Наводнени кръстовища в Пловдив

Две кръстовища са под вода в Пловдив, съобщи бТВ. Има аварирали коли.
Наводнено е най-тежко кръстовището на бул. "Ал. Стамболийски" с бул. "Цар Борис Трети Обединител- продължение".
На място сутринта не се виждаха полицейски патрули. Преминаването там е възможно само за високопроходими автомобили.
Жълт код за значителни валежи е в сила за 16 области в страната – Бургас, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, София-област, Хасково и Ямбол, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.
1 Митю
10:07 06.12.2025
2 Гост
10:07 06.12.2025
3 Хаха
Тамън сега тръгвам с колело да разнасям храна,да видя докъде ще стигна 😁
10:15 06.12.2025
4 Виждам
10:17 06.12.2025