Коледният дух в центъра на Пловдив

Коледният дух завладява Пловдив. Голямата елха пред сградата на общината вече е украсена и предстои да светне на празничен концерт в понеделник.

На площад Централен в Пловдив вече грее цяло коледно градче, уточнява БНТ.

С хиляди светлинни гирлянди и арки, в многобройните къщички на базара се предлагат напитки, коледни лакомства и сувенири.

Така централната зона на града вече има пълна коледна украка, музикални сцени, въртележки и атракциони за малки и големи.

Скоро там ще заработи и ледена пързалка, която е с площ от над 5000 квадратни метра.