Наводнени кръстовища в Пловдив

Наводнени кръстовища в Пловдив

6 Декември, 2025 10:00 605 4

Жълт код за значителни валежи е в сила за 16 области в страната

Наводнени кръстовища в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Две кръстовища са под вода в Пловдив, съобщи бТВ. Има аварирали коли.

Наводнено е най-тежко кръстовището на бул. "Ал. Стамболийски" с бул. "Цар Борис Трети Обединител- продължение".

На място сутринта не се виждаха полицейски патрули. Преминаването там е възможно само за високопроходими автомобили.

Жълт код за значителни валежи е в сила за 16 области в страната – Бургас, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, София-област, Хасково и Ямбол, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.


  • 1 Митю

    1 0 Отговор
    Вече традиция.Превличаме венециански туристи.

    10:07 06.12.2025

  • 2 Гост

    2 0 Отговор
    На бойко кръстовищата до едно са така, но пък банковата му сметка се пръска по шевовете

    10:07 06.12.2025

  • 3 Хаха

    1 0 Отговор
    Идеално
    Тамън сега тръгвам с колело да разнасям храна,да видя докъде ще стигна 😁

    10:15 06.12.2025

  • 4 Виждам

    0 0 Отговор
    че гребния канал се е удължил.

    10:17 06.12.2025

