За поредна катастрофа във Варна, станала по-рано днес, в която едната от колите участнички е BMW, алармират във „Фейсбук“-групата „Виждам те, КАТ Варна“, съобщават от varnanovini.bg.
Според очевидци на днешното ПТП обаче не „бавареца“, а мерцедеса е отнел предимството при ляв завой към „Алати“.
„Мерцедесът е завивал наляво към „Алати“ и засича BMW-то, идващо от комина“, посочват варненци в социалните мрежи.
От публикуваните кадри в социалните мрежи са видни само материални щети. Към момента няма информация от МВР за пострадали.
1 АМАН
Коментиран от #6
12:30 23.12.2025
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:32 23.12.2025
3 гост
12:32 23.12.2025
4 АГАТ а Кристи
Коментиран от #8, #10, #18
12:34 23.12.2025
5 Варна е руска губерния
Возят се на БМВ и Мерцедеси!
12:36 23.12.2025
6 РОБЕСПИЕР КАРАТАШКОВ
До коментар #1 от "АМАН":И ТО ШЕСТ МИЛИОНА....УЖАС
12:37 23.12.2025
7 Мемо
12:39 23.12.2025
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":Путин в Мерцедеса ли беше или в БМВ-то🤔❓
Байгън от лягащи си и ставащи с Путин в устата ‼️
Коментиран от #9
12:41 23.12.2025
9 путин
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":води война без да го е нападал никой...
Коментиран от #11
12:44 23.12.2025
10 Варна
До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":Се напълни с украинци, "бягащи" от войната.
"Бедните" си накупиха жилища и вече трайно се установиха.
Коментиран от #12
12:48 23.12.2025
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "путин":Нито Обама, нито Байдън , нито Тръмп ги е нападал някой... ама не пишеш за тях под всяка статия, дори и тя да е за живота на марсианците🤔❗
12:51 23.12.2025
13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
много рядко някой див@к доживява до 50-60...
12:54 23.12.2025
14 Бързи и бързи фатални
13:00 23.12.2025
15 Само да
13:00 23.12.2025
16 Инженерче
13:02 23.12.2025
17 ТимБоклук
13:11 23.12.2025
19 Биско Чекмеджето
14:04 23.12.2025