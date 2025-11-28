Новини
Желязков провери на място щетите от поройните дъждове в Симитли

28 Ноември, 2025 19:38 535 20

  • росен желязков-
  • симитли-
  • наводнение

Премиерът настоя за готовност на системата BG ALERT и прозрачност при евентуално изпускане на язовир „Студена“

Желязков провери на място щетите от поройните дъждове в Симитли - 1
Снимка: Пресцентър на Министерски съвет
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Росен Желязков пристигна на проверка в община Симитли, където поройни дъждове предизвикаха критична ситуация. Посещението му е ден, след като кметът Апостол Апостолов обяви бедствено положение заради продължаващите проливни валежи.

Положението по поречието на река Градевска в района на Симитли е овладяно, започнало е аварийно възстановяване на няколко компрометирани участъка от дигата по реката, които са поддали под напора на придошлата заради проливните дъждове вода. И в момента дейностите продължават, за да бъде предотвратено наводняването на над 25 къщи, които се намират в ниските части на Симитли, близо до реката.

„От вчера започнахме спешни аварийно-възстановителни дейности по дигата, защото беше застрашена от скъсване. С цел недопускане заливането на къщи и застрашаването на живота и здравето на населението предприехме спешни мерки“, каза изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева

"Ние се наводнихме през 2011 г., голямо наводнение. Къщата ни е в най-ниската част. Имаше метър и половина вода в къщите, приземните етажи. Почти до входа на къщата хората бяха във вода. Оттогава не сме спокойни. Даже тази нощ в два и половина часа излизах да видя как е реката дали се е покачило нивото за евентуална евакуация. Почти се бяхме евакуирали", сподели жител на квартал на Симитли пред премиера Росен Желязков, областния управител и служители на дирекция "Напоителни системи".

"Много е важно да има пълна прогноза и прозрачност, ако се наложи изпускане на язовир Студена", коментира премиерът.

Желязков иска да се увери, че системата BG ALERT е напълно готова да бъде активирана при евентуално влошаване на обстановката.

Очаква се следващите 24 часа да има валежи, но жителите се надяват те да бъдат равномерно разпределени в часовия диапазон.


