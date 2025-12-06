Задействана е системата BG-ALERT за няколко бургаски села

Кметът на Бургас задейства системата BG-ALERT за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър заради преливане на реките Факийска и Хур дере. Пътят за тези села е затворен, съобщи БНТ.

5 метра е височината на водния стълб на станцията за измерване на водните нива, разположена на моста за село Извор.

Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътя през село Димчево.

85 литра на кв. м. е падналият дъжд до момента там.

На място са екипи на Община Бургас и "Гранична полиция".