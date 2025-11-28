Потоп в Ново Делчево: "Водата започна да излиза от тоалетната като фонтан"

След поройните дъждове на Югозапад вече 4 са общините, които обявиха бедствено положение - Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни. Следва картина от едно от най-пострадалите населени места - Ново Делчево.

Водата влиза в дома на Севда Граматикова, докато жената е в банята.

"Обръщам се зад мен да взема кофата и парцала, да започна да събирам, то започна да излиза от тоалетната чиния като фонтан изведнъж. Няма какво да правя, затворих врата на банята, викам си поне да е само там- обръщам се, то вече вода имаше навсякъде по етажа. Докато се изкача до горе, етажа вече беше до под колената", споделя пред БТВ Севда Граматикова.

Загубите за семейството са огромни-нови мебели и електроуреди за хиляди левове са унищожени.

"Нямам нищо! Дрехите, които бяха само на мене-пижама, с които бях облечена, за да спя. Всичко намокрих и аз вече нямаше какво да облека. С дрехи в момента съм от сестра ми, от комшийката с яке", каза Севда Граматикова.

На място отиде и премиера Росен Желязков, който настоя за 24 часово наблюдение на водосборите в района. Хората продължават да се съмняват, че в района има изпуснат язовир.

"Отправихме питане към държавното предприятие "Напоителни системи", които отговориха, че прилежащите язовири, в близост до Ново Делчево не са причина за голямото наводнение", каза Атанас Стоянов, кмет на Сандански. След успокояване на обстановката, започват обходи и опис на щетите от специална комисия, от община Сандански.