ТИР се блъсна в мантинели на АМ "Тракия"
  Тема: Войната на пътя

ТИР се блъсна в мантинели на АМ "Тракия"

23 Ноември, 2025 15:28 1 518 7

  • катастрофа-
  • камион-
  • тир-
  • мантинела-
  • пловдив

Инцидентът е станал в участъка след тунела в посока Пловдив

ТИР се блъсна в мантинели на АМ "Тракия" - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова

Тежкотоварен автомобил претърпя пътен инцидент на автомагистрала "Тракия" днес следобед. Камионът се удари в предпазните мантинели в платното за движение в посока Бургас, съобщи Агенция "Фокус", позовавайки се на информация от социалните мрежи.

Инцидентът е станал в участъка след тунела в посока Пловдив. Към момента няма данни за пострадали хора, но са нанесени материални щети по пътната инфраструктура и превозното средство.

На мястото на произшествието незабавно е пристигнал екип на "Пътна полиция". Униформените служители са отцепили засегнатия участък с помощта на сигнализиращи конуси, за да осигурят безопасността на останалите участници в движението до пълното отстраняване на проблема и преместването на камиона.

Шофьорите, пътуващи по направление София – Бургас, трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в района на инцидента.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко Тутурутката

    16 0 Отговор
    И сега като завалят едни милиони за ремонт на мантинелата...

    15:34 23.11.2025

  • 2 Куратор

    20 0 Отговор
    1400 години България накрая една проклета мутра да я затрие 🖕

    15:36 23.11.2025

  • 3 ОТНООООООВОО ТИРРРР...

    8 3 Отговор
    РУШИ И УБИВА....

    15:42 23.11.2025

  • 4 Отвратен

    13 1 Отговор
    Няма пътища никакви, маркировки, паркинги непочистени, пълни с боклуци, в Албания няма такова нещо, а тук е пълен леш !!!!

    Коментиран от #7

    15:54 23.11.2025

  • 5 оня с коня

    3 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    16:43 23.11.2025

  • 6 питам за пътния екепсерт къде е

    3 0 Отговор
    оня със оскубаните вежди днес къде е?

    16:44 23.11.2025

  • 7 Калиопа

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Отвратен":

    Да,но съществува магическото изречение-"несъобразена скорост".

    17:18 23.11.2025

