ТИР се блъсна в мантинели на АМ "Тракия"

Тежкотоварен автомобил претърпя пътен инцидент на автомагистрала "Тракия" днес следобед. Камионът се удари в предпазните мантинели в платното за движение в посока Бургас, съобщи Агенция "Фокус", позовавайки се на информация от социалните мрежи.
Инцидентът е станал в участъка след тунела в посока Пловдив. Към момента няма данни за пострадали хора, но са нанесени материални щети по пътната инфраструктура и превозното средство.
На мястото на произшествието незабавно е пристигнал екип на "Пътна полиция". Униформените служители са отцепили засегнатия участък с помощта на сигнализиращи конуси, за да осигурят безопасността на останалите участници в движението до пълното отстраняване на проблема и преместването на камиона.
Шофьорите, пътуващи по направление София – Бургас, трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в района на инцидента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боко Тутурутката
15:34 23.11.2025
2 Куратор
15:36 23.11.2025
3 ОТНООООООВОО ТИРРРР...
15:42 23.11.2025
4 Отвратен
Коментиран от #7
15:54 23.11.2025
5 оня с коня
16:43 23.11.2025
6 питам за пътния екепсерт къде е
16:44 23.11.2025
7 Калиопа
До коментар #4 от "Отвратен":Да,но съществува магическото изречение-"несъобразена скорост".
17:18 23.11.2025