Пробите за алкохол и наркотици на шофьора, блъснал две жени във Варна, са отрицателни

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора, предизвикал вчера тежка катастрофа във Варна, при която загинаха две жени, са отрицателни, съобщиха от Апелативната прокуратура в крайморския град. Разследването по случая е под ръководството на Окръжната прокуратура.
Инцидентът възникна на 22 декември следобед на кръстовището на ул. „Дрин“ и ул. „Д-р Пискюлиев“, в района на Кооперативния пазар. Според първоначалната информация по случая, 53-годишният шофьор е загубил контрол над превозното средство по време на движение и се е качил на тротоара. Там е блъснал две жени – на 53 г. и на 79 години, след което се е ударил във витрината на магазин. Двете жени са загинали на място, предаде БТА.
След преглед в болницата шофьорът е задържан за 24 часа. В момента той отново е в болница, тъй като е получил здравословен проблем.
Работата по изясняване на детайлите около инцидента продължава. Назначени са експертизи, които трябва да покажат причината за случилото се.
