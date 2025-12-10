Новини
Тир се обърна на Прохода на Републиката

Тир се обърна на Прохода на Републиката

10 Декември, 2025 10:01 739 6

  • проход на републиката-
  • тир-
  • дебелец-
  • камион

Движението беше временно затруднено

Тир се обърна на Прохода на Републиката - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова

Тир с ремарке се преобърнал край град Дебелец в Прохода на Републиката през изминалата нощ. Вероятната причина за инцидента е гъстата мъгла и намалена видимост. Няма пострадали, съобщи Нова ТВ.

Тежкотоварният автомобил е превозвал пратки. Камионът беше претоварен на място, за да се изтегли тира и да се освободи движението.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 2 Отговор
    Тир е град ве мисИРкиии❗

    10:05 10.12.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 2 Отговор
    Тир- град в югозападен Ливан, разположен на брега на Средиземно море.

    10:08 10.12.2025

  • 3 тира е като колата

    2 1 Отговор
    на пътя леко да вдигне скоростта и рязко да върти волана и се претъркулва . а тираджията е като шофьор на такси . смята пари по цял ден , гони график с 120 при разрешено 60 . за глоби е готов с рушветти и почерпки . за катастрофи мисли но не признава . и вечно е излъган с заплата и жената . щом не се е подпалил е малък дявол . да го глобят 30 лева и да кара с товара .

    10:11 10.12.2025

  • 4 Не е

    1 1 Отговор
    ли по правилно - камион с ремарке? ТИР с ремарке са т.н. Гигла лейнери и за момента съм ги вийдал само в Испания. А ако на ТИР-а му се махнат ремаркетата - остава само влекач..

    Коментиран от #5

    10:23 10.12.2025

  • 5 Дедо Ви

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не е":

    Това на снимката е влекач с ПОЛУремарке! Камион с ремарке и "влекач с ремарке" е съвсем друго.............

    10:36 10.12.2025

  • 6 ЧИЧО

    0 0 Отговор
    ТИР е когато има синя табелка снадпис на него с бялоTIR. И камиона пътува с така наречения ТИР карнет,документ за митническите власти.

    11:01 10.12.2025

