Поредна катастрофа във Варна

Поредна катастрофа във Варна

23 Декември, 2025 12:27 1 721 19

  • катастрофа-
  • варна

От публикуваните кадри в социалните мрежи са видни само материални щети. Към момента няма информация от МВР за пострадали.

Поредна катастрофа във Варна - 1
Снимка: ФАКТИ
За поредна катастрофа във Варна, станала по-рано днес, в която едната от колите участнички е BMW, алармират във „Фейсбук“-групата „Виждам те, КАТ Варна“, съобщават от varnanovini.bg.

Според очевидци на днешното ПТП обаче не „бавареца“, а мерцедеса е отнел предимството при ляв завой към „Алати“.

„Мерцедесът е завивал наляво към „Алати“ и засича BMW-то, идващо от комина“, посочват варненци в социалните мрежи.

От публикуваните кадри в социалните мрежи са видни само материални щети. Към момента няма информация от МВР за пострадали.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АМАН

    14 0 Отговор
    ОТ ТЪПАЦИ.

    Коментиран от #6

    12:30 23.12.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 1 Отговор
    За какво предимство става въпрос, ако баварецът е бил в ролята на ракета-носител🤔❗

    12:32 23.12.2025

  • 3 гост

    13 0 Отговор
    Два келеша си мерили пиш.../колите/ коя е по-по-най мерца или бавареца!

    12:32 23.12.2025

  • 4 АГАТ а Кристи

    13 15 Отговор
    Варна - градът който вече претендира да е част от матушка, БЛАГОДАРЕНИЕ на една бивша говорителка в БНТ и руски агент прокарва и в момента колко трябва да сме благодарни на матушка Рус и как коленопреклонно да целуваме ръцете на руските попове на служба в КГБ...

    Коментиран от #8, #10, #18

    12:34 23.12.2025

  • 5 Варна е руска губерния

    9 12 Отговор
    но не карат масквичи!
    Возят се на БМВ и Мерцедеси!

    12:36 23.12.2025

  • 6 РОБЕСПИЕР КАРАТАШКОВ

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "АМАН":

    И ТО ШЕСТ МИЛИОНА....УЖАС

    12:37 23.12.2025

  • 7 Мемо

    11 0 Отговор
    Не е проблема в колата , а в задкормилното устройство. Ако някой е неграмотен, дори и с Москвич ще се удари.

    12:39 23.12.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 6 Отговор

    До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":

    Путин в Мерцедеса ли беше или в БМВ-то🤔❓
    Байгън от лягащи си и ставащи с Путин в устата ‼️

    Коментиран от #9

    12:41 23.12.2025

  • 9 путин

    3 10 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    води война без да го е нападал никой...

    Коментиран от #11

    12:44 23.12.2025

  • 10 Варна

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":

    Се напълни с украинци, "бягащи" от войната.
    "Бедните" си накупиха жилища и вече трайно се установиха.

    Коментиран от #12

    12:48 23.12.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "путин":

    Нито Обама, нито Байдън , нито Тръмп ги е нападал някой... ама не пишеш за тях под всяка статия, дори и тя да е за живота на марсианците🤔❗

    12:51 23.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 1 Отговор
    БМВ-то винаги е с предимство, защото водачите им живеят малко - до 30-35 години,
    много рядко някой див@к доживява до 50-60...

    12:54 23.12.2025

  • 14 Бързи и бързи фатални

    6 1 Отговор
    Варна има специфично шофиране :както си се движи напраео, без мигач ( липсват мигачи, странно) си решава да ходи някъде си.

    13:00 23.12.2025

  • 15 Само да

    8 1 Отговор
    питам: Колегата баварец, с каква скорост се е движел? Дали не е пърпорил с 200? От Варна съм, и зная този път, посока "Кайсиева градина"‐Младост" прав и равен път, който става и за гъзария на БМВ-та, най калпавите и несигурни "автомобили".

    13:00 23.12.2025

  • 16 Инженерче

    3 0 Отговор
    Стари бангии без радари и сензори резултата е един.Извинението също един спрял друг невидял бла бла.

    13:02 23.12.2025

  • 17 ТимБоклук

    3 3 Отговор
    във варна тимажиите винаги са с предимство !!!

    13:11 23.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Биско Чекмеджето

    1 0 Отговор
    Вчера ви писах: Катастрофа без БМВ е като сватба без булка. Стара варненска поговорка.

    14:04 23.12.2025

