Коледният дух в центъра на Пловдив

Коледният дух завладява Пловдив. Голямата елха пред сградата на общината вече е украсена и предстои да светне на празничен концерт в понеделник.
На площад Централен в Пловдив вече грее цяло коледно градче, уточнява БНТ.
С хиляди светлинни гирлянди и арки, в многобройните къщички на базара се предлагат напитки, коледни лакомства и сувенири.
Така централната зона на града вече има пълна коледна украка, музикални сцени, въртележки и атракциони за малки и големи.
Скоро там ще заработи и ледена пързалка, която е с площ от над 5000 квадратни метра.
Оценка 4.2 от 5 гласа.
1 1488
09:17 30.11.2025
2 1488
09:17 30.11.2025
3 Евалата
Коментиран от #5
09:19 30.11.2025
4 1488
09:20 30.11.2025
5 Пловдивчанка
До коментар #3 от "Евалата":Благодаря от името на нашите жени. Приятна изненада!
09:27 30.11.2025
6 кабел
Коментиран от #8, #9
09:30 30.11.2025
7 ГОВЕД О
09:40 30.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Абе
До коментар #6 от "кабел":Густо крисмас, м. йна.
10:12 30.11.2025