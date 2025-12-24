Тир катастрофира в Прохода на Републиката

Тежкотоварен автомобил с турска регистрация е катастрофирал на Прохода на Републиката край град Килифарево. Инцидентът е станал по обед, съобщи Нова тв.
Тирът е все още в канавката и затруднява движението във великотърновска област, където вали дъжд и пътните настилки са мокри.
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те
16:51 24.12.2025
2 Асдф
16:52 24.12.2025
3 Оня с рикията
16:53 24.12.2025
4 ФЕЙК
16:53 24.12.2025
5 оня с коня
Коментиран от #8
17:01 24.12.2025
6 Скиф
17:04 24.12.2025
7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:20 24.12.2025
8 А бе
До коментар #5 от "оня с коня":На 62 г. съм. На мен ми завеща здраво тяло и здрав дух. Израстнах с щиста и качествена храна, с добро образование и безплатно здравеопазване и станах човек. Дреме ми на теб какво ти е завещал, кухоглавецо. Ако не беше Бай ти Тодор още щеше да го яздиш коня.
17:25 24.12.2025
9 Наблюдател
Един тунел под Стара планина така и не направиха продажните евроатлантици в гербаджийската кочина за 30 години!
Коментиран от #10
17:31 24.12.2025
10 оня с коня
До коментар #9 от "Наблюдател":само да ви кажа че това което ви е завещал тодор живков вие сега не можете нито да го асвалтирате, нито да боядисате
17:44 24.12.2025