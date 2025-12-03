Новини
Химически тоалетни паднаха от камион на АМ „Тракия“

Химически тоалетни паднаха от камион на АМ „Тракия“

3 Декември, 2025 12:18 837 21

  • химически тоалетни-
  • ам тракия-
  • камион

Te са се стоварили в аварийната лента, малко преди София

Химически тоалетни паднаха от камион на АМ „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Камион изсипа химически тоалетни на магистрала „Тракия“ в лентата за София, малко преди града, съобщи БГНЕС.

Мобилните WC кабинки са се стоварили в аварийната лента в района на отбивката за Равно поле. За щастие, движещите се по автомагистралата коли не са ударени от тоалетна в движение. Кабинките са нови и неупотребявани. Шофьорът на камиона веднага е отбил и е направил опит сам да събере изпадналия товар.

Загинали са двама души, а 8 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната, отчетоха тази сутрин от МВР. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са девет. В София са регистрирани 26 леки катастрофи и една тежка, загинал е един човек. От началото на месеца са станали 38 катастрофи с осем загинали и 43 ранени.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Баце ЕООД

    16 0 Отговор
    Кво друго освен някой кенеф да ти се изтипяса на пътя

    12:20 03.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    11 0 Отговор
    УСЕТИХА,ЧЕ ДВЕТЕ ПРАСЕТА ЩЕ СЕ НАSE,,РАТ ОТ СТРАХ...

    12:20 03.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 0 Отговор
    Дали са били празни🤔🤔🤔

    Коментиран от #12

    12:21 03.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Никси

    3 0 Отговор
    Епа варка завалията че некой се е Ос...л до ушите !!!.

    12:29 03.12.2025

  • 12 Никси

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Е щом си любопитен , пали колата и ходи да провериш !!!.

    12:31 03.12.2025

  • 13 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Всячески се мъчат да ми унищожат бизнеса

    Коментиран от #16

    12:34 03.12.2025

  • 14 Марко Поло

    6 0 Отговор
    Дори в Пакистан и Индия няма такава простотия,такова безхаберие.

    12:39 03.12.2025

  • 15 име

    2 0 Отговор
    Мал шанс му се вика на това! На късметлии, като зельо, им изпада златна тоалетна чиния и кво да прави човека, сложил си я в апартамента! За каръците, химически тоалетни!

    12:43 03.12.2025

  • 16 НА КОМШИЯТА МУ ГО

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    УНИЩОЖИХА СЛЕД 35 Г ТРУД.ДВАЙСЕ ШАПКАДЖИИ МУ БЛОКИРАХА ЗЕЛЕНЧУКА ШОТО БИЛ ОПГ В ПРОИЗВОДСТВО НА ТИКВИЧКИ И КРАСТАВИЦИ.....!?!?!?!!

    12:46 03.12.2025

  • 17 Нека да пиша

    3 0 Отговор
    Ау,кенефу падна.. И,ся кво праим

    12:51 03.12.2025

  • 18 Как

    0 0 Отговор
    Пълни ли бяха като паднаха?

    Коментиран от #19

    13:07 03.12.2025

  • 19 За щастие не

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Как":

    но в тях имаше потребители

    Коментиран от #20

    13:30 03.12.2025

  • 20 Перо

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "За щастие не":

    Посеричи

    13:35 03.12.2025

  • 21 Само да попитам

    0 0 Отговор
    Имаше ли зорлии да ги ползват?

    13:48 03.12.2025

Новини по градове:
