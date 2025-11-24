Мащабна дезинфекция в Елените

Община Несебър извърши мащабна дезинфекция в района на ваканционно селище Елените, което пострада при водното бедствие на 3 октомври, съобщи БНТ.
От местната управа информират, че е извършена дезинфекция на почистени от служителите от ОП "БКСО" общински терени – тротоари и улици, при спазване мерките на безопасност.
Обработката е направена с професионална техника, предназначена за мащабни действия, като е използван препарат, съобразен с характеристиките на обекта и изискванията за безопасност.
След голямото бедствие в района местните жители изразиха притеснение от възможни здравни рискове заради натрупаните тонове кал, отпадъци и непочистени терени.
Според хората съществува реална опасност от разпространение на инфекции.
От Община Несебър информират, че ще продължават да извършват планираните дезинсекционни, дератизационни и дезинфекционни обработки на територията на населените места, както и извънредни такива при необходимост.
