За поредна катастрофа във Варна, станала по-рано днес, в която едната от колите участнички е BMW, алармират във „Фейсбук“-групата „Виждам те, КАТ Варна“, съобщават от varnanovini.bg.

Според очевидци на днешното ПТП обаче не „бавареца“, а мерцедеса е отнел предимството при ляв завой към „Алати“.

„Мерцедесът е завивал наляво към „Алати“ и засича BMW-то, идващо от комина“, посочват варненци в социалните мрежи.

От публикуваните кадри в социалните мрежи са видни само материални щети. Към момента няма информация от МВР за пострадали.