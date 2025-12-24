Тир катастрофира в Прохода на Републиката

Тежкотоварен автомобил с турска регистрация е катастрофирал на Прохода на Републиката край град Килифарево. Инцидентът е станал по обед, съобщи Нова тв.

Тирът е все още в канавката и затруднява движението във великотърновска област, където вали дъжд и пътните настилки са мокри.