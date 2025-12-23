Петима пострадаха в челен сблъсък край Владая

Петима души са пострадали при сблъсък на два автомобила близо до Владая в посока Перник, каза гл. инспектор Светослав Величков от СДВР – „Пътна полиция“ по време на брифинг за пътната обстановка в навечерието на коледните празници, предаде БТА.

През деня екипите са се отзовали на сигнали за 21 пътни произшествия, като 19 от тях са леки.



Около 17:30 часа снощи е настъпило пътнотранспортно произшествие на „Пернишко шосе“ на около километър от село Владая в посока Перник. Катастрофата е била между два автомобила, петима са пострадали, от които двама са по-тежко ранени, посочи гл. инспектор Величков.



В района на катастрофата движещите се от Перник за момента се пренасочват към София по автомагистрала „Струма“, а от София към Перник движението е нормално, посочи Величков.



През целия ден трафикът беше сравнително нормален, като по-засилен беше около ранния следобед в района на търговските центрове, както и на изходните артерии на столицата, каза той.



От 14:00 часа е било преустановено движението на товарни автомобили по магистралите. Но следобед е започнало поетапното възстановяване на тежкотоварния трафик.



През последните два дни не сме констатирали тежки нарушения. В по-голямата си част се наблюдава една култура във водачите, намаляват случаите на шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества, посочи гл. инспектор Светослав Величков.



Той посочи, че се очаква утре до обяд в столицата вече трафика да бъде много слаб. Въпреки това отдел „Пътна полиция“ е осигурил достатъчно екипи за контрол и за подпомагане на пътното движение, като в този контрол ще бъдат включени неозначени цивилни автомобили за спазване на правилата, каза инспектор Величков.



На всички конфликтни точки ще бъдат разположени допълнителни екипи на „Пътна полиция“ по време на празничните дни, както и след коледните празници, посочи още той.



"Ще използваме всички технически средства за контрол на скоростта. В някои времеви интервали през деня екипите ни, които ще следят движението по пътищата, ще са 900“, допълни той, като апелира за внимателно шофиране през предстоящите празнични дни", посочи той.