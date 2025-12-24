Новини
България »
Тир катастрофира в Прохода на Републиката

24 Декември, 2025 16:50 1 226 10

Той е все още в канавката и затруднява движението

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Тежкотоварен автомобил с турска регистрация е катастрофирал на Прохода на Републиката край град Килифарево. Инцидентът е станал по обед, съобщи Нова тв.

Тирът е все още в канавката и затруднява движението във великотърновска област, където вали дъжд и пътните настилки са мокри.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    12 2 Отговор
    така правят тировете...

    16:51 24.12.2025

  • 2 Асдф

    14 2 Отговор
    Е нали Бойко ги беше спрял да пътуват и е извадил всички екипи да контролират трафика 🤨

    16:52 24.12.2025

  • 3 Оня с рикията

    18 0 Отговор
    Турските тираджии като минат границата, пият по две-три ракии за смелост и тогава тръгват да пътуват из България...

    16:53 24.12.2025

  • 4 ФЕЙК

    16 0 Отговор
    Истинската новина ще е :ДНЕС НЯМА КАТАСТРОФИРАЛ ТИР В ПРОХОДА НА РЕПУБЛИКАТА !

    16:53 24.12.2025

  • 5 оня с коня

    1 20 Отговор
    Ето ТАКИВА Пътища-УБИЙЦИ и Строежи ни завеща Т.Живков-все неща,които Русофилите твърдят че са много и не можем дори да ги боядисаме!

    Коментиран от #8

    17:01 24.12.2025

  • 6 Скиф

    16 1 Отговор
    Едно време имаше една песен със 100 км/ч представи си какви коли е имало сега Ганьо кара коли по 300 к.с. без никакъв опит и мисъл какво може да последва в 🎃-та.

    17:04 24.12.2025

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    12 0 Отговор
    Повечето пътища не са асфалтирани от Бай Тошово време, как няма да катастрофират? Накрая ще започнем да се придвижваме с коне!

    17:20 24.12.2025

  • 8 А бе

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    На 62 г. съм. На мен ми завеща здраво тяло и здрав дух. Израстнах с щиста и качествена храна, с добро образование и безплатно здравеопазване и станах човек. Дреме ми на теб какво ти е завещал, кухоглавецо. Ако не беше Бай ти Тодор още щеше да го яздиш коня.

    17:25 24.12.2025

  • 9 Наблюдател

    10 1 Отговор
    Добре, че бригадирското движение едно време прокопа и проправи път с паваж през прохода на републиката , иначе и това нямаше да имате. Този път отдавна трябваше да е поне с 4 ленти, по него минават по няколко хиляди камиона на денонощие, цяло чудо е че само един път седмично някой от тях катастрофира.
    Един тунел под Стара планина така и не направиха продажните евроатлантици в гербаджийската кочина за 30 години!

    Коментиран от #10

    17:31 24.12.2025

  • 10 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    само да ви кажа че това което ви е завещал тодор живков вие сега не можете нито да го асвалтирате, нито да боядисате

    17:44 24.12.2025

