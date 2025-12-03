Химически тоалетни паднаха от камион на АМ „Тракия“

Камион изсипа химически тоалетни на магистрала „Тракия“ в лентата за София, малко преди града, съобщи БГНЕС.
Мобилните WC кабинки са се стоварили в аварийната лента в района на отбивката за Равно поле. За щастие, движещите се по автомагистралата коли не са ударени от тоалетна в движение. Кабинките са нови и неупотребявани. Шофьорът на камиона веднага е отбил и е направил опит сам да събере изпадналия товар.
Загинали са двама души, а 8 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната, отчетоха тази сутрин от МВР. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са девет. В София са регистрирани 26 леки катастрофи и една тежка, загинал е един човек. От началото на месеца са станали 38 катастрофи с осем загинали и 43 ранени.
1 Баце ЕООД
12:20 03.12.2025
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
12:20 03.12.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Коментиран от #12
12:21 03.12.2025
11 Никси
12:29 03.12.2025
12 Никси
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Е щом си любопитен , пали колата и ходи да провериш !!!.
12:31 03.12.2025
13 Последния Софиянец
Коментиран от #16
12:34 03.12.2025
14 Марко Поло
12:39 03.12.2025
15 име
12:43 03.12.2025
16 НА КОМШИЯТА МУ ГО
До коментар #13 от "Последния Софиянец":УНИЩОЖИХА СЛЕД 35 Г ТРУД.ДВАЙСЕ ШАПКАДЖИИ МУ БЛОКИРАХА ЗЕЛЕНЧУКА ШОТО БИЛ ОПГ В ПРОИЗВОДСТВО НА ТИКВИЧКИ И КРАСТАВИЦИ.....!?!?!?!!
12:46 03.12.2025
17 Нека да пиша
12:51 03.12.2025
18 Как
Коментиран от #19
13:07 03.12.2025
19 За щастие не
До коментар #18 от "Как":но в тях имаше потребители
Коментиран от #20
13:30 03.12.2025
20 Перо
До коментар #19 от "За щастие не":Посеричи
13:35 03.12.2025
21 Само да попитам
13:48 03.12.2025