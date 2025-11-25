Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се, както си иска

Подсъдимият по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна - Георги Александров заяви пред съда, че ще даде обяснения след изслушването на комплексната съдебна-автотехническа експертиза и пред автоекспертите. В залата в този момент се разпитва собственикът на паркинга, където на отговорно пазене са оставени катастрофиралите камион и лек автомобил. Оказа се, че товарът не е бил задържан, а камионът и ремаркето са напускали паркинга няколко пъти, посочи БНТ.
Николай Попов, баща на Сияна: "Тирът си е управляван от собствениците, разкарван напред-назад, докато ние от колата на дядото на Сияна не можем да вземем един лист хартия, защото е под строга охрана, а този камион се разхожда както си иска, той и до момента не е задържан, с протокола за оглед на местопроизшествието се изземат веществените доказателства, този камион липсва, само пише, че е закаран на паркинг. Къде е ГДБОП, къде е вътрешното министерство, как може 8 месеца никой да не го пита какво е имало в този камион, какво е возил, какво е правил във Видин два дни преди да убие Сияна, след като е трябвало да почива само 24 часа, какъв е бил маршрутът му, какво се крие зад цялата тази история? Как така е освободен, той буквално на другия ден е започнал да се разкарва из страната."
Пред Съдебната палата в Плевен граждани се събраха на протест срещу войната по пътищата и с искане за справедливост по делото за катастрофата, при която на 31 март тази година загина 12-годишната Сияна Попова. В Окръжния съд на Плевен днес се провежда пето поред заседание. В зала са се явили за разпит шестима свидетели и четири вещи лица.
