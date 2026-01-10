Новини
Шефът на КЗП: Ако търговецът има наличност в евро, рестото трябва да се връща изцяло в евро

Шефът на КЗП: Ако търговецът има наличност в евро, рестото трябва да се връща изцяло в евро

10 Януари, 2026 10:35

Потребителите не могат да бъдат принуждавани да плащат само с банкова карта. Клиентът има право да избере плащане в брой – в левове или евро, или с карта, коментира още Александър Колячев

Шефът на КЗП: Ако търговецът има наличност в евро, рестото трябва да се връща изцяло в евро - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От сряда работи координационен център, който ще подпомага наблюдението и контрола при въвеждането на еврото. Темата с проблемите за потребителите около преминаването от лев към евро коментирана в предаването „Тази събота и неделя“ председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев.

КЗП е установила случаи и е получила сигнали за търговци, които връщат ресто само в левове. По думите на Колячев законът е категоричен: ако търговецът има наличност в евро, рестото трябва да се връща изцяло в евро, независимо дали плащането е направено в левове или в евро. Единственото изключение е при изчерпана наличност в евро, когато по изключение може да се върне ресто в левове.

Потребителите не могат да бъдат принуждавани да плащат само с банкова карта. Клиентът има право да избере плащане в брой – в левове или евро, или с карта.

КЗП вече има жалби за бензиностанции и търговски обекти, въвели плащане само с карта — практика, която подлежи на санкции.

Глобите за нарушения започват от 5000 лева и могат да достигнат значително по-високи размери. При първи нарушения КЗП прилага по-ниски санкции, но при повторни — глобите ще бъдат в горната граница.

При съмнение за фалшива банкнота търговецът може да откаже да я приеме. Препоръката на полицията е банкнотата да бъде проверена в районно управление. Ако не е фалшива, тя се изземва без санкция за притежателя. Опитът за разпространение на фалшиви пари е престъпление, припомнят институциите.

С въвеждането на еврото сигналите към КЗП нарастват:

4152 жалби само за последната седмица

1400 телефонни консултации

Най-честите оплаквания са за:

неправилно превалутиране

отказ от плащане в брой

изискване на точни суми

отказ за продажба на билет в градския транспорт при липса на дребни

КЗП е извършила масирани проверки в училищни столове в София след сигнали за повишение на цените с между 5% и 50% и неправилно превалутиране.

Съвместно със Столичната община проблемът е решен, а цените са върнати на старите нива. Санкциите за доставчиците на храна са между 5000 и 200 000 лева. Подобни проверки предстоят и в цялата страна.

Банки и обмяна на валута

По време на задължителния безплатен период за обмяна банките нямат право да изискват такси. Контролът в този сектор е от компетентността на БНБ. КЗП отбелязва, че не всички сигнали се потвърждават при проверка.

КЗП работи с „тайни клиенти“ и в тясно сътрудничество с НАП. Проверките се извършват както по сигнали, така и тематично.

Комисията започна мащабни проверки на паркинги заради драстични увеличения на цените — например от 4 лева на 4 евро или от 320 лева месечно на 200 евро. При липса на икономическа обосновка се предвиждат санкции.

КЗП проверява цените и чрез сайтове, мобилни приложения и данни от касовите апарати, за да сравни стойностите преди и след въвеждането на еврото.

Комисията призовава потребителите да подават сигнали при съмнения за нарушения, а търговците — да спазват стриктно закона, тъй като контролът ще се засилва.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крадци

    21 2 Отговор
    До кога ще мамите народа.

    10:37 10.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    22 8 Отговор
    Евро няма.Особено дребни.Къде е новото българско евро от 2025г.Има само стари от валутния резерв и са само едри банкноти.Как да връщаме?

    Коментиран от #6

    10:37 10.01.2026

  • 3 Ако , е вашето Аки

    19 3 Отговор
    Търговците нямат щото държавата няма. Затова не сте им дали.

    Коментиран от #4

    10:39 10.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    19 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ако , е вашето Аки":

    Ходих в банката и ми дадоха пет банкноти по 50 евро.Нямали повече.Как да връщам?

    10:41 10.01.2026

  • 5 Обмяната лев-евро в БГ.

    21 1 Отговор
    Е недоизкусурена и некадърна като всяка друга работа на ГЕРБ.

    10:41 10.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 !!!!!

    14 3 Отговор
    Трябва, ама не връщат. Вчера бях в Билла, Кауфланд и DM. И в трите магазина имаха евро в касата,а връщаха лева ако плащаш в лева. Къде е контрола на държавата, питам?
    .

    Коментиран от #8

    10:41 10.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    9 6 Отговор

    До коментар #7 от "!!!!!":

    Във Фантастико им развалих левове за да ми върнат ресто.Нямат дребни нито левове нито евро.

    10:43 10.01.2026

  • 9 Гарантирано от атлантите

    18 2 Отговор
    Хаосът е пълен. В малките български вериги магазини и в кварталните магазинчета дадеш ли левове, връщат ти само в левове, платиш ли им в евро, пак се ослушват да ти върнат ресто в левове. Банките си налагат техни си такси и правила според както им изнася. Къде ви са еврата, къде ви са законите?!

    Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!

    10:53 10.01.2026

  • 10 Киро

    8 0 Отговор
    ако, ама не. Излезте от София и вижте - ще ви върна у лева? Ам върни. Нищо друго не предлагат.

    10:56 10.01.2026

  • 11 az СВО Победа 80

    8 2 Отговор
    Никой не му слуша на тоя шиткойн простотиите!

    Навсякъде масово щом платиш в лева ти връщат в лева и така трябва да бъде, аз например настоявам да ми връщат в лева.

    До края на януари, поне засега, левът е официално разплащателно средство.

    11:02 10.01.2026

  • 12 Скрийте ги тия

    13 2 Отговор
    Канцеларски мишки те незнаят на кой свят живеят .

    11:06 10.01.2026

  • 13 Нашата неповрътливост

    5 1 Отговор
    ще продължи живота на лева. И така ще бъдат доволни всички: и тези, които искаха еврото, и онези, които викаха "Искаме си лева!". Само ние ги можем тези работи. Но защо пък не?! Така или иначе, всичко е суета - било лев, било евро. Голяма работа!

    11:08 10.01.2026

  • 14 ЕДИН ЧОВЕК

    14 1 Отговор
    Масова практика е плащаш в лева и ти връщат в лева , не връщат в евро. Един куп агенции, комисии на хранилката ама полза от тех никаква. От тези които ни набутаха в разпадащият се ЕС също никаква полза за народа, те си напълниха обаче банковите сметки и буркан банк за сметка на народа. Подкупни марионетки.

    11:10 10.01.2026

  • 15 Булпсихопатъ

    6 0 Отговор
    КЗП не е на главата на всеки търговец. АКО е дума която мирише и цапа на гаща.

    11:11 10.01.2026

  • 16 Не разбрах

    4 0 Отговор
    "Ако не е фалшива, тя се изземва без санкция за притежателя." Кое се изземва, защо?

    Коментиран от #22

    11:20 10.01.2026

  • 17 Поредният….

    4 1 Отговор
    ….на който се привиждат розови слончета!!!

    11:21 10.01.2026

  • 18 Така да се каже

    6 1 Отговор
    Значи левът е устойчивата разплащателна система, еврото не става. Евро за пред чужденците, народа си кара с левовете.

    11:23 10.01.2026

  • 19 Стенли

    2 1 Отговор
    Тъй тъй всичко върви плавно и спокойно, плавно и спокойно се вдигат цените е някои не чак толкова плавно като примерно личната карта от осемнадесет лв стана петнайсет евро и едно обикновено подстригване от двайдесет лв стана петнайсет евро ама ся кво да прайми нали сме в клуба на богатите 😁

    11:33 10.01.2026

  • 20 мхмх

    2 1 Отговор
    От 10 дни ме пълнят само с дребни български стотинки. Не знам кой какво трябва да прави, но явно целта на търговците е ние да плащаме 2 до 6% комисионна за оедряване на парите.

    11:34 10.01.2026

  • 21 ахаааа

    3 0 Отговор
    Ами то така, ама никъде не се спазва. Магазините имат евро, но връщат в лева. Явно никой не следи или глобите са много ниски.

    11:34 10.01.2026

  • 22 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Не разбрах":

    щот е фалшива и пиеш студена вода

    11:34 10.01.2026

  • 23 Адвокат Семерджиев

    1 0 Отговор
    Комисии,дублиращи функциите на НАП, нямат законово право да съществуват.

    11:36 10.01.2026

  • 24 55 от Козлодуй

    0 0 Отговор
    Тоя май не живее в България . Пълен некадърник .

    11:39 10.01.2026

