Новини
България »
Петима пострадаха в челен сблъсък край Владая

Петима пострадаха в челен сблъсък край Владая

23 Декември, 2025 18:23, обновена 24 Декември, 2025 02:44 1 924 17

  • владая-
  • катастрофа

Двама от тях са в тежко състояние

Петима пострадаха в челен сблъсък край Владая - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Петима души са пострадали при сблъсък на два автомобила близо до Владая в посока Перник, каза гл. инспектор Светослав Величков от СДВР – „Пътна полиция“ по време на брифинг за пътната обстановка в навечерието на коледните празници, предаде БТА.

През деня екипите са се отзовали на сигнали за 21 пътни произшествия, като 19 от тях са леки.

Около 17:30 часа снощи е настъпило пътнотранспортно произшествие на „Пернишко шосе“ на около километър от село Владая в посока Перник. Катастрофата е била между два автомобила, петима са пострадали, от които двама са по-тежко ранени, посочи гл. инспектор Величков.

В района на катастрофата движещите се от Перник за момента се пренасочват към София по автомагистрала „Струма“, а от София към Перник движението е нормално, посочи Величков.

През целия ден трафикът беше сравнително нормален, като по-засилен беше около ранния следобед в района на търговските центрове, както и на изходните артерии на столицата, каза той.

От 14:00 часа е било преустановено движението на товарни автомобили по магистралите. Но следобед е започнало поетапното възстановяване на тежкотоварния трафик.

През последните два дни не сме констатирали тежки нарушения. В по-голямата си част се наблюдава една култура във водачите, намаляват случаите на шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества, посочи гл. инспектор Светослав Величков.

Той посочи, че се очаква утре до обяд в столицата вече трафика да бъде много слаб. Въпреки това отдел „Пътна полиция“ е осигурил достатъчно екипи за контрол и за подпомагане на пътното движение, като в този контрол ще бъдат включени неозначени цивилни автомобили за спазване на правилата, каза инспектор Величков.

На всички конфликтни точки ще бъдат разположени допълнителни екипи на „Пътна полиция“ по време на празничните дни, както и след коледните празници, посочи още той.

"Ще използваме всички технически средства за контрол на скоростта. В някои времеви интервали през деня екипите ни, които ще следят движението по пътищата, ще са 900“, допълни той, като апелира за внимателно шофиране през предстоящите празнични дни", посочи той.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 всеки идиот

    7 3 Отговор
    с автомобил какво очаквате?

    Коментиран от #2, #6

    18:24 23.12.2025

  • 2 РОБЕСПИЕР КАРАТАШКОВ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "всеки идиот":

    И ОЩЕ ОКОЛО ШЕСТ МИЛИОНА ИПЕТСТОТИН

    18:27 23.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Едно камионче като

    10 8 Отговор
    Блъсна някаква Саяна и от тогава бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:30 23.12.2025

  • 6 Димитър Събев, икономист БАН

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "всеки идиот":

    Aз карам колело.. а само болен комунист кара кола и вреди на планетата!!! и да знаеш че сме се отцепили от турция това го казах в студиото на нов@

    Коментиран от #7, #8

    18:32 23.12.2025

  • 7 и аз карам колело

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Димитър Събев, икономист БАН":

    колега имам предвид останалите изостанали канибали...

    18:33 23.12.2025

  • 8 Май караш в насрещното

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Димитър Събев, икономист БАН":

    И колелото ти има три педала.

    18:37 23.12.2025

  • 9 честно казано,

    12 0 Отговор
    вече ме е страх да шофирам.Не знаеш кой ще ти налети и кога.Колкото и да внимаваш,при челен удар какво можеш да сториш?Ако е изненада в завой и липса на видимост?Двете жени във Варна бяха на тротоара.Ограден с предпазни колчета.Е,мъртви са и двете.На място.Поредната трагедия.

    Коментиран от #10, #11

    19:00 23.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Така е

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "честно казано,":

    Сега излезе нова мода...
    На уж опасни участъци забили едни пластмасови колчета...
    Ами те вече половината са отнесени,както и кинтите ,които са получени за тяхното поставяне.
    Куче влачи...диря няма...
    Те това е...

    Коментиран от #13

    19:22 23.12.2025

  • 12 ДАНО СЕ ОПРВИ ЖЕНАТА!!!

    2 1 Отговор
    пак някой перничанин е карал сякаш е участник във формула 1…

    19:28 23.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 да ама не

    2 0 Отговор
    катастрофата не е челна и по новините така казаха но се оказа че едната кола(червена шкода октавия) е с непокътната предница… ударът и е във вратите

    19:43 23.12.2025

  • 15 когато криминалците правят закони е така

    2 0 Отговор
    Браво ! Само челни сблъсаци.Така ще е . Това е резултата от тъпия закон за движение по пътищата и измененията . Каране с 30 - 40 км час и челен сблъсък. Умно ,измислено от Хаяши и исие ! Занапред челните сблъсаци ще са специалитет, много народ се изби от криминалните на власт когато правят закони.

    19:49 23.12.2025

  • 16 територия на ужаса ,внимавате

    1 0 Отговор
    Така убиха и сем Пушкови, създаваш условия и гледаш кой ще се хване на въдицата, и изведнъж на някой не му издържа нервата прави грешна преценка и хоп челен удар и смърт. Тука е така. Когато криминални мозъци са на враст , народа мре с ускорено темпо. И сега мучащи ,ще обясняват за несъобразената скорост. Извода е драги българи, намирате се на територията на ужаса, внимавайте защото от вред регулации най различни и всяка една от тях ви убива. Трябва да оцелеете- това е задачата ви. Трудно е ,но трябва. За да може един ден да изметете боклука и от фронтова територия създадена и управлявана от болни мозъци, да направите живота си по нормален и спокоен а родината на безопасно място за живеене.

    20:04 23.12.2025

  • 17 Шофьор

    1 0 Отговор
    Сваляйте ограничението на 10 км/ч. Или направо на 5.

    22:07 23.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове