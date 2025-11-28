Новини
България »
Потоп в Ново Делчево: "Водата започна да излиза от тоалетната като фонтан"

Потоп в Ново Делчево: "Водата започна да излиза от тоалетната като фонтан"

28 Ноември, 2025 20:56 913 8

  • дъжд-
  • наводнение-
  • ново делчево

Нямам нищо! Дрехите, които бяха само на мене-пижама, с които бях облечена, за да спя. Всичко намокрих и аз вече нямаше какво да облека. С дрехи в момента съм от сестра ми, от комшийката с яке", каза Севда Граматикова

Потоп в Ново Делчево: "Водата започна да излиза от тоалетната като фонтан" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След поройните дъждове на Югозапад вече 4 са общините, които обявиха бедствено положение - Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни. Следва картина от едно от най-пострадалите населени места - Ново Делчево.

Водата влиза в дома на Севда Граматикова, докато жената е в банята.

"Обръщам се зад мен да взема кофата и парцала, да започна да събирам, то започна да излиза от тоалетната чиния като фонтан изведнъж. Няма какво да правя, затворих врата на банята, викам си поне да е само там- обръщам се, то вече вода имаше навсякъде по етажа. Докато се изкача до горе, етажа вече беше до под колената", споделя пред БТВ Севда Граматикова.

Загубите за семейството са огромни-нови мебели и електроуреди за хиляди левове са унищожени.

"Нямам нищо! Дрехите, които бяха само на мене-пижама, с които бях облечена, за да спя. Всичко намокрих и аз вече нямаше какво да облека. С дрехи в момента съм от сестра ми, от комшийката с яке", каза Севда Граматикова.

На място отиде и премиера Росен Желязков, който настоя за 24 часово наблюдение на водосборите в района. Хората продължават да се съмняват, че в района има изпуснат язовир.

"Отправихме питане към държавното предприятие "Напоителни системи", които отговориха, че прилежащите язовири, в близост до Ново Делчево не са причина за голямото наводнение", каза Атанас Стоянов, кмет на Сандански. След успокояване на обстановката, започват обходи и опис на щетите от специална комисия, от община Сандански.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Както крещяха сините конформисти по сборищата на СДС;


    Всеки ден ще е така,до победата?

    20:58 28.11.2025

  • 2 Помак

    9 0 Отговор
    Нали отиде при съселяните си да спре потопа пмка дето никой не го бр сне за с.ли.ва...що за човек е сложил таз тиква за менистер ...човек на г р .х гр .ух

    20:59 28.11.2025

  • 3 боко и шиши

    4 0 Отговор
    Виичко добро правим за Ората -крадем всеки ден за милиони ,а робите ги купуваме за по 50 лв.

    21:09 28.11.2025

  • 4 Лятото домовете ще горят

    4 1 Отговор
    Есен, пролет ще са под вода с унищожена покъщнина, зимата без ток, лятото месеци без вода в чешмите...и всичко това с набутването на еврото, което оставя хората с нулирани заплати у пенсии
    Населението е масово избивано обаче си трае, реве само като геноцида стигне по реда си до него, иначе гледа сеира отстрани и трае ..после извика и умре....

    21:15 28.11.2025

  • 5 ВЕЛИНСКИ

    5 0 Отговор
    ЕТО ГОСПОД НИ ОТМЪЩАВА ЗА БЮДЖЕТА
    И СВАТБИТЕ МЕЖДУ ГЕЮВЕТЕ....

    21:27 28.11.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Със сигурност не са застраховани.

    21:32 28.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор
    Местя. Да са се застраховали.

    21:34 28.11.2025

  • 8 МИРО

    2 3 Отговор
    ВЪПРОС С ПОВИШЕНА ТРУДНОСТ: ЗАЩО САМО ПРИ РАДЕВ СТАВАХА, СТАВАТ И ЩЕ СТАВАТ ПОДОБНИ НЕЩА !!!?

    21:43 28.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове