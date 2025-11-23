ТИР се блъсна в мантинели на АМ "Тракия"

Тежкотоварен автомобил претърпя пътен инцидент на автомагистрала "Тракия" днес следобед. Камионът се удари в предпазните мантинели в платното за движение в посока Бургас, съобщи Агенция "Фокус", позовавайки се на информация от социалните мрежи.

Инцидентът е станал в участъка след тунела в посока Пловдив. Към момента няма данни за пострадали хора, но са нанесени материални щети по пътната инфраструктура и превозното средство.

На мястото на произшествието незабавно е пристигнал екип на "Пътна полиция". Униформените служители са отцепили засегнатия участък с помощта на сигнализиращи конуси, за да осигурят безопасността на останалите участници в движението до пълното отстраняване на проблема и преместването на камиона.

Шофьорите, пътуващи по направление София – Бургас, трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в района на инцидента.