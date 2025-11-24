Новини
Млад мъж загина след ужасяващ инцидент на пътя Хасково - Кърджали

24 Ноември, 2025 11:21 2 034 13

  • изгорял-
  • камион-
  • хасково - кърджали

Млад мъж загина след ужасяващ инцидент на пътя Хасково - Кърджали - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Млад мъж загина след ужасяващ инцидент на пътя Хасково - Кърджали, съобщават от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Рано сутринта в понеделник той е изгорял жив в камиона си.

Сигнал за горящ товарен автомобил е бил подаден тази сутрин в 5,05 часа на спешния телефон.

На пътя Хасково – Кърджали, на входа за село Горно Войводино, община Хасково, влекач „Ман“ е излязъл от платното по посоката си на движение, обърнал се е странично в канавката и се е самозапалил.

От пламъците в кабината е починал 33-годишният водач от град Раковски.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 9 Отговор
    Тези тирове имат ли алкозамоци в кабините?

    Коментиран от #9

    11:25 24.11.2025

  • 2 РЕАЛИСТ

    3 9 Отговор
    Млад, млад , ама бил 33 годишен. Това е Христова възраст, бе.

    Коментиран от #11

    11:25 24.11.2025

  • 3 Ужас

    10 0 Отговор
    Сигурно е бил затиснат или в безсъзнание . Пак черен ден.

    Коментиран от #5

    11:26 24.11.2025

  • 4 затова има пожарогасители

    0 10 Отговор
    каквото там кара ако се запали да ходи и да гаси . незнам някой да му гори рейса, колата,камьона и нищо да не прави . в жилищата по наредба ако се разгори пожар се напуска първо . после се дава сигнал . сигурно и в камьона би следвало да е същото . но си има пожарогасител .

    11:27 24.11.2025

  • 5 честен ционист

    0 11 Отговор

    До коментар #3 от "Ужас":

    Или пиян

    Коментиран от #7

    11:28 24.11.2025

  • 6 Хора сме

    23 1 Отговор
    Преди Ганчо да се изплюе, да му кажа че е той не е безсмъртен. Имайте поне малко уважение.

    11:29 24.11.2025

  • 7 Не така

    18 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Не давай оценка без да знаеш. Не е редно.

    Коментиран от #8

    11:30 24.11.2025

  • 8 честен ционист

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Не така":

    Може и да не е редно, но е статистически твърде вероятно.

    11:39 24.11.2025

  • 9 Видовден

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Това е кървавият данък за откраднатият асфалт от Борисов и шайката ГЕРБ!

    11:40 24.11.2025

  • 10 то така им приключва житейския път

    1 4 Отговор
    правителства и кметове все говорят как правят всичко за млади мъже . такси , зони , ваксини вкарват с валута , нови коли, нови магистрали , а не виждат че намалява населението . няма хора . не от всеки става шофьор . в 5 сутринта да изпадне от пътя . некадърност .

    11:41 24.11.2025

  • 11 РЕАЛИСТ

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Кви са тези минуси, бе. Христо Ботев в загинал на 28 години и никой никога не е рекъл, че млад човек е загинал.

    Коментиран от #13

    11:53 24.11.2025

  • 12 кодекс на труда

    5 0 Отговор
    Не се спазва работното време и времето за почивка.Това е основна предпоставка за много трагедии на пътя.Липсват и човешки паркинги на които да спре,да вечеря,да се изкъпе като човек и да поспи.

    11:59 24.11.2025

  • 13 Да-а-а.

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Дори Митко Палаузов вече не е герой,а бил семейна грешка.

    12:04 24.11.2025

