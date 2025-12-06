Новини
Задействана е системата BG-ALERT за няколко бургаски села

Задействана е системата BG-ALERT за няколко бургаски села

6 Декември, 2025 14:25

Пътят за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър е затворен заради преливане на реки

Задействана е системата BG-ALERT за няколко бургаски села - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Кметът на Бургас задейства системата BG-ALERT за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър заради преливане на реките Факийска и Хур дере. Пътят за тези села е затворен, съобщи БНТ.

5 метра е височината на водния стълб на станцията за измерване на водните нива, разположена на моста за село Извор.

Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътя през село Димчево.

85 литра на кв. м. е падналият дъжд до момента там.

На място са екипи на Община Бургас и "Гранична полиция".


България
  • 1 кленя

    13 1 Отговор
    2025г. европейска България задействала алерта че реките прелели поради изсичането на горска маса от приближените до държавата мафиоти и държавата и общинската власт в частност ни лук яли ни мирисали а само евро прибирали

    14:30 06.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Всеки дъжд е бедствие в държавата с главно Д.

    14:34 06.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    Сменете името на дерето

    Коментиран от #8

    14:35 06.12.2025

  • 5 Сол и Дар но с мирис на барут

    5 4 Отговор
    Поздрави от Украйна! Там ценят вашата солидарност за сметка на всички бедстващи в България, пращайте още пари!

    Коментиран от #6

    14:36 06.12.2025

  • 6 ХУР ДЕРЕ за усраина!

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сол и Дар но с мирис на барут":

    КЕ ВИ ПРАТИМ ХУР ДЕРЕ И ВОДА! ГА СЕКОХТЕ ГОРИТЕ ВИ БЕ УБАВО И МИРИШЕШЕ НА БАНКНОТИ СИГИ ТРЕБЕ МНОГО БАНКНОТИ ЗА РЕМОНТИ ДЕБИЛИ АМА НЕМА ГОРИ ЗА ДА ИМАТЕ ДЕБИЛИ

    14:41 06.12.2025

  • 7 Борисов 🎃

    7 1 Отговор
    Спасявайте се всеки както може 🐷

    14:44 06.12.2025

  • 8 Ройтерс

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хасковски каунь":

    Тя и реката има интересно име..

    14:48 06.12.2025

  • 9 1488

    2 6 Отговор
    румен рублать се готви за преврат

    14:58 06.12.2025

