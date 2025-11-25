Камион избяга след катастрофа на пътя Русе – Бяла

Три автомобила участваха в пътен инцидент късно снощи на главния път Русе – Бяла. Произшествието се е разминало само с материални щети, но един от участниците е напуснал мястото на инцидента, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Русе.

Сигналът за катастрофата е подаден около 22:50 часа. Инцидентът е станал в участъка след разклона за село Тръстеник.

Според първоначалната информация, водач на лек автомобил "Фолксваген" е предприел маневра за изпреварване на товарен автомобил. По време на маневрата шофьорът забелязал насрещно движеща се кола и направил опит да се прибере обратно в своята лента. При рязкото връщане "Фолксваген"-ът се ударил в задната част на камиона, който изпреварвал.

Водачът на товарния автомобил не е спрял след удара и е продължил движението си в неизвестна посока.

В същото време, водачът на насрещно движещия се автомобил е реагирал мигновено, за да избегне челен сблъсък. Той е отклонил колата си от пътното платно и се е блъснал в крайпътната растителност.

Екипи на пътна полиция са посетили местопроизшествието и са документирали случая като два отделни пътни инцидента с материални щети. Няма пострадали хора.