Потоп в Ново Делчево: "Водата започна да излиза от тоалетната като фонтан"

След поройните дъждове на Югозапад вече 4 са общините, които обявиха бедствено положение - Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни. Следва картина от едно от най-пострадалите населени места - Ново Делчево.
Водата влиза в дома на Севда Граматикова, докато жената е в банята.
"Обръщам се зад мен да взема кофата и парцала, да започна да събирам, то започна да излиза от тоалетната чиния като фонтан изведнъж. Няма какво да правя, затворих врата на банята, викам си поне да е само там- обръщам се, то вече вода имаше навсякъде по етажа. Докато се изкача до горе, етажа вече беше до под колената", споделя пред БТВ Севда Граматикова.
Загубите за семейството са огромни-нови мебели и електроуреди за хиляди левове са унищожени.
"Нямам нищо! Дрехите, които бяха само на мене-пижама, с които бях облечена, за да спя. Всичко намокрих и аз вече нямаше какво да облека. С дрехи в момента съм от сестра ми, от комшийката с яке", каза Севда Граматикова.
На място отиде и премиера Росен Желязков, който настоя за 24 часово наблюдение на водосборите в района. Хората продължават да се съмняват, че в района има изпуснат язовир.
"Отправихме питане към държавното предприятие "Напоителни системи", които отговориха, че прилежащите язовири, в близост до Ново Делчево не са причина за голямото наводнение", каза Атанас Стоянов, кмет на Сандански. След успокояване на обстановката, започват обходи и опис на щетите от специална комисия, от община Сандански.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Всеки ден ще е така,до победата?
20:58 28.11.2025
2 Помак
20:59 28.11.2025
3 боко и шиши
21:09 28.11.2025
4 Лятото домовете ще горят
Населението е масово избивано обаче си трае, реве само като геноцида стигне по реда си до него, иначе гледа сеира отстрани и трае ..после извика и умре....
21:15 28.11.2025
5 ВЕЛИНСКИ
И СВАТБИТЕ МЕЖДУ ГЕЮВЕТЕ....
21:27 28.11.2025
6 Данко Харсъзина
21:32 28.11.2025
7 Данко Харсъзина
21:34 28.11.2025
8 МИРО
21:43 28.11.2025