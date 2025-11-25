Камион избяга след катастрофа на пътя Русе – Бяла

Три автомобила участваха в пътен инцидент късно снощи на главния път Русе – Бяла. Произшествието се е разминало само с материални щети, но един от участниците е напуснал мястото на инцидента, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Русе.
Сигналът за катастрофата е подаден около 22:50 часа. Инцидентът е станал в участъка след разклона за село Тръстеник.
Според първоначалната информация, водач на лек автомобил "Фолксваген" е предприел маневра за изпреварване на товарен автомобил. По време на маневрата шофьорът забелязал насрещно движеща се кола и направил опит да се прибере обратно в своята лента. При рязкото връщане "Фолксваген"-ът се ударил в задната част на камиона, който изпреварвал.
Водачът на товарния автомобил не е спрял след удара и е продължил движението си в неизвестна посока.
В същото време, водачът на насрещно движещия се автомобил е реагирал мигновено, за да избегне челен сблъсък. Той е отклонил колата си от пътното платно и се е блъснал в крайпътната растителност.
Екипи на пътна полиция са посетили местопроизшествието и са документирали случая като два отделни пътни инцидента с материални щети. Няма пострадали хора.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
За една МИСирка питам🤔
Коментиран от #6, #7, #8
12:51 25.11.2025
2 А СЕГА
Коментиран от #3
12:52 25.11.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #2 от "А СЕГА":Зависи от камиона и удара- водачът му може дори да не е отразил, че някой му е одраскал ремаркето❗
13:01 25.11.2025
4 Ударих го
А дали изобщо е разбрал? Един лек удар в гума.
13:02 25.11.2025
5 Марче, къде си учила български?
Коментиран от #9
13:31 25.11.2025
7 Kaлпазанин
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Камионът си изхлузил гумите и избягал ,😂😂😂😂😂тези е сайта са луди да плащат на подобна баш бая тъпа мисирка .да прави ще
13:45 25.11.2025
8 Kaлпазанин
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Тъпотията се познава по заглавията ,аман
13:46 25.11.2025
9 Чичо Гошо
До коментар #5 от "Марче, къде си учила български?":То пише,къде е учила,ама по-голямата питанка е,дали,аджеба собственикът на медията е също толкова грамотен?!Сигурно чете творенията на журналистите си.
Коментиран от #12
13:49 25.11.2025
10 Анджо
Коментиран от #11
13:52 25.11.2025
11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #10 от "Анджо":Не оправдавам никого, но е било почти полунощ. Нужно е много внимание и опит.
Например между района на Стражица и Антоново има участък в който пътят е прав с лек наклон, но част от него остава в дол и не се вижда дали има коли.
Винаги съм го показвал на децата си, та като пътуват там и особено нощем- внезапно може да им излезе
БУКВАЛНО ОТ НИЩОТО кола пред очите🚗
14:19 25.11.2025
12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #9 от "Чичо Гошо":За тях грамотността не е приоритет. Важен е бизнеса, да падат парички.
16:50 25.11.2025