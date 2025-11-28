Желязков провери на място щетите от поройните дъждове в Симитли

Премиерът Росен Желязков пристигна на проверка в община Симитли, където поройни дъждове предизвикаха критична ситуация. Посещението му е ден, след като кметът Апостол Апостолов обяви бедствено положение заради продължаващите проливни валежи.
Положението по поречието на река Градевска в района на Симитли е овладяно, започнало е аварийно възстановяване на няколко компрометирани участъка от дигата по реката, които са поддали под напора на придошлата заради проливните дъждове вода. И в момента дейностите продължават, за да бъде предотвратено наводняването на над 25 къщи, които се намират в ниските части на Симитли, близо до реката.
„От вчера започнахме спешни аварийно-възстановителни дейности по дигата, защото беше застрашена от скъсване. С цел недопускане заливането на къщи и застрашаването на живота и здравето на населението предприехме спешни мерки“, каза изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева
"Ние се наводнихме през 2011 г., голямо наводнение. Къщата ни е в най-ниската част. Имаше метър и половина вода в къщите, приземните етажи. Почти до входа на къщата хората бяха във вода. Оттогава не сме спокойни. Даже тази нощ в два и половина часа излизах да видя как е реката дали се е покачило нивото за евентуална евакуация. Почти се бяхме евакуирали", сподели жител на квартал на Симитли пред премиера Росен Желязков, областния управител и служители на дирекция "Напоителни системи".
"Много е важно да има пълна прогноза и прозрачност, ако се наложи изпускане на язовир Студена", коментира премиерът.
Желязков иска да се увери, че системата BG ALERT е напълно готова да бъде активирана при евентуално влошаване на обстановката.
Очаква се следващите 24 часа да има валежи, но жителите се надяват те да бъдат равномерно разпределени в часовия диапазон.
Говори се, че Боко е бил проверяван нееднократно в младостта си от въпросния кмет.
До коментар #1 от "крадливото хаяши":Ужас! Желязков заедно с двете Мазни парчета е бъдещ затворник.
-Въй (казва в този момент Желязков) -туй много лошу бре, дай да пуснем Алерта , че да спре потопа.
