Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се, както си иска

Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се, както си иска

25 Ноември, 2025 13:09 1 636 56

Къде е ГДБОП, къде е вътрешното министерство, как може 8 месеца никой да не го пита какво е имало в този камион, какво е возил, какво е правил във Видин два дни преди да убие Сияна

Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се, както си иска - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Подсъдимият по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна - Георги Александров заяви пред съда, че ще даде обяснения след изслушването на комплексната съдебна-автотехническа експертиза и пред автоекспертите. В залата в този момент се разпитва собственикът на паркинга, където на отговорно пазене са оставени катастрофиралите камион и лек автомобил. Оказа се, че товарът не е бил задържан, а камионът и ремаркето са напускали паркинга няколко пъти, посочи БНТ.

Николай Попов, баща на Сияна: "Тирът си е управляван от собствениците, разкарван напред-назад, докато ние от колата на дядото на Сияна не можем да вземем един лист хартия, защото е под строга охрана, а този камион се разхожда както си иска, той и до момента не е задържан, с протокола за оглед на местопроизшествието се изземат веществените доказателства, този камион липсва, само пише, че е закаран на паркинг. Къде е ГДБОП, къде е вътрешното министерство, как може 8 месеца никой да не го пита какво е имало в този камион, какво е возил, какво е правил във Видин два дни преди да убие Сияна, след като е трябвало да почива само 24 часа, какъв е бил маршрутът му, какво се крие зад цялата тази история? Как така е освободен, той буквално на другия ден е започнал да се разкарва из страната."

Пред Съдебната палата в Плевен граждани се събраха на протест срещу войната по пътищата и с искане за справедливост по делото за катастрофата, при която на 31 март тази година загина 12-годишната Сияна Попова. В Окръжния съд на Плевен днес се провежда пето поред заседание. В зала са се явили за разпит шестима свидетели и четири вещи лица.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1111

    33 2 Отговор
    В държавата на мутрите "под охрана" са само опозиционерите. Питате се защо е така ли? Защото когато има избори си стоите У ДОМА!

    Коментиран от #2, #5, #8

    13:11 25.11.2025

  • 2 Не вярно

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "1111":

    Одим за гъби.

    13:13 25.11.2025

  • 3 Сила

    38 7 Отговор
    Само си представете къде щеше да е тоя и какво щеше да продължава да си върши ако не му се беше случило това ....дали щеше да му пука за децата на другите , на него и приятелчетата му герберопитеци !!?

    Коментиран от #4

    13:13 25.11.2025

  • 4 честен ционист

    35 11 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    То и сега не му пука. Просто си заработва хонорара.

    Коментиран от #9

    13:16 25.11.2025

  • 5 Прав си!

    29 1 Отговор

    До коментар #1 от "1111":

    Разбирам го бащата, но той трябва да е наясно, че докато двамата Мазни и Охранени екземпляра, Тиквата Борисов и Пеевски не бъдат изправени на подсъдимата скамейка, нищо добро не чака България.

    13:16 25.11.2025

  • 6 Сталин

    37 2 Отговор
    Камиона не е подсъдим и е свободен да ходи където си иска

    Коментиран от #37

    13:17 25.11.2025

  • 7 Опааа

    44 6 Отговор
    Много дразни тоя!

    13:18 25.11.2025

  • 8 Сталин

    20 6 Отговор

    До коментар #1 от "1111":

    А тези които гласувате трябва да бъдат арестувани за съучастие в престъпление срещу държавата защото гласуват за криминалния картел на Тиквата и Прасето

    Коментиран от #18

    13:18 25.11.2025

  • 9 стелт

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    ЛЕВАК!!!

    13:26 25.11.2025

  • 10 козметичен салон Сияна, скубим вежди

    10 7 Отговор
    аз шь вь упрая

    Коментиран от #16

    13:27 25.11.2025

  • 11 Иванчо

    11 0 Отговор
    Навремето се говореше за превенция на престъпленията. Превенцията е задължение на МВР.
    Но..... МВР се промени...стана фирма , от фирмите на Пеевски и превенция няма. Има лапане на заплати от народната пара, а през работно време - удобно возене и тестване на новите бмв-та.

    13:27 25.11.2025

  • 12 козметичен салон Сияна, скубим вежди

    7 8 Отговор
    по лична карта съм турчин
    отделно съм с фалшив ТЕЛК и харесвам малки момченца

    13:28 25.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ДрайвингПлежър

    15 4 Отговор
    Става досаден, както и вие - други катастрофи не са ли ставали, други хора не са ли загивали по пътищата, че н надувате главата с този?

    13:30 25.11.2025

  • 15 Манол

    29 2 Отговор
    А защо дядото е поставил синия буркан на покрива?Какво ни показва това действие?Това е предпоставка,намерение да се кара бързо.Негова е вината,че детето е без колан и на предна седалка.Още в първите минути обвиниха шофьора,че не бил помагал,пиел кафе и други свободни обвинения.Не,не защитавам никого.Факт е,че детето е без колан.Въпроса е с каква скорост се е движела колата.Няма и следи.

    13:30 25.11.2025

  • 16 стрина

    24 3 Отговор

    До коментар #10 от "козметичен салон Сияна, скубим вежди":

    Абе,това дете майка няма ли?Един път не се появи.

    Коментиран от #27

    13:35 25.11.2025

  • 17 Ии па ли тоя беее

    13 1 Отговор
    Аман аман аман

    13:39 25.11.2025

  • 18 1111

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    От сталинисти нищо друго не може да се очаква, освен репресии срещу упражняващите демократичните си правила! За такива като теб - БЕЛЕНЕ, за да опиташ собственото си лекарство!

    Коментиран от #20, #31, #45

    13:44 25.11.2025

  • 19 Разкарайте го тоя ненормалник

    15 2 Отговор
    Това ли леке с болния си мозък ще диктува процеса?!
    Коуп елето е дядката !
    Писна ми от тая измет
    Втори ден само с него ни занимавате!
    Ай на мам у ката

    13:47 25.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Веселин

    13 1 Отговор
    Герберасткия пе н д ел да ходи да плаче в Зайчарника на рамото на Вожда си, който открадна милиарди от пътищата.

    13:49 25.11.2025

  • 22 Да попитам

    19 1 Отговор
    А защо дядото е карал със 130 км/ч и сложил Синята лампа, дадена от зет му, на когото пък Тиквата я е подарил в пълно нарушение със Закона ???

    13:50 25.11.2025

  • 23 Наташа

    7 1 Отговор
    Чудно ми е защо този дразнител се стриже като магаре през март.Не е плешив.Навремето остригани бяха единствено затворници,войници и децата по селата защото нямаше хигиена.О,времена.О,нрави!Има плешиви мъже които са дори красиви.Но да си стрижеш косата?Какво искаш да ни кажеш?

    Коментиран от #52

    14:03 25.11.2025

  • 24 Мария Атанасова

    12 3 Отговор
    Не се излагай. Пишеш глупости, диктувани от един психопат!
    Камионът го няма, хем липсва, хем се разхожда напред- назад????
    Този е напълно побеснял!
    Да затворим границите ли, кажи бе Бащата?!
    Или да спрем Земята да се върти!

    14:05 25.11.2025

  • 25 Троянец

    11 2 Отговор
    Къде е ГДБОП, къде е вътрешното министерство.... как може осем месеца да крият алкохолната проба на Тъста ти и да мълчат за синия буркан-на частната кола на пожарникар?

    14:05 25.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Град Козлодуй

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "стрина":

    Как да се появи-като знае ИСТИНАТА?! А ИСТИНАТА е,че дядката пожарникар е бил пиян като талпа!

    14:07 25.11.2025

  • 28 БТВ

    7 1 Отговор
    По досаден е и от Жоро Игнатов тоя..👀

    14:08 25.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 шаа

    5 1 Отговор
    този вече има нов прякор - мерудията, заслужил го е с всеобщи усилия, както свои, така и на мисирките, които ни тровят всеки ден с пр акциите му

    14:09 25.11.2025

  • 31 НЕ МИ РЕДАКТИРАЙТЕ ПОСТОВЕТЕ!

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "1111":

    ПОМНЯ КАКВО НАПИСАХ!

    Коментиран от #36, #44

    14:12 25.11.2025

  • 32 Лу М-Пен

    5 1 Отговор
    Алооооо МВР-то! Бегом да арестувате камиона!Как не го е срам този камион да се разхожда където си ще!То верно Шенген Шенген ама айде да се спре!И без това знае,че е следствен!Алоо МВР-то! Кво чакате та не издавате ЕЗА и да обявите камиона с червена бюлетина?!

    14:14 25.11.2025

  • 33 Смешник

    4 1 Отговор
    Тоя омръзна вече на всички

    14:16 25.11.2025

  • 34 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    Тоя е като Зеле Н ски! Която TV да пуснеш,в който сайт да влезеш,което радио да слушаш- все тоя излиза! Дойде ни байгън от тоя наВ лек!

    14:20 25.11.2025

  • 35 Тираджиев

    4 2 Отговор
    Че то камионът не се движи сам, едва ли е от тия модерните без водач. Някой го е управлявал. Товарът пък е стока, която най-вероятно е била нужна на някой и сега се употребява. Иначе има загуби... и още нещо, така лекичко не прекалихте ли с този, вече да ни го показвате по няколко пъти на ден?

    Коментиран от #38

    14:20 25.11.2025

  • 36 Йосиф Висарионович-Сталин

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "НЕ МИ РЕДАКТИРАЙТЕ ПОСТОВЕТЕ!":

    Някой пък с теб ще се занимава.Айде у лево.

    Коментиран от #39

    14:21 25.11.2025

  • 37 ТИРАУБИЕЦ Е ОРЪЖИЕТО ЗА

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    УТРЕПВАНЕТО. ТРЯА ДА Е ПОД ЗАПОР.ЧУДЯ СЕ ШО ЪОЛКОЗ МИНУСИ ИМА АЗ ОЧАКВАХ СССИКИ ДА СА ГОВЕДА А ТО ИМАЛО ЕДИН ДЕТ НЕ Е...

    14:22 25.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 1111

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Йосиф Висарионович-Сталин":

    Да, с мен, не с отдавна умрели мумии като теб!🖕

    Коментиран от #41

    14:26 25.11.2025

  • 40 От последния час:

    3 1 Отговор
    Граждани и Гражданки! Стойте си по домовете!Камион без водач обикаля по пътищата строени от Боко и кара с превишена скорост от 13 км! Опасен е както за себе си-така и за околните!Не признава ни синя лампа-ни вие с колко карате! Камиона беглец е фантом и никой не знае къде и по кой пътища се движи! Аз само знам-че се движи! По достоверна информация даже се самотовари и самостоварва!Какво кара-все още не знам,но на следващия протест- ще ви светна! За сега само мога да кажа,че институциите не си вършат работата! Аз продължавам да Ви досаждам....защото така ми е писано!Пазете се! Ваш: КОЛЬО ПОПИТО.....

    14:32 25.11.2025

  • 41 Йосиф Висарионович-Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "1111":

    Мумия Мумия- ама ИМЕ в Историята! А ти кой беше,че едва ли някой се сеща?

    14:33 25.11.2025

  • 42 Напълни се

    1 2 Отговор
    С коментатори психопати

    Коментиран от #46

    14:46 25.11.2025

  • 43 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    "Има шофьор- ИМА ПРОБЛЕМ!НЯМА шофьор-НЯМА ПРОБЛЕМ!" Дайте сега заради този изплискал легена човечец-да забраним движението на автомобили по пътищата!По-неговата разбита психика излиза,че всеко щофьор е бъдещ убиец!Писна ми от този! Психиатрите-ревът за заплати!Ами заслужете си ги!Хващайте го тоя и го лекувайте!Ако не става-да хваща трамвая за Патагония!

    15:10 25.11.2025

  • 44 Кинчо Билобата

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "НЕ МИ РЕДАКТИРАЙТЕ ПОСТОВЕТЕ!":

    А хапчетата пи ли си?! Гинко Прим Макс взе ли?!

    15:12 25.11.2025

  • 45 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "1111":

    Оди се упражнявай в Северна Корея или Израел.

    15:33 25.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ту-Ту УУУУУУ

    1 0 Отговор
    .....комемтатори-пси Х о-пати,камони пр Израци......какво да правиш?!Такива са фактите тук!Като не ти изнася.....Терминала го знаеш!

    15:38 25.11.2025

  • 52 Таня

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Наташа":

    Защо "Като......" Той си е .......

    15:44 25.11.2025

  • 53 Куче ППдемократ

    1 0 Отговор
    Оставете другото, но и кучето на шофьора спокойно се разхожда на свобода! Бау!

    15:45 25.11.2025

  • 54 Това нищожество,

    1 0 Отговор
    Производно на Борисов, защо ощетне в ареста с тъста си?
    Попов- гладно за слава проклятие, заминавай при детето си!
    Стигал си тровил въздуха, който дишаме!

    16:16 25.11.2025

  • 55 Троянец

    1 0 Отговор
    To верно,че тоя е Николай и Никулден наближава,но тоя смешник взе цяла България за шарани!Кажи за тъста ти с колко промила е бил и защо пожарникар ползва синя лампа на собствения си автомобил!

    16:31 25.11.2025

  • 56 КАТ-ПП

    2 0 Отговор
    СВОБОДА за Георги Александров! ПРОТЕСТ трябва да има за него а не за Благо "кмета"! Който е виновен-да си носи последствията в Затвора!Георги Александров е невинен за смъртта на детето! При всяко ПТП се взима алкохолна проба от участниците!На Георги Александров пробата е ОТРИЦАТЕЛНА! Къде е пробата на пожарникаря?!Бил е пиян като кирка-за това и реакцията му е била такава!С колко км. се е движел?!ЗАЩО НЕ КАЗВАТЕ?! А Георги Александров е в предварителен арест!ЗАЩО?!

    16:37 25.11.2025

