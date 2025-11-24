Млад мъж загина след ужасяващ инцидент на пътя Хасково - Кърджали, съобщават от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Рано сутринта в понеделник той е изгорял жив в камиона си.

Сигнал за горящ товарен автомобил е бил подаден тази сутрин в 5,05 часа на спешния телефон.

На пътя Хасково – Кърджали, на входа за село Горно Войводино, община Хасково, влекач „Ман“ е излязъл от платното по посоката си на движение, обърнал се е странично в канавката и се е самозапалил.

От пламъците в кабината е починал 33-годишният водач от град Раковски.