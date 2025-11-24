Млад мъж загина след ужасяващ инцидент на пътя Хасково - Кърджали, съобщават от Областната дирекция на МВР в Хасково.
Рано сутринта в понеделник той е изгорял жив в камиона си.
Сигнал за горящ товарен автомобил е бил подаден тази сутрин в 5,05 часа на спешния телефон.
На пътя Хасково – Кърджали, на входа за село Горно Войводино, община Хасково, влекач „Ман“ е излязъл от платното по посоката си на движение, обърнал се е странично в канавката и се е самозапалил.
От пламъците в кабината е починал 33-годишният водач от град Раковски.
1 честен ционист
Коментиран от #9
11:25 24.11.2025
2 РЕАЛИСТ
Коментиран от #11
11:25 24.11.2025
3 Ужас
Коментиран от #5
11:26 24.11.2025
4 затова има пожарогасители
11:27 24.11.2025
5 честен ционист
До коментар #3 от "Ужас":Или пиян
Коментиран от #7
11:28 24.11.2025
6 Хора сме
11:29 24.11.2025
7 Не така
До коментар #5 от "честен ционист":Не давай оценка без да знаеш. Не е редно.
Коментиран от #8
11:30 24.11.2025
8 честен ционист
До коментар #7 от "Не така":Може и да не е редно, но е статистически твърде вероятно.
11:39 24.11.2025
9 Видовден
До коментар #1 от "честен ционист":Това е кървавият данък за откраднатият асфалт от Борисов и шайката ГЕРБ!
11:40 24.11.2025
10 то така им приключва житейския път
11:41 24.11.2025
11 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Кви са тези минуси, бе. Христо Ботев в загинал на 28 години и никой никога не е рекъл, че млад човек е загинал.
Коментиран от #13
11:53 24.11.2025
12 кодекс на труда
11:59 24.11.2025
13 Да-а-а.
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Дори Митко Палаузов вече не е герой,а бил семейна грешка.
12:04 24.11.2025