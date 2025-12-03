Химически тоалетни паднаха от камион на АМ „Тракия“

Камион изсипа химически тоалетни на магистрала „Тракия“ в лентата за София, малко преди града, съобщи БГНЕС.

Мобилните WC кабинки са се стоварили в аварийната лента в района на отбивката за Равно поле. За щастие, движещите се по автомагистралата коли не са ударени от тоалетна в движение. Кабинките са нови и неупотребявани. Шофьорът на камиона веднага е отбил и е направил опит сам да събере изпадналия товар.

Загинали са двама души, а 8 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната, отчетоха тази сутрин от МВР. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са девет. В София са регистрирани 26 леки катастрофи и една тежка, загинал е един човек. От началото на месеца са станали 38 катастрофи с осем загинали и 43 ранени.