Тир се обърна на Прохода на Републиката

Тир с ремарке се преобърнал край град Дебелец в Прохода на Републиката през изминалата нощ. Вероятната причина за инцидента е гъстата мъгла и намалена видимост. Няма пострадали, съобщи Нова ТВ.
Тежкотоварният автомобил е превозвал пратки. Камионът беше претоварен на място, за да се изтегли тира и да се освободи движението.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
10:05 10.12.2025
2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
10:08 10.12.2025
3 тира е като колата
10:11 10.12.2025
4 Не е
Коментиран от #5
10:23 10.12.2025
5 Дедо Ви
До коментар #4 от "Не е":Това на снимката е влекач с ПОЛУремарке! Камион с ремарке и "влекач с ремарке" е съвсем друго.............
10:36 10.12.2025
6 ЧИЧО
11:01 10.12.2025