Камион избяга след катастрофа на пътя Русе – Бяла
  Тема: Войната на пътя

Камион избяга след катастрофа на пътя Русе – Бяла

25 Ноември, 2025 12:49 1 068 12

Екипи на пътна полиция са посетили местопроизшествието и са документирали случая като два отделни пътни инцидента с материални щети

Камион избяга след катастрофа на пътя Русе – Бяла - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Три автомобила участваха в пътен инцидент късно снощи на главния път Русе – Бяла. Произшествието се е разминало само с материални щети, но един от участниците е напуснал мястото на инцидента, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Русе.

Сигналът за катастрофата е подаден около 22:50 часа. Инцидентът е станал в участъка след разклона за село Тръстеник.

Според първоначалната информация, водач на лек автомобил "Фолксваген" е предприел маневра за изпреварване на товарен автомобил. По време на маневрата шофьорът забелязал насрещно движеща се кола и направил опит да се прибере обратно в своята лента. При рязкото връщане "Фолксваген"-ът се ударил в задната част на камиона, който изпреварвал.

Водачът на товарния автомобил не е спрял след удара и е продължил движението си в неизвестна посока.

В същото време, водачът на насрещно движещия се автомобил е реагирал мигновено, за да избегне челен сблъсък. Той е отклонил колата си от пътното платно и се е блъснал в крайпътната растителност.

Екипи на пътна полиция са посетили местопроизшествието и са документирали случая като два отделни пътни инцидента с материални щети. Няма пострадали хора.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    16 2 Отговор
    Камионът ли избяга или водача🤔❓
    За една МИСирка питам🤔

    Коментиран от #6, #7, #8

    12:51 25.11.2025

  • 2 А СЕГА

    17 1 Отговор
    И ЗА КАКВО Е ВИНОВЕН КАМИОНА

    Коментиран от #3

    12:52 25.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "А СЕГА":

    Зависи от камиона и удара- водачът му може дори да не е отразил, че някой му е одраскал ремаркето❗

    13:01 25.11.2025

  • 4 Ударих го

    7 1 Отговор
    в задната гума и избегА.
    А дали изобщо е разбрал? Един лек удар в гума.

    13:02 25.11.2025

  • 5 Марче, къде си учила български?

    6 1 Отговор
    В ИЧС заедно със сирийците и афганистанците ли? От изречението "При рязкото връщане "Фолксваген"-ът се ударил в задната част на камиона, който изпреварвал." следва, че камионът е изпреварвал. Правилно е да напишеш "При рязкото връщане "Фолксваген"-ът се ударил в задната част на камиона, когото изпреварвал."

    Коментиран от #9

    13:31 25.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Kaлпазанин

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Камионът си изхлузил гумите и избягал ,😂😂😂😂😂тези е сайта са луди да плащат на подобна баш бая тъпа мисирка .да прави ще

    13:45 25.11.2025

  • 8 Kaлпазанин

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Тъпотията се познава по заглавията ,аман

    13:46 25.11.2025

  • 9 Чичо Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Марче, къде си учила български?":

    То пише,къде е учила,ама по-голямата питанка е,дали,аджеба собственикът на медията е също толкова грамотен?!Сигурно чете творенията на журналистите си.

    Коментиран от #12

    13:49 25.11.2025

  • 10 Анджо

    6 0 Отговор
    Тоя е карал много близо до камиона и е решил да изпреварва без да има пълна видимост. Чудя се на някой как може да карат толкова близо зад кимион , минимум 100 метра дистанция от камиона , иначе караш на сляпо. Тоя е завлекъл и други участници . Извън градското шофиране без спазваш по голяма дистанция си потенциален убиец и самоубиец.

    Коментиран от #11

    13:52 25.11.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Анджо":

    Не оправдавам никого, но е било почти полунощ. Нужно е много внимание и опит.
    Например между района на Стражица и Антоново има участък в който пътят е прав с лек наклон, но част от него остава в дол и не се вижда дали има коли.
    Винаги съм го показвал на децата си, та като пътуват там и особено нощем- внезапно може да им излезе
    БУКВАЛНО ОТ НИЩОТО кола пред очите🚗

    14:19 25.11.2025

  • 12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Чичо Гошо":

    За тях грамотността не е приоритет. Важен е бизнеса, да падат парички.

    16:50 25.11.2025

