Водолази в Бургас посрещат Коледа в морето

24 Декември, 2025 14:40 401 3

Те ще украсят и коледна елха под водата

Водолази в Бургас посрещат Коледа в морето - 1
Кадър БНТ
Водолази в Бургас посрещат Коледа под вода. В навечерието на Бъдни вечер те ще украсят елха във втория си дом - морето, съобщава БНТ.

Изключително празнично е настроението край Бургаския мост. Водолазите или джуджетата на Дядо Коледа с коледни шапки ще скочат в морето, за да усетят празника така, както го правят на почти всички важни дати, тъй като морето е техният втори дом. Тук е и Дядо Коледа, който каза, че водолазите тази година са били много послушни.

Днес е Бъдни вечер, винаги е специално. Това носи духа на здравето, на удоволствието, на Коледа и на бъдещата хубава година.

Това е едно невероятно докосване до най-голямото нещо - след небето, това е морето, за нас хората…

Дядо Коледа: "Водолазите бяха изключително послушни тази година. Само хубави неща правиха. Един път не се скарахме, така че заслужават похвала."

Тази година водолазите показват и ретро оборудване. Част от тях ще пробват и една интересна система за гмуркане, която е затворен цикъл. При нея с химически средства от издишания въздух се абсорбира въглеродния двуокис и след обогатяване с кислород той отново се вдишва.


