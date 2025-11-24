Важните новини във ФАКТИ на 24.11.2025 г.

В Скопие пребиха жестоко Владо Перев, само защото е българин!

Журналистът Владимир Перев е нападнат физически в магазин в столицата на Република Северна Македония (РСМ), предаде БГНЕС.

МВФ отново препоръча на България преминаване към прогресивен данък

Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) приключи официалната си консултация с България за 2025 година и излезе с ключови препоръки към фискалната политика на страната. Международната институция настоява за преминаване от плосък към прогресивен данък и отправя предупреждение за рисковете на жилищния пазар, съобщиха от Фонда.

Михаил Кръстев: Приходите в бюджета са измама спрямо гражданите

Залагането на несъбираеми приходи от ДДС в проектобюджета за 2026 година представлява измама спрямо българските граждани. Това заяви председателят на "Съюз за стопанска инициатива" и икономист Михаил Кръстев в предаването "Ревизия" по NOVA News.

Едни 20 заплати на калпак блокирали реформата в МВР

Ръководството на Министерството на вътрешните работи (МВР) няма намерение да предложи законодателни промени за поетапно освобождаване на своите служители, които получават едновременно заплата и пенсия. Основната причина за това решение е липсата на финансови средства за изплащане на полагащите се при напускане обезщетения в размер на 20 заплати. Това става ясно от писмо на заместник-министъра на вътрешните работи Филип Попов, изпратено до Централния полицейски синдикат, съобщава "Свободна Европа".

МВнР за нападението над Владо Перев: Осъждаме насилието и омразата над българин

Министерството на външните работи и Посолството на Република България в Скопие поддържат постоянен контакт с г-н Владимир Перев – един от най-уважаваните представители на българската общност в Република Северна Македония.

Кметът на София отговори на Делян Пеевски за паркирането

Кметът на София Васил Терзиев отговори на лидера на ДПС Делян Пеевски, който днес обяви, че ще оспори в съда решението на Столичния общински съвет (СОС) за двойно увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните.

Конвоираха Благомир Коцев до варненския затвор

Кметът на Варна Благомир Коцев вече се намира в затвора в морската столица, след като днес беше конвоиран от София. Преместването се налага заради промяна в подсъдността на делото срещу него, което вече ще се гледа от Варненския окръжен съд, съобщи NOVA.

Асен Василев спечели дело за клевета срещу Делян Добрев

Бившият финансов министър и съпредседател на "Продължаваме промяната" Асен Василев спечели делото за клевета срещу депутата от ГЕРБДелян Добрев на втора инстанция. Това стана ясно след решение на Софийския апелативен съд, което отмени изцяло предишното решение на градския съд в полза на Добрев, информира Сега.

Владислав Панев: Този бюджет ще легне на плещите на бизнеса

Управляващите бързат, защото бюджетната процедура закъсня и защото ги е страх от протести. Аз не съм чул някой освен тях да харесва този бюджет.

Президентът Румен Радев открива конференцията „Интелигентни оръжия и системи за колективна отбрана и сигурност“

Президентът на България Румен Радев ще участва в откриването на двудневната конференция „Интелигентни оръжия и системи за колективна отбрана и сигурност“. Тя се провежда в съответствие на годишния план на АФСЕА Секция „София“ и календара на АФСЕА Интернешънъл. На нея ще присъства и новият Генерален мениджър на АФСЕА Европа адмирал Масимо Еспозито, който пое поста през миналата година.

Премиерът: Капиталът на „Напоителни системи“ ще бъде увеличен с близо 27 млн. лв.

Капиталът на „Напоителни системи“ ЕАД ще бъде увеличен с почти 27 млн. лв., за да се финансира възстановяването на помпената станция на язовир „Пясъчник“. Това стана ясно от думите на премиера Росен Желязков по време на срещата му с Националната асоциация на зърнопроизводителите. Предложението ще бъде внесено за обсъждане и гласуване в Министерския съвет още в сряда, съобщават от правителствения пресцентър.

Дора Янкова: Санирането става постоянна политика, осигурени са 2.5 млрд. лв. до 2029 г.

Политиката за енергийна ефективност и саниране на жилищния сграден фонд става постоянен приоритет на държавата, като за целта са осигурени 2.5 млрд. лв. до 2029 г. Това заяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. Тя увери, че всички 1048 одобрени блока по Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат финансирани, а разходите на гражданите за технически паспорти ще бъдат възстановени.

Александър Николов за "Лукойл": Ако се спазват каузите, България губи 4 милиарда

Част от купувачите са много сериозни. Те опипват почвата, но не у нас. Разговор само за този актив е малко вероятен, защото има две по-важни неща преди това – какво ще се случи на срещите в Швейцария за войната и дали ще има споразумение. Това заяви бившият енергиен министър Александър Николов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Адвокатът на Коцев: Не считам, че би имало вариант да бъде постановена осъдителна присъда срещу него

Най-адекватната мярка за неотклонение за кмета на Варна Благомир Коцев би била най-леката – подписка. Това каза пред медиите в крайморския град адвокатът на Коцев Николай Владимиров. Той пристигна заради преместването на Коцев от ареста в София във Варна, предаде БТА.

Желязков: България е готова да участва в намирането на решения за мир в Украйна

Като държава член на ЕС и съюзник в НАТО България е готова да участва в намирането на решения за мир и сигурност. Това бе позицията на министър- председателя Росен Желязков в рамките на днешното неформално заседание на държавните и правителствени ръководители от ЕС. Според премиера сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа. В този контекст е важно да се запази импулсът за постигане на мир в тясна координация между САЩ, ЕС и Украйна.

От 1 декември влиза в сила така нареченият "голям" ринг в София

От 1 декември в София влиза в сила т.нар. „голям" ринг на нискоемисионната зона, който ще ограничи достъпа на най-замърсяващите автомобили. Това потвърди зам.-кметът по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS. Тя подчерта, че мерките за по-чист въздух трябва да са комбинирани, за да имат ефект, и представи още няколко инициативи, сред които наръчник за деца и проект за близо 6 млн. лв. за разширяване на зелената система.

Впечатляваща публична лекция в УниБИТ в рамките на инициативата „Месец на сигурността“

В Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) се проведе една от най-вълнуващите лекции в рамките на инициативата „Месец на сигурността“, водена от Гл. комисар д-р Антон Златанов – Директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ и дългогодишен професионалист и ръководител в системата на МВР.

Николай Попов: Нашите политици не могат да водят диалог. Тях не ги интересува темата с убитите деца

Следващата година искам да имаме поне 20% по-малко убити по пътищата. Ако видя следващата година, тази не успях и затова отказах да бъда будител, ще съм удовлетворен. Дотук спасих няколко човешки живота. На пътя Телиш - Радомирци имаше всяка седмица по един убит, а след Сияна няма загинал в тази отсечка.

Докъде ще стигне спорът за движението в центъра на София

Новите правила за паркиране в София, които включват разширяване на зоните за платено паркиране и по-високи цени, са резултат от дълъг процес на обсъждане, започнал още през 2016 г. Това заяви общинският съветник от ПП-ДБ Димитър Петров в ефира на NOVA NEWS. По думите му активни разговори по темата се водят от началото на настоящия мандат през 2024 г., като целта е била да се постигне решение, при което всички политически групи са „еднакво недоволни“, за да се намери компромис.

Светослав Бенчев: Най-добре за индустрията е новият собственик на "Лукойл“ да бъде компания от бранша

Най-добре за индустрията е новият собственик на "Лукойл“ да бъде компания от бранша – добре утвърдена петролна компания, която да може да оперира рафинерията при сделките с нефт, което е важно за енергийната сигурност на страната, както да има опит в търговията на едро и на дребно. Защото тази рафинерия е важна не само за България, тя е важна и за целият Балкански полуостров. Това каза в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“ председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

Мащабна дезинфекция в Елените

Община Несебър извърши мащабна дезинфекция в района на ваканционно селище Елените, което пострада при водното бедствие на 3 октомври, съобщи БНТ.

Назарян: България е готова да подпомогне Молдова за ЕС

България е готова да подпомогне Молдова по нейния път към присъединяване към ЕС, като споделя ценен опит във всички области на процеса на интеграция. Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян по време на среща с председателя на парламента на Молдова Игор Гросу. Двамата разговаряха в рамките на Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм, Швеция.

Удължиха срока на забраната за износ на някои инсулини и антибиотици

Удължава се срокът на забраната за износ на някои инсулини и антибиотици. Тя е указана в заповед на министъра на здравеопазването, публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването, и е в сила до 23 януари 2026 г.

Министър Георг Георгиев: България остава твърд поддръжник на усилията на Украйна за справедлив и траен мир

България остава твърд поддръжник на усилията на Украйна за справедлив и траен мир, който да гарантира нейния суверенитет и териториална цялост, като единствената възможна алтернатива е стриктното спазване на международния правов ред.

Простреляха мъж с ловна пушка на улица в Плевенско

Простреляха мъж с ловна пушка в Плевенско, съобщиха от полицията.