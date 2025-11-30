Новини
Коледният дух в центъра на Пловдив

Коледният дух в центъра на Пловдив

30 Ноември, 2025 09:15 686 9

Скоро ще заработи и ледена пързалка на площ от над 5000 квадратни метра

Коледният дух в центъра на Пловдив - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Коледният дух завладява Пловдив. Голямата елха пред сградата на общината вече е украсена и предстои да светне на празничен концерт в понеделник.

На площад Централен в Пловдив вече грее цяло коледно градче, уточнява БНТ.

С хиляди светлинни гирлянди и арки, в многобройните къщички на базара се предлагат напитки, коледни лакомства и сувенири.

Така централната зона на града вече има пълна коледна украка, музикални сцени, въртележки и атракциони за малки и големи.

Скоро там ще заработи и ледена пързалка, която е с площ от над 5000 квадратни метра.


Пловдив / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    4 3 Отговор
    туй все едно да пишете за Коледният дух в центъра на Шекер маала

    09:17 30.11.2025

  • 2 1488

    4 1 Отговор
    нема такова дживотну

    09:17 30.11.2025

  • 3 Евалата

    2 0 Отговор
    На пловдивчаки. Те са секс стръвниците в държавата. Как развратно са ме гнясали пловдивчанки, другите може само да се учат!

    Коментиран от #5

    09:19 30.11.2025

  • 4 1488

    3 0 Отговор
    питайте ме за Коледният дух в центъра на Делиурмана

    09:20 30.11.2025

  • 5 Пловдивчанка

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Евалата":

    Благодаря от името на нашите жени. Приятна изненада!

    09:27 30.11.2025

  • 6 кабел

    4 0 Отговор
    Защо всичко трябва да ни е написано на английски?! Български език нямаме ли си?!

    Коментиран от #8, #9

    09:30 30.11.2025

  • 7 ГОВЕД О

    1 1 Отговор
    пЛОВДИВСКи СЕЛИАНИи вдигаите се с КАЛАСХНИЦи Ар ПЕ ГЕТА ПОЛЗУ РОДУ... СЛАВА УКРАИНЕ.. СТИГА ГЛУПОСТИ

    09:40 30.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "кабел":

    Густо крисмас, м. йна.

    10:12 30.11.2025

