Пробите за алкохол и наркотици на шофьора, блъснал две жени във Варна, са отрицателни

23 Декември, 2025 17:22 1 276 47

53-годишният шофьор е загубил контрол над превозното средство по време на движение и се е качил на тротоара

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора, блъснал две жени във Варна, са отрицателни - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора, предизвикал вчера тежка катастрофа във Варна, при която загинаха две жени, са отрицателни, съобщиха от Апелативната прокуратура в крайморския град. Разследването по случая е под ръководството на Окръжната прокуратура.

Инцидентът възникна на 22 декември следобед на кръстовището на ул. „Дрин“ и ул. „Д-р Пискюлиев“, в района на Кооперативния пазар. Според първоначалната информация по случая, 53-годишният шофьор е загубил контрол над превозното средство по време на движение и се е качил на тротоара. Там е блъснал две жени – на 53 г. и на 79 години, след което се е ударил във витрината на магазин. Двете жени са загинали на място, предаде БТА.

След преглед в болницата шофьорът е задържан за 24 часа. В момента той отново е в болница, тъй като е получил здравословен проблем.

Работата по изясняване на детайлите около инцидента продължава. Назначени са експертизи, които трябва да покажат причината за случилото се.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Питам:

    31 0 Отговор
    А пробите за умствена изостаналост, келешлък и идиотизъм ?

    Коментиран от #3

    17:28 23.12.2025

  • 2 Човекът просто се е правил на

    19 2 Отговор
    Спайдърмен. Тук на южната дъга между детелината на Цариградско и Герман всяка нощ се провеждат спайдърменски гонки но органите които трябва да контролират тези изпълнения спинкат в малките часове на деня. И предизвикват желанието на местните да се справят сами с тези птеродактили.
    През лятото са двуколесни през зимата са четири.
    Тези измислени герои нали не се считат за безсмъртни.

    Коментиран от #6, #9, #34

    17:30 23.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 13 Отговор

    До коментар #1 от "Питам:":

    Трудно е да търсиш келешлък в мъж на 53 години❗

    Коментиран от #10, #27, #40

    17:32 23.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Човекът просто се е правил на":

    Странното е, че там точно 20 метра преди удара водачът е преминал през светофар🚗

    17:35 23.12.2025

  • 7 Този да не е

    33 0 Отговор
    бивша варненска мутра ? Обикновенно след всеки арест всяка мутра се разболява от "сериозна" болест ! И Маргините се разболяха и хванаха бастуните, а преди това безчинстваха и рекетираха съвсем здрави ?

    17:36 23.12.2025

  • 8 Хайде де...-,,отрицателни"...?!

    24 2 Отговор
    А по тв един очевидец каза,че видял как шофьорът-убиец,като излязъл от колата,как доста...залитал...!
    Явно,или е ,,наш човек"...?!
    Или си е платил ,,дебело",за да излезнат пробите...- ,,отрицателни"...!
    Вече нямам вяра на институциите...!

    17:37 23.12.2025

  • 9 Човекът просто е...

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "Човекът просто се е правил на":

    ...,с...- ,,БМВ" и е избивал комплекси...!

    17:38 23.12.2025

  • 10 Анонимен

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не е мъж този, а обикновен бивш мутраген ! Я виж Тиквата /бивша мутра/ как по бандитски като дете се кипри в джипки и дава "мръсна" газ, той на колко е години, станал на 66, но с акъл на типична мутра на 30 !

    Коментиран от #16

    17:43 23.12.2025

  • 11 секта

    14 1 Отговор
    Трябва и проби за мозък да им вземат. Там е проблемът

    Коментиран от #21, #30

    17:43 23.12.2025

  • 12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    17 1 Отговор
    Явно е някой вътрешен човек, затова се чудят как да го оправдаят. Ако беше някой с грешен полеви тест, щяха ударно да му размотаят фамилията. Да не е полицай?

    Коментиран от #13

    17:43 23.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Голям

    13 1 Отговор
    Има боклуци, които ги кефи да форсират и гърмят с двигателите на автомобилите си, особено, когато преминават покрай жени, ей така за да ги стреснат... идиота е забравил да натисне съединителя и се е хвърлил отгоре им... в затвора майка ти проста.

    17:46 23.12.2025

  • 15 византийска капеъка

    3 4 Отговор
    пуссин окббар!

    17:49 23.12.2025

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Той БорисОФ преди дни рисуваше корабчета, като пет годишен хлапак или шестак ❗
    Имам предвид, че келешлъкът е характерен за келешите, а не за мъже на възраст❗

    17:49 23.12.2025

  • 17 храненик укранец

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Галин от посолство":

    не може да го ликвидираш! украинец е и урсула не дава

    но пък ви задължава да ги лекувате безплатно , да не плащат винетки и граджданска и да ви трепат, но вие бугарите сте им длъжни да им дарявате по една заплата всеки месец

    все пак ви пазят от лошите руснаци

    Коментиран от #18

    17:50 23.12.2025

  • 18 руслямиити

    1 6 Отговор

    До коментар #17 от "храненик укранец":

    дават фирра

    Коментиран от #23

    17:52 23.12.2025

  • 19 оня с коня

    5 11 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмнеAEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    Коментиран от #22

    17:52 23.12.2025

  • 20 Хей хора

    6 9 Отговор
    защо бързате с диванните си умозаключения? Знаете ли какво точно се е случило, какво точно е принудило водача да се качи на тотоара? Ами ако бенвето "нов внос" е дало някакъв дефект, както напоследък се установява масово в бенветата "нов внос", които се движат по пътищата на нещастната ни родина и карани от населението ни, което е обречено да купува западняшкя скарп? Или как това бенве е минало технически преглед, ако се окаже със сериозен проблем? Тогава какво правим и накъде ще тръгнат ругатните и квалификациите?

    Коментиран от #35

    17:54 23.12.2025

  • 21 Просто няма...

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "секта":

    ...още изобретени такива мънички проби за...мозък,щото мозъчето им е в дефицит...!
    Разбииш...?!

    17:54 23.12.2025

  • 22 А ТИ ,,драги"...!

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    Тогава къде ще се скриеш от ядреният удар...?!
    Ясно...- дълбоко навътре,под опашката на коня си...!

    Коментиран от #25

    17:56 23.12.2025

  • 23 И аз така чух-че...уж ,,давали фира"..?!

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "руслямиити":

    Пък и ,,Мирноград"-
    ...,,изгубил стратегическото си значение"...?!?!

    17:59 23.12.2025

  • 24 Ясно ми е

    5 2 Отговор
    ...Наш човек...

    18:05 23.12.2025

  • 25 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "А ТИ ,,драги"...!":

    да гоСМУЧЕШ сиренясалКЛЕФУК

    Коментиран от #43

    18:05 23.12.2025

  • 26 работата е ясна.

    11 1 Отговор
    Щом няма алкохол,пуснете го.Извинете му се.Този район е като пакистански квартал.Най-добре е да го направят пешеходна зона.А нощем да има въоръжена охрана защото е вертеп.Варненските потайности.Или всичко да се изрине с булдозери и да стане парк.Това място генерира само престъпност и властта го знае отлично.

    Коментиран от #41, #47

    18:05 23.12.2025

  • 27 Що да търсиш

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ...като е НАШ ЧОВЕК...

    18:06 23.12.2025

  • 28 Тръна

    10 1 Отговор
    Човече, ти разбираш ли каква глупост си написал ? Как се убиват два човешки живота когато е спазена скоростта в градска обстановка ? Ако това е снимката от произшествието от нея се разбира, че това животно е изпотрошило улицата с превишена скорост, стълб съборен, три стъпала не са го спрели, остъргана мазилка, с 50 км/h би спрял колата още щом се е качил на тротоара, на место да убиеш човек с кола това означава доста превишена скорост и надценена шофьорска квалификация ! Този както се коментира тук явно е бил мутра, годините му отговарят на баш МУТРЕНСКИ през 90-те е бил между 20 и 30 и все още се вживява в тях !

    18:10 23.12.2025

  • 29 поправете заглавието

    11 0 Отговор
    не ги е блъснал а ги е убил.
    Като милиционерското синче бургазлийче уби жената

    18:11 23.12.2025

  • 30 проверка

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "секта":

    Основно проверка на колата за следи от наркотици,ако вече не са я изпрали.Но щом е на "лечение" в болницата нещата са ясни.Раздават си пачки пари.Такава кола няма работа в този квартал освен да разнася стока и да зарежда дилърите.

    18:12 23.12.2025

  • 31 Тръна

    3 0 Отговор
    Коментарът ми 28-ми се отнася за 20-и "Хей хора", съжалявам за пропуснатото уточняване !

    18:13 23.12.2025

  • 32 в България

    6 0 Отговор
    е рядкост някой да употребява алкохол нормално

    18:14 23.12.2025

  • 33 Стар шофьор

    9 0 Отговор
    Като гледам снимките от пораженията тоя джигит явно НЕ е карал с 40 км/ч допустими в него район...който ми е пределно познат...

    18:15 23.12.2025

  • 34 това е неграмотна

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Човекът просто се е правил на":

    паааплач за претопяване!

    18:15 23.12.2025

  • 35 Абе пич,

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хей хора":

    каква е тази дума "БЕНВЕТО", на какъв език е, че не мога да си я преведа ? Стига с тези чуждици или циганищини !

    Коментиран от #45

    18:20 23.12.2025

  • 36 РОБЕСПИЕР КАРАТАШКОВ

    3 1 Отговор
    ТЕ ТИЯ ПОЛУЧИЛИ СУМПС ОТ КЛУБ НА ОФ
    ВСЕ ТАКИВА БОЛНАВИ ВЕ....

    18:21 23.12.2025

  • 37 Явно

    4 0 Отговор
    Този е с малка пи.. А и с малко акъл, как загубил управление, това да не са пари да загубиш?

    18:26 23.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 53-годишшният шофьор -имее, прооофесия..

    3 0 Отговор
    53-годишшният шофьор -имее, прооофесия..................

    Коментиран от #44

    18:34 23.12.2025

  • 40 Ироничен

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Келешлъкът умира трудно и възрастта не го променя. Аз съм с почти 10 години по-стар от тоя, БМВ-то ми е следващото поколение, където ме видят от КАТ, ме спират и са много учудени, че нямам глоби за връчване.

    18:40 23.12.2025

  • 41 Биско Чекмеджето

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "работата е ясна.":

    Недей така, градско, Първо районно е само на две крачки. Ако има някакво значение де.

    18:45 23.12.2025

  • 42 37.51т

    1 0 Отговор
    В други държави да убиеш двама с кола по добре да си мъртав ...адвокати и съд ,ще те погнат най малко за 300-400млиона....

    18:47 23.12.2025

  • 43 Бягаш от въпроса!

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "оня с коня":

    А той е-
    Аджеба,ТИ-Драги,къде ще се скриеш от ядреният удар,като гръмне АЕЦ-Козлодуй...?!?!

    18:56 23.12.2025

  • 44 Това молба ли е...

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "53-годишшният шофьор -имее, прооофесия..":

    ...,нареждане ли е...?!?!

    18:59 23.12.2025

  • 45 Ти за...

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Абе пич,":

    ...,,ирония"-чувал ли си....?!

    19:02 23.12.2025

  • 46 Много ми е интересно

    0 0 Отговор
    Кой е платил , за това заглавие! Мъжът е УБИЛ двете жени! И също ще е интересно, кой е всъщност и с какви мафиоти е близък! Скоро всичко ще се разкрие!

    19:03 23.12.2025

  • 47 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "работата е ясна.":

    И денем и нощем...джибсидаун...Тъмна Индия и Бангладеш...
    ,,Пазара на Варна"...останал в Центъра...

    19:04 23.12.2025

