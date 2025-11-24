Новини
България »
Мащабна дезинфекция в Елените

Мащабна дезинфекция в Елените

24 Ноември, 2025 14:53 1 088 17

  • дезинфекция-
  • несебър-
  • елените-
  • наводнение

Според хората съществува реална опасност от разпространение на инфекции

Мащабна дезинфекция в Елените - 1
Снимка:БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Община Несебър извърши мащабна дезинфекция в района на ваканционно селище Елените, което пострада при водното бедствие на 3 октомври, съобщи БНТ.

От местната управа информират, че е извършена дезинфекция на почистени от служителите от ОП "БКСО" общински терени – тротоари и улици, при спазване мерките на безопасност.

Обработката е направена с професионална техника, предназначена за мащабни действия, като е използван препарат, съобразен с характеристиките на обекта и изискванията за безопасност.

След голямото бедствие в района местните жители изразиха притеснение от възможни здравни рискове заради натрупаните тонове кал, отпадъци и непочистени терени.

Според хората съществува реална опасност от разпространение на инфекции.

От Община Несебър информират, че ще продължават да извършват планираните дезинсекционни, дератизационни и дезинфекционни обработки на територията на населените места, както и извънредни такива при необходимост.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега

    8 0 Отговор
    пък да не вземат да се отровят от тези дезинфекции ?

    Коментиран от #5

    14:55 24.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сталин

    13 0 Отговор
    Събаряй,да влизат багерите ,а тези корумпета които са подписвали разрешителни за строеж срещу милиони да бъдат арестувани

    14:58 24.11.2025

  • 4 Фончо

    1 0 Отговор
    Анааа това за нас е чиста кал

    15:03 24.11.2025

  • 5 Де са тези от Нощ

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сега":

    Дет щеха да умиргат.

    Нюрнберг 2 за тях ей

    15:07 24.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Дръзки и Смели с няколко ракети могат да дезинфекцират целия комплекс. Така де, скоро не са имали ракетни учения. Дано само запалят и да имат достатъчно гориво.

    15:23 24.11.2025

  • 8 ипотекар

    1 0 Отговор
    Колко казвате , че стрували имотите по морето ?

    15:27 24.11.2025

  • 9 Ели Енчева

    1 0 Отговор
    Дезинфекцирам си подмишниците.

    15:53 24.11.2025

  • 10 иди ми дойди ми

    4 1 Отговор
    Мащабна дезинфекция на всички Елени с къси полички и с дълги коси.

    16:01 24.11.2025

  • 11 Има ли дезифектант

    5 2 Отговор
    срещу русофили и руски навлеци?

    16:07 24.11.2025

  • 12 един нюк

    2 1 Отговор
    ще прочисти всичко

    16:22 24.11.2025

  • 13 име

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Обаче има дезинфекция срещу русофобия, в Белене такива като теб са ги дезинфекцирали много успешно, технологията е стара и добре усвоена!

    16:29 24.11.2025

  • 14 Да питаме

    2 0 Отговор
    Кои са привикани в следствие и прокуратурата за далаверите в Елените? Нещо да напишете по темата???

    16:31 24.11.2025

  • 15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    ДЕЗИНФЕКЦИЯ И В ПАРЛАМЕНТА, ЧЕ МНОГО ГАД ИМА ТАМ.

    16:42 24.11.2025

  • 16 Как

    4 0 Отговор
    Нали беше частна собственост? Имаше бариера, надпис и не пускаха всеки в курорта.Като стане нещо искат общината да се намеси.Когато трябва да се вземат пари е частно!

    16:42 24.11.2025

  • 17 Горски

    4 0 Отговор
    "Началникът на ДНСК подчерта, че към момента не е установен извършителят на незаконното строителство, поради което заповедта е издадена срещу неизвестен извършител. "

    17:43 24.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове