото, е бил насочен към т.нар. модерна търговия и е разкрил сериозни структурни проблеми.

„Анализът показа тежки деформации в сектора на храните, неравноправно положение в преговорите между производителите и търговските вериги“, посочи той. Карадимов уточни, че „големите надценки, за които говорихме, са за сметка на производителя, а не за сметка на потребителя“.

КЗК е дала тримесечен срок – до 10 февруари – за въвеждане на нормативни правила и регулиране на отношенията в сектора. Той подчерта, че в момента целия бизнес стои зад КЗК.

По отношение на крайните цени председателят на КЗК подчерта, че е избран внимателен подход.

„Когато става дума за крайните цени, преценихме, че формата на диалог е по-удачната“, заключи той.

Карадимов отчете, че избраният подход на саморегулация вече дава резултати при големите търговски вериги.

„Ние казахме, че разчитаме на саморегулация и какво се случи – преди Коледа големите вериги започнаха да обявяват замразяване на цени, много големи промоционални кампании, много по-обемни“, посочи той.

Карадимов подчерта, че сериозното предизвикателство остава в друг сегмент на пазара на храните – т.нар. традиционна търговия, визирайки кварталните и малките магазини. Според него там балансът на силите е обърнат.

„Там магазинът е в по-слабата позиция, а в по-силната е доставчикът, който му сменя всяка седмица цената“, обясни Карадимов и добави, че това принуждава търговците „или да повишат цената, или да свалят маржа си до степен, която ги поставя на границата на оцеляването“.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 после

    4 1 Отговор
    ще има плач

    09:54 10.01.2026

  • 2 ма ДУРО

    8 1 Отговор
    Зетят на Нора Ананиева - комунистическата мафия - октопод....

    09:56 10.01.2026

  • 3 Пич

    11 1 Отговор
    За сметка на това , сътресението е в мозъка на Карадимов !!! Нормален човек не би се излагал да лъже чак толкова много !!!

    09:56 10.01.2026

  • 4 Провин

    12 1 Отговор
    Върви на куково лято, давам лева, връщат лева всеки път. Върви според вас у София. Излезте, България не е София.

    Коментиран от #18

    09:56 10.01.2026

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    12 1 Отговор
    САМО ДЕТО ЛИПСВА ЕВРО В МНОГО НСЕЛЕНИ МЕСТА.....ИНАЧЕ ВСИЧКО ПРОТИЧА ГЛАДКО....
    НА КОГО ГИ ПРИКАЗВАШ БЕ?

    09:57 10.01.2026

  • 6 Нищоправеца

    11 1 Отговор
    Абе търтей мързелив ненаяден. Я влез, в който и да искаш магазин да видиш за какъв бъркоч става въпрос бе. На всичко отгоре и другите търтей ненужни от КЗП и НАП са се юрнали и пишат актове на поразия. Нито един, повтарям НИТО ЕДИН от тези глупави актове няма да издържи в съд. Сако ще се налапате с бонуси за фиктивна работа и после разходите по делата ще ги плаща народа.... Аман от ненужни търтеи с огромни заплати!

    Коментиран от #17, #27

    09:57 10.01.2026

  • 7 Без сътресения

    7 1 Отговор
    Като на Панахида.

    09:57 10.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Някой виждал ли е от новите български евро банкноти от 2025 г.Има само стари.

    Коментиран от #25

    09:57 10.01.2026

  • 9 Провин

    6 0 Отговор
    и цените лееееко нагоре, ще стане "по две"

    09:57 10.01.2026

  • 10 кой му дреме

    2 3 Отговор
    туй ще са единствените парламентарни избори
    после идват президентските и ставаме руска губерния
    от 1ви догодина сме приели рублата

    09:57 10.01.2026

  • 11 Аква

    5 1 Отговор
    10 януари 1944г. Американски самолети сриват София със земята, жертви много, ранени безчет, руини и смърт. БЪЛГАРИНО, ПОМНИ!

    Коментиран от #16

    09:57 10.01.2026

  • 12 Да ви го

    4 0 Отговор
    .... в еврото🤬

    09:58 10.01.2026

  • 13 Много Рошльовци в таз държава

    5 1 Отговор
    и всичките компетентни 😂

    09:58 10.01.2026

  • 14 Булпсихопатъ

    7 0 Отговор
    Търговците се гърчат. Счетоводителите са в полусън полукома и тих ужас. Потребителите са в паника пред банките. Касиерите треперейки броят по четири пъти. Всичко е спокойно вода има за всички ,казва капитана на потъващия кораб.

    Коментиран от #28

    09:58 10.01.2026

  • 15 У йо

    4 0 Отговор
    Па разит

    10:01 10.01.2026

  • 16 Шмайзер

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Аква":

    10 януари 2026г. На българска територия в Безмер започва изграждането на военна американска база!

    Коментиран от #22

    10:01 10.01.2026

  • 17 Стига

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Нищоправеца":

    си завиждал. Ти защо не си станал търтей, Ами нищоправиш и гладуваш? И научи кога се пише "и", кога "й".

    Коментиран от #23

    10:02 10.01.2026

  • 18 Магазинер

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Провин":

    Ами така е. Банките, които трябваше да извършат цялата подмяна( а не магазини и заведения) пърдяха в първите 4 дни и си лежаха на топло. Отде да вземем евра? Сега всички е с комисионна -

    10:02 10.01.2026

  • 19 Тц, тц, тц!

    4 0 Отговор
    Тоя и като млад си беше лъжец!

    10:02 10.01.2026

  • 20 ЕВРОТО ВЪН

    2 0 Отговор
    ОТ БЪЛГАРИЯ.

    10:03 10.01.2026

  • 21 Дик диверсанта

    2 1 Отговор
    Комсомолски секретар и евро са несъвместими неща.

    10:03 10.01.2026

  • 22 Дик диверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Шмайзер":

    Нали дебилите тръбяхте от 10 години, че имало американски бази?

    10:05 10.01.2026

  • 23 Нищоправеца

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Стига":

    Ей тапет неук, копирай поста ми си го постави на стената и като намериш правописна грешка ми се обади. Опазил господ да завиждам на лентяй-лаладжия на държавна заплата (колкото и да е тя). На такива просто съм им бесен а най-вече се дразня на олигофрени като теб

    10:05 10.01.2026

  • 24 Протича за сметка на народа

    0 0 Отговор
    Без сътресения за управляващите.

    10:06 10.01.2026

  • 25 Дик диверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Не ти трябват, когато пътуваш в чужбина ще трябва да обменяш за Гърция с гръцко евро, за Испания с испанско, за Чехия с чешко. и т.н.

    Коментиран от #29

    10:06 10.01.2026

  • 26 гост

    0 0 Отговор
    При социализма имало ГЕРОНТОКРАЦИЯ /Управление на старците/? Я ги вижте сега: Роската на 72, Боко - на 66, ами дъртия фъфлек Иванов- на КЕВР на колко беше? Ами погледнете света: Тръмпоча - на 80, Путин - на 75, Другаря Си - на 72, ами бабата дето шамари Макарона и го управлява?, ами Ердо - на 71 и т.н. и т.н.

    10:07 10.01.2026

  • 27 Дик диверсанта

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Нищоправеца":

    В България има 610 000 рос дебила официално регистрирани. Тези дебили работят някъде, ето защо всеки един процес става бъркоч.

    Коментиран от #31

    10:08 10.01.2026

  • 28 Магазинер

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Булпсихопатъ":

    Описал си го точно! добре е да го пише още някой освен мен та да разберат олигифрените, които драскат във форума, че отново всичко е пълна каша

    10:08 10.01.2026

  • 29 Питам:

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дик диверсанта":

    Пишман диверсанта: Чехия от кога прие еврото?

    10:09 10.01.2026

  • 30 Петя на моята Петя

    0 0 Отговор
    Росене Росене пилците се броят на есен.

    10:09 10.01.2026

  • 31 Нищоправеца

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Дик диверсанта":

    Така е! ....за огромно съжаление и докато няма стабилно мнозинство и управление, бройката им само ще расте

    10:10 10.01.2026

